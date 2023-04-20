2023/04/20,
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翁山蘇姬33年刑期有望減刑？緬甸最高法院同意審理19項定罪的部分上訴

翁山蘇姬33年刑期有望減刑？緬甸最高法院同意審理19項定罪的部分上訴
緬甸前領導人翁山蘇姬。Photo Credit:GettyImages

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今年77歲的緬甸前領導人翁山蘇姬於2021年2月1日被捕後，被軍政府控19項罪名全數成立，將面臨總計33年的刑期。日前，一位不具名的法律官員透露，最高法院同意審理翁山蘇姬的上訴，包括貪汙、選舉舞弊以及違反官方機密法等7項定罪。

根據《美聯社》與《路透社》報導，一位不願透露姓名的法律官員透露，緬甸最高法院將審理前領導人翁山蘇姬的上訴，包括貪汙、選舉舞弊以及違反官方機密法等7項定罪。

今年77歲的翁山蘇姬於2021年2月1日被捕後，被軍政府控19項罪名，包含包括非法進口和擁有對講機、違反新冠疫情禁令、煽動叛亂和其他七項貪腐案件。在歷經18個月的審判後，軍事法庭最終在2022年12月30日宣布罪名全數成立，翁山蘇姬將面臨總計33年的刑期。

翁山蘇姬對於判決結果表示這些案件荒謬又可笑，她的支持者與一些律師認為這些罪名與案件是由軍政府精心策劃的，除了企圖抹黑翁山並使軍方接手政權合法化，同時也阻止她重返政壇。

一位熟悉翁山蘇姬相關案件的法律官員表示，最高法院目前尚未確定審理上訴的日期，但可能會在未來兩個月內進行。該官員不願透露姓名，因為他無權發布相關消息，翁山蘇姬的律師團隊曾是該訴訟的主要訊息來源，但他們在2021年底收到了來自軍政府的禁言令。

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Photo Credit:GettyImages
緬甸軍政府領導人敏昂萊。

最高法院也沒有公開宣布允許上訴的裁決，緬甸現今的司法系統的運作幾乎沒有透明度，對翁山蘇姬的所有審判也都是非公開審理。

翁山蘇姬被定罪後，律師團曾針對她大部分的罪刑進行上訴，但都被下級法院駁回。而本次最高法院則同意審理一起貪腐案的上訴，在該案中翁山蘇姬被判濫用職權且忽視金融相關法規而造成國家資金損失。

最高法院也同意審理一項涉及國家官方機密法案件的減刑請求。2022年9月，翁山蘇姬與澳大利亞經濟學家Sean Turnell及三名前內閣成員一起被定罪，被判處三年徒刑，先前針對該案提出的上訴被下級法院駁回。此外，最高法院還同意審理對翁山蘇姬於2022年9月因選舉舞弊而被判處三年徒刑的減刑的請求。

即便最高法院接受審理上訴，翁山蘇姬的法律團隊仍面臨著一些障礙，包括在準備上訴時無法與她會面並聽取她的意見。匿名法律官員也表示，自從去年12月律師團隊最後一次見到翁山蘇姬以來，他們已經三次申請與翁山蘇姬會面，但都沒有收到任何回覆。依據緬甸監獄法規，其允許每個允許上訴的囚犯與任何人聯繫並會面，除非監獄長認為會面會違背公共利益，才可以拒絕批准會面。

除了翁山蘇姬，其餘被定罪的內閣成員的上訴也獲得審理，包含被罷免的總統溫敏和前總統辦公室部長Min Thu，也有部分前內閣成員在獲得特赦後獲釋，如前財政部長Kyaw Win，他是本週一（17日）獲釋的3000多名囚犯中的一員。

據《路透社》先前報導，緬甸軍政府週一釋放了3113名囚犯，其中包括98名外國人，以紀念該國的傳統新年。但據政治犯援助協會（Assistance Association for Political Prisoners）稱，緬甸至少仍有17460人被拘留，3240人被軍政府殺害。

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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