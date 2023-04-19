土耳其大選倒數4週，「民主阿伯」對決「硬漢總統」戰況膠著

（中央社）距離土耳其大選只剩4週，選戰進入白熱化階段，造勢場合如天團演唱會的硬漢總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）和暱稱「民主阿伯」的挑戰者基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）最後衝刺搶攻選票。不過，選情至今仍陷膠著，誰是最後贏家還在未定之天。

土耳其大選5月中登場，總統大位4搶1。多項民調顯示，74歲的基里達歐魯微幅領先現任總統艾爾多安，但，另一位候選人是基里達歐魯所屬政黨的前成員，不利民主阿伯集中票源。

基里達歐魯因此可能無法在首輪投票中獲得多數，只能於5月28日與艾爾多安進入第二輪對決。

69歲的艾爾多安善用政治語彙驅動支持者向心力，一度是「魔王級吸票機」；基里達歐魯則在自家廚房喝茶開講。

當了近30年公務員的基里達歐魯曾說，自己小時候穿同一雙鞋多年。在安卡拉唸經濟學期間，為了省交通費，他盡量以腳代步；他的講稿還常寫在用過的紙張背面。

艾爾多安則是貴氣逼人，斥資數億美元打造比白宮、克里姆林宮及白金漢宮還豪奢的新總統府。

艾爾多安已經掌權20年，樂於展示權力。俄烏戰爭爆發後，穿梭交戰國的外交藝術讓他成為能見度最高的國家領導人之一。

基里達歐魯計劃若勝選，當完5年總統就退休陪孫子，不戀棧權位。但在這5年，他將翻轉艾爾多安執政下的現況，強化民主、緩解通膨及打貪。

許多經濟學家認為，艾爾多安的財務政策導致土耳其通貨膨脹率長期高達50％，激怒大批選民。今（2023）年2月的毀滅性地震在土耳其造成5萬多人死亡，也引發民眾質疑政府反應慢半拍。

土耳其東南部地震災區一排排房屋如豆腐渣般倒塌、露出細如手指的鋼筋，更掀起一波強烈檢討聲浪，矛頭直指政府未能遏制建商濫造房屋。

艾爾多安在位多年使他成為土耳其外交政策的代言人，支持者稱他提升土耳其的全球地位，批評者指責他獨攬外交，架空專業團隊。

民主阿伯則承諾以不同的方式治國，也端出與西方緩解關係的外交藍圖，但他必須先勝過艾爾多安，還要與艾爾多安旗下的媒體及國家資源纏鬥。

就戰績而言，基里達歐魯可說是選運不濟。2010年，土耳其最大在野黨共和人民黨（CHP）黨魁因性醜聞下台，基里達歐魯接任，接著與艾爾多安所屬的保守執政黨正義發展黨（AKP）交手多次都落敗。

2009年，基里達歐魯在伊斯坦堡市長一役敗選。同黨候選人也於2014年的伊斯坦堡市長選舉、2014年及2018年的總統大選中鎩羽而歸。艾爾多安倒是屢戰屢勝。

2011年以來的4次選舉中，共和人民黨都未能大幅增加在國會的版圖，還兩度阻止公投失敗，艾爾多安得以順利擴權。艾爾多安這次就猛踩基里達歐魯這些痛處說，「你選輸9次選舉，現在你要輸掉第10回合。」

基里達歐魯支持者反駁，在野陣營2019年於多個城市的市長選舉擊敗執政黨候選人，包括土耳其最大的兩個城市：首都安卡拉和伊斯坦堡。這等於狠甩在伊斯坦堡起家的艾爾多安一巴掌。

基里達歐魯不常直嗆艾爾多安，避免負面選戰成為主旋律。但在2月6日強震後，他一改溫良路線選擇與艾爾多安直球對決，批評政府政策使土耳其在這類災難面前更形脆弱。艾爾多安任內總愛打大型經濟建設牌，引發外界質疑政府是否在推動經濟成長之際忽視安全標準。

基里達歐魯視察災區時說：「只有一個人要對這一切負全責：艾爾多安」，「每次艾爾多安拖垮這個國家時，他都會呼籲團結。省省吧。」

此外，基里達歐魯經常指責艾爾多安政府濫用國家資金，矢言要調查若干與艾爾多安關係密切的公司私下交易的指控。他也說將讓土耳其恢復國會制，逆轉讓艾爾多安得以擴權的憲法改革，恢復司法機構、央行及外交部的獨立性。

不過，基里達歐魯對艾爾多安政府經常提出無關痛癢的挑戰，外界懷疑他是否有能力承受艾爾多安打選戰的攻擊力道。如今選舉進入倒數，艾爾多安攻勢想必更猛，但就目前而言，有數個友黨背書的「共主」基里達歐魯，恐怕是土耳其改變成真的唯一希望。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航