陳寶餘月底卸任，「海軍阿信」梅家樹爆黑馬接參謀總長
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參謀總長由被稱為「海軍阿信」的海軍司令梅家樹上將接任，他除了人緣好、屢次在公關危機中扮演拆彈角色，高階將領形容，梅家樹運用靈活的戰略戰法應對中共威脅，讓海軍內部及高層有目共睹，相信他能帶領並打造更堅實新一代國軍。梅家樹去年6月才升任海軍司令，迄今未滿一年，這次接參謀總長，被視為是大黑馬。
參謀總長陳寶餘月底卸任，海軍司令梅家樹接任
（中央社）參謀總長陳寶餘上將月底將卸任，國防部昨（18）日表示，奉總統蔡英文核定，國防部參謀本部上將參謀總長由海軍司令部司令梅家樹上將調任；國防部上將軍備副部長由陸軍司令部司令徐衍璞上將調任。
參謀總長陳寶餘去（2022）年5月1日屆滿最大服役年齡64歲，依去年1月19日修正公布「陸海空軍軍士官服役條例」第6條，由總統蔡英文核定延長服役1年，陳寶餘為首位總長延役者，並在本月底卸任。
國防部晚間發布新聞稿表示，奉蔡總統核定，國防部參謀本部上將參謀總長由海軍司令部司令梅家樹上將調任；海軍司令部上將司令由國防部參謀本部副參謀總長唐華中將調任，同時晉任海軍二級上將。
另外，總統府上將戰略顧問由國防部軍備副部長王信龍上將調任；國防部上將軍備副部長由陸軍司令部司令徐衍璞上將調任；陸軍司令部上將司令由陸軍司令部副司令鍾樹明中將調任，同時晉任陸軍二級上將。上述人事案將於5月1日生效。
國防部說明，國防部參謀本部副參謀總長唐華中將為海軍官校75年班、戰院93年班，曾任作計室助理次長、海軍教準部指揮官、國防大學副校長、海軍司令部副司令等職務，學、經歷完整。
唐華擔任現職期間，指導國防戰略與提升三軍聯合作戰效能等重要工作，著有貢獻，特拔擢調任海軍司令部上將司令，盼借重豐富經驗，持續推動海軍各項建軍備戰工作。
國防部指出，陸軍副司令鍾樹明中將為陸軍官校75年班、戰院92年班，曾任作計室次長、憲兵指揮部指揮官、總統府侍衛室侍衛長、陸軍第六軍團指揮官等職務，學歷、經歷完整。
鍾樹明擔任現職期間，指導陸軍各項戰演訓任務與後備戰力提升等重要工作，著有貢獻，特拔擢調任陸軍司令部上將司令，盼藉由他的豐富經驗，持續推動陸軍各項建軍備戰工作。
屢次化解危機，「海軍阿信」梅家樹爆黑馬接參謀總長
（中央社）參謀總長由被稱為「海軍阿信」的海軍司令梅家樹上將接任，他除了人緣好、屢次在公關危機中扮演拆彈角色，高階將領形容，梅家樹運用靈活的戰略戰法應對中共威脅，讓海軍內部及高層有目共睹，相信他能帶領並打造更堅實新一代國軍。
梅家樹去年6月才升任海軍司令，迄今未滿一年，這次接參謀總長，被視為是大黑馬。
參謀總長陳寶餘去年5月1日屆滿最大服役年齡64歲，依去年1月19日修正公布「陸海空軍軍士官服役條例」第6條，由總統蔡英文核定延長服役1年，陳寶餘為首位總長延役者，並在本月底卸任。
國防部晚間發布新聞稿表示，奉蔡總統核定，國防部參謀本部上將參謀總長由海軍司令部司令梅家樹上將調任，5月1日生效；梅家樹為海軍官校74年班、海院90年班、戰院95年班，曾任軍備局長、國防部常務次長、海軍副司令、副參謀總長、副參謀總長執行官。
梅家樹在近年的海軍慶富案、雄三誤射、敦睦艦隊染疫等案，屢次親上火線扮演「拆彈手」，柔軟姿態與願意承擔責任的態度，受到軍方及立委肯定，由於屢次拆解危機，被封為「海軍拆彈專家」、「海軍阿信」。
除了願意承擔危機外，梅家樹在本職學能上更備受肯定。高階將領分享，梅家樹除了曾赴美接紀德級艦回台外，其戰略思維相當靈活，在近期中共擾台的應處上，軍方內部及高層更是有目共睹，被稱為是海軍的佼佼者更不為過；此外，梅家樹更曾任軍備局長、具備管理經驗，在推動潛艦國造及海軍造艦計畫的當下，他的職務歷練絕對有助於打造更堅實的新一代海軍。
高階將領更提到，在軍中「論資排輩」的升遷制度中，梅家樹仍有現役的學長待升遷，但此次卻由梅家樹爆黑馬出線，可說是國家高層用人唯才的表現，大大提振軍方內部士氣；另外，雖然海軍近年屢次的大案（慶富、雄三誤射等）是由海軍的官兵共同承擔罵名，但如果沒有梅家樹在第一時間親上火線救火，海軍的士氣絕對無法在短時間內恢復，「海軍士氣的提振，梅家樹絕對有功」。
高階將領指出，中共對台的威脅日益嚴峻，除了空軍之外，海軍更身處「第一線」，無論是未來的造艦計畫，亦或是對美軍購，甚至是戰略戰法的運用，相信梅家樹升任參謀總長，將可帶領國軍走出一條大道。
立法院外交及國防委員會成員、民進黨立委羅致政告訴中央社記者，梅家樹在過去一段時間常扮演危機處理、滅火的角色，從慶富案、雄三誤射事件、到敦睦艦隊染疫等重要事件上，都扮演危機處理的角色，相信蔡總統有考量梅家樹的處理能力。
立法院外交及國防委員會成員、民進黨立委王定宇說，軍中慣例陸、海、空軍間有分配規則，目前參謀總長陳寶餘是陸軍出身，按慣例接下來的參謀總長就是海軍或空軍。
