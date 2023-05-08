晚發薪、長期欠薪、申訴反被告，遇到這種狀況時該如何自救？

文：Chloe

「咦！都5號了我的薪水怎麼沒入帳？」若不幸遇到公司遲發薪水該怎麼辦呢？日前「月薪3萬和月薪25萬的煩惱相同」引發許多民眾熱烈討論，但無論你是哪一種受薪階級，只要碰上老闆晚一天遲發薪水、甚至是長期欠薪等延遲給薪狀況，就是有違法疑慮。

至於身為勞工朋友的我們該如何自保？今天小編就以3道QA來幫你解答疑問，並幫你討回原有的薪資權益。

一直以來，公司積欠員工薪水或是老闆延遲給薪的事件就常常時有所聞。而日前就有一位莊姓女網友在臉書社團「爆料公社」PO文控訴，自己在台南某公司任職，原訂發薪日為每月10號，但雇主卻拖了整整一個月遲發薪水，甚至詢問對方還表示「正在查帳中，因此無法給付薪資」。

無奈要繳房租的莊女在持續追討下，還是沒拿到應有的薪水，於是轉向勞工局、國稅局舉報，卻反遭雇主恐嚇：「竊取、洩漏公司機密」，並揚言「你還那麼年輕就搞我！絕對讓你吃不完兜著走！」

看完以上的真實案例，是否覺得相當氣憤又有點無助呢？其實大家都別忘了在《勞基法》中都有訂定相關法規的。

公司周轉不靈，老闆遲發一天薪水給你可以嗎？

一般來說，目前國內常見公司和員工都是特別約定每月5號或10號一次發放薪資；然而，若遇到老闆遲發薪水給你的狀況，其實《勞基法》第27條也有規定：「雇主不按期給付工資者，主管機關得限期令其給付」。也就是說主管機關（勞工局）可以命令老闆付積欠的薪水給你。 但另一方面，如果老闆是因為公司資金周轉困難或是有任何突發事件，逼不得已需晚幾天遲發薪水，則必須經過個別員工同意；又發薪日如果是遇到例假日或國定假日，若事先已和員工約定遇假日順延一天發放，按《民法》規定其實並未違法。

如果老闆還是一直欠薪，遲遲不發薪怎麼辦？

接著，假設老闆明知他已延遲給薪快一個月了，卻還是遲遲不肯發薪水、置之不理該怎麼辦呢？除了同樣按照《勞基法》規定，主管機關可對老闆處以2萬元到100萬元之間的罰鍰以外，身為勞工朋友的我們，也能要求老闆限期給付薪資或依《勞基法》第14條規定自提離職，並依法向雇主請求資遣費。 至於如果老闆還是堅持不付薪資的話，就可以依照《勞資爭議處理法》等相關規定來向勞工局請求協調或調解，或是請勞工局對公司進行勞動檢查。

向勞工局申訴老闆欠薪，卻反被威脅要告你怎應對？

不過，雖然大家都知道萬一公司有遲發薪水或欠薪的情況，就是個極需要警覺的跡象，甚至實務上也發生有些公司，故意延遲發薪給某位特定員工，就是想逼退他；但小編要提醒大家的是，越是遇到這種不合理的狀況，越要主動向勞動主管機關提出申訴。 原因就在於《勞基法》第14條所保障勞工可不經預告終止勞動契約的規定中，有另一項要件「勞工得於知悉損害結果之日起，三十日內為之」。 也就是說，當你發現雇主有欠薪狀況時，需於30天內提出申訴，並申請「勞資爭議調解」才能向雇主追討回你的工資、資遣費或加班費等權益，直到最後萬一勞資爭議調解失敗，後續才會是上法院、走訴訟追討的方式。 最後，小編想跟你分享的是，儘管有些公司可能因為遇到連假來不及準時發薪水，又或是有些老闆會覺得員工應該要一起共體時艱，遲發薪水幾天應該沒關係，但最重要的前提是，只要不是在約定好的發薪日發薪水，雇主都應先跟員工說明清楚，取得大家的共識。 不是隨意就不付薪水、延遲發薪，也希望你看完這篇文章後，能了解個人薪資權益如何爭取，未來工作一切都能夠順順利利。

本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊登於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：丁肇九