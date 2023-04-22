【國際新聞圖輯】環團成員跳上撞球賽桌抗議、穆斯林「尊貴之夜」向卡巴天房膜拜
我們想讓你知道的是
阿富汗是世界上最大的鴉片與海洛因生產國，首都喀布爾時常可見民眾吸毒，甚至連附近的流浪狗也會一起進食毒品，成為「癮君子」。塔利班政府掌權後，繼承了前政府的政策：把毒癮者送進毒癮治療中心。在那裡，毒癮者會被剃除毛髮並關在營房裡長達數十天，在痛苦的戒斷期間他們無法接受任何治療。
過去這一週，台灣總統候選人紛紛出訪國際，4月15日鴻海創辦人郭台銘結束訪問日本行後，17日民眾黨黨主席柯文哲訪問美國，新北市長侯友宜則在19日出訪新加波。
國際上，G7外長會議於4月17日晚間在日本開幕，討論成果除了譴責北韓頻繁試射導彈、確認會對俄羅斯採取更嚴厲的制裁措施外，也一致同意，有必要對抗中國對台灣的任何「脅迫」行動，以及想控制台灣的企圖。
此外，為何英國男性會在世界斯諾克錦標賽中，跳上桌台抗議中斷比賽，美國孩童又為何能夠輕鬆把玩槍枝呢？用這些精彩照片，一起回顧本週的國際大小事。
4月14日至4月16日，美國全國步槍協會（NRA）舉辦年度大會與展覽，預計吸引超過7萬人參加。年會期間，美國肯塔基州與阿拉巴馬州接連發生槍擊案，共造成至少6人死亡、30人受傷。
在年會上，美國前副總統彭斯（Mike Pence）指出，因應頻繁出現的槍擊案，政府應資助校警配槍。4月16日，美國總統拜登（Joe Biden）則發表聲明，表示槍械已經成為殺害兒童的「主要殺手」，並質疑：美國的兒童，現在只是參加生日派對、踏出家門上學、到戲院看電影、到公園遊玩，都會讓家長和孩童擔驚受怕。
4月17日，一名英國環保團體攔住石油（Just Stop Oil）的成員，於2023年世界斯諾克撞球錦標賽，選手佩瑞（Joe Perry）對上米爾金斯（Robert Milkins）的賽事中，跳上比賽桌台並撒下柳橙粉以示抗議。
攔住石油以要求英國政府，停止開採新的化石燃料、停止頒發化石燃料許可執照為倡議目標，透過封鎖道路、破壞名畫及干擾球賽等方式表達訴求。該組織的行動受到外界許多質疑，其成員被逮捕次數更是超過2000次。
4月17日，伊斯蘭齋戒月迎來最神聖的尊貴之夜（the Night of Power），大批穆斯林聚集到沙烏地阿拉伯聖城麥加的清真寺內，向神聖建築「卡巴天房」（Kaaba）祈禱。
「尊貴之夜」是齋戒月的第27日，在這個夜晚，穆斯林相信真主會回應所有的祈禱和請求。且所有的罪都可以得到寬恕，所有的疾病都可以得到醫治。「卡巴天房」則被穆斯林認為是「天使崇拜真主之處」，是伊斯蘭最神聖的建築，所有的穆斯林在祈禱時，無論在何處，都必須朝「卡巴天房」的方向膜拜。
4月18日，蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）造訪印度孟買，主持蘋果在印度第一家直營門市的開幕。
從2022年3月至2023年3月，蘋果在印度市場的銷售創下近60億美元新高，凸顯印度市場日趨重要。在孟買開設直營門市，也顯示蘋果越來越關注印度，並將其作為替代中國的主要銷售市場和製造中心。
4月18日，阿富汗多名男性被聚集到喀布爾郊區的戒毒治療中心。阿富汗是世界上最大的鴉片與海洛因生產國，也是冰毒的主要來源地，首都喀布爾時常可見民眾吸毒，甚至連附近的流浪狗也會一起進食毒品，成為「癮君子」。
塔利班政府掌權後，不僅於2022年4月頒布禁令，禁止民眾生產毒品原料罌粟，也繼承了前政府的政策：把毒癮者送進毒癮治療中心。
雖然名為毒癮治療中心，這些地方實際上卻類似於戒毒「集中營」。在那裡，毒癮者會被剃除毛髮並關在營房裡長達數十天，在痛苦的戒斷期間他們無法接受任何治療。
4月18日，第35屆紀念奧斯威辛集中營受難者的「生者遊行」於波蘭舉行。奧斯維辛集中營於1940年4月27日二戰期間，由德國納粹建立。在營內，納粹會對猶太人進行強迫勞動、集體處決及實施不人道的人體實驗，估計約有110萬人在奧斯維辛集中營被殺害。
