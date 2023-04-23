擁有良好聲譽的德國汽車，為何在中國電動車市場卻步履蹣跚？
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中國的電動汽車市場是全球各大廠商的必爭之地，他們紛紛開啟了價格戰。在這個競爭激烈的市場上，德國車企的境遇相當不妙。
文：ARD
中國民眾對德國品牌的電動汽車有著怎樣的看法？德廣聯記者在北京街頭隨機採訪了一些市民，他們的回答會讓德國車企的高官們揪心不已：「電動汽車必須要有亮點，但是德國大眾卻沒讓我看出有什麼亮點」、「德國人的燃油車很不錯。我也想買德國的電動汽車，但是目前為止它們還不怎麼好。」還有一名路人說，她不覺得德國品牌的電動車有趕超的希望。
很顯然，德國車企的電動汽車沒能在中國市場繼承其燃油車型的良好聲譽，只有售價10萬歐元以上的豪華車型是例外。在這個今年預期銷量1000萬輛、且還在加速增長的電動車市場，到底是什麼原因導致德國車企表現低迷？
中國廠商長城汽車的歐洲區發言人埃德曼斯多夫（Philipp-Maximilian Kemmler-Erdmannsdorffer）指出，德國廠商面臨的一大問題就是產業鏈分工：「在中國，電池和汽車都是同一家企業生產的，在德國卻不是這樣。德國廠商對電池供應商的依賴度非常高，這就造成了各種各樣的供應瓶頸。」
汽車也要像手機一樣「多功能」？
相比電池供應，數位化很可能是德國廠商面臨的更嚴重問題。中國消費者在社交網路上時常抱怨電動汽車的嚴重軟體故障，比如有些德國品牌電動汽車會突然出現中控黑螢幕。德國大眾等廠商近年來一直在許諾盡快解決這些問題。
熟悉中國市場的德國汽車專家希伯特（Jochen Siebert）在接受德廣聯採訪時指出，如今的汽車必須要像手機一樣地「多功能」，「但是德國大眾、賓士並沒能做到這一點。」他認為，德國廠商已經錯過了這波潮流。
中國車企時常會在其車型中提供卡拉OK等花俏功能，這對於老牌德國廠商而言幾乎是不可想像的。蔚來汽車等中國新興廠商還為其產品內置了智慧型助手，能夠自動化地開啟座椅按摩等功能。
德國廠商面臨重壓
目前，蔚來汽車已經在歐洲市場銷售。該公司歐洲業務負責人張暉對德廣聯表示，要想在電動汽車市場上生存，就必須要增加客戶的品牌粘性。他透露，目前銷售了約30萬輛汽車，而蔚來汽車的APP下載量已經達到400萬次，「軟體的日活躍用戶數量已經突破了40萬。」
這為汽車廠商開啟了一篇巨大的新天地，他們能夠更直接地接觸消費者，而傳統的汽車經銷商則受到了擠壓。對於更加依賴傳統經銷商的德國汽車而言，這並非好消息。
在中國市場，德國車企還面臨著許多其他壓力：中國政府已經在2022年底取消了原有的電動車補貼計劃，而電動車產量最低配額制度也已經在幾年前開始推行。與此同時，美國廠商特斯拉也在中國市場大舉降價。
汽車專家希伯特說，整個中國市場正在振蕩中，德國廠商必須盡快解決自己的問題。長城汽車的歐洲區發言人埃德曼斯多夫則說：「列車員已經吹哨了，德國廠商好歹跳上了火車，但是必須抓緊時間奮力追趕，才能保持國際競爭力。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：朱家儀
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PS 我愛你：一張電子卡片，啟動蔡阿嘎的母親節感謝計畫
我們想讓你知道的是
