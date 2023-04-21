越南北中南口音差很大，中部根本是另個國度：「為何去胡志明市沒人聽懂我在講什麼？」

越南夯台灣是由John和秋姮夫妻檔一同主持，內容透過輕鬆的影片，分享台越之間的文化觀察和語言教學。

「為什麼我學了越南語，去胡志明市沒有人聽得懂我在講什麼？」這是秋姮的學生曾問的問題，而為呈現越南各地不同口音，在本集中，來自越南北部河內的秋姮邀請三位越南朋友，分別來自北部（南定）、中部（峴港）和南部（胡志明市）；秋姮會給出不同題目，請他們用不同地區的口音來示範越南單字和句子在不同地區的說法。

在影片中，秋姮表示學習越南語其實不用太擔心口音的問題，就連她聽自己，有時聽中部人講話也會聽不懂，而來自不同地區的越南人在對話時，也會選擇用最簡單的字句來溝通。如果真想更進一步了解各地越南語的口音和用法，最好的方法就是多交幾個來自不同地區和城市的越南朋友，自然就會有更深入的了解。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