北京長峰醫院火災釀21死，病患靠床單垂降驚險逃生

北京長峰醫院火災釀21死，院外入夜仍聞得到焦味

（中央社）位在北京西四環附近的北京長峰醫院昨（18）日中午發生大火。據官方晚間通報，大火釀成21死。進入深夜，醫院所在的靛廠路上停有多輛公安警車戒備，醫院外仍聞得到焦味。

發生大火的醫院東樓目前處於封鎖狀態，且有多名員警駐足，而無法靠近。記者前往現場時，有民眾被員警詢問「怎麼一直在這兒徘徊」？

放眼望去，起火的醫院大樓外牆看得到被燻黑的窗戶，而院外的馬路上更聞得到焦味。

這場大火的官方通報，直到昨天晚間約8時才發出，距官方獲報已超過7小時，因此引起當地民眾議論。

根據網上的影片，事發當時有多名病患以床單綁成布條，從窗戶垂落試圖逃生。火災致使醫院產生濃濃黑煙。

根據《央視新聞》報導，昨天中午12時57分，北京市豐台區消防救援支隊接警，北京長峰醫院住院部東樓發生火情。接警後，消防、公安、衛健、應急等部門即赴現場處置。

下午1時33分許，現場明火被撲滅。3時30分救援工作結束，共疏散轉移患者71人。截至晚間6時，經轉院救治無效，21人不幸死亡。事故原因正在進一步調查。

Photo Credit: 中央社 北京長峰醫院18日中午發生火災，不過直至晚間才有 官方通報。圖為18日晚間10時的北京長峰醫院，院外 有多輛警車包圍。

北京長峰醫院失火21死，病患靠床單垂降驚險逃生

（中央社）中國北京市長峰醫院一棟住院大樓昨天中午失火，冒出滾滾濃煙。推特影片顯示，有多名病患受困，其中有少數人從窗戶垂下布條幸運逃生。當地消防部門通報，截至昨晚6時已有21人死亡。

據《北京日報》報導，18日中午12時57分，豐台區消防救援支隊獲報，北京長峰醫院住院部東樓發生火情。接警後，消防、公安、衛健、應急等部門即赴現場處置。下午1時33分許，現場明火被撲滅。下午3時30分，現場救援工作結束，共疏散轉移患者71人。

據通報，截至晚上6時，經轉院救治無效，21人不幸死亡。事故原因正在進一步調查。

推特一支影片顯示，這棟大樓悶燒冒出濃煙之際，有多名病患以床單結成布條，從窗戶垂落試圖逃生。過程中，有人幸運掉落在雨棚上，逃至隔壁棟大樓陽台；但還有許多人困在窗邊無法逃離，有人架起梯子想要協助，但梯子不夠長。

公開資料顯示，北京長峰醫院隸屬長峰醫院集團，位於北京市豐台區靛廠路291號，是一所以神經內科、血管瘤、脈管畸形等疾病為診療特色的二級綜合醫院，是北京市醫保定點醫院。

北京長峰醫院火災，有家屬晚間看新聞才得知

（中央社）北京長峰醫院昨天午間發生火災，消息直至晚間8時才發出。官方報導指，北京市委書記尹力、北京市長殷勇趕赴現場指揮，並連夜召開調度會，但仍有家屬晚間看新聞才得知。

根據《央視新聞》報導，大火發生在昨天午間12時57分，北京長峰醫院住院部東樓竄出火苗。下午1時33分，現場明火被撲滅，3時30分救援工作結束，共疏散轉移患者71人；截至昨晚6時，經轉院救治無效，21人不幸死亡。

不過，這場在午間發生的大火，直至昨天晚約8時才陸續有中國官媒報導，距離發生火災的時間已經晚了約7個小時。

根據《北京日報》今天凌晨報導，火災發生後，市委書記尹力，市委副書記、市長殷勇趕赴現場指揮滅火，隨後分別前往救治傷患的醫院慰問傷員，當晚召開會議調度後續處置。

尹力要求，當務之急是全力以赴救治傷患。市級成立工作專班，加強指揮調度，迅速查明事故原因，依法嚴肅追究相關責任人責任。此外，他還稱：「要及時發布相關資訊，回應社會關切。」

不過，仍有病患的家屬是在晚間看到新聞後才知道醫院發生火災。

根據中國媒體《頂端新聞》報導，一名王姓患者家屬表示，他的姊姊今年67歲，4月14日住院，17日在醫院做手術。他與外甥看到新聞後才得知醫院著火，「打電話給姊姊和護工，電話能打通但沒人接」。外甥曾致電主治醫生詢問家屬情況，但對方表示不清楚。

另一名病患家屬趙先生則說，他的母親在長峰醫院的東樓住院，「醫院就讓登記一下患者姓名，留了我的電話，說你等信兒吧」、「問啥都回覆說不知道。你哪怕說人轉移到哪兒搶救，或者告知一下人沒事了，那我也踏實了」。

另有一對老夫婦在晚間10時趕來醫院，想看在此住院的親屬，他們也同樣提到，未接到醫院通知，是看到新聞才得知此事。

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航