每年母親節，蔡阿嘎都會為二伯製作一張卡片，他今年特別與團隊嘗試用Photoshop製作電子賀卡，用特別的方式表達一路與二伯成為父母以來，對她的感謝。
一個生命的誕生，必然少不了母親，但母親的意義，可能不僅限於字面上的角色。他代表的，是那個為你付出、為你著想、聆聽你、擁抱你，在漫長的彷彿永遠沒有盡頭的黑夜中，為你點亮一盞燈，陪你一起迎接天光的那個人。雖然母親所有的用心，往往不求回報，但你的一點心意，一定能讓他打從心底感到溫暖與驕傲。
在母親節即將到來的前夕，你還在苦惱要怎麼表達你的祝福之意嗎？或許是一通電話，也可能是一顆親手烤的蛋糕，又或者是一樣適合他的配飾、擺飾。如果你還沒有做好決定，不妨來參考一下蔡阿嘎今年的計畫。他能做得到，你一定也可以！
「無論生活或工作，她都是我最想感謝的人」
蔡阿嘎和二伯，可以說是YTR界的神仙眷侶，最初兩人再加上大頭佛一起經營頻道，形成一個黃金鐵三角，不管是頻道內容、呈現的方式、和廠商的合作等等，都是三人一起討論出來的結果。「通常我們是少數服從多數，但是也會尊重少數，例如有些內容我跟大頭佛覺得很好笑，可以玩，但是二伯覺得不妥，那我們也會放掉。通常都是討論到三個人意見一致，然後再朝著我們一起訂好的目標去執行。」在蔡阿嘎眼中，二伯從一開始害羞躲在幕後，到可以出現在鏡頭前講話，是非常感人的。「因為她所努力的一切，都是為了支持我做出更好的創作。」蔡阿嘎說：「我真的很感謝這條路上有她。」
不只是工作上的支持，在生活上，二伯和蔡阿嘎也成為彼此的重要支柱。在愛情長跑多年之後，蔡阿嘎和二伯有情人終成眷屬，先後有了可愛的蔡桃貴和蔡波能。「我以前對女人成為一個母親會有多辛苦，老實說是比較沒有概念。後來我跟二伯有了我們的孩子，我看著她在懷孕的時候，全身上下各種不舒服，一路吐到生。孩子出生之後，前三個月幾乎都沒有辦法好好睡一覺，還要擠奶餵奶，真的很辛苦。我身為另一半，一些體力活、雜事我可以處理，但是她身體上的不舒服、賀爾蒙造成的緊張或者不愉快，我都只能想辦法幫她舒緩，沒有辦法完全解決，還是要靠她自己撐過去。成為一個母親，我覺得應該是全世界最偉大的犧牲和努力。」透過二伯，蔡阿嘎感受到了母親的韌性和包容力，因此每一年的母親節，蔡阿嘎都會準備禮物，獻給對他來說最特別、最意義重大的二伯。
「每一年我送給二伯的禮物，主題都是她，母親節她最大啊！然後再加上我們一起經歷的事情、有代表性的回憶來穿插。今年母親節，都2023年了，想要數位化一下，所以決定試試看製作電子卡片，感覺起來就很潮有沒有。」雖然想嘗試電子卡片，但蔡阿嘎考慮到自己技術已經很久沒更新，所以趕緊請來Hahababy的超強美編倢妤幫忙。利用Photoshop，一張精緻又充滿意義的電子卡片，三兩下就完成了，蔡阿嘎也趁機精進了一下自己的Photoshop技術，畢竟網路常青樹也是要活到老學到老！
必學PS小技巧，幫你輕鬆實現所有靈感
「以前頻道只有我自己的時候，我會用Adobe Photoshop來製作素材，比方把產品照裡面的產品挖出來，就能夠變成一個小圖示放在我的影片裡面。那時候我弄一個小圖示大概要兩三個小時，才能修到乾淨完美，做完都有一種『好了我今天工作量夠大了』的感覺，很累。」有過往經驗的蔡阿嘎，覺得Photoshop很好用，隨著工作室規模變大，後製工作就由團隊來處理。有些時間沒有接觸Photoshop，日新月異的神速功能讓阿嘎嚇了一跳「這次我跟著倢妤一起做電子卡片，真的嚇到，PS變得好智慧化，按個鍵就可以直接換掉整片天空，然後去背、修瑕疵都是點一下就好了，太強了。」
