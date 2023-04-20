涉嫌運作海外「中國秘密警察站」，FBI在紐約逮捕兩名美籍華人

美國檢察人員在紐約逮捕兩名男子，指控其在曼哈頓唐人街一帶運作「秘密警察站」。

被捕人士為61歲的盧建旺與59歲的陳金平，二人均為紐約市居民，面臨被起訴圖謀為中國充當間諜代理人，以及妨礙司法公正。預計他們將於周一在布魯克林聯邦法院出庭。

中國過去曾否認運作海外警察站，稱它們是面向海外僑民的「警務服務中心」。

美國司法部在周一稱，居於布朗克斯區的盧建旺和居於曼哈頓區的陳金平，代表中國公安部在美國合作設立了第一家海外警察站。司法部指出，在相關人士意識到聯邦調查局（FBI）正在進行調查後，該站已於2022年秋天關閉。

「這一起訴顯示，中國政府透過在紐約市中心設立秘密警察站，公然侵犯我國主權。」布魯克林區的首席檢察官布雷恩．皮斯（Breon Peace）說。

外界相信，至少有100個這樣的警察站正在運作，遍布全球53個國家，包括英國和荷蘭。上個月，加拿大聯邦警察宣佈，對蒙特婁兩個被認為是警察分支的站點進行調查。

Photo Credit: Reuters / BBC News 盧建旺在法庭上

「中華人民共和國的行動遠遠超出可接受的民族國家行為的範圍。我們將會堅決捍衛所有生活在我國的所有人的自由，免受威權壓迫的威脅。」美國司法部國家安全部門的助理司法部長馬修．奧爾森（Matthew Olsen）說。

據檢方指出，盧建旺與中國執法部門關係密切，從2015年開始被徵召協助中國進行「鎮壓活動」，當中包括騷擾中國異見人士。

2018年，他被指參與行動，迫使中國聲稱的通緝人士返回中國，包括反覆騷擾和威脅居住在中國和美國的相關人士及其家人。檢控方指，他也被徵召，在中國尋找一名民主派活動人士的下落。在面對美國當局時，盧建旺否認了相關的行動。

他與陳金平於2022年10月被美國當局問訊，當時FBI對這個涉嫌的警察站進行了搜查。他們的手機在搜查中被收繳，而檢控方指，二人均承認已經刪除了與中國公安部官員的通訊，後者被指是指導他們在美國的行動。

一經定罪，盧建旺和陳金平可能面臨最高25年的監禁。

中國駐美及駐加拿大大使館已經表示，這些地點是涉僑事務「海外服務站」，在疫情大流行期間開設，以協助海外僑民進行駕駛執照更新等等事務。

但是，人權組織指，中國利用這些駐外站點來威脅及監控境外的中國公民。

中國一直否認的海外「警察站」

去（2022）年以來，荷蘭、愛爾蘭等國均有報導指中國政府在其國境內曾設立非公開的「警察站」。

荷蘭外交部在去年9月曾表示，相關警察站的存在屬非法，而愛爾蘭首都都柏林的一處「福州警務海外服務站」則在其外交部實施審查後關閉。

有非政府組織報告指，中國在多個國家建立服務站，表面上是打擊跨國犯罪和協助辦理如更新駕駛執照等行政業務，但是實質上是對身在海外的中國異見者進行「說服行動」，令他們回國。

總部位於西班牙的非政府組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）在去年9月稱，在2021-2022年間，經此類行動被「勸返」的海外中國人超過20萬，並指中國借此避開國際警察或司法合作機制，建立「治外法權」。

對此，中國政府一直否認。

中國外交部發言人汪文斌當時曾稱，所謂「國外警察站」，其實是涉僑事務海外服務站，而中國嚴格遵守國際法，充分尊重他國司法主權。

2022年9月2日，中國通過了《反電信網絡詐騙法》，確立了對全球所有涉嫌此類欺詐的中國公民的治外法權主張。

新法律連同中國在外國的警察機構，理論上讓異見人士無處可逃。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 加拿大警方表示，他們正在調查蒙特婁地區的兩個據稱是中國運作的「警察站」（圖為蒙特婁資料照片）。

上月，加拿大聯邦部隊呼籲那些可能受到過所謂「中國警察站」威脅的加拿大華人站出來。

加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）表示：「我們正在確保皇家加拿大騎警（RCMP）跟進，我們的情報系統會嚴肅對待此事。」

美國聯邦調查局局長克里斯托弗．雷（Christopher Wray）在去年11月稱，他的部門正在監察有關此類站點的報告，並稱這是一個「切實的問題」。

「對我來說，中國警察不經過恰當協商就在紐約開設處所，想想就覺得離譜。」克里斯托弗．雷說，「它侵犯了主權和繞過了標凖的司法與執法合作程序。」

周一，另一宗由美國官員披露的訴狀指出，中國公安部有34名人員被起訴使用虛假社交媒體帳戶騷擾在美國的中國異見人士，以及散播中國政府的官方宣傳。

檢控方指，所有受指控人士都屬於一個被稱為「912特別項目工作組」的精英任務工作組，其目的是「針對身在世界各地的中國異見人士，包括在美國。」

「正如所指，中華人民共和國政府派遣它的國家警察和912特別項目工作組，並不是作為維護法律和保障公眾安全的工具，而更多是在網路上留下煽動言論來攻擊我們國家行使言論自由的個人。」助理司法部長皮爾斯說。

外界相信全部34名被告均居住在中國或者亞洲其他地方。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：丁肇九