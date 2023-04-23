2023/04/23,
中國

擁有良好聲譽的德國汽車，為何在中國電動車市場卻步履蹣跚？

擁有良好聲譽的德國汽車，為何在中國電動車市場卻步履蹣跚？
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中國的電動汽車市場是全球各大廠商的必爭之地，他們紛紛開啟了價格戰。在這個競爭激烈的市場上，德國車企的境遇相當不妙。

文：ARD

中國民眾對德國品牌的電動汽車有著怎樣的看法？德廣聯記者在北京街頭隨機採訪了一些市民，他們的回答會讓德國車企的高官們揪心不已：「電動汽車必須要有亮點，但是德國大眾卻沒讓我看出有什麼亮點」、「德國人的燃油車很不錯。我也想買德國的電動汽車，但是目前為止它們還不怎麼好。」還有一名路人說，她不覺得德國品牌的電動車有趕超的希望。

很顯然，德國車企的電動汽車沒能在中國市場繼承其燃油車型的良好聲譽，只有售價10萬歐元以上的豪華車型是例外。在這個今年預期銷量1000萬輛、且還在加速增長的電動車市場，到底是什麼原因導致德國車企表現低迷？

中國廠商長城汽車的歐洲區發言人埃德曼斯多夫（Philipp-Maximilian Kemmler-Erdmannsdorffer）指出，德國廠商面臨的一大問題就是產業鏈分工：「在中國，電池和汽車都是同一家企業生產的，在德國卻不是這樣。德國廠商對電池供應商的依賴度非常高，這就造成了各種各樣的供應瓶頸。」

汽車也要像手機一樣「多功能」？

相比電池供應，數位化很可能是德國廠商面臨的更嚴重問題。中國消費者在社交網路上時常抱怨電動汽車的嚴重軟體故障，比如有些德國品牌電動汽車會突然出現中控黑螢幕。德國大眾等廠商近年來一直在許諾盡快解決這些問題。

熟悉中國市場的德國汽車專家希伯特（Jochen Siebert）在接受德廣聯採訪時指出，如今的汽車必須要像手機一樣地「多功能」，「但是德國大眾、賓士並沒能做到這一點。」他認為，德國廠商已經錯過了這波潮流。

中國車企時常會在其車型中提供卡拉OK等花俏功能，這對於老牌德國廠商而言幾乎是不可想像的。蔚來汽車等中國新興廠商還為其產品內置了智慧型助手，能夠自動化地開啟座椅按摩等功能。

德國廠商面臨重壓

目前，蔚來汽車已經在歐洲市場銷售。該公司歐洲業務負責人張暉對德廣聯表示，要想在電動汽車市場上生存，就必須要增加客戶的品牌粘性。他透露，目前銷售了約30萬輛汽車，而蔚來汽車的APP下載量已經達到400萬次，「軟體的日活躍用戶數量已經突破了40萬。」

這為汽車廠商開啟了一篇巨大的新天地，他們能夠更直接地接觸消費者，而傳統的汽車經銷商則受到了擠壓。對於更加依賴傳統經銷商的德國汽車而言，這並非好消息。

在中國市場，德國車企還面臨著許多其他壓力：中國政府已經在2022年底取消了原有的電動車補貼計劃，而電動車產量最低配額制度也已經在幾年前開始推行。與此同時，美國廠商特斯拉也在中國市場大舉降價

汽車專家希伯特說，整個中國市場正在振蕩中，德國廠商必須盡快解決自己的問題。長城汽車的歐洲區發言人埃德曼斯多夫則說：「列車員已經吹哨了，德國廠商好歹跳上了火車，但是必須抓緊時間奮力追趕，才能保持國際競爭力。」

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：朱家儀


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