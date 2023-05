《考試腦科學》：從腦科學的角度而言，「怎麼都記不住」是極其自然的

文:池谷裕二

海馬迴以「是否有利於生存」為依據,對所獲資訊進行判斷、取捨。諸如在毫無生命危險的教室裡學習等行為,與人類的生存相比,簡直算是無關痛癢的事。說不定它就是像人們常說的「左耳進右耳出」那樣,一刻不停地從大腦中刪除資訊吧。

大腦大約會消耗人體總能量的20%,但其重量只占不到人體體重的2%。可見從每單位所需能耗來看,它是個不折不扣的耗能大戶。

為了將必要資訊儲存到長期記憶中,消耗能量也是理所當然的,假使一些非必要資訊也存到大腦裡,這就是對能量的浪費。如此一來,我們又可以把海馬迴看作是一個節能主義者,它也是為了節約能量,而不允許無用資訊通過的好幫手。

所以,某種程度上,我們無法改變「根本記不住」這種讓人發愁的狀況,因為相對於「記住」,大腦本來就更擅長「忘記」。

從腦科學的角度而言,「怎麼都記不住」是極其自然的。

即使忘記了好不容易才記住的資訊,我們也完全沒必要耿耿於懷,因為不是只有我們特別容易忘記,所有人都是這樣的。

漫天陰雨,不會只傾注到一個人的生活中。(註1-3)

──朗費羅(詩人)

註1-3:出自朗費羅(Henry W. Longfellow)的《雨天》,原文為“Thy fate is the common fate of all, Into each life some rain must fall.”(你的命運是大眾共同的命運,人人生活裡都會有無情的雨點。)文中這句在日本流傳比較廣的名言是日文意譯的版本。─譯者註