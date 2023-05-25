克服鋰電池的天生缺點，「固態電池」為何被稱為電動車的葵花寶典？
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現在日常生活中的電器產品，大多都使用「鋰電池」作為電力儲存方式，不過以手機使用久了，電池健康度會逐漸下降，電動車也面對同樣的困境。為了克服這個與生俱來的缺點，「固態電池」成為眾人寄望的未來電池儲能技術，誰能掌握這個技術就擁有衝擊電動車市場的本錢。
文：蔡慶立 Lucas Tsai
日常生活中，許多我們會隨身攜帶的物品，其實都有「鋰電池」的存在，像是行動電話、藍牙耳機、行動電源，或是筆記型電腦、平板電腦等。
就以人手一支的行動電話來說，手機用久了，「電池健康度」就會隨著時間慢慢衰退，導致待機時間變短、電掉速度變快、把電充到100%所花的時間變得更長等，而為了想克服「鋰電池」天生的缺點，於是乎就有「固態電池」的出現。
鋰電池和固態電池如何區分？
鋰電池（Li-ion Battery），是由正極、負極、隔離膜、電解液組成，其中電解液（液體或凝膠）是讓電流可以在電池內部以離子的形式傳導（充電和放電）。
固態電池（Solid-State Battery），顧名思義其所有的材料都以固態形式存在，尤其是鋰電池中的電解液與隔離膜等結構，被固態電解質取而代之。
鋰電池的優缺點
1. 優點
- 其製程之工業化、自動化程度較高，若能降低電池生產成本，反映在電動車的售價上，將有助於增加電動車的普及率。
- 電極與電解液界面接觸較好、導電率較高。
2. 缺點
- 電解液會有漏液問題和含有易燃有機溶液等安全上的問題。
- 電解液在高溫時會熱失控，在低溫容易凝結，降低續航力，所以鋰電池需要配合安裝抗溫度升高、防撞擊以及防穿刺等安全裝置結構。
- 在充放電過程中容易沉積鋰離子，最終電極表面會因為沉積不均勻形成樹枝狀鋰晶枝，電池的容量、性能與壽命都會因此下降。
固態電池的優缺點
1. 優點
- 固態電解質具有不可燃、無腐蝕、不揮發、不存在漏液問題等特性，使安全成為固態電池的重要優勢。
- 其密度和結構可以讓更多帶電離子聚集在一端，可以增加單位面積的能量密度，傳導更大的電流與提升電池容量。
- 固態電池沒有爆炸或火災的風險，因此不需要有安全結構裝置，從而節省更多空間，對於電動車來說，可以減少電池模組整體的體積重量，讓電動車上的電池配置設計更加靈活。
2. 缺點
- 固態電池就當今技術上來說，製造成本高、製程良率低。
- 相較於電解液，固態電解質的電極與電解質之間的介質阻抗過高（導電離子不易移動），影響整體電池的效能。
- 電極在充放電時膨脹和收縮，恐與固態電解質的界面分離，結構因此受到破壞，性能隨之下降。
固態電池的市場趨勢
根據日產汽車NISSAN的一份最新報告，公司計劃在2025年以前建立一個生產固態電池的工廠，到2026年完成最初的應用工程，然後在2028年完成車輛應用。簡言之，Nissan最快將於2028年就會生產出帶有固態電池的電動車。
NISSAN對於固態電池的願景是「希望將製造成本（與鋰電池相比）降低50%，將能量密度提高一倍，並提供三倍的充電速度。」但光是解決固態電池的成本和壽命問題，就不是件簡單的事。
日本豐田汽車TOYOTA則和松下Panasonic合作開發固態電池，該電池計畫於2025年用於混合動力車上。
另有一家名為Solid Power的初創公司，於2022年開始為福特汽車Ford和BMW生產固態電池，目前僅在測試階段。
當然，還有無數家廠商現在都注意到固態電池，像是福斯汽車、賓士汽車、韓國三星等都已開始進入研發階段。以BMW為例，它大舉押注在固態電池的好處顯而易見，拿BMW i7這種大型旗艦豪華轎車為例，使用固態電池後續航力可以輕鬆上看1000公里以上，功率是目前鋰電池電動車的1.5倍甚至2倍。
BMW正在為Solid Power的固態電池安裝一條原型生產線，希望能於2025年推出首輛固態電池的純電動原型車，就「理想性」來說，希望藉著固態電池，使電動車更便宜、更輕。
根據Solid Power的最新研究數據，技術成熟後的固態電池，將比目前的鋰電池便宜15%至35%，壽命上更可以讓電動車行駛長達近60萬公里，簡直就是電動車的葵花寶典。
本文經電車未授權刊登，原文刊登於此
