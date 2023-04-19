猴痘單週增15例創新高，北部風險高5月前是關鍵，居家自主健康管理QA一次看
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新增本土個案分別為新北6例、桃園5例、台北及高雄各1例，仍以北部風險較高，以有限疫調分析，大約是在清明連假前後，與長假增加社交活動有關，部分個案也提及曾有三溫暖活動史或使用網路交友軟體，都是與不特定人士有親密接觸為主，皆無接種過疫苗。
猴痘單週增15例創新高 ，北部風險高5月前是疫情發展關鍵
（中央社）疾病管制署昨（18）日公布，國內新增15例猴痘病例，分別為2例境外移入及13例本土個案，單週新增本土病例數創新高，北部風險較高，社區感染風險持續提高，疫情走向關鍵期至5月。
衛福部疾管署昨天下午例行疫報公布，猴痘（Mpox）13例本土個案均為本國籍男性，分別為北部12例及南部1例，年齡介於20多歲至40多歲，於3月26日至4月16日間陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱及紅疹等症狀，並至醫院就醫，經醫師評估後採檢通報，分別於4月11日至4月17日確診。
疾管署副署長羅一鈞說明，新增本土個案分別為新北6例、桃園5例、台北及高雄各1例，仍以北部風險較高，以有限疫調分析，大約是在清明連假前後，與長假增加社交活動有關，部分個案也提及曾有三溫暖活動史或使用網路交友軟體，都是與不特定人士有親密接觸為主，皆無接種過疫苗。
羅一鈞說，猴痘疫情社區感染風險提高，由於猴痘潛伏期長達21天，預計至5月初是疫情發展關鍵期，可能還有潛藏個案會陸續發病。
針對旅館環境風險，外界關心是否該小心毛巾、床單，羅一鈞說，猴痘多數都是人與人親密接觸傳播，尤其是與陌生人性行為，沒有人透過旅館環境感染。
另外，2例境外移入個案來自馬來西亞及日本，分別為北部20多歲外國籍及南部30多歲本國籍男性，確診前均有境外活動史，回國後陸續出現症狀，就醫後採檢通報，4月11日確診。
羅一鈞說，經疫調匡列相關高風險接觸者19名，已進行衛教並自我健康監測21天，5名非高風險接觸者已給予一般性衛教注意自身症狀。
台灣自去（2022）年6月23日將猴痘列為第二類法定傳染病，截至昨天累計確診40例病例，分別為31例本土及9例境外移入，其中9例住院治療中、7例於居家自主健康管理中，其餘24例已康復。所有確診個案之中，僅有6人使用過抗病毒藥物。
疾管署統計，截至4月17日共計完成7024人猴痘疫苗接種服務，其中暴露後預防（PEP）接種43人及暴露前預防（PrEP）接種6981人；而符合「近6個月內曾有高風險行為者」計接種6826人。
另外，自4月10日開放第二階段猴痘疫苗接種意願登記至昨天中午12時，完成登記民眾計2萬5163人，目前尚有4837個名額可登記。羅一鈞說，再採購的猴痘疫苗分量為2萬瓶，約6萬人份，仍以第1劑接種為主，新一批疫苗預計5月到貨。
感染猴痘勿抓撓、外出戴口罩遮蓋皮疹，居家自主健康管理QA一次看
（中央社）猴痘病例自主健康管理新制，通報或確診個案經臨床專業評估，無重症風險因子、無住院治療照護需要，家中符合1人1室條件，可返家2階段自主健康管理，《中央社》整理新制QA一次看。
Ｑ：猴痘個案在家要如何照顧自己才不怕留疤？
Ａ：盡量不要摸或抓撓皮疹，不要刺破水泡或刮擦皮疹，定期修剪指甲，避免無意中刮傷皮疹，保持皮疹乾燥，若不小心接觸到皮疹，應用肥皂洗手，或使用含酒精成份的乾洗手液洗手，可溫水坐浴，減輕不適。
Ｑ：符合返家條件包含哪些？
Ａ：需要臨床醫師評估個案沒有重症或重症風險因子，沒有住院治療照護必要，返家可1人1室，具有獨立衛浴設備，以及加上家中沒有孕婦、未滿12歲以下兒童、80歲（含）以上長者、接受血液透析或免疫不全者。
Ｑ：在家自主健康管理期間如何保護同住者？
Ａ：在家中單獨一室，使用獨立衛浴設備，若共用衛浴，每次使用後以1000ppm漂白水或75％酒精進行消毒；盡量自己洗衣服，切勿甩弄搖晃床單或衣物，造成灰塵或皮屑飛揚，洗衣不用經濟省水模式；居家自行打掃不要乾擦或掃地，應以濕擦為主。
Ｑ：第一階段居家自主健康管理可以外出嗎？
Ａ：避免非必要外出，除非從事緊急且必要活動，如就醫、購買生活必須品、藥物等，外出時需配戴醫用口罩，確保身體上所有皮疹完全遮蓋，以同住親友接送或自行前往為主，衛生單位將每2天追蹤關懷。
Ｑ：第一階段居家自主健康管理結束條件是什麼？
Ａ：須符合4大條件，包含至少72小時沒有發燒、在過去48小時內沒有出現新的皮膚病灶、露出部位皮膚病灶（包括臉部、手臂及手部）都結痂，且可以完全使用衣物、紗布或OK繃遮蓋、口腔黏膜沒有病灶。
Ｑ：第二階段居家自主健康管理可以上班、上學嗎？
