全國首件國民法官參審案，新北老婦殺夫一審判7年2個月，辯護律師：被告感到後悔對刑期無意見
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季婦的辯護律師轉述，判決結果出爐之前和之後，季婦並沒有多做什麼表示，僅告訴他到今天想到先生還是覺得傷心，對於殺死先生也感到後悔；感謝法官給出這個判決但她不在乎刑期，只想對法官們說「謝謝」。
新北市1名6旬季姓婦人，疑長期遭7旬范姓丈夫家暴，去年11月季婦趁丈夫入睡後，持刀將他殺害，新北地檢署今年3月依殺人罪起訴，成為新北地院第2件適用國民法官參審的案件。在18日開庭審理，成為全台首個開審的國民法官案件。在連續3日的審理以及1天的量刑評議後，今（21）日下午正式宣判，依殺人罪加上其他減刑條件綜合考量，處7年2月徒刑。
檢方主張，季婦趁丈夫熟睡時殺害他，行兇前還搖他確認是否熟睡，行兇後拿鹼片水潑灑丈夫，犯案手段兇殘，雖然打電話報警自首，卻在報案與第一時間對到場員警避重就輕，隱瞞部分事實，表示季婦「為了自己的人生犧牲配偶的生命」，認為不符合《刑法》59條減刑3要件，建議合議庭考量給予8至12年之間的刑度範圍。
而律師則主張，被告長久以來遭受家暴，為了愛和家庭完整，長年隱忍丈夫，後來雖然偶爾會向家人求助，也試圖透過通報、找社工、申請家暴保護令等作法來尋求協助，但最終還是無法完全離開丈夫並且免於被威脅施暴，到最後實在是走投無路，他強調季婦確實做了錯的事，做錯事本來就應該接受法律的制裁；他在昨日未對量刑表達意見，只呼籲國民法官，在理性思考判決時也能有多一點的愛和關懷。
檢辯雙方在此案最重要的爭點量刑，也就是否依據《刑法》59條，「具有特殊的背景條件和情狀，在客觀上足以引起一般的同情，犯罪之情狀顯可憫恕，認為科以最低度刑，仍嫌過重」，來討論季婦能否「減輕其刑」，以及減輕到什麼程度。
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判7年2月，自首可減刑，但減刑後刑度已不算太重
新北院今天下午2時30分在國民法庭第一專用庭進行宣判，審判長表示，本案構成《刑法》271條第一項的殺人罪；而可以確定的是，季婦的在案發當下具有完全責任能力，並且在事後主動打電話報警，自始至終對案發經過坦承不諱，因此符合《刑法》62條的自首要件，可以依法減刑。
自首的定義是：「在犯罪未發覺前，犯人向機關自行申告犯罪事實並接受法院之裁判」。而「犯罪未發覺」所指包含「該管機關尚未發覺事實」與「雖然已知犯罪發生，但還不知道犯人是誰」兩種情形。
審判長也說明，另外再根據《刑法》59條的減刑三大要件：「具有特殊的背景條件和情狀，在客觀上足以引起一般的同情，犯罪之情狀顯可憫恕，認為科以最低度刑，仍嫌過重」；季婦婚後長年被先生家暴長達將近40年，甚至到了案發前幾個月試圖逃到兄弟姐妹家避難，都使家人也連帶遭到威脅，這已經符合了特殊的背景狀況，而季婦因為長期處在婚姻關係不順遂和被施暴的壓力下，罹患憂鬱症和焦慮症，足以客觀同情；不過在減刑後，法定刑已經從殺人罪的10年以上減為5年以上到20年，法官們討論後認為已經不算「過重」。
審判長也說明，被害人范男的兄弟姐妹請法官依法判決，並不願原諒季婦；不過也有考量季婦和范男的一對兒女願意原諒季婦，加上證人的證詞等綜合評估考量，認為檢方具體求刑範圍為8到10年稍嫌過重，最終經過和國民法官的討論，依殺人罪處7年2月徒刑。
季婦的哥哥姊姊今天也到場聆聽判決結果，事後他們受訪時表示，還是覺得有點重，因為季婦今年已經64歲，且身心健康都有問題，需要長期服藥，如果再關7年，不確定是否能在監所內獲得好的醫療照護；而且關出來時已經超過70歲，而他們的的年紀更大，不知道是否還有和妹妹團聚共同安享晚年的機會，原本預期刑期會在5年以內。不過對於是否要上訴，季婦的哥哥則表示，這還是讓妹妹以及妹妹女兒決定。
而季婦的辯護律師轉述，判決結果出爐之前和之後，季婦並沒有多做什麼表示，僅告訴他到今天想到先生還是覺得傷心，對於殺死先生也感到後悔，律師表示，季婦是一個善良傳統的女性，從頭到尾其實都沒有對刑期表達太多意見想法，也認為自己既然殺了先生就是接受法律的制裁，感謝法官給出這個判決但她不在乎刑期，只想對法官們說「謝謝」。
另外則表示希望未來在服刑時可以請家人寄送幾本身心靈的書，讓他在監所中可以看書度過這些日子。至於是否還要在二十天內提出上訴，律師表示會在詢問季婦兒女的想法。
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核稿編輯：翁世航
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讓世界看見台灣！環球晶圓董事長徐秀蘭自全球頂尖企業家中脫穎而出，奪得《安永世界企業家大獎》殊榮
