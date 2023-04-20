中國首次調查台灣貿易壁壘 ：二十大後結束讓利時代，兩岸政經脫鉤？
我們想讓你知道的是
學者陳德昇也表示，台灣在貿易順差下「賺錢賺習慣了」，若北京改變現狀，台灣每年「損失幾百億美元跑不掉」，各產業也會被擾亂。「中國太大了，我們經不起他的傾銷，如果大陸進來的高麗菜賣5塊錢台幣你怎麼辦？台灣農民種的東西要賣給誰？到時候會有很多社會問題。」
台灣總統蔡英文外訪過境美國、解放軍環台軍演之後，中國首次透過世界貿易組織（WTO）管道，提出台灣的貿易壁壘問題。
中國商務部4月12日公告稱，即日起對台灣禁止大陸進口的2455項產品展開貿易壁壘調查，包括農產品、五礦化工產品、紡織品等，調查應在今年10月12日前結束，特殊情況下可延長至2024年1月12日。
這一時機被指政治意味濃，公告當天為民進黨提名黨主席賴清德參選總統之日，而調查期限正好落在台灣總統大選的前一天。
「這一波操作跟政治有密切連動性，如果民進黨選上就跟你全面攤牌，如果是國民黨就緩一點，但還是會施壓。」台灣國立政治大學國際關係研究中心研究員陳德昇對《BBC中文》說。
「這是很重要的訊號，過去大陸展現出讓利的政治意涵，現在是不准你『吃我的飯砸我的鍋』，既然讓利沒有用就開始檢討不公平貿易，不讓你用這些資源去對抗中國、買武器。台灣享受巨額順差的黃金時代已經結束了，以後苦日子會更多了。」
台灣的「壁壘」
貿易壁壘是指對外國商品進口所實施的限制，例如關稅，或者補貼、進出口許可等非關稅措施。中國國台辦發言人朱鳳蓮表示，台灣採取單方面限制措施，禁止中國大陸多項產品輸入，損害相關產業與企業利益。
台灣經濟部長王美花4月17日對媒體證實，中國首次透過世界貿易組織對台灣啟動貿易壁壘調查，台方已啟動跨部會討論，由行政院經貿談判辦公室（OTN）主責。此前，王表示願在「不設前提下」與對岸共同磋商協調。
中國和台灣先後在2001年及2002年加入世界貿易組織，根據相關文件，雙方應符合「最惠國待遇」與普遍性的原則，不得對會員有歧視性待遇。
台灣多年來根據《台灣地區與大陸地區貿易許可辦法》，對中國進口產品採取非關稅貿易障礙，至今准許9835項中國農工產品進口，尚未開放之農工產品則有2000多項。比如台灣准許進口各國的蘋果，唯獨中國蘋果不能進入。
「道理上台灣一定是站不住腳的，確實有歧視性的限制，不符合最惠國待遇原則。」台灣國立政治大學經濟學系兼任教授、前陸委會副主委林祖嘉對《BBC中文》說。
有資料顯示，2002年中國物品可進口台灣的比率為75％，如今20年過去了，該比率還是不足80%。相較之下，台灣對美歐的開放比率為97％。
林祖嘉說有關問題存在已久，但兩岸一直拖延不談，「馬英九政府沒有談完，蔡英文政府不想談……這應該在和平的時候提出，現在談只是政治考量，只會讓兩岸關係更緊張。」
二十大後結束「讓利時代」
中國是台灣最大貿易伙伴，據台灣經濟部統計，2022年台灣出口有38.8%是到大陸，相比之下去往美國的只有15%；進口方面，台灣有20%進口來源為中國，美國只有10.7%。
同一時間，中國大陸也是台灣的最大順差來源地，2022年台灣享受的順差金額高達1565億美元。
「經濟上確實不公平，一般正常國家不可能有這樣的順差，」學者陳德昇說。「因為中國讓利是帶有政治目的，想用經濟利益換取人心，並對台灣構成政策壓力。」
專門研究中國經濟的台灣致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠也表示，台灣理論上不應對大陸實施貿易壁壘，但有關制度安排反映了當時的政經力量均衡。
「那時候北京不覺得有損失，台北也必須保護自己的弱勢產業，雙方在那個歷史環境下都覺得這是最好的安排。現在時空背景改變了，中國自己經濟不好，對台灣的態度也改變了，不再滿意這樣的安排。」
張弘遠指出，中共二十大後對台政策進入全新格局，以往是政冷經熱，但「兩岸關係2.0版本」之下是政治、經濟都脫鉤，失去過去的曖昧與彈性。
