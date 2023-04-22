2023/04/22,
國際

【國際新聞圖輯】環團成員跳上撞球賽桌抗議、穆斯林「尊貴之夜」向卡巴天房膜拜

【國際新聞圖輯】環團成員跳上撞球賽桌抗議、穆斯林「尊貴之夜」向卡巴天房膜拜
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

阿富汗是世界上最大的鴉片與海洛因生產國，首都喀布爾時常可見民眾吸毒，甚至連附近的流浪狗也會一起進食毒品，成為「癮君子」。塔利班政府掌權後，繼承了前政府的政策：把毒癮者送進毒癮治療中心。在那裡，毒癮者會被剃除毛髮並關在營房裡長達數十天，在痛苦的戒斷期間他們無法接受任何治療。

過去這一週，台灣總統候選人紛紛出訪國際，4月15日鴻海創辦人郭台銘結束訪問日本行後，17日民眾黨黨主席柯文哲訪問美國，新北市長侯友宜則在19日出訪新加波。

國際上，G7外長會議於4月17日晚間在日本開幕，討論成果除了譴責北韓頻繁試射導彈、確認會對俄羅斯採取更嚴厲的制裁措施外，也一致同意，有必要對抗中國對台灣的任何「脅迫」行動，以及想控制台灣的企圖。

此外，為何英國男性會在世界斯諾克錦標賽中，跳上桌台抗議中斷比賽，美國孩童又為何能夠輕鬆把玩槍枝呢？用這些精彩照片，一起回顧本週的國際大小事。

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一名男童在全國步槍協會展覽上，模擬操作步槍｜Photo Credit: GettyImages

4月14日至4月16日，美國全國步槍協會（NRA）舉辦年度大會與展覽，預計吸引超過7萬人參加。年會期間，美國肯塔基州與阿拉巴馬州接連發生槍擊案，共造成至少6人死亡、30人受傷。

在年會上，美國前副總統彭斯（Mike Pence）指出，因應頻繁出現的槍擊案，政府應資助校警配槍。4月16日，美國總統拜登（Joe Biden）則發表聲明，表示槍械已經成為殺害兒童的「主要殺手」，並質疑：美國的兒童，現在只是參加生日派對、踏出家門上學、到戲院看電影、到公園遊玩，都會讓家長和孩童擔驚受怕。

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Photo Credit: GettyImages

4月17日，一名英國環保團體攔住石油（Just Stop Oil）的成員，於2023年世界斯諾克撞球錦標賽，選手佩瑞（Joe Perry）對上米爾金斯（Robert Milkins）的賽事中，跳上比賽桌台並撒下柳橙粉以示抗議。

攔住石油以要求英國政府，停止開採新的化石燃料、停止頒發化石燃料許可執照為倡議目標，透過封鎖道路、破壞名畫及干擾球賽等方式表達訴求。該組織的行動受到外界許多質疑，其成員被逮捕次數更是超過2000次。

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穆斯林聚集在麥加的清真寺內，向「卡巴天房」（清真寺中央的立方體建築）祈禱｜Photo Credit: GettyImages

4月17日，伊斯蘭齋戒月迎來最神聖的尊貴之夜（the Night of Power），大批穆斯林聚集到沙烏地阿拉伯聖城麥加的清真寺內，向神聖建築「卡巴天房」（Kaaba）祈禱。

「尊貴之夜」是齋戒月的第27日，在這個夜晚，穆斯林相信真主會回應所有的祈禱和請求。且所有的罪都可以得到寬恕，所有的疾病都可以得到醫治。「卡巴天房」則被穆斯林認為是「天使崇拜真主之處」，是伊斯蘭最神聖的建築，所有的穆斯林在祈禱時，無論在何處，都必須朝「卡巴天房」的方向膜拜。

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蘋果執行長庫克（右）在孟買主持開幕時，與民眾互動｜Photo Credit: GettyImages

4月18日，蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）造訪印度孟買，主持蘋果在印度第一家直營門市的開幕。

從2022年3月至2023年3月，蘋果在印度市場的銷售創下近60億美元新高，凸顯印度市場日趨重要。在孟買開設直營門市，也顯示蘋果越來越關注印度，並將其作為替代中國的主要銷售市場和製造中心。

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被聚集在戒毒治療中心的男性｜Photo Credit: GettyImages

4月18日，阿富汗多名男性被聚集到喀布爾郊區的戒毒治療中心。阿富汗是世界上最大的鴉片與海洛因生產國，也是冰毒的主要來源地，首都喀布爾時常可見民眾吸毒，甚至連附近的流浪狗也會一起進食毒品，成為「癮君子」。

塔利班政府掌權後，不僅於2022年4月頒布禁令，禁止民眾生產毒品原料罌粟，也繼承了前政府的政策：把毒癮者送進毒癮治療中心。

雖然名為毒癮治療中心，這些地方實際上卻類似於戒毒「集中營」。在那裡，毒癮者會被剃除毛髮並關在營房裡長達數十天，在痛苦的戒斷期間他們無法接受任何治療。

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一名披著以色列國旗的男子，在放置祈禱木牌的奧斯維辛比克瑙集中營火車軌道旁哭泣｜Photo Credit: GettyImages

4月18日，第35屆紀念奧斯威辛集中營受難者的「生者遊行」於波蘭舉行。奧斯維辛集中營於1940年4月27日二戰期間，由德國納粹建立。在營內，納粹會對猶太人進行強迫勞動、集體處決及實施不人道的人體實驗，估計約有110萬人在奧斯維辛集中營被殺害。

自1988年以來，除了2020年因為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）中斷以外，「生者遊行」教育計劃每年都會在波蘭舉行，讓來自世界各地的猶太青年，更全面地理解猶太人大屠殺的歷史。

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責任編輯：張博丞
核稿編輯：翁世航


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