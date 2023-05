《一流工作者都在用的待辦清單》：大多數人誤解了，「完成工作任務」不應是設計待辦清單的目標

文:戴蒙.札哈里斯(Damon Zahariades)

理想情況下,你應該能在每天結束時,劃掉出現在你待辦清單上的每個事項。如果你難以達成這件事,那麼請仔細閱讀本章內容。

接下來,我會介紹人們無法完成他們的清單最常見的八個原因。當中的任何一個原因都會破壞你的生產力,並且妨礙你準時完成工作。

原因1:你誤解了待辦清單的目標

為什麼要建立待辦清單?你希望利用它來達成哪些事?

多數人的回答是「完成工作任務」。但這並不應是設計待辦清單的目標。

你的待辦清單的主要目標,是幫助你管理任務與專案,並凸顯出重要的事情。它可以讓你把所有事都拋在腦後,因為把所有事情都記在腦子裡,很可能會因為分心而忘記或漏掉。你可以把所有事項都寫下來,把它們彙整在一起,如此一來,你就能夠整體性的看清楚最主要的優先事項。

呈現在你面前的待辦清單,會比在你的腦海裡遊蕩的同一個清單,更容易管理。你可以更輕鬆的根據何時需要完成來管理任務,並據此規劃你的一天。僅此一項,就能幫助你專注於最重要的工作。

大部分的人誤解了待辦清單的功能。他們認為,這個工具應該幫助他們完成自己認為值得關注的每項任務。其實不然,一個可靠待辦清單的功能,是把你的注意力集中在正確的工作上,並且防止你被比較不急迫的事項干擾。

你的待辦清單不是用來完成所有事項的工具。更確切的說,它是一個會確保你完成「正確」的事情的工具。

了解兩者的區別是很重要的。如果你誤解了你的待辦清單的目標,那麼你終歸會建立且使用沒有效用的清單。這麼一來,你的清單反而會破壞你的生產力,而不是提高你的生產力。

在本書後面的部分,我會仔細的告訴你,如何打造對你有益的清單。當然,你需要修改我的系統,以順應你的工作流程與個人偏好。但你會發現,構成一個可靠的待辦清單系統的基本原則是普遍適用的。

原因2:你忽略了截止日期

沒有截止日期的待辦清單,就是一個願望清單。僅此而已。如果沒有截止日期,我們就很可能不會有所作為。

截止日期不只會給人緊迫感,它還能幫助我們根據完成任務與專案所需的時間,來排定優先順序。此外,當截止日期逼近時,會促使我們採取行動。

思考一下:如果信用卡帳單沒有繳款截止日期,你會多快支付你的信用卡帳單?你會多快支付你的汽車牌照費用?如果你跟大部分的人一樣,那麼你會無限期的推遲這兩項任務。

當人們建立待辦清單,而沒有為每項任務設定截止日期時,就會出現同樣的結果。沒有截止日期,就沒有動力去做事。沒有動力,就什麼事也無法完成。這就是許多待辦清單失控的原因,任務沒有進行而越拖越久。

這是一個大問題,因為多數人都在跟拖延對抗。即使是設法抑制拖延習慣的人,也必須隨時保持警惕,以免它重新扎根在我們的生活中。

截止日期是拖延的敵人。設定截止日期能激勵我們採取行動與完成任務。另外,也能幫助我們衡量在時間管理方面的成效。如果我們能夠持續按時完成重要的事情,就表示我們的作法是正確的。

截止日期也能幫助我們決定,要把有限的時間與注意力放在哪裡。這點很重要。需要你去完成的任務,永遠會比可用的時間還多。截止日期幫助我們,根據我們希望實現的目標,在任務之間做出選擇。

回想一下帕金森定律(Parkinson's Law):「你有多少時間可以完成工作,你就會展延你的工作來填滿可用的時間(Work expands so as to fill the time available for its completion )。」如果你選擇不為待辦事項設定截止日期,那麼當這些事項在你的清單中徘徊時,請不要驚訝。

原因3:你的清單太長了

你知道我指的是什麼。我所指的是似乎永遠不會結束的每日任務清單。它們會連續不斷,包含幾十個事項。

這種清單在許多方面會適得其反。第一,這種清單會分散注意力。它們列出過多的選項,而每一個選項都會讓你的注意力從最重要的工作上轉移。

第二,這種清單是不切實際的。太長的清單最終會變成無法管理的狀態。結果就是你無法處理每個事項,因為事項實在太多了。

第三,這種清單會令人沮喪。你每天都會意識到,自己沒有完成當天的任務清單。這種反覆經歷的結果,可能會對你的積極性造成嚴重的打擊。

第四,這種清單會助長拖延行為。當你每天都沒有完成你的待辦事項,你的大腦就會被訓練成接受這個結果。久而久之,就會失去即時完成任務的動力。

在給定的時間當中,你用來完成事情的時間是有限的。因此,你應該限制待辦清單的範圍,來配合有限的完成時間。如果你只有四個小時的時間可供你支配,務必確保你的待辦清單上的事項,能夠在四小時的時限內完成。否則,你會讓自己面臨失敗的結果。

許多人會進行大腦傾存(brain dump),亦即把他們腦中需要或想要完成的每項任務,全部都從腦海裡倒出來。他們會把所有事情都列在單一清單上。但問題是,他們沒有對這些任務進行分類,並根據情境、優先順序,以及緊迫性將任務列入不同清單中。這些事項全部被列在同一個大型清單上,然後被當成每天用來提醒需要做什麼事的工具。

這是一種很糟糕的任務管理方式。由於每天會有新的任務加入,這種任務管理方式會使清單越來越長。

原因4:你的清單存在太多變異性