Ａ：建議盡可能在家工作或學習，若會接觸到孕婦、未滿12歲以下兒童或80歲以上長者、接受血液透析或免疫不全者，應避免上班或上學；仍應避免外出，如需外出建議從事固定且有限度活動，避免至人潮壅擠場所，避免從事近距離或群聚型活動。
Ｑ：第二階段居家自主健康管理結束條件是什麼？
Ａ：同樣須符合同時4大條件，包含至少24小時沒有發燒、過去48小時內沒有出現新的皮膚病灶、所有病灶都結痂脫落，且長出新皮膚，沒有黏膜病灶。衛生單位改為每週追蹤關懷，自主健康管理期間不遵守規定，將依傳染病防治法，將個案送至醫院隔離。
Ｑ：猴痘確診個案在家自主健康管理不危險嗎？
Ａ：衛福部疾管署慢性傳染病組副組長詹珮君說明，參考猴痘相關國際文獻證據，先進國家個案隔離政策與處置措施，猴痘傳播具侷限性，須長時間密切接觸或親密接觸，國內個案高風險接觸者監測迄今，未有發生感染情形，一般日常生活、工作接觸等感染風險低。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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化「綠色溢價」阻力為推力，藍圖營造在地實踐永續住宅
我們想讓你知道的是
2050年淨零碳排已是各國企業的共識與目標，然而推動溫室氣體減量過程中，導入各種創新解決方案，勢必衍生額外的合規成本與轉型成本，也就是比爾蓋茲（Bill Gates）提出的「綠色溢價（Green Premium）」概念，想進一步降低甚至歸零，則仰賴政策支持、產業合作與社會認同，缺一不可。
全球節能減碳行動方興未艾，綠色溢價卻成為企業實踐永續發展的挑戰之一，比爾蓋茲（Bill Gates）在2021年出版的書中曾舉了一個例子，指出航空公司想減少飛機碳排放量，全面使用生質燃料的費用支出將比石化燃油高140%，所以消弭綠色溢價，成為下一步必須採取的行動。
當然單靠一家企業的力量，引導綠色溢價歸零實屬不易，唯有打造完整產業生態系，才能取得規模經濟效益。例如近年來太陽能發電成本持續下降，可歸功於政府政策支持、市場需求增加以及生產技術進步，相關面板、電池、模組製造商順利擴大量產，才得以壓低單位成本再推升普及率，創造健康有序的正向循環。
加速綠色意識覺醒，建築與營建業扮演要角
時值各國政府紛紛祭出減碳降排規範，企業也明確設定階段性執行目標，如這套模式及早擴展到其他產業，相信有利於啟動更廣泛的結構變革。尤其聯合國在2021年研究報告中指出，全球溫室氣體排放量高達37%來自建築營造業，能否跨界合作降低永續建築的興建成本，成為迎向淨零未來的關鍵環節。
在台灣，金管會亦提出「綠色金融行動方案3.0」，除了鼓勵金融業整合資源支持淨零轉型，還要求依據碳揭露數據與ESG執行資訊，作為建築營造業的投融資或授信準則，也就是說若沒有引入新的觀念、技術、工法或設備，致力降低建築能源消耗與溫室氣體排放，未來取得貸款的條件限制將會越多。
身為台灣甲級營造廠的藍圖營造，面對國際趨勢與國內政策雙重夾擊，意識到從節能減碳、綠色溢價到永續發展，是建築營造業未來10至20年無法迴避的課題，願意在多年累積的興建品質與服務口碑之上，挺身而出號召更多人響應，擴大這一股改變的力量。
「我們屬於新世代，轉型心態與行動策略應該更積極，帶動上中下游廠商跟著往前衝，籌組共好進步的產業生態系，藉以爭取社會大眾認同。」
藍圖營造建設部總經理賴以軒強調，這是必須勇敢跨出的第一步。近年來無論開發或承建的住宅，開始導入太陽光電、儲能櫃、電力回生等節能減碳設備，也申請綠建築標章和Fitwel健康建築認證，便是著眼於加速房地產市場的綠色意識覺醒。
全面展開永續對話，建立共識匯聚改變力量
主動承擔社會責任並內化為ESG目標，藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲直言，「相較於建築營造業者，已習慣用最低成本追求最高利潤，我們從設計規劃、材料供應到施工技術，盡可能納入各種節能減碳考量。」舉凡嚴選設備廠商、增加在地採購、減少廢棄物產生，都會產生相對應的外溢成本，營造商需要有更高的層次視角，制定綜觀全局的因應策略。
特別是相關設備或系統，在交由社區管委會接手後，仍需配合政府建立完善的監督核查機制，以及供應商串接整合，協助做好後續的保養服務與管理規劃，才能讓住戶知道省了多少電、減了多少碳，願意繼續維持正常運作或汰舊換新，確保低碳轉型的現實與理想不會產生落差，讓永續走進每個人的日常生活裡。
於是藍圖營造計畫把正在做的事情寫成「永續白皮書」，擴大和政府、產業與社會的溝通面向，一方面希望促進了解，只要房地產市場的節能減碳需求不斷增溫，更多設備系統商樂於投入研發、生產與製造，價格不僅將具競爭力，削減建築營造業承受的綠色溢價壓力，也會有更多創新技術被導入應用，提高預期成效。
另一方面，藍圖營造則是公開倡議，鼓勵率先掌握永續契機的建築營造業者，繼續回應國際趨勢、滿足市場需求，只要在良性競爭中獲得絕大多數消費者青睞，就能發揮至關重要的影響力，成為同業爭相效法的對象，推出一個又一個低碳永續住宅計畫，最終造福的還是人類社會，離淨零生活願景再跨近一大步。