串流時代日新月異，Netflix宣布將於今年9月終止租借DVD服務
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時間倒回至1998年，當時Netflix還是間默默無聞的公司，也不像現在是引領串流影視產業的領頭羊，千禧年前的Netflix，主動向客戶提供郵寄DVD服務，藉此與當時DVD運營巨頭百視達分庭抗禮，而此做法也逐漸奏效。不過，這項服務也將在今年終止，成為時代的眼淚。
串流巨頭Netflix近期為了提高訂閱用戶、增加營收數字正處於變動期間，無論是打擊共享帳號，或是對廣告方案的開放，都是顯而易見的相關革新。而如今，Netflix也表示，將結束提供25年的郵寄DVD服務，並於今（2023）年9月29日終止。
經過COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）之後，加速了串流平台的崛起與競爭，其中，向來反對「廣告」的Netflix，歷經串流軍備競賽、用戶流失導致喪失金流的壓力之後，也鬆口表示未來對於廣告方案抱持開放態度。聯合執行長里德哈斯汀（Reed Hastings）認為，推出置入廣告的低價方案「相當合理」，對串流服務加入廣告也「非常開放」。
而Netflix也在去（2022）年10月宣佈， 正式推出「Netflix Basic With Ads」，此方案的訂戶，需要提供出生日期和性別才能註冊，因為Netflix最終將根據該人口統計數據來投放廣告。而此方案的廣告時長為15或30秒（西班牙為20秒），預計每個小時的節目都會伴隨4到5分鐘的廣告，定價為每月6.99美元，比原先的Basic方案便宜3美元，不過，此方案並不具備高清畫質。
Netflix Basic With Ads方案將於11月1日率先在加拿大和墨西哥推出，美國則是定於11月3日上午9點，此外，包含澳洲、巴西、加拿大、法國、德國、義大利、日本、墨西哥、韓國、西班牙、英國也將推行此方案。
因此，除了吵得風風雨雨的打擊共享方案之外，從廣告方案的推出，也看得出來Netflix作出的轉型以及變動。然而，時間倒回至1998年，當時Netflix還是間默默無聞的公司，也不像現在是引領串流影視產業的領頭羊，千禧年前的Netflix，主動向客戶提供郵寄DVD服務，藉此與當時DVD運營巨頭百視達分庭抗禮，而此做法也逐漸奏效。
到了2007年，Netflix推出自家的串流服務，隨著一連串成功的操盤以及廣受好評的熱門影集，Netflix現今在全球擁有超過2.32億用戶，不過，當時幫助Netflix打天下的郵寄DVD服務，就要畫下句點，原因也是歸於目前擁有DVD播放器的家庭人口越來越少，郵寄DVD服務市場下探萎縮。
Netflix表示：「我們很榮幸能夠與我們的DVD會員分享這麼長久的電影之夜，我為我們的員工所取得的成就感到自豪，並很高興將在未來的幾十年裡繼續取悅娛樂愛好者。」
延伸閱讀
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核稿編輯：羅元祺
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AI助攻心佔率！解密中國信託銀行培養AI科技軍火庫，瞄準顧客實現精準個人化服務
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中國信託打造以數位轉型導向的「科技軍火庫」，成員兼具科技及金融背景，組成人工智慧研發、IT及商業分析與規劃團隊。究竟，中信銀行是如何培養出這支具有國際級戰力的AI大隊？
近期生成式人工智慧（Generative AI）工具如ChatGPT、Midjourney、Copilot成為熱門話題後，AI彷彿進入新紀元，讓大眾相信人工智慧改寫產業典範的日子將在不久後到來。其中，金融業也有越來越多場景導入AI，從內部培養AI團隊優化顧客服務，藉此減少例行人力工作，又能提升顧客服務效率。
中信銀行聚焦兩大AI戰略