「以前兩岸關係盡量模糊利害關係，嘗試用倫理、民族情感、社會互動來建構，有種大讓小的情感在，台灣作為兄弟之邦的角色被提攜、保護和等待。現在是權力集中的思維，更加理性和賞罰分明，不再包含包容、理解、價值默契的方式，你好我就對你更好，你壞我就對你更壞，用博弈論（game theory）最典型的方式，去強化台灣支持的利益或反抗的成本。」
報復性關稅的影響
一旦中國認定存在貿易壁壘，而台灣不接受調查結果或對中國開放，北京可能會對台灣實施報復性關稅。
台灣經濟部表示，禁止從中國進口的2455項產品中，有1000多項屬於農產品，另1000多項屬於工業產品；這2455項商品去（2022）年出口金額為248.5億美元，佔台灣總出口5.2%，其中出口到中國的金額為44.3億美元，佔台灣對中國出口0.9%。官方稱「若中國採取報復反制手段，對台灣影響非常小」。
不過專家持相反意見，張弘遠估算，若參考美中貿易戰10%和25%的關稅來看，台灣的損失金額可達300億到500億美元，而台灣農業作為「弱勢產業」將首當其衝，因為生產基地難以轉移到別國，不像工業可以搬廠去東南亞、利用第三國迴避關稅出口到中國大陸。
學者陳德昇也表示，台灣在貿易順差下「賺錢賺習慣了」，若北京改變現狀，台灣每年「損失幾百億美元跑不掉」，各產業也會被擾亂。「中國太大了，我們經不起他的傾銷，如果大陸進來的高麗菜賣五塊錢台幣你怎麼辦？台灣農民種的東西要賣給誰？到時候會有很多社會問題。」
政治經濟利益交錯
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不簡單的成長路，更要牽緊手一起走——建立家庭五大能力，讓慢飛天使不疾不徐好好長大
我們想讓你知道的是
育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
來自新竹的尼尼，媽媽是越南人，是一個新二代的孩子。由於爸爸媽媽的工作都非常繁重，教養尼尼的重擔就落在奶奶身上。尼尼在成長的過程中，被診斷出有口語發展遲緩的狀況，該怎麼幫助尼尼？讓奶奶傷透了腦筋。
其實，育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
備齊五大能力，為育兒家庭打好根基
在過去，許多家庭沿襲著權威式的管教，或者被「大隻雞慢啼」的觀念束縛，面對有特殊需求的孩子，往往因為逃避、無助、否認、悲傷，甚至罪惡感等各種情緒，而做出極端的選擇。例如，父母可能因為不知道如何照顧身心障礙的孩子，而給予孩子保護性的規範和限制，甚至使用體罰等嚴厲的方式進行約束，影響孩子的身心健康和自信心。而家庭中的其他成員，也有可能因為理解不足，產生歧視和排斥的現象，降低孩子的自尊心和社交能力。
隨著醫學的進步、觀念的開放，育兒的方式和想法也與時俱進。「家」是孩子成長不可或缺的重要角色，但伊甸基金會投身早療服務服務多年，根據接觸上萬個家庭的經驗發現，許多家庭面臨孩子發展不如預期時，大多束手無策，再加上工作生計、照顧孩子、家事等蠟燭多頭燒的壓力，讓家漸漸走向失序的窘境。因此，伊甸希望透過早期療育服務，用愛陪伴一個孩子，守護一個家，補足「育兒家庭的五大能力」，期待透過將此推廣到家庭中，提供家長正向資訊，幫助孩子擁有健康的身心發展和成長。
第一是「自信力」，這個能力讓家長能夠積極應對孩子成長問題，以正向態度與孩子互動，進而建立親密關係和信任感，不僅能提升孩子自尊心，也能讓孩子學習到處理問題的正確方式。
第二是「溝通力」，擁有良好的溝通力，能夠讓家長了解孩子的需求和發展狀況，提供合適的支持和引導，促進孩子健康成長。同時，良好的溝通也能建立家長和孩子之間的信任關係，讓孩子更願意分享自己的想法和經驗。
第三則是「學習力」，透過學習，能夠讓家長們更有效率地了解孩子的需要和成長階段，提供適當的照顧和引導。另一方面，家長也應該學習如何照顧自己，從情緒的調適、壓力的排解，到一件自己感興趣、想要研究探索的項目。只有讓自己的身心靈也強壯起來，才能擁有照顧別人的餘裕。
