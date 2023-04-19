土耳其大選倒數4週，「民主阿伯」對決「硬漢總統」戰況膠著
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就戰績而言，基里達歐魯可說是選運不濟。2010年，土耳其最大在野黨共和人民黨黨魁因性醜聞下台，基里達歐魯接任，接著與艾爾多安所屬的保守執政黨正義發展黨交手多次都落敗。艾爾多安這次就猛踩基里達歐魯這些痛處說，「你選輸9次選舉，現在你要輸掉第10回合。」
（中央社）距離土耳其大選只剩4週，選戰進入白熱化階段，造勢場合如天團演唱會的硬漢總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）和暱稱「民主阿伯」的挑戰者基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）最後衝刺搶攻選票。不過，選情至今仍陷膠著，誰是最後贏家還在未定之天。
土耳其大選5月中登場，總統大位4搶1。多項民調顯示，74歲的基里達歐魯微幅領先現任總統艾爾多安，但，另一位候選人是基里達歐魯所屬政黨的前成員，不利民主阿伯集中票源。
基里達歐魯因此可能無法在首輪投票中獲得多數，只能於5月28日與艾爾多安進入第二輪對決。
69歲的艾爾多安善用政治語彙驅動支持者向心力，一度是「魔王級吸票機」；基里達歐魯則在自家廚房喝茶開講。
當了近30年公務員的基里達歐魯曾說，自己小時候穿同一雙鞋多年。在安卡拉唸經濟學期間，為了省交通費，他盡量以腳代步；他的講稿還常寫在用過的紙張背面。
艾爾多安則是貴氣逼人，斥資數億美元打造比白宮、克里姆林宮及白金漢宮還豪奢的新總統府。
艾爾多安已經掌權20年，樂於展示權力。俄烏戰爭爆發後，穿梭交戰國的外交藝術讓他成為能見度最高的國家領導人之一。
基里達歐魯計劃若勝選，當完5年總統就退休陪孫子，不戀棧權位。但在這5年，他將翻轉艾爾多安執政下的現況，強化民主、緩解通膨及打貪。
許多經濟學家認為，艾爾多安的財務政策導致土耳其通貨膨脹率長期高達50％，激怒大批選民。今（2023）年2月的毀滅性地震在土耳其造成5萬多人死亡，也引發民眾質疑政府反應慢半拍。
土耳其東南部地震災區一排排房屋如豆腐渣般倒塌、露出細如手指的鋼筋，更掀起一波強烈檢討聲浪，矛頭直指政府未能遏制建商濫造房屋。
艾爾多安在位多年使他成為土耳其外交政策的代言人，支持者稱他提升土耳其的全球地位，批評者指責他獨攬外交，架空專業團隊。
民主阿伯則承諾以不同的方式治國，也端出與西方緩解關係的外交藍圖，但他必須先勝過艾爾多安，還要與艾爾多安旗下的媒體及國家資源纏鬥。
就戰績而言，基里達歐魯可說是選運不濟。2010年，土耳其最大在野黨共和人民黨（CHP）黨魁因性醜聞下台，基里達歐魯接任，接著與艾爾多安所屬的保守執政黨正義發展黨（AKP）交手多次都落敗。
2009年，基里達歐魯在伊斯坦堡市長一役敗選。同黨候選人也於2014年的伊斯坦堡市長選舉、2014年及2018年的總統大選中鎩羽而歸。艾爾多安倒是屢戰屢勝。
2011年以來的4次選舉中，共和人民黨都未能大幅增加在國會的版圖，還兩度阻止公投失敗，艾爾多安得以順利擴權。艾爾多安這次就猛踩基里達歐魯這些痛處說，「你選輸9次選舉，現在你要輸掉第10回合。」
基里達歐魯支持者反駁，在野陣營2019年於多個城市的市長選舉擊敗執政黨候選人，包括土耳其最大的兩個城市：首都安卡拉和伊斯坦堡。這等於狠甩在伊斯坦堡起家的艾爾多安一巴掌。
基里達歐魯不常直嗆艾爾多安，避免負面選戰成為主旋律。但在2月6日強震後，他一改溫良路線選擇與艾爾多安直球對決，批評政府政策使土耳其在這類災難面前更形脆弱。艾爾多安任內總愛打大型經濟建設牌，引發外界質疑政府是否在推動經濟成長之際忽視安全標準。
基里達歐魯視察災區時說：「只有一個人要對這一切負全責：艾爾多安」，「每次艾爾多安拖垮這個國家時，他都會呼籲團結。省省吧。」
此外，基里達歐魯經常指責艾爾多安政府濫用國家資金，矢言要調查若干與艾爾多安關係密切的公司私下交易的指控。他也說將讓土耳其恢復國會制，逆轉讓艾爾多安得以擴權的憲法改革，恢復司法機構、央行及外交部的獨立性。
不過，基里達歐魯對艾爾多安政府經常提出無關痛癢的挑戰，外界懷疑他是否有能力承受艾爾多安打選戰的攻擊力道。如今選舉進入倒數，艾爾多安攻勢想必更猛，但就目前而言，有數個友黨背書的「共主」基里達歐魯，恐怕是土耳其改變成真的唯一希望。
