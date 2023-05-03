2023/05/03,
科學

《考試腦科學》：從腦科學的角度而言，「怎麼都記不住」是極其自然的

《考試腦科學》：從腦科學的角度而言，「怎麼都記不住」是極其自然的
Photo Credit: depositphotos

我們想讓你知道的是

我們可以把海馬迴看作是一個節能主義者，它也是為了節約能量，而不允許無用資訊通過的好幫手。所以，某種程度上，我們無法改變「根本記不住」這種讓人發愁的狀況，因為相對於「記住」，大腦本來就更擅長「忘記」。從腦科學的角度而言，「怎麼都記不住」是極其自然的。

文：池谷裕二

加油，海馬迴！大腦本來就更擅長「忘記」

海馬迴以「是否有利於生存」為依據，對所獲資訊進行判斷、取捨。諸如在毫無生命危險的教室裡學習等行為，與人類的生存相比，簡直算是無關痛癢的事。說不定它就是像人們常說的「左耳進右耳出」那樣，一刻不停地從大腦中刪除資訊吧。

大腦大約會消耗人體總能量的20％，但其重量只占不到人體體重的2％。可見從每單位所需能耗來看，它是個不折不扣的耗能大戶。

為了將必要資訊儲存到長期記憶中，消耗能量也是理所當然的，假使一些非必要資訊也存到大腦裡，這就是對能量的浪費。如此一來，我們又可以把海馬迴看作是一個節能主義者，它也是為了節約能量，而不允許無用資訊通過的好幫手。

所以，某種程度上，我們無法改變「根本記不住」這種讓人發愁的狀況，因為相對於「記住」，大腦本來就更擅長「忘記」。

從腦科學的角度而言，「怎麼都記不住」是極其自然的。

即使忘記了好不容易才記住的資訊，我們也完全沒必要耿耿於懷，因為不是只有我們特別容易忘記，所有人都是這樣的。

漫天陰雨，不會只傾注到一個人的生活中。（註1-3）

──朗費羅（詩人）

註1-3：出自朗費羅（Henry W. Longfellow）的《雨天》，原文為“Thy fate is the common fate of all, Into each life some rain must fall.”（你的命運是大眾共同的命運，人人生活裡都會有無情的雨點。）文中這句在日本流傳比較廣的名言是日文意譯的版本。─譯者註

話雖這麼說，但是對於普通人而言，無論是在課堂上答不出問題的尷尬還是考試落榜，都和食物中毒一樣讓人感到痛苦。很可惜的是，我們身為「雇主」，卻得不到海馬迴的特殊照顧，因為它不會按照我們的意願而「隨機應變」。

為什麼會這樣呢？我個人認為原因在於其尚未演化完全。

哺乳類動物出現後，海馬迴才演變成現在的形態。無論怎麼推算，迄今為止，海馬迴的演化時間也只有2 億5 千年左右。縱觀人類的演化歷史，人類高度文明的起點則與現在的時間更接近，最多也就是一萬年前的事。

生物演化的時間單位通常為幾百萬年甚至幾億年。若要與急速發展的人類文明相匹配，海馬迴的演化歷史還太短了。

「欺騙」海馬迴的方法

那麼，要想讓尚未演化完全的海馬迴，將學校學到的知識劃分為必要資訊，到底該怎麼做呢？想必這才是大家目前最想知道的事情吧。

方法只有一個，那就是「欺騙」海馬迴。話雖這麼說，但是大家要知道，這個守門員可是無論我們怎麼賄賂、苦苦哀求，都不會有絲毫動搖的。

要想讓海馬迴將資訊判斷為必要，我們要盡可能地傾注全部的熱情和誠意，持續不斷地把資訊傳送過去。這樣一來，海馬迴就會產生一種「如此鍥而不捨地傳送過來一定是必要資訊」的錯覺，進而允許資訊通過「關卡」，進入大腦皮質。

日本自古流傳一句話：「學習就是要反覆地訓練。」從腦科學的角度來看，事實的確如此。即使我們忘了學過的東西，也不要因此而感到氣餒，只需在必要時重新記憶一次就可以了。若是再次忘記也無須自責，請打起精神再記一次吧。像這樣反覆進行記憶，才能將知識保留在腦中。

但是，將來我們還是會忘掉費了這麼大的勁才掌握住的知識，這該如何是好呢？答案還是一樣的：重新再記憶就可以了。

除此之外別無他法，因為人腦的設計機制，本來就是為了能夠儘快忘記大量資訊。

也就是說，成績好的人其實都在這樣努力著：即使面對一次又一次的遺忘也毫不放棄，仍然反反覆覆地將資訊送往海馬迴。

大腦的機制：不重要就不保留

也許大家被本書書名中的「考試」二字所吸引，高興地認為讀完這本書就能輕鬆提高成績。那麼在看到上述結論後，有的人可能瞬間就失望了吧。大家總是對考試抱持一種抵觸的態度，甚至還有人可能這樣想過：「為什麼人腦不能像電腦那樣，只要保存一次就永遠都不會忘記呢？」

請大家試著想一想。人腦善於遺忘的原因，或許可以認為是腦的儲存量太小。但從本質上說，如果人記住的每一條資訊都無法忘記，那還能正常生活下去嗎？

曾經有一位記憶力超群的「超憶症」患者──從在馬路上與其擦肩而過的陌生人，到放置在路邊的自行車，他能記住自早上起床開始一天中看到的所有事物。也許我們很羡慕他具有這樣超凡的記憶力，但實際上，這種能力會讓生活變得非常不方便。

每當晚上準備睡覺時，白天見到的種種情景，就會在他的腦海中一一浮現。這種不會忘記的能力，讓那些場景彷彿又一次清晰地展現在眼前，以至於妨礙了他的思考。漸漸地，他開始分不清現實與想像，迷失在幻覺的世界中。他拚命地想要消除自己的記憶，卻最終罹患了精神官能症（neurosis）（編者注：主要表現為焦慮、憂鬱、恐懼、強迫、疑病症狀或神經衰弱症狀的精神障礙）。

如何？這樣看來，我們不費吹灰之力就能忘記獲取的資訊，是否也是一種幸福呢？無論我們喜不喜歡、願不願意，大腦都會慢慢忘記這些記憶。其實，我們應該感謝大腦具有這種「不重要就不保留」的謹慎設計。

而對於考試這種無論如何都要記住所學知識，否則就會落榜的情況，解決辦法就只有一個了，那就是透過反覆複習以騙過我們的大腦。這是最重要的法則。

最容易欺騙的人，其實是自己。

──布林沃．利頓（Bulwer-Lytton，英國政治家）

書籍介紹

本文摘錄自《考試腦科學：日本腦科學權威教你最強海馬迴記憶法 幫助備考者輕鬆過關！》，幸福出版

作者：池谷裕二
譯者：高宇涵

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