2023/07/21,
司法

全國首件國民法官參審案，新北老婦殺夫一審判7年2個月，辯護律師：被告感到後悔對刑期無意見

全國首件國民法官參審案，新北老婦殺夫一審判7年2個月，辯護律師：被告感到後悔對刑期無意見
被告季婦的姊姊以及辯護律師。photo credit:關鍵評論網/李秉芳

我們想讓你知道的是

季婦的辯護律師轉述，判決結果出爐之前和之後，季婦並沒有多做什麼表示，僅告訴他到今天想到先生還是覺得傷心，對於殺死先生也感到後悔；感謝法官給出這個判決但她不在乎刑期，只想對法官們說「謝謝」。

新北市1名6旬季姓婦人，疑長期遭7旬范姓丈夫家暴，去年11月季婦趁丈夫入睡後，持刀將他殺害，新北地檢署今年3月依殺人罪起訴，成為新北地院第2件適用國民法官參審的案件。在18日開庭審理，成為全台首個開審的國民法官案件。在連續3日的審理以及1天的量刑評議後，今（21）日下午正式宣判，依殺人罪加上其他減刑條件綜合考量，處7年2月徒刑。

檢方主張，季婦趁丈夫熟睡時殺害他，行兇前還搖他確認是否熟睡，行兇後拿鹼片水潑灑丈夫，犯案手段兇殘，雖然打電話報警自首，卻在報案與第一時間對到場員警避重就輕，隱瞞部分事實，表示季婦「為了自己的人生犧牲配偶的生命」，認為不符合《刑法》59條減刑3要件，建議合議庭考量給予8至12年之間的刑度範圍。

而律師則主張，被告長久以來遭受家暴，為了愛和家庭完整，長年隱忍丈夫，後來雖然偶爾會向家人求助，也試圖透過通報、找社工、申請家暴保護令等作法來尋求協助，但最終還是無法完全離開丈夫並且免於被威脅施暴，到最後實在是走投無路，他強調季婦確實做了錯的事，做錯事本來就應該接受法律的制裁；他在昨日未對量刑表達意見，只呼籲國民法官，在理性思考判決時也能有多一點的愛和關懷。

檢辯雙方在此案最重要的爭點量刑，也就是否依據《刑法》59條，「具有特殊的背景條件和情狀，在客觀上足以引起一般的同情，犯罪之情狀顯可憫恕，認為科以最低度刑，仍嫌過重」，來討論季婦能否「減輕其刑」，以及減輕到什麼程度。

判7年2月，自首可減刑，但減刑後刑度已不算太重

新北院今天下午2時30分在國民法庭第一專用庭進行宣判，審判長表示，本案構成《刑法》271條第一項的殺人罪；而可以確定的是，季婦的在案發當下具有完全責任能力，並且在事後主動打電話報警，自始至終對案發經過坦承不諱，因此符合《刑法》62條的自首要件，可以依法減刑。

自首的定義是：「在犯罪未發覺前，犯人向機關自行申告犯罪事實並接受法院之裁判」。而「犯罪未發覺」所指包含「該管機關尚未發覺事實」與「雖然已知犯罪發生，但還不知道犯人是誰」兩種情形。

審判長也說明，另外再根據《刑法》59條的減刑三大要件：「具有特殊的背景條件和情狀，在客觀上足以引起一般的同情，犯罪之情狀顯可憫恕，認為科以最低度刑，仍嫌過重」；季婦婚後長年被先生家暴長達將近40年，甚至到了案發前幾個月試圖逃到兄弟姐妹家避難，都使家人也連帶遭到威脅，這已經符合了特殊的背景狀況，而季婦因為長期處在婚姻關係不順遂和被施暴的壓力下，罹患憂鬱症和焦慮症，足以客觀同情；不過在減刑後，法定刑已經從殺人罪的10年以上減為5年以上到20年，法官們討論後認為已經不算「過重」。

審判長也說明，被害人范男的兄弟姐妹請法官依法判決，並不願原諒季婦；不過也有考量季婦和范男的一對兒女願意原諒季婦，加上證人的證詞等綜合評估考量，認為檢方具體求刑範圍為8到10年稍嫌過重，最終經過和國民法官的討論，依殺人罪處7年2月徒刑。

季婦的哥哥姊姊今天也到場聆聽判決結果，事後他們受訪時表示，還是覺得有點重，因為季婦今年已經64歲，且身心健康都有問題，需要長期服藥，如果再關7年，不確定是否能在監所內獲得好的醫療照護；而且關出來時已經超過70歲，而他們的的年紀更大，不知道是否還有和妹妹團聚共同安享晚年的機會，原本預期刑期會在5年以內。不過對於是否要上訴，季婦的哥哥則表示，這還是讓妹妹以及妹妹女兒決定。

而季婦的辯護律師轉述，判決結果出爐之前和之後，季婦並沒有多做什麼表示，僅告訴他到今天想到先生還是覺得傷心，對於殺死先生也感到後悔，律師表示，季婦是一個善良傳統的女性，從頭到尾其實都沒有對刑期表達太多意見想法，也認為自己既然殺了先生就是接受法律的制裁，感謝法官給出這個判決但她不在乎刑期，只想對法官們說「謝謝」。

另外則表示希望未來在服刑時可以請家人寄送幾本身心靈的書，讓他在監所中可以看書度過這些日子。至於是否還要在二十天內提出上訴，律師表示會在詢問季婦兒女的想法。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。

最新發展：