組織要從零開始培養一支極具戰力的AI軍團，擬定事半功倍的計畫最是上策。中信銀行透過奠基競爭力護城河；廣納科技、金融及IT人才；並且找到對的攻擊點快速在AI服務稱王，在去年獲得《Global Finance》頒發的「全球傑出金融創新實驗室」。
中信銀行從2017年開始籌備AI大數據研究發展中心，從底層基礎架構開始著手，整合十多年來散落於各部門的結構化、非結構化資料，搭配研究開源演算法，甚至組團到美國參加AI競賽，從實戰中蓄積技術能量，從中驗證AI算法的可用性及商轉可行性。
AI要實際落地，往往最需跨界人才的互動，因此中信銀行讓第一線接觸顧客的金融部門提出想法，借助他們長期累積的領域知識（Domain Knowledge），搭配IT好手一起幫助數據科學家開闢路徑。在理解彼此語言及共識之下，進而挖掘出龐雜數據礦中的金子，給予資料模型最適切的指令。
最後是找到市場迫切的痛點，藉此優化服務品質提升品牌心佔率。中信銀行聚焦兩大戰略，也就是「投其所好」及「無所不在」，環繞於顧客體驗的本質，設想顧客在線上、線下與中信銀行的各種接觸情境，給予深度及廣度兼具的服務。也是在這兩大戰略之下，中信銀行先後創造兩個知名的AI服務。
提供消費者適合的優惠券，「猜你喜歡」個人化推薦展現萬中選一
現代人使用信用卡已習以為常，但要刷哪張卡搭配哪個優惠券讓效益最大，則是許多消費者最在意的事。為了維持信用卡的黏著度，並且確保合作商家的優惠/酷碰券在發送前，能掌握「要準備多少張？用什麼通路發送？主力客群瞄準誰？」這就是AI能幫上忙的切入點。
藉由梳理去識別個資後的顧客金流行爲，舉凡像信用卡消費記錄、轉帳行為、網銀官網瀏覽軌跡…等綜合數據來訓練模型。運用巨量資料的分析技術，推測每位消費者可能對哪一類主題的優惠資訊會比較有興趣，進而篩選出適合的折價券推送給消費者，並且透過後續訊息點擊率、用券率的反饋進行比對，持續優化AI模型的準確度。
透過主動推薦，讓顧客使用優惠券的意願更提升，也能幫助業務部門擴展更多異業商家，願意跟我們合作，創造消費者、商家、中信的三贏局面。確實，透過AI預測領券的誘因，也讓顧客養成使用中信銀行網銀的習慣，無形中還有助曝光理財、投資相關方案，擴大更多金融產品的銷售。
小細節大學問，AI幫助刷卡通知每月少掉3.5萬通來電數
刷完信用卡之後，網銀APP通常會跳出通知，或是每月電子訂單能查詢每筆刷卡紀錄。然而消費者最常遇到這類情境，例如用信用卡付款Uber Eats，但刷卡通知明細僅顯示優食台灣股份有限公司，日後容易造成卡友誤以為信用卡被盜刷，還要額外撥打客服電話查詢。
以中信銀行為例，旗下約有520萬戶信用卡、金融卡客戶，每年累積4.2億筆刷卡數，統計發現，信用卡刷卡後的消費通知明細內容僅3成比例讓客戶直覺理解，因此每月固定有3.5萬通的疑慮來電，造成客服人力浪費也形成消費者不便。於是，AI使力的契機便是透過大數據進行比對，歸類出大眾易理解又直白的商店別名，將別名加註到刷卡消費通知，自然就能減少卡友的疑慮。
中信銀行透過NLP深度學習、文本聚類、文本和時間序列特徵工程，幫助編譯和整理大量的歷史刷卡數據。接著開發出商店分類的AI算法，讓系統把既有資料與外部數據的慣用語進行比對，匹配出消費者一眼就能看懂的關鍵字。
這項工程讓原本僅有3成客戶可以直覺理解刷卡消費通知明細內容的比例大幅提升到9成，例如優食台灣股份有限公司附加Uber Eats名稱、睿能創意營銷股份有限公司附加Gogoro品牌名，也讓卡友對每筆消費訂單一目瞭然，因此每月疑慮電話減少4成，相當於減少1萬多通的消費者來電數。另一方面，這部分的AI自動化流程應用，也讓中信銀行獲得2項發明、5項新型專利核准，證明相關技術的獨特性。
追求AI運算「效度」，仍需以人為本「溫度」
從近期AI火熱程度，不難預測未來電腦輔助人腦的人機協作比例將大幅提升。不過科技一日千里的速度之下，中信銀行仍強調不能忘記「以人為本」的精神，也就是追求AI算力效能之際，也不能忽視有溫度的互動。
可以想見，未來AI能洞察龐雜資料，但仍需要資料科學家、金融專家協力洞悉人性。科技可以讓金融服務更無遠弗屆，想要持續鞏固顧客心佔率，中信銀行會持續朝「服務的本質仍要以人出發」方向努力！