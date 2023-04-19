2023/04/19,
商業

鴻海富智康估第2季銷售年減、上半年虧損擴大，布局印度市場攻智慧手機機械零件

鴻海富智康估第2季銷售年減、上半年虧損擴大，布局印度市場攻智慧手機機械零件
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富智康預估，今（2023）年上半年營運仍將充滿荊棘、挑戰與波動，第2季銷售可能較去年同期明顯下滑，毛利率及業績有壓，上半年虧損幅度可能較去年同期擴大

（中央社）鴻海（Foxconn Technology）旗下富智康表示，未來1年營運前景仍不明朗，上半年充滿挑戰，預估第2季銷售較去年同期明顯下滑，上半年虧損幅度可能較去年同期擴大。

鴻海富智康估上半年虧損擴大

富智康日前公布2022年報，展望今（2023）年營運，富智康不諱言預期，未來1年的營運環境將保持動盪，未來前景仍不明朗。

富智康分析，所有地區庫存增加，加上中國經濟放緩、失業率上升、COVID-19疫情變數等，削弱智慧型手機銷售動能，可能繼續削弱今年及未來市場表現，影響富智康營運恢復。

富智康預估，今年上半年營運仍將充滿荊棘、挑戰與波動，第2季銷售可能較去年同期明顯下滑，毛利率及業績有壓，上半年虧損幅度可能較去年同期擴大，今年利息開支和匯兌虧損可能增加。

觀察供應鏈狀況，富智康分析，部分半導體產業仍處於調整週期，供應相對吃緊，情況可能延續至今年上半年或之後，不過主要晶片組有供過於求的狀況，整體來看，供應鏈狀況仍需觀察全球主要經濟體貨幣緊縮政策、俄羅斯與烏克蘭戰爭、以及景氣是否出現衰退等變數。

觀察客戶端，根據資料，富智康前5大客戶去年營收比重約91.2%，其中Ensky及日本夏普（Sharp）是富智康前5大客戶，分別占富智康營收比重約2.69%及8.93%；法人分析，富智康前5大客戶包括華為、小米、Oppo、Ensky和夏普；去年來自鴻海集團營收占富智康整體營收比重約29.95%。

富智康：印度子公司業務回升，攻智慧手機機械零件

（中央社）富智康日前表示，印度業務持續回升，子公司Bharat FIH Limited（BFIH）布局智慧型手機機械零件，並探索與MIH開放電動車聯盟合作可能性。

富智康積極布局印度市場，日前富智康透過財報揭露，去年下半年開始，印度業務大幅反彈，僅出現輕微元件短缺，印度子公司BFIH開始為功能型手機提供機械零件服務，也正在建立為智慧型手機提供機械零件服務的能力。

富智康表示，BFIH持續拓展電信、機械零件、電動車、電視及可穿戴裝置等業務，並規劃在全球領域探索與MIH開放電動車聯盟開發或出口產品合作。

展望長遠目標，富智康指出，BFIH欲透過製造印刷電路板（PCB）和顯示器、製造手機和其他零配件，如TPU貼膜、保護套及筆記型電腦和開關的電源供應器，落實附加價值最大化。

對於BFIH分拆在印度獨立上市的時間表，富智康重申，儘管時間推遲，不過會審視市場情況改善，繼續進行分拆和獨立上市作業。

根據資料，BFIH是印度電子製造服務（EMS）供應商之一，2015年開始營運，是印度最大的智慧型手機原廠委託製造商（OEM）。BFIH在印度安德拉（Andhra Pradesh）和坦米爾那都（Tamil Nadu）省的3個園區布局共計約90多條生產線，包括表面組裝技術（SMT）線、整機組裝線及機械分裝線，擁有超過2.5萬名員工，其中女性員工占比達85%。

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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航


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