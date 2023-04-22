日本網站公布「愛最沉重」動漫角色排行榜，乙骨憂太上榜不意外

文：Ryota

日本網站「アニメ！アニメ！（Anime Anime）」不久前公布了一項有關「愛最沉重的動漫角色」的排行榜，這項調查主要是理解讀者心中，哪些角色的性格與身世會令人聯想到「過度的愛」，這類情況包含特別渴求被愛，且在愛人的同時總是會希望能夠得到回報的類型。以下，將為你揭曉這次調查的排行榜。

目前漫畫仍在連載中，並在Netflix播出動畫的《藍色監獄》，其中的角色「御影玲王」，雖然並非主角卻仍具有高人氣，身為富家子弟的他，從小就具備足球天份，並渴望藉由足球來建立自己的成就感。

而在求學階段遇到足球天才「凪」後，兩人便一起踢球進到「藍色監獄」，但在一次的選拔賽中，凪拋下御影玲王與其他人組隊，這也讓御影玲王展現出偏執且頑固的一面，不斷的對凪感到不滿甚至崩潰，或許這就是他在「愛最沉重的動漫角色」排行榜成為第一名的原因。

由LIBER ENTERTAINMENT所製作的手遊《A3！》，主要是讓玩家在遊戲中扮演前演員立花泉，並身負重任的要重振劇團榮光，而碓氷真澄在遊戲裡是個對主角（玩家）一見鐘情的角色，身為戲劇門外漢的他，卻對戲劇與背誦台詞有著超群的能力。

不過，他劇團內的其他成員卻總是惡言相向，只有對主角才會好生好氣，而他所做的一舉一動也都是為了得到主角的讚美，甚至會產生肉麻的對話，並期待自己的付出能夠得到主角的回報。

作為《咒術迴戰 0》戰力指標的乙骨憂太，相信是大家不太陌生的角色，這位特級咒術師在小時候與祈本里香相遇，並歷經祈本里香因車禍喪命，而拒絕相信這場悲劇的乙骨憂太，便使咒力覺醒，讓祈本里香必成特級咒靈，在劇中乙骨憂太也說過：「我對變成怨靈，附在我身上的梨香醬的愛，是真實的。」

所謂「病嬌」指的是「病態」與「嬌羞」的結合，廣義的解釋，是人在處於精神疾病的情況下，與他人所發展出的愛情樣貌，而說起病嬌，《未來日記》中的我妻由乃絕對是代表性的角色，因緣際會下參與生存遊戲的她，為了讓自已能與男主角天野雪輝生存下去，我妻由乃慧不擇手段的殺害所有不利於天野雪輝的角色，並為了主角採用各種血腥暴力的方式淘汰他人。

這部《Happy Sugar Life～幸福甜蜜生活～》，看似有著甜蜜的作品名稱，但其實並非完全如此，主角松坂砂糖年幼時雙親早逝，被叔母照顧長大的他，並不認為有所謂的大愛，在他眼裡愛是專一的，而松坂砂糖在遇見被母親拋棄的女孩神戶鹽後便收留她，透過極端的方式展現自己對於神戶鹽的愛，只要能夠守護神戶鹽，松坂砂糖可以不擇手段。

#6：山岸由花子 ｜《JoJo的奇妙冒險：不滅鑽石》

#7：工藤新一｜《名偵探柯南》

#8：祈本里香｜《咒術迴戰》

#9：瀬名泉｜《偶像夢幻祭》

#10：上原步夢｜《Love Live！虹咲學園學園偶像同好會》

不過這份排名的投票時間並不長，或許會與大家心中的人選有所不同，而有興趣的讀者也不妨與我們分享你心中「愛最沉重的動漫角色」。

參考資料

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航