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延伸閱讀
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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化「綠色溢價」阻力為推力，藍圖營造在地實踐永續住宅
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2050年淨零碳排已是各國企業的共識與目標，然而推動溫室氣體減量過程中，導入各種創新解決方案，勢必衍生額外的合規成本與轉型成本，也就是比爾蓋茲（Bill Gates）提出的「綠色溢價（Green Premium）」概念，想進一步降低甚至歸零，則仰賴政策支持、產業合作與社會認同，缺一不可。
全球節能減碳行動方興未艾，綠色溢價卻成為企業實踐永續發展的挑戰之一，比爾蓋茲（Bill Gates）在2021年出版的書中曾舉了一個例子，指出航空公司想減少飛機碳排放量，全面使用生質燃料的費用支出將比石化燃油高140%，所以消弭綠色溢價，成為下一步必須採取的行動。
當然單靠一家企業的力量，引導綠色溢價歸零實屬不易，唯有打造完整產業生態系，才能取得規模經濟效益。例如近年來太陽能發電成本持續下降，可歸功於政府政策支持、市場需求增加以及生產技術進步，相關面板、電池、模組製造商順利擴大量產，才得以壓低單位成本再推升普及率，創造健康有序的正向循環。
加速綠色意識覺醒，建築與營建業扮演要角
時值各國政府紛紛祭出減碳降排規範，企業也明確設定階段性執行目標，如這套模式及早擴展到其他產業，相信有利於啟動更廣泛的結構變革。尤其聯合國在2021年研究報告中指出，全球溫室氣體排放量高達37%來自建築營造業，能否跨界合作降低永續建築的興建成本，成為迎向淨零未來的關鍵環節。
在台灣，金管會亦提出「綠色金融行動方案3.0」，除了鼓勵金融業整合資源支持淨零轉型，還要求依據碳揭露數據與ESG執行資訊，作為建築營造業的投融資或授信準則，也就是說若沒有引入新的觀念、技術、工法或設備，致力降低建築能源消耗與溫室氣體排放，未來取得貸款的條件限制將會越多。
身為台灣甲級營造廠的藍圖營造，面對國際趨勢與國內政策雙重夾擊，意識到從節能減碳、綠色溢價到永續發展，是建築營造業未來10至20年無法迴避的課題，願意在多年累積的興建品質與服務口碑之上，挺身而出號召更多人響應，擴大這一股改變的力量。
「我們屬於新世代，轉型心態與行動策略應該更積極，帶動上中下游廠商跟著往前衝，籌組共好進步的產業生態系，藉以爭取社會大眾認同。」
藍圖營造建設部總經理賴以軒強調，這是必須勇敢跨出的第一步。近年來無論開發或承建的住宅，開始導入太陽光電、儲能櫃、電力回生等節能減碳設備，也申請綠建築標章和Fitwel健康建築認證，便是著眼於加速房地產市場的綠色意識覺醒。
全面展開永續對話，建立共識匯聚改變力量
主動承擔社會責任並內化為ESG目標，藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲直言，「相較於建築營造業者，已習慣用最低成本追求最高利潤，我們從設計規劃、材料供應到施工技術，盡可能納入各種節能減碳考量。」舉凡嚴選設備廠商、增加在地採購、減少廢棄物產生，都會產生相對應的外溢成本，營造商需要有更高的層次視角，制定綜觀全局的因應策略。
特別是相關設備或系統，在交由社區管委會接手後，仍需配合政府建立完善的監督核查機制，以及供應商串接整合，協助做好後續的保養服務與管理規劃，才能讓住戶知道省了多少電、減了多少碳，願意繼續維持正常運作或汰舊換新，確保低碳轉型的現實與理想不會產生落差，讓永續走進每個人的日常生活裡。
於是藍圖營造計畫把正在做的事情寫成「永續白皮書」，擴大和政府、產業與社會的溝通面向，一方面希望促進了解，只要房地產市場的節能減碳需求不斷增溫，更多設備系統商樂於投入研發、生產與製造，價格不僅將具競爭力，削減建築營造業承受的綠色溢價壓力，也會有更多創新技術被導入應用，提高預期成效。
另一方面，藍圖營造則是公開倡議，鼓勵率先掌握永續契機的建築營造業者，繼續回應國際趨勢、滿足市場需求，只要在良性競爭中獲得絕大多數消費者青睞，就能發揮至關重要的影響力，成為同業爭相效法的對象，推出一個又一個低碳永續住宅計畫，最終造福的還是人類社會，離淨零生活願景再跨近一大步。