串流時代日新月異，Netflix宣布將於今年9月終止租借DVD服務

串流巨頭Netflix近期為了提高訂閱用戶、增加營收數字正處於變動期間，無論是打擊共享帳號，或是對廣告方案的開放，都是顯而易見的相關革新。而如今，Netflix也表示，將結束提供25年的郵寄DVD服務，並於今（2023）年9月29日終止。

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經過COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）之後，加速了串流平台的崛起與競爭，其中，向來反對「廣告」的Netflix，歷經串流軍備競賽、用戶流失導致喪失金流的壓力之後，也鬆口表示未來對於廣告方案抱持開放態度。聯合執行長里德哈斯汀（Reed Hastings）認為，推出置入廣告的低價方案「相當合理」，對串流服務加入廣告也「非常開放」。

而Netflix也在去（2022）年10月宣佈， 正式推出「Netflix Basic With Ads」，此方案的訂戶，需要提供出生日期和性別才能註冊，因為Netflix最終將根據該人口統計數據來投放廣告。而此方案的廣告時長為15或30秒（西班牙為20秒），預計每個小時的節目都會伴隨4到5分鐘的廣告，定價為每月6.99美元，比原先的Basic方案便宜3美元，不過，此方案並不具備高清畫質。

Netflix Basic With Ads方案將於11月1日率先在加拿大和墨西哥推出，美國則是定於11月3日上午9點，此外，包含澳洲、巴西、加拿大、法國、德國、義大利、日本、墨西哥、韓國、西班牙、英國也將推行此方案。

因此，除了吵得風風雨雨的打擊共享方案之外，從廣告方案的推出，也看得出來Netflix作出的轉型以及變動。然而，時間倒回至1998年，當時Netflix還是間默默無聞的公司，也不像現在是引領串流影視產業的領頭羊，千禧年前的Netflix，主動向客戶提供郵寄DVD服務，藉此與當時DVD運營巨頭百視達分庭抗禮，而此做法也逐漸奏效。

到了2007年，Netflix推出自家的串流服務，隨著一連串成功的操盤以及廣受好評的熱門影集，Netflix現今 在全球擁有超過2.32億用戶，不過，當時幫助Netflix打天下的郵寄DVD服務，就要畫下句點，原因也是歸於目前擁有 DVD播放器的家庭人口越來越少，郵寄DVD服務市場下探萎縮。

Netflix表示：「 我們很榮幸能夠與我們的DVD會員分享這麼長久的電影之夜，我為我們的員工所取得的成就感到自豪，並很高興將在未來的幾十年裡繼續取悅娛樂愛好者。」

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核稿編輯：羅元祺