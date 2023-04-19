2023/04/19,
歐洲

烏東巴赫姆特戰況激烈，普亭視察烏克蘭俄占區遭批「去享受爪牙們所犯的罪行」

烏東巴赫姆特戰況激烈，普亭視察烏克蘭俄占區遭批「去享受爪牙們所犯的罪行」
克里姆林宮釋出的普亭視察照片｜Photo Credit: GettyImages

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根據俄方說法，普亭17日親自視察赫爾松（Kherson）及盧漢斯克（Luhansk）地區軍事據點，這是俄羅斯併吞烏克蘭4州後，他首度視察赫爾松前線，莫斯科將此行描繪成某種里程碑。儘管俄國並未完全掌控烏國4州，莫斯科仍聲稱對這些地區擁有主權。

烏東巴赫姆特戰況激烈，俄軍擴大砲擊與空襲

（中央社）烏克蘭陸軍總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）18日警告，俄羅斯部隊正加緊透過重型火砲和空襲行動，對烏國東部城市巴赫姆特（Bakhmut）發動猛烈攻擊。

巴赫姆特及其周邊地區成為兩軍交鋒核心地帶已有數月之久。

瑟爾斯基透過聲明表示：「現在敵人正在增加重型火砲活動和空襲次數，以將這座城市變成廢墟。」

他說，去（2022）年2月全面入侵的俄羅斯仍企圖「不惜一切代價」奪取巴赫姆特，但俄軍在攻防戰中損失慘重。俄方則宣稱，烏軍在這場戰役中損失慘重。

俄烏戰爭爆發前，巴赫姆特約有7萬人口。此地一直是俄軍冬季攻勢的主要目標，儘管步兵的地面戰鬥強度是第二次世界大戰以來歐洲僅見，但迄今仍收效甚微。

巴赫姆特一旦淪陷可能成為俄軍長驅直入的跳板，繼續進軍頓內次克（Donetsk）地區覬覦已久的2個更大城市：克拉莫托斯克（Kramatorsk）和斯拉夫揚斯克（Sloviansk）。

領導巴赫姆特地區俄軍攻勢的傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦本月表示，旗下戰士已掌控該市80％以上地區。

烏克蘭方面對此予以否認，稱其仍在很大程度上控制該市20％以上地區。外界普遍預期烏軍將在未來數週或數月內發動反攻，以奪回俄方控制領土。

與此同時，據俄羅斯國營媒體塔斯社（TASS）報導，俄國中央銀行總裁納比烏林娜（Elvira Nabiullina）18日宣布，莫斯科正利用西方制裁無法觸及的資產，來建立國際儲備。

自去年2月莫斯科全面入侵烏國後，西方國家共凍結約3000億美元（或其中的半數）的俄國國際儲備。

俄國央行先前曾稱，它認為黃金、人民幣和外幣現金是安全資產，不會受到西方潛在進一步制裁的影響。

普亭視查烏克蘭俄占區後，基輔公布澤倫斯基前線勞軍

烏克蘭總統府18日公布，總統澤倫斯基16日視察遭到俄軍猛烈砲擊的東部前線城鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）。此前，克里姆林宮宣布，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）親自視察位於烏克蘭境內的俄軍據點。

法新社報導，烏國總統府官網指出，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）親訪俄羅斯掌控的頓內次克巿附近阿夫迪夫卡鎮的「前進陣地」（advanced positions），為現場烏軍帶來東正教復活節祝福。

官網公布的照片可見，澤倫斯基和士兵們圍坐在放著傳統復活節蛋糕的桌旁。東正教徒在本月16日慶祝復活節。

克里姆林宮稍早宣布，普亭17日視察烏國境內的2個前線地區，烏方隨後公布澤倫斯基的上述行程，並痛批普亭此行形同走訪俄國的「犯罪」現場。

根據俄方說法，普亭17日親自視察赫爾松（Kherson）及盧漢斯克（Luhansk）地區軍事據點，這是俄羅斯併吞烏克蘭4州後，他首度視察赫爾松前線，莫斯科將此行描繪成某種里程碑。儘管俄國並未完全掌控烏國4州，莫斯科仍聲稱對這些地區擁有主權。

普亭出訪行程發生在中國國防部長李尚福到訪莫斯科期間。李尚福表示，此行旨在表明北京強化中俄戰略關係的決心。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）痛批，普亭對「大規模謀殺的始作俑者進行『特殊訪問』」，還說他拜訪占領區的行程是他「最後一次去享受爪牙們所犯的罪行」。

普亭視察的消息曝光後，烏克蘭官員表示，俄軍對赫爾松市中心發動砲擊，造成1人喪生、9人受傷。

俄軍上週襲擊烏東斯拉夫揚斯克巿（Sloviansk）一棟公寓樓房，造成包括1名2歲男孩在內共15人死亡、24人受傷。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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