第四「決策力」以及第五「影響力」，對有遲緩兒的家庭來說更是重要。因為擁有決策力，可以讓家長勇於主動的尋求支持和資源，與專業團隊討論孩子所需服務，為孩子爭取權益，以獲得更好的協助和照顧。在孩子面前展現家長的決策力，也是非常好的身教示範，幫助孩子建立自信心和正確的價值觀，應對未來的挑戰。至於「影響力」，則能夠提升家長積極參與育兒相關活動的意願，並且樂於與其他家庭互相支持和學習，不僅可以提高孩子的社交技能和成長體驗，更可以幫助家長和孩子，不斷地學習與進步。
伊甸早療服務以家庭為中心，重視親職溝通，為讓家長更了解伊甸服務及孩子成長發展，時常舉辦各類的親職教育課程、定期安排療育會議。在療育會議中，邀請家長和老師開會，依孩子成長需求，提供家長所需要的知能。而社工也會協助找來孩子的教保老師、職能、物理、語言及心理治療師等，一同討論，解決家長對孩子成長的擔憂，並提供相關的療育建議，讓家長更能了解自己孩子的療育狀況，也能學習如何與孩子互動相處的技巧。
轉銜服務，讓慢飛家庭不再焦慮
「轉銜服務」，是在早期療育服務中非常重要的一環。所謂的轉銜，是在孩子要跨越到下一個階段之前的預備動作，目的在於幫助家長了解孩子的優、弱勢，再進一步思考、安排學習工具或環境，以降低孩子在學習上的不適應或挫敗感。伊甸基金會旗山早期療育中心的「學前適應班」，已經舉辦了三年，每年都大約有10位幼童報名，參加為期兩周的小一入學適應課程。老師們會將教室佈置規畫成一般幼兒園情境，讓孩子們在老師的幫助下，從遊戲中訓練專注力，為即將到來的小學生活做好準備。
除此之外，在課程進行之前，早期療育中心都會提前和預備轉銜的家長們進行座談（疫情期間改為線上座談），由講師分享學前的轉銜重點、提供相關資訊，讓家長可以自行調整家中的教養技巧，同步進行轉銜預備。最重要的是，藉由這樣的交流，讓家長更清楚掌握孩子目前能力的落差，而且與專業人員諮詢討論出的方法與技巧，更能大幅降低家長與幼童對下一個階段的焦慮感，提升適應能力。
伊甸基金會旗山早療中心舉辦「學前適應班」的這三年來，總共協助30位幼童順利轉銜，幫助家長培養自信力、學習力和決策力。因為家庭中獲得了正確資訊，並且建立了健康、正向的觀念，所以家長和孩子都能感到「我做得到」、「我不孤單」，雙方都能在接下來的求學之路，走得更加順暢。
陪伴孩子這麼做，分分秒秒都是愛的凝聚
今年伊甸基金會做了一份關於育兒現況的調查，結果發現「溝通」與「陪伴」是大部分的家長在育兒中最重視的事情——有超過九成（98.8%）的家長表示願意與孩子共同討論問題，並且傾聽孩子所遇到的困難。但是，只有六成（63.1%）的家長，對目前的陪伴品質感到滿意。對遲緩兒來說，家長的陪伴不只重要，更是幫助他們持續進步的動能之一。但該怎麼陪伴？該怎麼開始？伊甸有個好主意——遊戲中的陪伴。
「歡樂學習包」的誕生，是由伊甸鳳山早療中心職能治療師、教保老師、語言治療師等專業人員，為每個孩子量身訂製而成，主要是希望讓家長帶著孩子，利用家中隨手可得的材料，做出生活化的教具。例如利用輕黏土或麵糰，黏貼在生日蛋糕附贈的紙盤上，就可以做出擁有各式各樣表情的立體臉譜，幫助孩子進行認知理解；而用手指搓捏出細長的頭髮的過程，則是最好的精細動作練習；或者利用網購的紙箱，只要花10分鐘的時間，就能做出一個紙箱投籃機。完成後讓孩子練習投籃，訓練協調、精細動作能力；或者讓孩子進一步彩繪、裝飾投籃機，在趣味中盡情揮灑創意。「歡樂學習包」為親子帶來充滿樂趣的陪伴時光，更幫助遲緩兒持續進步，像是慢飛天使小穎（化名）的媽媽，就和伊甸基金會分享使用歡樂學習包的成果，現在小穎在家使用吸管喝水的次數變得更多，還能跟著唱數1、2、3，媽媽和小穎都很有成就感，更有學習動力。
還記得我們最初提到的尼尼嗎？尼尼的奶奶後來接受伊甸早療服務的支持及訓練，在教保老師的引導下，讓奶奶和孩子一起練習對話與問答，並運用字卡增進尼尼口語能力與互動反應，現在尼尼不僅講話發音比較清楚，在對話和指令接受與理解上也有明顯進步。而奶奶除了原先對尼尼在生理上的照顧外，自己現在也學習到居家訓練的技巧，和尼尼一起在早療這條路上，走得更加穩健。
慢飛天使慢慢飛，有家庭成員、專業團隊的陪伴，更能好好的飛。伊甸基金會擁有30年的早療服務經驗，願意為每一位孩子伸出援手，成為每一個家庭最有力的後盾。