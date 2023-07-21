全國首件國民法官參審案，新北老婦殺夫一審判7年2個月，辯護律師：被告感到後悔對刑期無意見

新北市1名6旬季姓婦人，疑長期遭7旬范姓丈夫家暴，去年11月季婦趁丈夫入睡後，持刀將他殺害，新北地檢署今年3月依殺人罪起訴，成為新北地院第2件適用國民法官參審的案件。在18日開庭審理，成為全台首個開審的國民法官案件。在連續3日的審理以及1天的量刑評議後，今（21）日下午正式宣判，依殺人罪加上其他減刑條件綜合考量，處7年2月徒刑。

檢方主張，季婦趁丈夫熟睡時殺害他，行兇前還搖他確認是否熟睡，行兇後拿鹼片水潑灑丈夫，犯案手段兇殘，雖然打電話報警自首，卻在報案與第一時間對到場員警避重就輕，隱瞞部分事實，表示季婦「為了自己的人生犧牲配偶的生命」，認為不符合《刑法》59條減刑3要件，建議合議庭考量給予8至12年之間的刑度範圍。

而律師則主張，被告長久以來遭受家暴，為了愛和家庭完整，長年隱忍丈夫，後來雖然偶爾會向家人求助，也試圖透過通報、找社工、申請家暴保護令等作法來尋求協助，但最終還是無法完全離開丈夫並且免於被威脅施暴，到最後實在是走投無路，他強調季婦確實做了錯的事，做錯事本來就應該接受法律的制裁；他在昨日未對量刑表達意見，只呼籲國民法官，在理性思考判決時也能有多一點的愛和關懷。

檢辯雙方在此案最重要的爭點量刑，也就是否依據《刑法》59條，「具有特殊的背景條件和情狀，在客觀上足以引起一般的同情，犯罪之情狀顯可憫恕，認為科以最低度刑，仍嫌過重」，來討論季婦能否「減輕其刑」，以及減輕到什麼程度。

判7年2月，自首可減刑，但減刑後刑度已不算太重

新北院今天下午2時30分在國民法庭第一專用庭進行宣判，審判長表示，本案構成《刑法》271條第一項的殺人罪；而可以確定的是，季婦的在案發當下具有完全責任能力，並且在事後主動打電話報警，自始至終對案發經過坦承不諱，因此符合《刑法》62條的自首要件，可以依法減刑。

自首的定義是：「在犯罪未發覺前，犯人向機關自行申告犯罪事實並接受法院之裁判」。而「犯罪未發覺」所指包含「該管機關尚未發覺事實」與「雖然已知犯罪發生，但還不知道犯人是誰」兩種情形。

審判長也說明，另外再根據《刑法》59條的減刑三大要件：「具有特殊的背景條件和情狀，在客觀上足以引起一般的同情，犯罪之情狀顯可憫恕，認為科以最低度刑，仍嫌過重」；季婦婚後長年被先生家暴長達將近40年，甚至到了案發前幾個月試圖逃到兄弟姐妹家避難，都使家人也連帶遭到威脅，這已經符合了特殊的背景狀況，而季婦因為長期處在婚姻關係不順遂和被施暴的壓力下，罹患憂鬱症和焦慮症，足以客觀同情；不過在減刑後，法定刑已經從殺人罪的10年以上減為5年以上到20年，法官們討論後認為已經不算「過重」。

審判長也說明，被害人范男的兄弟姐妹請法官依法判決，並不願原諒季婦；不過也有考量季婦和范男的一對兒女願意原諒季婦，加上證人的證詞等綜合評估考量，認為檢方具體求刑範圍為8到10年稍嫌過重，最終經過和國民法官的討論，依殺人罪處7年2月徒刑。

季婦的哥哥姊姊今天也到場聆聽判決結果，事後他們受訪時表示，還是覺得有點重，因為季婦今年已經64歲，且身心健康都有問題，需要長期服藥，如果再關7年，不確定是否能在監所內獲得好的醫療照護；而且關出來時已經超過70歲，而他們的的年紀更大，不知道是否還有和妹妹團聚共同安享晚年的機會，原本預期刑期會在5年以內。不過對於是否要上訴，季婦的哥哥則表示，這還是讓妹妹以及妹妹女兒決定。

而季婦的辯護律師轉述，判決結果出爐之前和之後，季婦並沒有多做什麼表示，僅告訴他到今天想到先生還是覺得傷心，對於殺死先生也感到後悔，律師表示，季婦是一個善良傳統的女性，從頭到尾其實都沒有對刑期表達太多意見想法，也認為自己既然殺了先生就是接受法律的制裁，感謝法官給出這個判決但她不在乎刑期，只想對法官們說「謝謝」。

另外則表示希望未來在服刑時可以請家人寄送幾本身心靈的書，讓他在監所中可以看書度過這些日子。至於是否還要在二十天內提出上訴，律師表示會在詢問季婦兒女的想法。

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核稿編輯：翁世航