自1988年以來，除了2020年因為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）中斷以外，「生者遊行」教育計劃每年都會在波蘭舉行，讓來自世界各地的猶太青年，更全面地理解猶太人大屠殺的歷史。
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：翁世航
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PS 我愛你：一張電子卡片，啟動蔡阿嘎的母親節感謝計畫
我們想讓你知道的是
每年母親節，蔡阿嘎都會為二伯製作一張卡片，他今年特別與團隊嘗試用Photoshop製作電子賀卡，用特別的方式表達一路與二伯成為父母以來，對她的感謝。
一個生命的誕生，必然少不了母親，但母親的意義，可能不僅限於字面上的角色。他代表的，是那個為你付出、為你著想、聆聽你、擁抱你，在漫長的彷彿永遠沒有盡頭的黑夜中，為你點亮一盞燈，陪你一起迎接天光的那個人。雖然母親所有的用心，往往不求回報，但你的一點心意，一定能讓他打從心底感到溫暖與驕傲。
在母親節即將到來的前夕，你還在苦惱要怎麼表達你的祝福之意嗎？或許是一通電話，也可能是一顆親手烤的蛋糕，又或者是一樣適合他的配飾、擺飾。如果你還沒有做好決定，不妨來參考一下蔡阿嘎今年的計畫。他能做得到，你一定也可以！
「無論生活或工作，她都是我最想感謝的人」
蔡阿嘎和二伯，可以說是YTR界的神仙眷侶，最初兩人再加上大頭佛一起經營頻道，形成一個黃金鐵三角，不管是頻道內容、呈現的方式、和廠商的合作等等，都是三人一起討論出來的結果。「通常我們是少數服從多數，但是也會尊重少數，例如有些內容我跟大頭佛覺得很好笑，可以玩，但是二伯覺得不妥，那我們也會放掉。通常都是討論到三個人意見一致，然後再朝著我們一起訂好的目標去執行。」在蔡阿嘎眼中，二伯從一開始害羞躲在幕後，到可以出現在鏡頭前講話，是非常感人的。「因為她所努力的一切，都是為了支持我做出更好的創作。」蔡阿嘎說：「我真的很感謝這條路上有她。」
不只是工作上的支持，在生活上，二伯和蔡阿嘎也成為彼此的重要支柱。在愛情長跑多年之後，蔡阿嘎和二伯有情人終成眷屬，先後有了可愛的蔡桃貴和蔡波能。「我以前對女人成為一個母親會有多辛苦，老實說是比較沒有概念。後來我跟二伯有了我們的孩子，我看著她在懷孕的時候，全身上下各種不舒服，一路吐到生。孩子出生之後，前三個月幾乎都沒有辦法好好睡一覺，還要擠奶餵奶，真的很辛苦。我身為另一半，一些體力活、雜事我可以處理，但是她身體上的不舒服、賀爾蒙造成的緊張或者不愉快，我都只能想辦法幫她舒緩，沒有辦法完全解決，還是要靠她自己撐過去。成為一個母親，我覺得應該是全世界最偉大的犧牲和努力。」透過二伯，蔡阿嘎感受到了母親的韌性和包容力，因此每一年的母親節，蔡阿嘎都會準備禮物，獻給對他來說最特別、最意義重大的二伯。
「每一年我送給二伯的禮物，主題都是她，母親節她最大啊！然後再加上我們一起經歷的事情、有代表性的回憶來穿插。今年母親節，都2023年了，想要數位化一下，所以決定試試看製作電子卡片，感覺起來就很潮有沒有。」雖然想嘗試電子卡片，但蔡阿嘎考慮到自己技術已經很久沒更新，所以趕緊請來Hahababy的超強美編倢妤幫忙。利用Photoshop，一張精緻又充滿意義的電子卡片，三兩下就完成了，蔡阿嘎也趁機精進了一下自己的Photoshop技術，畢竟網路常青樹也是要活到老學到老！
必學PS小技巧，幫你輕鬆實現所有靈感
「以前頻道只有我自己的時候，我會用Adobe Photoshop來製作素材，比方把產品照裡面的產品挖出來，就能夠變成一個小圖示放在我的影片裡面。那時候我弄一個小圖示大概要兩三個小時，才能修到乾淨完美，做完都有一種『好了我今天工作量夠大了』的感覺，很累。」有過往經驗的蔡阿嘎，覺得Photoshop很好用，隨著工作室規模變大，後製工作就由團隊來處理。有些時間沒有接觸Photoshop，日新月異的神速功能讓阿嘎嚇了一跳「這次我跟著倢妤一起做電子卡片，真的嚇到，PS變得好智慧化，按個鍵就可以直接換掉整片天空，然後去背、修瑕疵都是點一下就好了，太強了。」
