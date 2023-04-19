猴痘單週增15例創新高，北部風險高5月前是關鍵，居家自主健康管理QA一次看

猴痘單週增15例創新高 ，北部風險高5月前是疫情發展關鍵

（中央社）疾病管制署昨（18）日公布，國內新增15例猴痘病例，分別為2例境外移入及13例本土個案，單週新增本土病例數創新高，北部風險較高，社區感染風險持續提高，疫情走向關鍵期至5月。

衛福部疾管署昨天下午例行疫報公布，猴痘（Mpox）13例本土個案均為本國籍男性，分別為北部12例及南部1例，年齡介於20多歲至40多歲，於3月26日至4月16日間陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱及紅疹等症狀，並至醫院就醫，經醫師評估後採檢通報，分別於4月11日至4月17日確診。

疾管署副署長羅一鈞說明，新增本土個案分別為新北6例、桃園5例、台北及高雄各1例，仍以北部風險較高，以有限疫調分析，大約是在清明連假前後，與長假增加社交活動有關，部分個案也提及曾有三溫暖活動史或使用網路交友軟體，都是與不特定人士有親密接觸為主，皆無接種過疫苗。

羅一鈞說，猴痘疫情社區感染風險提高，由於猴痘潛伏期長達21天，預計至5月初是疫情發展關鍵期，可能還有潛藏個案會陸續發病。

針對旅館環境風險，外界關心是否該小心毛巾、床單，羅一鈞說，猴痘多數都是人與人親密接觸傳播，尤其是與陌生人性行為，沒有人透過旅館環境感染。

另外，2例境外移入個案來自馬來西亞及日本，分別為北部20多歲外國籍及南部30多歲本國籍男性，確診前均有境外活動史，回國後陸續出現症狀，就醫後採檢通報，4月11日確診。

羅一鈞說，經疫調匡列相關高風險接觸者19名，已進行衛教並自我健康監測21天，5名非高風險接觸者已給予一般性衛教注意自身症狀。

台灣自去（2022）年6月23日將猴痘列為第二類法定傳染病，截至昨天累計確診40例病例，分別為31例本土及9例境外移入，其中9例住院治療中、7例於居家自主健康管理中，其餘24例已康復。所有確診個案之中，僅有6人使用過抗病毒藥物。

疾管署統計，截至4月17日共計完成7024人猴痘疫苗接種服務，其中暴露後預防（PEP）接種43人及暴露前預防（PrEP）接種6981人；而符合「近6個月內曾有高風險行為者」計接種6826人。

另外，自4月10日開放第二階段猴痘疫苗接種意願登記至昨天中午12時，完成登記民眾計2萬5163人，目前尚有4837個名額可登記。羅一鈞說，再採購的猴痘疫苗分量為2萬瓶，約6萬人份，仍以第1劑接種為主，新一批疫苗預計5月到貨。

Photo Credit: 中央社 疾管署發言人羅一鈞表示，猴痘疫情社區感染風險提高，預計至5月初是疫情發展關鍵期，可能還有潛藏個案會陸續發病。

感染猴痘勿抓撓、外出戴口罩遮蓋皮疹，居家自主健康管理QA一次看

（中央社）猴痘病例自主健康管理新制，通報或確診個案經臨床專業評估，無重症風險因子、無住院治療照護需要，家中符合1人1室條件，可返家2階段自主健康管理，《中央社》整理新制QA一次看。

Ｑ：猴痘個案在家要如何照顧自己才不怕留疤？

Ａ：盡量不要摸或抓撓皮疹，不要刺破水泡或刮擦皮疹，定期修剪指甲，避免無意中刮傷皮疹，保持皮疹乾燥，若不小心接觸到皮疹，應用肥皂洗手，或使用含酒精成份的乾洗手液洗手，可溫水坐浴，減輕不適。

Ｑ：符合返家條件包含哪些？

Ａ：需要臨床醫師評估個案沒有重症或重症風險因子，沒有住院治療照護必要，返家可1人1室，具有獨立衛浴設備，以及加上家中沒有孕婦、未滿12歲以下兒童、80歲（含）以上長者、接受血液透析或免疫不全者。

Ｑ：在家自主健康管理期間如何保護同住者？

Ａ：在家中單獨一室，使用獨立衛浴設備，若共用衛浴，每次使用後以1000ppm漂白水或75％酒精進行消毒；盡量自己洗衣服，切勿甩弄搖晃床單或衣物，造成灰塵或皮屑飛揚，洗衣不用經濟省水模式；居家自行打掃不要乾擦或掃地，應以濕擦為主。

Ｑ：第一階段居家自主健康管理可以外出嗎？

Ａ：避免非必要外出，除非從事緊急且必要活動，如就醫、購買生活必須品、藥物等，外出時需配戴醫用口罩，確保身體上所有皮疹完全遮蓋，以同住親友接送或自行前往為主，衛生單位將每2天追蹤關懷。

Ｑ：第一階段居家自主健康管理結束條件是什麼？

Ａ：須符合4大條件，包含至少72小時沒有發燒、在過去48小時內沒有出現新的皮膚病灶、露出部位皮膚病灶（包括臉部、手臂及手部）都結痂，且可以完全使用衣物、紗布或OK繃遮蓋、口腔黏膜沒有病灶。

Ｑ：第二階段居家自主健康管理可以上班、上學嗎？

Ａ：建議盡可能在家工作或學習，若會接觸到孕婦、未滿12歲以下兒童或80歲以上長者、接受血液透析或免疫不全者，應避免上班或上學；仍應避免外出，如需外出建議從事固定且有限度活動，避免至人潮壅擠場所，避免從事近距離或群聚型活動。

Ｑ：第二階段居家自主健康管理結束條件是什麼？

Ａ：同樣須符合同時4大條件，包含至少24小時沒有發燒、過去48小時內沒有出現新的皮膚病灶、所有病灶都結痂脫落，且長出新皮膚，沒有黏膜病灶。衛生單位改為每週追蹤關懷，自主健康管理期間不遵守規定，將依傳染病防治法，將個案送至醫院隔離。

Ｑ：猴痘確診個案在家自主健康管理不危險嗎？

Ａ：衛福部疾管署慢性傳染病組副組長詹珮君說明，參考猴痘相關國際文獻證據，先進國家個案隔離政策與處置措施，猴痘傳播具侷限性，須長時間密切接觸或親密接觸，國內個案高風險接觸者監測迄今，未有發生感染情形，一般日常生活、工作接觸等感染風險低。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航