中國經濟第一季GDP增4.5%高於預期，結構性問題猶存
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下個季度，中國經濟會怎麼樣？經濟學家認為，由於3月份的消費同比增長高達10%，因此沒有必要立即採取財政刺激措施來支持消費者，政府可能會保持其基建投資計劃，作為一個補充的成長引擎——因為預計外部市場在2023年將進一步惡化。
4月18日，中國統計部門公布數據顯示，今年第一季中國GDP同比成長4.5%，環比成長2.2%。
多家機構此前預測中國第一季成長3.8%-4%，官方數據4.5%超過預期，反映出復甦的力度。但還未及全年5%的成長目標。
經濟學家則關注16-24歲年輕人的失業率居高不下，達到19.6%。
中國新冠疫情時期封鎖最嚴重發生在去年第二季，經濟受影響也最大，因此今年第二季的GDP增速可能因為低基數效應而大幅成長。
超出預期
《路透社》調查的預測值是4%，中國媒體財新的預測值是3.8%，分析公司ING的預測值也為3.8%。
中國第一季數據反彈最強勁的是消費。第一季社會消費品零售總額114922億元，同比成長5.8%，而去年四季度為-2.7%。回彈力度明顯。
其中餐飲業收入12136億元，成長13.9%；相比之下，商品零售102786億元，成長4.9%。
匯豐銀行在發給《BBC中文》的郵件中分析，成長的助力來自於消費的迅速恢復，特別是服務業，因此是一個更有潛力的復甦。該行還特別提到汽車行業的表現——在地方政府補貼和汽車製造商降價的支持下，汽車產量在3月份也出現了同比13.5%的反彈，主要是新能源汽車產量強勁（同比增33.3%）。
外貿數據也出乎市場意料。第一季中國外貿總額9.89萬億元人民幣，同比成長4.8%。如果分拆來看，復甦的趨勢比較明顯——今年1月進出口同比下降7%，2月成長8%，3月大幅提升15.5%。
其中，出口5.65萬億元，同比成長達8.4%；進口4.24萬億元，同比成長0.2%。
對此，經濟學人智庫（EIU）分析認為，令人驚訝的是，出口是外貿成長的主要驅動因素，但進口幾乎沒有成長，這意味著這一輪復甦主要在國內，其他國家還未感受到中國經濟復甦後的溢出效應，也未傳遞到全球大宗商品價格。
投資的表現則有些分化——基礎設施投資成長8.8%，製造業投資成長7.0%，房地產開發投資下降5.8%。樓市還在之前一輪的打壓中喘不過氣來。
ING首席中國經濟學家彭藹嬈（Iris Pang）向《BBC中文》表示，考慮到今年前兩個月基建投資成長9%，沒有想到基建投資會放緩到第一季的8.8%，雖然三月的基建投資有所放緩，但仍預計第二季基建投資的成長會更快，因為3月份貸款額強勁成長，而其中大部分會用於基建。
結構性問題
從數據來看一些結構性問題也浮現出來。
匯豐銀行提到，復甦仍然是不平衡的，因為房地產投資尚未完全穩定，而私人投資成長則下降到收縮區域。因此，中國政府將需要保持警惕，提供持續的政策支持，以維持復甦勢頭。
彭藹嬈也提到樓市，第一季房地產投資同比萎縮5.8%，但住宅物業銷售同比成長7.1%，可能是由於市場上有大量住房庫存，也表明一些購房者正在恢復信心。如果預售的房屋被市場消化，房地產開發商應該能夠在2024年從房屋銷售中獲得新的現金流。
消費雖然強力反彈，但也存在結構性問題。經濟學人智庫（EIU）觀察到，珠寶和娛樂用品等可自由支配的商品（discretionary items ）消費的高漲，代表中高收入群體引領家庭消費反彈。而低收入群體可能被甩在後面，因為他們的收入在疫情封鎖期間受到嚴重打擊，但該機構預計，隨著放開後的積極影響會產生「涓滴效應」，這部分消費將在隨後的幾個季度裏恢復。
「涓滴效應」來自上世紀80年代美國總統雷根的理念。雷根通過建立「小政府」，減少開銷、降低稅收，不搞財富再分配，有錢人雖然會因此更富有，但他們會加大消費和投資，財富由上滲漏而下，最終使各階層受益。
經濟學人智庫認為，在諸多結構性問題中，特別值得關注的是青年失業率（達到19.6%），儘管經濟表現好於預期，但青年失業率仍在上升。這導致了經濟的低效率，並可能給政策制定者帶來長期頭痛。
第二季預測
雖然第一季實現超預期復甦，但還不及中國在今年兩會上訂下的全年GDP增速目標5%。
下個季度，經濟會怎麼樣？
「由於3月份的消費同比成長高達10%，因此沒有必要立即採取財政刺激措施來支持消費者。」彭藹嬈認為，政府可能會保持其基建投資計劃，作為一個補充的成長引擎，因為預計外部市場在2023年將進一步惡化。
「簡而言之，通過這份GDP報告，我們認為政府沒有必要立即向經濟投入大規模的刺激措施。」彭藹嬈稱。
「我們認為，由於去疫情引起的低基數效應，GDP同比成長將進一步加快，但環比計算可能會放緩。」經濟學人智庫表示，經濟將繼續由與奢侈品、旅遊、餐飲和其他服務相關的消費支出驅動。另一方面，工業可能因全球金融環境收緊，以及商品需求疲軟，而放緩。
2021年第一季中國經濟增速達到驚人的18.3%，不意味著中國經濟相比幾年前突然提速三倍，而是受到低基數效應影響——由於2020年第一季中國經濟受到疫情打擊，罕見地下降6.8%，因此使2021年第一季同比增速看起來偏高。
反向推理，2022年第二季GDP同比僅成長0.4%，因此可能會大幅推高今年第二季數據。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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別再讓孩子喝致命的髒水，搶救兒童立即行動！
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