Adobe從未慢下優化軟體功能、強化使用者體驗的初衷。現在的 Photoshop，保留了一直以來強大的圖像處理能力，但工具的使用方式則變得更加簡單。美編倢妤就分享道：「我剛接觸Photoshop是在高中的時候，因為我是念設計的，所以Photoshop絕對必用。我從CS6開始使用到今天，覺得最大的差異就是越來越直覺化操作方式，還有工具和步驟也都化繁為簡，處理一張圖像的速度越來越快。」能夠這樣快速的處理圖像，要歸功於智慧化的AI偵測能力，以及豐富的雲端資料庫。透過AI偵測，Photoshop就有辦法感測到圖像中的天空或是背景的範圍，搭配資料庫裡面各式各樣的素材，讓使用者只要一個按鍵，就能把天空、背景完全替換。
除此之外，倢妤也非常享受可以在不同裝置上使用Photoshop的便利性。「我可以在電腦上、平板上，甚至手機上都可以使用Photoshop。比方我可以將在平板上處理好的素材，同步至 Creative Cloud，然後再用電腦做圖，這樣我就可以不用另外接手繪板，很輕鬆。」不只裝置同步，在Adobe家族中的軟體之間，也可以使用彼此產出的成果。例如蔡阿嘎之前提到，在Photoshop中將產品去背之後，放進Premiere中成為影片的小圖示；倢妤也會先利用Photoshop畫圖、處理圖像，再將素材丟進Illustrator中完成設計。「真的是超級便利，Adobe不只軟體好用，軟體之間的整合也很厲害，用過就回不去了。」倢妤感動指數一百分推薦。
身為美編的倢妤，還要大力推薦一個在她的工作中不可或缺的小幫手——Blend modes混合模式。「我在協助老闆做母親節卡片時就有用到這個功能，可以把不同的圖層融合得很自然。平時我在工作上也常常用到它，比方設計商品，我要把logo合在一個杯子或一件衣服上，這個功能就可以根據我想要合成的物件的形狀，自動去貼合，看起來就會很像成品的狀態。以前當然也可以做到這一點，但是要花我很多時間，現在就變得很快。」
有你，才有每一個精彩的創意
從2008年開始經營頻道至今，從個人的單打獨鬥，到和一整個團隊努力合作，蔡阿嘎始終相信，創意的誕生，是來自於生活中的每一件小事，而創意的完成，則要靠團隊的力量和優秀的工具。「從以前我一個人在做就是用Adobe，所以現在我在招募夥伴的時候，就要求一定要會Adobe的軟體，不用全部都會，但基本的Photoshop、Illustrator、Premiere⋯⋯這些，總要有一兩個是比較強的，畢竟這些都是我們經營社群、頻道沒有辦法缺少的工具。」蔡阿嘎說：「比方我們要放社群的照片、圖片，不可能不修就原圖丟上去，因為很多時候這些照片可能是在一個條件比較不好的狀態下拍出來的，我自己看了都不喜歡，更不可能分享給我們的網友看啊！」二伯也補充道：「而且現在Adobe就是業界中最好用、最主流的工具，像是我自己也因為經營品牌，開始回來使用Photoshop，不論是跟我們團隊還是跟別人合作，懂Adobe的話，就擁有共通的語言，在溝通想法上真的會快很多。」
在越來越多人使用社群交流的今天，要將手中的照片、影片調整得更精彩生動、細緻無暇，甚至異想天開，善用工具的能力就變得非常重要。Adobe Photoshop陪著所有對重視影像細節的使用者們一起成長，透過一次又一次的更新與優化，帶來更有力、簡易、直覺化的使用者體驗。從為企業產出代表品牌形象的主視覺設計，到為心愛的人做一張卡片，你都能感受到Adobe永遠多想一步的前瞻性格，陪你一起實踐所有創意。
心動了嗎？為母親製作一張別具意義的電子卡片，就是這麼簡單又心意滿滿。為了鼓勵大家表達自己的心意Adobe還加碼推出好禮徵件，只要使用Photoshop製作母親節卡片，再分享你與母親的故事，就有機會免費獲得相印機和母親節禮物組喔！
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