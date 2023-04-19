中東吹和解風：沙烏地外長訪敘利亞會阿塞德、卡達阿聯可望重啟大使館
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一股和解風潮近期席捲了情勢動盪的中東地區。敘利亞總統阿塞德昨（18）日在首都大馬士革會見到訪的沙烏地阿拉伯外交部長費瑟，終結沙、敘兩國外交關係冰封十多年的局面。另外卡達和阿拉伯聯合大公國正努力「在未來幾週內」讓關閉許久的兩國大使館恢復運作。
沙烏地外長訪敘利亞會阿塞德，終結關係冰封多年局面
（中央社）敘利亞總統阿塞德（Bashar Al-Assad）昨（18）日在首都大馬士革（Damascus）會見到訪的沙烏地阿拉伯外交部長費瑟（Faisal bin Farhan Al Saud ），終結沙、敘兩國外交關係冰封十多年的局面。幾周前，沙烏地與伊朗才達成歷史性和解，恢復邦交。
《法新社》報導，這是敘利亞2011年爆發內戰以來，沙國官員首度造訪大馬士革，象徵獲伊朗支持的大馬士革當局與利雅德的關係進入新時代。
國營《敘利亞新聞社》（SANA）報導，阿塞德在會談中表示：「敘利亞與沙烏地阿拉伯王國維持健全關係應該是常態。如此關係不只有利兩國，也有利阿拉伯世界和這個地區。」
阿拉伯國家近幾個月來逐漸增加與阿塞德的接觸。在內戰爆發後，他在中東一直遭到政治孤立。
在沙、伊兩國決定復交後，過去一週已發生一連串外交活動，區域關係正在改變。
費瑟此次行程與敘利亞外長梅克達德（Faisal Mekdad）到訪沙國的時間間隔不到一週，這也是敘國外長自內戰以來首次訪問沙國。
根據沙國聲明，沙、敘兩國外長在會議中討論終結大馬士革在阿拉伯世界孤立局面的「必要步驟」。
中東吹和解風，卡達阿聯可望重啟大使館運作
（中央社）一名卡達官員昨天表示，卡達和阿拉伯聯合大公國正努力「在未來幾週內」讓關閉許久的兩國大使館恢復運作。一股和解風潮近期席捲了情勢動盪的中東地區。
《法新社》報導，阿聯先前加入其他波斯灣國家對卡達實施接近4年的封鎖後，在2021年1月與卡達恢復關係。儘管兩國政府間已多次會晤，卻一直未讓使館重新運作。
卡達外交部發言人安薩里（Majed Al-Ansari）在新聞簡報會上表示：「關於兩國重啟大使館一事，我想會在未來幾週內成真。」
他還說：「技術委員會正在進行相關工作，且預期會有人員互訪，以斟酌重啟大使館所需程序。」
一名阿聯官員證實，大使館重啟的工作「正在進行中」。
這名官員在提供給《法新社》的聲明中表示：「目前來說，兩國間恢復外交關係的程序正在進行，這將包含重開使館。」
自從中東重量級國家沙烏地阿拉伯和伊朗3月開始採取行動恢復關係後，波斯灣國家的外交出現連串和解步驟，重開大使館是最新一步。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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化「綠色溢價」阻力為推力，藍圖營造在地實踐永續住宅
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2050年淨零碳排已是各國企業的共識與目標，然而推動溫室氣體減量過程中，導入各種創新解決方案，勢必衍生額外的合規成本與轉型成本，也就是比爾蓋茲（Bill Gates）提出的「綠色溢價（Green Premium）」概念，想進一步降低甚至歸零，則仰賴政策支持、產業合作與社會認同，缺一不可。
全球節能減碳行動方興未艾，綠色溢價卻成為企業實踐永續發展的挑戰之一，比爾蓋茲（Bill Gates）在2021年出版的書中曾舉了一個例子，指出航空公司想減少飛機碳排放量，全面使用生質燃料的費用支出將比石化燃油高140%，所以消弭綠色溢價，成為下一步必須採取的行動。
當然單靠一家企業的力量，引導綠色溢價歸零實屬不易，唯有打造完整產業生態系，才能取得規模經濟效益。例如近年來太陽能發電成本持續下降，可歸功於政府政策支持、市場需求增加以及生產技術進步，相關面板、電池、模組製造商順利擴大量產，才得以壓低單位成本再推升普及率，創造健康有序的正向循環。
加速綠色意識覺醒，建築與營建業扮演要角
時值各國政府紛紛祭出減碳降排規範，企業也明確設定階段性執行目標，如這套模式及早擴展到其他產業，相信有利於啟動更廣泛的結構變革。尤其聯合國在2021年研究報告中指出，全球溫室氣體排放量高達37%來自建築營造業，能否跨界合作降低永續建築的興建成本，成為迎向淨零未來的關鍵環節。
在台灣，金管會亦提出「綠色金融行動方案3.0」，除了鼓勵金融業整合資源支持淨零轉型，還要求依據碳揭露數據與ESG執行資訊，作為建築營造業的投融資或授信準則，也就是說若沒有引入新的觀念、技術、工法或設備，致力降低建築能源消耗與溫室氣體排放，未來取得貸款的條件限制將會越多。
身為台灣甲級營造廠的藍圖營造，面對國際趨勢與國內政策雙重夾擊，意識到從節能減碳、綠色溢價到永續發展，是建築營造業未來10至20年無法迴避的課題，願意在多年累積的興建品質與服務口碑之上，挺身而出號召更多人響應，擴大這一股改變的力量。
「我們屬於新世代，轉型心態與行動策略應該更積極，帶動上中下游廠商跟著往前衝，籌組共好進步的產業生態系，藉以爭取社會大眾認同。」
藍圖營造建設部總經理賴以軒強調，這是必須勇敢跨出的第一步。近年來無論開發或承建的住宅，開始導入太陽光電、儲能櫃、電力回生等節能減碳設備，也申請綠建築標章和Fitwel健康建築認證，便是著眼於加速房地產市場的綠色意識覺醒。
全面展開永續對話，建立共識匯聚改變力量
主動承擔社會責任並內化為ESG目標，藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲直言，「相較於建築營造業者，已習慣用最低成本追求最高利潤，我們從設計規劃、材料供應到施工技術，盡可能納入各種節能減碳考量。」舉凡嚴選設備廠商、增加在地採購、減少廢棄物產生，都會產生相對應的外溢成本，營造商需要有更高的層次視角，制定綜觀全局的因應策略。
特別是相關設備或系統，在交由社區管委會接手後，仍需配合政府建立完善的監督核查機制，以及供應商串接整合，協助做好後續的保養服務與管理規劃，才能讓住戶知道省了多少電、減了多少碳，願意繼續維持正常運作或汰舊換新，確保低碳轉型的現實與理想不會產生落差，讓永續走進每個人的日常生活裡。
於是藍圖營造計畫把正在做的事情寫成「永續白皮書」，擴大和政府、產業與社會的溝通面向，一方面希望促進了解，只要房地產市場的節能減碳需求不斷增溫，更多設備系統商樂於投入研發、生產與製造，價格不僅將具競爭力，削減建築營造業承受的綠色溢價壓力，也會有更多創新技術被導入應用，提高預期成效。
另一方面，藍圖營造則是公開倡議，鼓勵率先掌握永續契機的建築營造業者，繼續回應國際趨勢、滿足市場需求，只要在良性競爭中獲得絕大多數消費者青睞，就能發揮至關重要的影響力，成為同業爭相效法的對象，推出一個又一個低碳永續住宅計畫，最終造福的還是人類社會，離淨零生活願景再跨近一大步。