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2023年，環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭從全球將近5,000名《安永企業家獎》得主，及參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，代表台灣首度奪得年度大獎殊榮。
安永深信，世界的進步與改變，需要有遠見，並且能實踐的人。
《安永企業家獎》以「企業家奧林匹克」之名享譽全球，今年（2023年）在摩納哥蒙地卡羅舉行頒獎典禮。本次年度大獎《安永世界企業家大獎》由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭摘下，是該獎項舉辦23年來第三位女性得主，更是台灣首度奪得年度大獎。
《安永世界企業家大獎》是全球第一個表彰優秀企業家的國際獎項，至今已邁入第37年，共計超過60個國家、145個城市參與。從2001年開始， 由各地年度大獎得主角逐《安永世界企業家大獎》，台灣則是自2005年開始舉辦《安永企業家獎》，至今已推薦18位台灣企業家角逐國際性大獎《安永世界企業家大獎》。
「《安永企業家獎》是一個平台，提供全球企業家競賽的機會，遴選出得主到國際舞台《安永世界企業家大獎》上，更讓全世界可以看到台灣。」安永聯合會計師事務所所長傅文芳說。這次徐秀蘭董事長從將全球近5,000名《安永企業家獎》得主，及來自45個國家參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，不只代表全球開始把台灣視為重要的企業家產生地，更讓全球看見台灣頂尖成功的企業家們，充滿韌性不畏挑戰的積極精神。
傅文芳也分析，本次徐秀蘭董事長拿下年度大獎可說「天時、地利、人和」。天時包括地緣關係及中美關係，使得台灣近兩年成為世界焦點；地利則是在高科技供應鏈上，台灣處於非常重要的地位，環球晶圓更身處現在最重要的半導體產業；人和則是因徐秀蘭董事長在高科技產業帶領全球十個國家的上萬名員工，在疫情期間調度得宜，依不同地區提出相應策略，帶領企業持續發展，並且在國際場合中非常自信大方，年度大獎當之無愧。
徐秀蘭董事長表示，她感謝安永提供的機會，也很榮幸參加國際性的企業家大獎，能藉此認識不同領域、傑出且成功的企業家們。她在與各國企業家們的交流中學到三個重要的感想：第一個是反思，第二個是分享，第三個則是承諾。她體會到國際評審團成員的提問讓參與者以「高、大、遠」的視野不斷地反思，最令她難忘的問題是「如果你被選為地球的CEO時，你會有那些最優先要做的目標﹖」。其次，在與各國企業家交流過程中，從彼此分享也向別人學習；承諾則是把學到的東西執行、一同讓世界再進步，這些都讓她從全世界的管理角度來重新思考。徐秀蘭董事長也說，「安永做了對產業、對國家非常棒的事情，就是把企業家精神透過這樣的場合傳出去，也讓大家知道，擁有熱誠可以成就很多事。」
傅文芳表示，對於安永而言，舉辦《安永企業家獎》有三大期待：第一是希望社會可以表彰台灣優秀企業家；第二就是有楷模激發年輕人或要創業的人，讓他們持續進步；第三則是創造企業回饋社會的良性循環。這些也反應在《安永企業家獎》的歷屆得主上，像是旺宏電子董事長吳敏求每天還是到辦公室上班，友嘉總裁朱志洋經常到國外到處跑、去看有沒有併購的機會；他們都已經七十幾歲了，還能熱情不減地繼續帶領企業發展，值得許多企業家借鏡。
「成功標的各有不同，但熱情都是一樣的。」
徐秀蘭董事長表示在48小時內，安永在蒙地卡羅聚集了四、五十個國家的企業負責人，大家來自不同產業，可是都有相同的熱情，而他們的成就也讓她嘆為觀止。她觀察到現場有更多女性或年輕的企業家，讓其作為把世界變得不一樣、更美好。她也歸納出《安永世界企業家大獎》得主的三大特色：第一是影響力的範圍，看企業的影響力有多大、但不一定是EPS有多高；第二個是國際化；第三個則是強調平衡，突破既有印象。
透過《安永世界企業家大獎》的平台，徐秀蘭董事長也更了解到各國不同產業的企業家的成就，可以說，透過安永舉辦《安永企業家獎》真正讓各國商業有了很好的交流。「這就是我們持續推動《安永企業家獎》的原因，希望這個活動能繼續下去，主要就是要推廣樹立企業家精神」傅文芳說，「除了表彰這些企業家的成就，也讓他們的精神可以影響台灣企業和社會，也希望這樣的良性循環能夠一直循環下去，發揮企業的永續影響力。」
《安永企業家獎》由業界、學界先進組成的獨立評審團，歷經多重專業客觀之評選程序，以企業家精神、全面發展性、目標方針、影響力等4大評選標準，與國際同步。台灣《安永企業家獎》第19屆主題為＜胸懷永志，續業千里＞，邀請各界推薦卓越的企業家們共襄盛舉，將台灣獨有的企業家精神及經驗延伸至全世界，受理推薦時間自即日起至7月31日止。
本文章內容由「安永聯合會計師事務所」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。