王定宇分析指出，台灣未來這幾年面對的重大威脅，是來自於海峽對岸的中共，如何在周邊海域反封鎖，以及因應中共威脅等，能透過海軍將領來整合陸軍與空軍作戰，是不錯的選擇。
王定宇提到，未來幾年國軍將有重大軍事投資，包括潛艦國造、輕型巡防艦、岸置反艦魚叉飛彈，防務的提升更是重中之重；與美軍交流以海軍陸戰隊為主，也是屬於海軍的範圍。他表示，因應當前台海局勢，海軍將領出任參謀總長相當適任。
王定宇認為，梅家樹非常沉穩、歷練完整，對國際、對美、對海軍內部都非常專業，人緣也相當好，蔡總統這是個相當不錯的選擇。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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化「綠色溢價」阻力為推力，藍圖營造在地實踐永續住宅
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2050年淨零碳排已是各國企業的共識與目標，然而推動溫室氣體減量過程中，導入各種創新解決方案，勢必衍生額外的合規成本與轉型成本，也就是比爾蓋茲（Bill Gates）提出的「綠色溢價（Green Premium）」概念，想進一步降低甚至歸零，則仰賴政策支持、產業合作與社會認同，缺一不可。
全球節能減碳行動方興未艾，綠色溢價卻成為企業實踐永續發展的挑戰之一，比爾蓋茲（Bill Gates）在2021年出版的書中曾舉了一個例子，指出航空公司想減少飛機碳排放量，全面使用生質燃料的費用支出將比石化燃油高140%，所以消弭綠色溢價，成為下一步必須採取的行動。
當然單靠一家企業的力量，引導綠色溢價歸零實屬不易，唯有打造完整產業生態系，才能取得規模經濟效益。例如近年來太陽能發電成本持續下降，可歸功於政府政策支持、市場需求增加以及生產技術進步，相關面板、電池、模組製造商順利擴大量產，才得以壓低單位成本再推升普及率，創造健康有序的正向循環。
加速綠色意識覺醒，建築與營建業扮演要角
時值各國政府紛紛祭出減碳降排規範，企業也明確設定階段性執行目標，如這套模式及早擴展到其他產業，相信有利於啟動更廣泛的結構變革。尤其聯合國在2021年研究報告中指出，全球溫室氣體排放量高達37%來自建築營造業，能否跨界合作降低永續建築的興建成本，成為迎向淨零未來的關鍵環節。
在台灣，金管會亦提出「綠色金融行動方案3.0」，除了鼓勵金融業整合資源支持淨零轉型，還要求依據碳揭露數據與ESG執行資訊，作為建築營造業的投融資或授信準則，也就是說若沒有引入新的觀念、技術、工法或設備，致力降低建築能源消耗與溫室氣體排放，未來取得貸款的條件限制將會越多。
身為台灣甲級營造廠的藍圖營造，面對國際趨勢與國內政策雙重夾擊，意識到從節能減碳、綠色溢價到永續發展，是建築營造業未來10至20年無法迴避的課題，願意在多年累積的興建品質與服務口碑之上，挺身而出號召更多人響應，擴大這一股改變的力量。
「我們屬於新世代，轉型心態與行動策略應該更積極，帶動上中下游廠商跟著往前衝，籌組共好進步的產業生態系，藉以爭取社會大眾認同。」
藍圖營造建設部總經理賴以軒強調，這是必須勇敢跨出的第一步。近年來無論開發或承建的住宅，開始導入太陽光電、儲能櫃、電力回生等節能減碳設備，也申請綠建築標章和Fitwel健康建築認證，便是著眼於加速房地產市場的綠色意識覺醒。
全面展開永續對話，建立共識匯聚改變力量
主動承擔社會責任並內化為ESG目標，藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲直言，「相較於建築營造業者，已習慣用最低成本追求最高利潤，我們從設計規劃、材料供應到施工技術，盡可能納入各種節能減碳考量。」舉凡嚴選設備廠商、增加在地採購、減少廢棄物產生，都會產生相對應的外溢成本，營造商需要有更高的層次視角，制定綜觀全局的因應策略。
特別是相關設備或系統，在交由社區管委會接手後，仍需配合政府建立完善的監督核查機制，以及供應商串接整合，協助做好後續的保養服務與管理規劃，才能讓住戶知道省了多少電、減了多少碳，願意繼續維持正常運作或汰舊換新，確保低碳轉型的現實與理想不會產生落差，讓永續走進每個人的日常生活裡。
於是藍圖營造計畫把正在做的事情寫成「永續白皮書」，擴大和政府、產業與社會的溝通面向，一方面希望促進了解，只要房地產市場的節能減碳需求不斷增溫，更多設備系統商樂於投入研發、生產與製造，價格不僅將具競爭力，削減建築營造業承受的綠色溢價壓力，也會有更多創新技術被導入應用，提高預期成效。
另一方面，藍圖營造則是公開倡議，鼓勵率先掌握永續契機的建築營造業者，繼續回應國際趨勢、滿足市場需求，只要在良性競爭中獲得絕大多數消費者青睞，就能發揮至關重要的影響力，成為同業爭相效法的對象，推出一個又一個低碳永續住宅計畫，最終造福的還是人類社會，離淨零生活願景再跨近一大步。