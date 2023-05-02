《你可以改變別人》：擁抱成長心態，讓學校內再也沒有「不可能」，只有「再加油」
我們想讓你知道的是
在本書中，史丹佛商學院行為學大師希思兄弟以大量行為研究為基礎，透過詳實有趣的案例，告訴我們如何掌握3層面的行動架構：理智面〈指揮騎象人〉、情感面〈激勵大象〉、環境面（形塑路徑），並提供9大關鍵策略。我們不必大發雷霆、不必高壓強迫，就能重新點燃「改變」引擎。
文：奇普・希思（Chip Heath）、丹・希思（Dan Heath）
在商業世界中，人們完全拒絕成長心態。一般來說，商務人士的思考分為兩階段：規劃與執行。中間沒有「學習階段」或「練習階段」。從商業的角度來看，練習代表的是差勁的執行。成果才是重點：怎麼做不重要，做好就對了！
但若要創造和延續改變，你的作法必須像個教練，而不是評分員。你自己必須擁抱成長心態，並將其灌輸給你的團隊。為什麼這一點這麼重要？因為正如專門研究大型組織的哈佛大學商學院教授羅莎貝絲・摩絲・肯特（Rosabeth Moss Kanter）的觀察，「每件事進行到一半的時候，看起來都像是失敗。」
婚姻諮商師蜜雪兒・韋娜－戴維斯也表達過類似的觀點，她說：「那種可以持續下去的真正改變，往往是前進三步，後退兩步。」
如果失敗是改變不可或缺的一部分，那麼人們理解失敗的方式也就至關重要。IDEO是世界頂尖的產品設計公司，從第一個蘋果電腦滑鼠，到紅十字會新的全新流程都是該公司的作品。他們了解讓員工（更重要的是讓客戶）做好接受失敗的準備，非常重要。
IDEO的執行長提姆・布朗（Tim Brown）表示，每個設計的過程總會經歷「模糊階段」。有一位IDEO的設計師甚至畫了一張「專案情緒圖」，預測同仁在專案的不同階段會產生哪種情緒。情緒圖是個U形曲線，兩端的高點代表正面情緒，起點端寫著「希望」，終點端則是標記著「信心」，兩個端點間的情緒谷底則是寫著「洞察」。
布朗說，設計「很少是從一個高點優雅的跳躍到另一個高點。」當設計團隊接下一個新專案時，成員個個充滿了希望和樂觀的情緒。當他們開始收集資料並發現人們使用現有產品的不便時，每個人的腦海中輕輕鬆鬆的浮現新點子。接下來，整合所有的新點子，將其融入新的設計中，才是艱鉅的任務。在「洞察」階段，人們很容易感到沮喪，因為洞察不見得總能馬上出現。
進行到一半的專案往往貌似失敗。但如果團隊能夠堅持走過這充滿懷疑、焦慮的幽谷，最終將獲得新動能。團隊成員開始測試他們的新設計，了解目前改善的狀況，並且透過不斷調整設計，使其更臻完美。接著，他們逐漸意識到，我們已經解決了難題。這正是團隊達到信心高點的時候。
請注意IDEO的團隊領導人運用高點和谷底的意象所要達到的目的：創造對失敗的預期。他們告訴團隊成員不要相信專案開始時的美好感覺，因為接下來要面對的是艱難、辛勞和沮喪。不過，奇怪的是，當他們提出這個預警時，反而營造出樂觀的心態。
這是成長心態的矛盾之處。雖然它看似要人們注意失敗，甚至鼓勵尋求失敗，但卻是徹頭徹尾的樂觀。雖然我們會掙扎、會失敗、會被打倒，但到頭來，我們會變得更好，而且終將成功。
因此，成長心態是對抗失敗主義的緩衝。它將失敗重新定義為改變過程的自然產物。這一點非常重要，因為唯有將挫敗視為學習而非失敗，人們才能堅持不懈。
好幾家醫院在嘗試引進新型「微創心臟手術」（MICS）時，吃盡苦頭才領悟到箇中道理。哈佛商學院教授艾咪・艾德蒙森（Amy Edmondson）研究了十六家醫院引進微創心臟手術的過程。
