中東吹和解風：沙烏地外長訪敘利亞會阿塞德、卡達阿聯可望重啟大使館

沙烏地外長訪敘利亞會阿塞德，終結關係冰封多年局面

（中央社）敘利亞總統阿塞德（Bashar Al-Assad）昨（18）日在首都大馬士革（Damascus）會見到訪的沙烏地阿拉伯外交部長費瑟（Faisal bin Farhan Al Saud ），終結沙、敘兩國外交關係冰封十多年的局面。幾周前，沙烏地與伊朗才達成歷史性和解，恢復邦交。

《法新社》報導，這是敘利亞2011年爆發內戰以來，沙國官員首度造訪大馬士革，象徵獲伊朗支持的大馬士革當局與利雅德的關係進入新時代。

國營《敘利亞新聞社》（SANA）報導，阿塞德在會談中表示：「敘利亞與沙烏地阿拉伯王國維持健全關係應該是常態。如此關係不只有利兩國，也有利阿拉伯世界和這個地區。」

阿拉伯國家近幾個月來逐漸增加與阿塞德的接觸。在內戰爆發後，他在中東一直遭到政治孤立。

在沙、伊兩國決定復交後，過去一週已發生一連串外交活動，區域關係正在改變。

費瑟此次行程與敘利亞外長梅克達德（Faisal Mekdad）到訪沙國的時間間隔不到一週，這也是敘國外長自內戰以來首次訪問沙國。

根據沙國聲明，沙、敘兩國外長在會議中討論終結大馬士革在阿拉伯世界孤立局面的「必要步驟」。

Syrian President Bashar al-Assad officially received Saudi Foreign Minister Faisal bin Farhan.



This is the first visit to Damascus by a Saudi official of this stature since 2011. pic.twitter.com/hdQ6rigrF8 — Spriter (@Spriter99880) April 18, 2023

中東吹和解風，卡達阿聯可望重啟大使館運作

（中央社）一名卡達官員昨天表示，卡達和阿拉伯聯合大公國正努力「在未來幾週內」讓關閉許久的兩國大使館恢復運作。一股和解風潮近期席捲了情勢動盪的中東地區。

《法新社》報導，阿聯先前加入其他波斯灣國家對卡達實施接近4年的封鎖後，在2021年1月與卡達恢復關係。儘管兩國政府間已多次會晤，卻一直未讓使館重新運作。

卡達外交部發言人安薩里（Majed Al-Ansari）在新聞簡報會上表示：「關於兩國重啟大使館一事，我想會在未來幾週內成真。」

他還說：「技術委員會正在進行相關工作，且預期會有人員互訪，以斟酌重啟大使館所需程序。」

一名阿聯官員證實，大使館重啟的工作「正在進行中」。

這名官員在提供給《法新社》的聲明中表示：「目前來說，兩國間恢復外交關係的程序正在進行，這將包含重開使館。」

自從中東重量級國家沙烏地阿拉伯和伊朗3月開始採取行動恢復關係後，波斯灣國家的外交出現連串和解步驟，重開大使館是最新一步。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航