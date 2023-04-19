紐西蘭機師綁架案後續衝突不斷，印尼軍方否認巴布亞分離主義組織的死亡宣稱
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西巴布亞民族解放軍（TPNPB）於今年二月綁架紐西蘭裔機師，該地區分離主義問題再浮上檯面。事發二個月後仍與印尼官方僵持不下，該組織日前宣布殺死了幾十名政府士兵，被印尼政府反駁，證實僅有1人死亡，4名失蹤。
印尼軍方於本週二（18）駁斥西巴布亞民族解放軍（TPNPB）宣稱該組織殺死了十幾名軍方士兵的說法，證實僅有1人死亡，4名失蹤。
據《美聯社》報導，在西巴布亞民族解放軍在西巴布亞高地山區的恩杜加（Nduga）丘陵地區襲擊了36名政府軍士兵後，印尼海軍上將Yudo Margono與軍方高級官員於週一飛往巴布亞地區，而TPNPB發言人Sebby Sambom隨後在一則聲明表示，該組織的戰士持有12名軍方士兵的遺體，但並未提供任何相關證據。
Margono於週二在官方記者會上證實僅有1人死亡、4名士兵失踪、5人受傷但狀況穩定，已被送往附近的醫院，其餘的士兵則全數回到原本的崗位。
「我來這裡是為了從陸軍瞭解確切的情況，以評估紐西蘭飛行員的（救援）任務。」Margono表示。
這些士兵是尋找紐西蘭裔機師Phillip Mehrtens的小組成員，他是印尼航空公司Susi Air的一名機師，在2月時被TPNPB綁架，以作為該組織換取印尼政府承認該地區獨立的籌碼。事件發生至今兩個月，TPNPB與印尼軍方的立場依舊僵持不下，陸續發生多次衝突事件。
Margono說，在游擊戰中倖存下來的士兵告訴他，分離主義者在襲擊中以婦女及兒童在內的平民作為人質，這使得軍隊不願還擊，導致他們被逼入絕境。
根據《路透社》報導，TPNPB發言人Sebby Sambom向路透社表示該組織原本打算放棄以武力作為爭取談判的手段，而是尋求和印尼政府和平對話的機會。
「但印尼軍隊和警察在3月23日襲擊了平民。因此，TPNPB部隊將展開報復，而且已經開始了。」Sambom強調解放軍發動襲擊是為了報復印尼政府在巴布亞的「大規模軍事行動」，並補充戰鬥仍在繼續。
巴布亞軍方發言人Herman Taryaman否認3月份襲擊平民的指控，稱軍隊正在保護被叛軍趕走的平民。Yudo Margono也宣稱TPNPB的說法是「假新聞（fake news）」，該次的軍事行動是為了將傷亡降至最低。不過，他也表示當局將加強對分離主義組織據點周圍地區的戒備，包括恩杜加。
此外，軍方表示將加緊營救紐西蘭機師的腳步，因為軍方已經掌握了他的所在位置，會優先考慮以和平的方式解救Phillip Mehrtens。
巴布亞近期的軍事活動也引起了人權組織的關注，他們指責印尼政府幾十年來實施的安全措施無法有效解決該地區的暴力事件。
印尼國際特赦組織（Amnesty International Indonesia）呼籲政府應優先與分離主義者對話，以防止潛在的侵犯人權行為和更大的人道主義危機。
「這（軍事行動）不僅會增加平民的安全風險，也會增加仍被扣為人質的紐西蘭機師的安全風險。」該組織執行董事Usman Hamid表示。
此次衝突為巴布亞近年來發生的一系列暴力事件中的其中一起，巴布亞是新幾內亞西部的前荷蘭殖民地，在種族和文化上與印尼大部分地區截然不同，因此土著巴布亞人和印尼軍隊之間的衝突屢見不鮮。
巴布亞於1969年進行公投後被併入印度尼西亞，但該場公投普遍不被當地居民承認。從那以後，巴布亞地區陸續發生程度不同的衝突與抗爭，以尋求脫離印尼政府獨立，尤其近年襲擊事件激增，數十名分離主義者、軍隊士兵和平民喪生。
根據印尼國際特赦組織的數據顯示，在2018年至2022年期間，至少有179名平民、35名軍方士兵和9名警察以及23名民族獨立戰士在分離主義者與軍方之間的衝突中喪生。
新聞來源：
- Indonesia dismisses rebel claim of army deaths in Papua（美聯社）
- Rebels in Indonesia's Papua say they killed 9 soldiers; army says 1 died（路透社）
- New Zealand pilot kidnapping: Indonesia's West Papua conflict explained（BBC）
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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