傳統的心臟手術具有高侵入性：患者的胸骨會被切開，血液則是透過體外循環機流動，心臟也停止跳動。微創心臟手術的侵入性要小得多，因為它可以在不切開胸腔的情況下修復心臟。外科醫生只要通過兩根肋骨之間一個三英寸的小切口，就可以進到心臟。同時，一根附有消氣氣球的微型導管穿過去，進入主動脈，然後氣球充氣，阻止血液流出。外科醫生則繼續在肋骨間的狹窄水平切口內進行手術。
狹窄的手術空間改變了這項手術的一切。傳統的心臟手術，外科醫生用主動脈橫夾從外部阻斷主動脈，就像拿零食夾把沒吃完零食袋封住一樣，手術團隊不需要多做些什麼。使用微創心臟手術時，那顆小氣球必須充當內部夾具，充氣後可阻止血液流動。由於外科醫生必須在看不見、也感覺不到它的情況下，在正確的位置、加壓到正確的大小。為了做到這一點，外科醫生極度仰賴麻醉師對氣球行徑路線的監控。但就算氣球就定位並完成充氣，事情仍未告一段落。還必須不斷監測氣球的位置，以確保血液不會外流。正如一名護理師所說：「當我閱讀訓練手冊時，我根本不敢置信。因為它和標準的手術完全不同。」
這個攸關生死的大手術，過程倚靠的是一群形同蒙上雙眼的團隊進行高風險的操作。有點像是夜晚時分，在航空母艦上降落一架噴射機（其實我們也不知道做這兩件事是什麼感覺，只是覺得兩者都比寫書來的危險）。但這些高風險操作卻帶來豐碩的報酬，大大減輕病患承受的折磨。微創心臟手術的患者只要四天就能出院，而非傳統手術的八天；復原期則是從原本的兩個月縮短到三週。
由於能夠造福病患，微創心臟手術的前景看好，但前提是手術團隊願意忍受初期的學習階段。許多新技術都面臨這樣的權衡：建築師放棄手工繪圖改用電腦來繪製設計圖；或是通路商學會使用手持裝置來追蹤進、出貨。先苦，後樂。
艾德蒙森研究了十六家採用新的微創心臟手術技術的醫院。她發現有些醫院成功的學習並採納了這項新技術，但有幾家醫院沒能成功，於是重新回歸傳統的心臟手術。她從成功和不成功的團隊中所觀察到的現象，正是成長心態威力的最佳證明。
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我們想讓你知道的是
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讓大谷翔平帶你認識計劃的魔力！
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「莫急莫躁」，學歐普拉如何實現目標！
實現目標需要時間和耐心。別讓一時的失敗或挫折，成為放棄的理由。瑞典心理學家安德斯·艾瑞克森（Anders Ericsson），提出「10,000小時的練習」的概念。他認為，要在某個領域成為專家，關鍵在於長時間、持續而刻意的練習，才能掌握技能、養成習慣、提升水準，進而成為專家。在這10,000小時的練習過程中，會有挫折或是想要放棄的時候，這時是否有足夠耐心持續練習，決定了成功與否的結果。
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從1%開始！三木谷浩史帶你實踐小步計劃
無論你的目標是什麼，都要確保每天都向前邁進一步，可以是一個小的行動，或一個小的改變，但每天都有進步，可以幫助你在達成目標的道路上保持前進。
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夥伴的力量：李安的成功關鍵
夥伴，無疑是夢想路上的精神支柱。在成名之前，導演李安決定忍痛放棄電影夢，妻子林惠嘉對他說：「記得你心裡的夢想。」聽到這句話的李安，感受到了鼓舞的力量，繼續在電影路上努力。在實現願望與目標的旅程上，有夥伴，我們就不寂寞。現在就一起檢視自己的狀態！把握時間，現在就用五大步驟，完成願望。中國人壽將支持陪伴，你的願望，我來陪練。