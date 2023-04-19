冷氣適溫23度非限溫，推廣優先不會罰十萬

網傳能源局推動用餐時間冷氣適溫運動為限溫令，會被罰十萬一事，經濟部鄭重澄清，針對室內冷氣溫度的節能規範，過去並未包括用餐時間，目前針對用餐時間的23度是輔導機制，自願參加、沒有罰則，自然也沒有所謂開罰十萬的問題。

經濟部表示，也有網友誤傳節能法規是引用能源供應不足的法條，也非事實。相關節能規範是依據能源管理法第8條，訂定指定能源用戶應遵循的節約能源規定，且從2010年就開始，針對旅館、百貨公司、便利商店等地方規定冷氣不外洩、禁用白熾燈泡；2013年進一步推動室內冷氣溫度不低於26度，2014年還擴大節能規範的行業別，2017年則開始針對上述納管對象禁用鹵素燈泡。不同政黨執政時代，節能工作都持續進行，行之有年的努力，不該被錯誤解讀為缺電。

經濟部指出，在17日的「冷氣適溫運動宣示大會」的活動中，圓山飯店現身說法的經歷，也可以讓更多服務業者參考，啟動節能工作，沒有罰10萬的問題，反而可以節省600萬。透過ESCO節能改善模式、空調系統、熱水系統及送風系統的改善，以及各項環境溫度控制設備，每年都可省下可觀費用。也鼓勵更多企業共同參與節能，經濟部也會持續相關輔導機制。