一個週末三起重大槍擊案，美國槍枝管制為什麼如此困難？

文：德國之聲中文網（綜合報導）

艾莉西絲・道多爾（Alexis Dowdell）過16歲生日那天，她跪在奄奄一息的哥哥身旁，看著他倒在血泊裡。在美國阿拉巴馬州那間舞蹈教室裡，地面上橫七豎八，躺滿受傷的年輕人。

時隔2日，艾莉西絲4月17日在家人陪同下，向《美聯社》道出週六（15日）晚上發生了什麼事。那起槍擊事件，最後讓她18歲的哥哥菲爾（Philstavious "Phil" Dowdell）和另外3個人喪命，還有32人受傷。

艾莉西絲回憶當時的場景：「我雙膝跪地，看到他臉朝下，然後我抓起他的身體，把他轉過來，抱著他。」艾莉西絲輕輕拍哥哥的臉，懇求他「不要走」；那時候的她還沒有哭，努力堅強起來，對哥哥說：「你會好的。你是個鬥士，你很堅強。」

事發現場

在達德維爾鎮（Dadeville）的「紅木傑作」舞蹈教室（Mahogany Masterpiece），艾莉西絲的生日派對在一個看似尋常的週六夜晚舉行。一開始，「大家都在跳舞，隨著音樂享受氣氛。」現場的DJ基南・庫柏（Keenan Cooper）告訴地方媒體WBMA-TV，派對中間有暫停過，因為聽說有人帶了槍。他說，攜帶武器的人被要求離開，但當時沒有人走。

不久後就響起了槍聲。很多人開始逃跑，但槍聲聽起來像來自四面八方，讓艾莉西絲不知道要往何處跑。她低下身，撲到DJ附近的地板上，等到槍聲暫歇，就衝到前門去。這時候，有人拉住了她，是她的哥哥菲爾。

「我猜他是想盡快把我推到門外，但結果我在血泊上滑倒了，因為地上有非常多的血。」最後艾莉西絲在外面找到了她的媽媽和繼父，但很多人還沒逃出來，於是他們回到裡面，陪在親友身邊。艾莉西絲說，哥哥的意識時有時無；等急救人員到的時候，他已經沒有脈搏。「他們不想告訴我（哥哥是否還活著），只擺出一種確定的表情，然後我就知道他已經走了。」

罹難者的身影

跟菲爾一起長大的至交安多環・伍迪（Antojuan Woody）16日在祈福守夜儀式上說：「很痛苦。感覺不像是真的，我無法相信。」他回憶自己和菲爾在足球場上的深刻情感，形容兩人「永遠都是朋友」。

菲爾的死，引發地方媒體大篇幅關注，因為他是當地美式足球的明星選手，還獲得獎學金，就要前往傑克遜維爾州立大學（Jacksonville State University）就讀。他的舅舅安特爾・艾倫（Antreal Allen）在另一所學校當教練，他告訴《美聯社》，年輕一代有很多人尊敬菲爾，菲爾也希望以身作則。

除了菲爾之外，還有另外3人也死於這場槍擊。《法新社》指出，他們4人皆為非裔。

其中一位死者是17歲的奇奇・史密斯（Shaunkivia Nicole "KeKe" Smith），她還是高三學生。她的表姊艾咪・傑克森（Amy Jackson）告訴《美聯社》，奇奇以前是很有天分的運動選手，會跑田徑，也參與許多團體運動，可惜後來膝蓋受了傷。一位以前的鄰居回憶，奇奇非常期待畢業的時刻，還分享了自己穿著畢業服的自拍照，寫著「快解脫了」。

還有一位罹難者是23歲的柯爾賓・霍斯頓（Corbin Dahmontrey Holston），他高中時也曾是運動選手。據地方媒體AL.com報導，柯爾賓並沒有參加派對，只是聽親友說現場可能有麻煩，才去瞭解狀況。他媽媽珍妮特・赫德（Janett Heard）說，兒子對親人是無私的；如果不是擔心家屬安危，他根本不會在槍擊案現場。

19歲的希亞・柯林斯（Marsiah Emmanuel "Siah" Collins）也死於這場槍擊，他去（2022）年才剛從高中畢業。他父親馬丁（Martin Collins）告訴AL.com，兒子畢業後休息了一年，去追尋音樂事業，本來今年秋天就要上大學修讀法律。

馬丁本人也學法律。他說：「很多人說槍不會殺人。如果是人在殺人，而且我們的國家又有這麼多槍枝，那就是人的問題，是人有辦法取得槍枝的問題。」

截至週一晚間，阿拉巴馬政府釋出的案件資訊並不多，尚不清楚槍手是否不只一位，身份、動機又是什麼。當局僅稱取得「重大線索」，並未證實是否逮捕了任何人，也未透露嫌犯是否在逃，或是已死。初步資訊顯示，現場發現的是手槍彈殼，尚無證據顯示槍手使用了大威力步槍。

達德維爾鎮位於阿拉巴馬州首府蒙哥馬利（Montgomery）東北邊，人口大約有3200人。據《美聯社》報導，這樣的槍擊事件，在當地許多居民看來並不常見，但該州因槍枝暴力而死的案例卻相對更多。根據美國疾病控制與預防中心（CDC），2020年該州是全美槍枝死亡案例第5高的州。

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槍枝暴力有解嗎？

美國人口約3.3億人，但據美國菸酒槍砲管理局（ATF）數據，過去一世紀以來，為了提供美國的市場需求，總共生產了超過4億把槍（包含外國進口）。

非營利組織槍枝暴力資料庫（Gun Violence Archive）統計，到4月17日為止，今年全美已有5311人死於槍枝暴力。該組織把「大規模槍擊案」定義為有4人以上（排除槍手）中槍的案例；這樣的事件今年已有164起，而且過去3年來，每一年總計都超過600起，平均每2天就發生一次。