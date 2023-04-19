2023/04/19,
政治

AIT新主席羅森伯格就任後首次訪台：晉見總統蔡英文，還將與各政黨代表見面

AIT新主席羅森伯格就任後首次訪台：晉見總統蔡英文，還將與各政黨代表見面
總統蔡英文（右）19日下午在總統府接見美國在台協會主席羅森柏格（左）。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

專家表示，羅森伯格的任命是為了在台海關係緊張時，與2024年總統大選候選人保持溝通管道。羅森伯格訪台前，也在4月13日於美國在台協會華盛頓總部內，與有意角逐2024總統大選的民眾黨黨主席柯文哲見面。

美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）昨（18）日抵台，今日晉見總統蔡英文，美國在台協會處長孫曉雅、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮也陪同出席。羅森伯格表示，台灣是世界上一股良善的力量，她非常期待此行與蔡政府團隊，以及各政黨代表見面。

羅森伯格今年3月20日接任AIT主席，這是她上任後首次拜訪台灣，格外具有意義。羅森伯格此行將在台停留至23日，期間將拜會我國政府高層及相關部會官員，就台美各項議題深入交換意見。

羅森伯格表示，美國在台協會負責台美的非官方關係，定期到台訪問、與蔡總統對話，是其中非常重要的工作項目之一。這次訪台，羅森伯格說她非常期待與蔡政府團隊、企業領袖、民間團體和各政黨代表見面，羅森伯格也說，今天是她在台灣的第一天行程，就受到了非常熱情的歡迎。

羅森伯格表示，正如她在紐約和洛杉磯的僑宴所言，「台灣是世界上一股良善的力量」；台灣是美國珍貴的友人和重要的貿易夥伴，對維護和平與穩定扮演關鍵角色；美台正通過多種方式進行合作，以擴大和深化彼此的關係，她期待著繼續這項工作。

羅森伯格是美國外交及國安事務資深官員，歷任國務院及白宮國安會多項重要職務，她曾擔任中國及台灣事務的資深主任，也和我駐美代表處保持非常密切的聯繫。日前蔡英文總統「民主夥伴共榮之旅」過境紐約及洛杉磯期間，羅森伯格主席便親自迎接，並全程陪同。

7ob1ytyk84eusrcsqjz477pg9cwn6c
Photo Credit: 中央社
總統蔡英文（左）4月過境美國洛杉磯，駐美代表蕭美琴（右）與美國在台協會（AIT） 主席羅森伯格（中）登上專機迎接。

根據熟悉拜登（Joe Biden）政府事務的人士表示，羅森伯格與前兩任AIT主席相比，將對美國與台灣的非官方關係採取更加親力親為的態度，特別是在台海關係緊張時，在明（2024）年台灣總統大選前與總統候選人保持溝通管道。

羅森伯格訪台前，也在4月13日於美國在台協會華盛頓總部內，與有意角逐2024總統大選的民眾黨黨主席柯文哲見面。柯文哲告訴羅森伯格，台灣長期被排除在國際性經濟組織之外，多數出口商品負擔高額稅率，因而喪失競爭力，希望美方積極協助台灣加入區域經濟組織，台灣經濟才會發展均衡、避免一直往中國傾斜。

341711986_959725948372007_82929894787664
Photo Credit: 柯文哲臉書
台灣民眾黨主席柯文哲（右）13日於AIT總部與羅森伯格（左）見面。

總統蔡英文致詞時也提到，羅森伯格有近20年參與印太事務的豐富經驗，相信接任美國在台協會主席這項職務之後，定能為台美關係注入更多的活力，並強化台灣與美國之間的夥伴關係，積極促進印太區域的自由、開放和繁榮。

蔡英文也指出，羅森伯格此行將出席台灣美國商會舉辦的謝年飯活動，顯示出美國政府對於深化台美經貿關係的積極重視。蔡英文說，台灣正在不斷努力打造更友善的投資環境，也歡迎美國企業繼續來台投資。希望未來透過台美的各項對話機制，包括台美21世紀貿易倡議，深化雙邊經貿合作關係，並透過台美之間避免雙重課稅協定的洽簽，為雙方企業提供更多利益，共同創造更多成長和繁榮。

蔡英文也感謝羅森伯格過去在國安會任內協助促成捐贈台灣400萬劑的疫苗，也邀請台灣參加民主峰會，這些行動讓台灣和美國的合作更緊密，也更拓展了台灣的國際貢獻。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：羅元祺


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。