Adobe從未慢下優化軟體功能、強化使用者體驗的初衷。現在的 Photoshop，保留了一直以來強大的圖像處理能力，但工具的使用方式則變得更加簡單。美編倢妤就分享道：「我剛接觸Photoshop是在高中的時候，因為我是念設計的，所以Photoshop絕對必用。我從CS6開始使用到今天，覺得最大的差異就是越來越直覺化操作方式，還有工具和步驟也都化繁為簡，處理一張圖像的速度越來越快。」能夠這樣快速的處理圖像，要歸功於智慧化的AI偵測能力，以及豐富的雲端資料庫。透過AI偵測，Photoshop就有辦法感測到圖像中的天空或是背景的範圍，搭配資料庫裡面各式各樣的素材，讓使用者只要一個按鍵，就能把天空、背景完全替換。
除此之外，倢妤也非常享受可以在不同裝置上使用Photoshop的便利性。「我可以在電腦上、平板上，甚至手機上都可以使用Photoshop。比方我可以將在平板上處理好的素材，同步至 Creative Cloud，然後再用電腦做圖，這樣我就可以不用另外接手繪板，很輕鬆。」不只裝置同步，在Adobe家族中的軟體之間，也可以使用彼此產出的成果。例如蔡阿嘎之前提到，在Photoshop中將產品去背之後，放進Premiere中成為影片的小圖示；倢妤也會先利用Photoshop畫圖、處理圖像，再將素材丟進Illustrator中完成設計。「真的是超級便利，Adobe不只軟體好用，軟體之間的整合也很厲害，用過就回不去了。」倢妤感動指數一百分推薦。
身為美編的倢妤，還要大力推薦一個在她的工作中不可或缺的小幫手——Blend modes混合模式。「我在協助老闆做母親節卡片時就有用到這個功能，可以把不同的圖層融合得很自然。平時我在工作上也常常用到它，比方設計商品，我要把logo合在一個杯子或一件衣服上，這個功能就可以根據我想要合成的物件的形狀，自動去貼合，看起來就會很像成品的狀態。以前當然也可以做到這一點，但是要花我很多時間，現在就變得很快。」
有你，才有每一個精彩的創意
從2008年開始經營頻道至今，從個人的單打獨鬥，到和一整個團隊努力合作，蔡阿嘎始終相信，創意的誕生，是來自於生活中的每一件小事，而創意的完成，則要靠團隊的力量和優秀的工具。「從以前我一個人在做就是用Adobe，所以現在我在招募夥伴的時候，就要求一定要會Adobe的軟體，不用全部都會，但基本的Photoshop、Illustrator、Premiere⋯⋯這些，總要有一兩個是比較強的，畢竟這些都是我們經營社群、頻道沒有辦法缺少的工具。」蔡阿嘎說：「比方我們要放社群的照片、圖片，不可能不修就原圖丟上去，因為很多時候這些照片可能是在一個條件比較不好的狀態下拍出來的，我自己看了都不喜歡，更不可能分享給我們的網友看啊！」二伯也補充道：「而且現在Adobe就是業界中最好用、最主流的工具，像是我自己也因為經營品牌，開始回來使用Photoshop，不論是跟我們團隊還是跟別人合作，懂Adobe的話，就擁有共通的語言，在溝通想法上真的會快很多。」
在越來越多人使用社群交流的今天，要將手中的照片、影片調整得更精彩生動、細緻無暇，甚至異想天開，善用工具的能力就變得非常重要。Adobe Photoshop陪著所有對重視影像細節的使用者們一起成長，透過一次又一次的更新與優化，帶來更有力、簡易、直覺化的使用者體驗。從為企業產出代表品牌形象的主視覺設計，到為心愛的人做一張卡片，你都能感受到Adobe永遠多想一步的前瞻性格，陪你一起實踐所有創意。
心動了嗎？為母親製作一張別具意義的電子卡片，就是這麼簡單又心意滿滿。為了鼓勵大家表達自己的心意Adobe還加碼推出好禮徵件，只要使用Photoshop製作母親節卡片，再分享你與母親的故事，就有機會免費獲得相印機和母親節禮物組喔！
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