原標題： 《2023車用電池最新趨勢分析》鋰電池和固態電池如何區分？誰才是王道？
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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響應永續與健康住宅趨勢，藍圖營造邀請一同實現美好生活藍圖
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地球暖化直接威脅人類生存，建築作為主要居住和活動場域，如何應變並尋求改變成為關鍵課題。甫在台中梧棲推出新建案的藍圖營造，便展現領先思維與前瞻視野，堅持申請綠建築及健康建築雙重認證，確保住戶享有與環境共好共榮的永續未來。
全球各國視「2050淨零排放」為共同目標之際，訴求節能減廢、生態共生、永續循環的生活趨勢，正在重新定義建築設計與建築價值，例如台灣內政部在既有綠建築標章體系下，已新增「建築能效評估系統」（BERS，Building Energy-efficiency Rating System），期許藉由明確的係數轉換和標示制度，協助改善台灣建築能源使用效率。
同時民間業者響應國際發展趨勢，也積極導入低碳永續住宅認證機制，包括關注綠化量、基地保水、水資源、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境等九大核心指標的「綠建築標章」，以及採用提倡健康飲食、降低病毒傳播風險、凝聚社區健康意識、療癒住戶心靈、重視住戶安全、全齡與通用設計、提升住戶運動動機等七大評鑑指標的「Fitwel健康建築認證」。
綠建築與健康建築雙指標，兼顧環境友善與生活品質
由於兩大機制從不同角度審視建物的節能設施與環境品質，結合在一起更能涵蓋永續生活的完整面向，所以藍圖營造基於「承擔社會責任、回應社會需求」企業經營信念，即使為了符合綠建築及健康建築的嚴謹標準，勢必衍生額外營建成本造成綠色溢價，仍堅持替位在梧棲的新建案申請雙重認證，確保住戶享有值得信賴的生活品質與永續未來。
藍圖營造建設部總經理賴以軒表示：「以前建築與營造業只談價值工程，普遍重視成本控制，如今積極打造綠建築與健康建築，是因為每間房子的生命週期，長達10、20年甚至更久，需要能夠永續傳承，讓使用者住得安心又放心」，於是決定回歸人本價值，鏈結環境生態、城市美學、資源循環等多重思考面向，興建全台中第三座住宅類Fitwel健康建築。
從藍圖營造梧棲新案基地約870坪，但大幅降低建蔽率僅34%，確實感受到重視整體環境的相互依存關係，尤其主建物退縮創造了大尺度棟距，讓112戶住家能夠不受屏蔽，享有絕佳通風採光及景觀視野，並隨著留設300多坪開放式公園與行人徒步空間，等於在密集街廓中創造難能可貴的綠地與呼吸空間，可作為營造私密性的中介轉化地帶，又符合提升綠覆率、維護生物多樣性等綠建築規範。
推動梧棲「方舟計畫」 ，打造以人為本的永續住宅
接著，訴求全齡化與通用化的設計，有諸多務實機能巧藏其中，像是展現白派美學的15層樓外觀，由白色、淺灰與深灰鋪陳淨雅立面，再搭配簡練俐落線條構成，緩減建築量體帶來的視覺壓迫感，而整體外觀僅頂樓賦予特殊結構造型，也加以妥善利用安裝太陽能板，希望增加綠電自發自用比例，公共梯廳感應式燈具、電梯動力回生系統、基地保水滲透功能等規劃，提升能源使用效率。並於建築整體規劃戶戶開窗及地下室天井設計，保持空氣流通，替住戶節省能源的消耗。
當然選用的建材一樣兼顧低碳與美學兩大訴求，可以看見開放空間與行人步道舖設的淺色面飾材，具有美觀大方裝飾性之外，表面平滑不易風化有助於降低後續維護成本，鋁窗採用日系品牌氣密窗並增添5+5雙層膠合玻璃，提供防風、防噪等多重作用，加上錯層陽台設計等細節層次，兼具隔熱與調節效果，以及營造細節層次的深色或淺色磁磚，也具有隔熱、防水與呼吸調節等效果，能夠被動式（passive）替住戶節省空調能耗，讓家成為足以面對未來環境變化的永續載體。
藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲強調：「這是一個以永續為核心的『方舟計劃』，我們邀請認同綠建築與健康建築價值的消費者，一起啟動全方位生活轉型。」
尤其梧棲往來市區的交通網絡已然完善便捷，又被台中港特區、台中精密園區、台中科學園區所圍繞，除了高產值的電子與半導體產業蓬勃發展，新興的風電產業也在地化形成供應鏈聚落，等於生活、環境與經濟的永續性都令人值得期待。