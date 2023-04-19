陳寶餘月底卸任，「海軍阿信」梅家樹爆黑馬接參謀總長

參謀總長陳寶餘月底卸任，海軍司令梅家樹接任

（中央社）參謀總長陳寶餘上將月底將卸任，國防部昨（18）日表示，奉總統蔡英文核定，國防部參謀本部上將參謀總長由海軍司令部司令梅家樹上將調任；國防部上將軍備副部長由陸軍司令部司令徐衍璞上將調任。

參謀總長陳寶餘去（2022）年5月1日屆滿最大服役年齡64歲，依去年1月19日修正公布「陸海空軍軍士官服役條例」第6條，由總統蔡英文核定延長服役1年，陳寶餘為首位總長延役者，並在本月底卸任。

國防部晚間發布新聞稿表示，奉蔡總統核定，國防部參謀本部上將參謀總長由海軍司令部司令梅家樹上將調任；海軍司令部上將司令由國防部參謀本部副參謀總長唐華中將調任，同時晉任海軍二級上將。

另外，總統府上將戰略顧問由國防部軍備副部長王信龍上將調任；國防部上將軍備副部長由陸軍司令部司令徐衍璞上將調任；陸軍司令部上將司令由陸軍司令部副司令鍾樹明中將調任，同時晉任陸軍二級上將。上述人事案將於5月1日生效。

國防部說明，國防部參謀本部副參謀總長唐華中將為海軍官校75年班、戰院93年班，曾任作計室助理次長、海軍教準部指揮官、國防大學副校長、海軍司令部副司令等職務，學、經歷完整。

唐華擔任現職期間，指導國防戰略與提升三軍聯合作戰效能等重要工作，著有貢獻，特拔擢調任海軍司令部上將司令，盼借重豐富經驗，持續推動海軍各項建軍備戰工作。

國防部指出，陸軍副司令鍾樹明中將為陸軍官校75年班、戰院92年班，曾任作計室次長、憲兵指揮部指揮官、總統府侍衛室侍衛長、陸軍第六軍團指揮官等職務，學歷、經歷完整。

鍾樹明擔任現職期間，指導陸軍各項戰演訓任務與後備戰力提升等重要工作，著有貢獻，特拔擢調任陸軍司令部上將司令，盼藉由他的豐富經驗，持續推動陸軍各項建軍備戰工作。

Photo Credit: 中央社 國防部參謀總長陳寶餘（右2）月底將卸任。

屢次化解危機，「海軍阿信」梅家樹爆黑馬接參謀總長

（中央社）參謀總長由被稱為「海軍阿信」的海軍司令梅家樹上將接任，他除了人緣好、屢次在公關危機中扮演拆彈角色，高階將領形容，梅家樹運用靈活的戰略戰法應對中共威脅，讓海軍內部及高層有目共睹，相信他能帶領並打造更堅實新一代國軍。

梅家樹去年6月才升任海軍司令，迄今未滿一年，這次接參謀總長，被視為是大黑馬。

參謀總長陳寶餘去年5月1日屆滿最大服役年齡64歲，依去年1月19日修正公布「陸海空軍軍士官服役條例」第6條，由總統蔡英文核定延長服役1年，陳寶餘為首位總長延役者，並在本月底卸任。

國防部晚間發布新聞稿表示，奉蔡總統核定，國防部參謀本部上將參謀總長由海軍司令部司令梅家樹上將調任，5月1日生效；梅家樹為海軍官校74年班、海院90年班、戰院95年班，曾任軍備局長、國防部常務次長、海軍副司令、副參謀總長、副參謀總長執行官。

梅家樹在近年的海軍慶富案、雄三誤射、敦睦艦隊染疫等案，屢次親上火線扮演「拆彈手」，柔軟姿態與願意承擔責任的態度，受到軍方及立委肯定，由於屢次拆解危機，被封為「海軍拆彈專家」、「海軍阿信」。

除了願意承擔危機外，梅家樹在本職學能上更備受肯定。高階將領分享，梅家樹除了曾赴美接紀德級艦回台外，其戰略思維相當靈活，在近期中共擾台的應處上，軍方內部及高層更是有目共睹，被稱為是海軍的佼佼者更不為過；此外，梅家樹更曾任軍備局長、具備管理經驗，在推動潛艦國造及海軍造艦計畫的當下，他的職務歷練絕對有助於打造更堅實的新一代海軍。

高階將領更提到，在軍中「論資排輩」的升遷制度中，梅家樹仍有現役的學長待升遷，但此次卻由梅家樹爆黑馬出線，可說是國家高層用人唯才的表現，大大提振軍方內部士氣；另外，雖然海軍近年屢次的大案（慶富、雄三誤射等）是由海軍的官兵共同承擔罵名，但如果沒有梅家樹在第一時間親上火線救火，海軍的士氣絕對無法在短時間內恢復，「海軍士氣的提振，梅家樹絕對有功」。

高階將領指出，中共對台的威脅日益嚴峻，除了空軍之外，海軍更身處「第一線」，無論是未來的造艦計畫，亦或是對美軍購，甚至是戰略戰法的運用，相信梅家樹升任參謀總長，將可帶領國軍走出一條大道。

立法院外交及國防委員會成員、民進黨立委羅致政告訴中央社記者，梅家樹在過去一段時間常扮演危機處理、滅火的角色，從慶富案、雄三誤射事件、到敦睦艦隊染疫等重要事件上，都扮演危機處理的角色，相信蔡總統有考量梅家樹的處理能力。

立法院外交及國防委員會成員、民進黨立委王定宇說，軍中慣例陸、海、空軍間有分配規則，目前參謀總長陳寶餘是陸軍出身，按慣例接下來的參謀總長就是海軍或空軍。

王定宇分析指出，台灣未來這幾年面對的重大威脅，是來自於海峽對岸的中共，如何在周邊海域反封鎖，以及因應中共威脅等，能透過海軍將領來整合陸軍與空軍作戰，是不錯的選擇。

王定宇提到，未來幾年國軍將有重大軍事投資，包括潛艦國造、輕型巡防艦、岸置反艦魚叉飛彈，防務的提升更是重中之重；與美軍交流以海軍陸戰隊為主，也是屬於海軍的範圍。他表示，因應當前台海局勢，海軍將領出任參謀總長相當適任。

王定宇認為，梅家樹非常沉穩、歷練完整，對國際、對美、對海軍內部都非常專業，人緣也相當好，蔡總統這是個相當不錯的選擇。

Photo Credit: 國防部 梅家樹去年6月才升任海軍司令，迄今未滿一年，這次接參謀總長，被視為是大黑馬。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航