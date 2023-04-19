2023/04/19,
印太

從街頭到議會，年輕社運者透過參選翻轉泰國主流政治

從街頭到議會，年輕社運者透過參選翻轉泰國主流政治
泰國於2020年爆發近年內規模最大且以學生為主的抗議活動（示意圖）。 Photo Credit:GettyImages

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泰國於2020年發生近年規模最大的學生運動，並提出削減皇室預算及修改冒犯君主罪等訴求。時隔3年，當初參與學運的年輕社運者紛紛投入即將到來的議會選舉，為泰國主流政治帶來了幾十年來最大的變化。

Chonthicha Jangrew在曼谷北部郊區的巴吞泰省 （Pathum Thai） 進行了競選活動，挨家挨戶拜託民眾在即將到來的5月14日大選將選票投給她，儘管她可能因在2020年抗議活動中被指控的煽動叛亂和冒犯君主而面臨牢獄之災。

Thai PBS》報導，今年30歲，小名為「Lookkate」的Chonthicha為近年泰國社會抗議活動的積極份子。他們正在將曾經被視作禁忌的行動從街頭帶到投票箱。

Chonthicha雖然出生於軍事世家，但自2014年軍事政變和隨後的軍政府鎮壓公民社會以來，她一直是爭取公民權利和政治權利的社會運動人士。

在2015年5月22日泰國軍事政變一週年後，Chonthicha參與了反對軍人統治的抗議活動，並於同年6月26日與其他13名男性抗議者遭到警方逮捕，一個月後獲釋，但此後，Chonthicha因反抗軍政府並要求國家實施維護民主理想和人權的政策和措施，多次遭當局拘留。2020年至2021年，她也參與多場學生主導的抗議活動，並擔任年輕抗議者的「參謀長」。

2022年，Chonthicha加入前進黨（Move Forward Party，前身為未來前進黨）且宣布參選國會議員，並以「削減泰國皇室預算」、「修改《刑法112條》（冒犯君主罪）」等訴求做為主要政策。她主張，君主制改革是一個中間立場，將政治立場對立的保皇派與改革派團結起來。

「我真誠地相信，我們國家有熱愛和相信君主制的人，也有不再熱愛（君主制）的人。不愛一個人並沒有錯，但你也不能告訴人們停止愛一個人。」她說。

但根據《路透社》報導，Chonthicha表示自己目前總共面臨28起刑事指控，其中包括兩起冒犯君主罪，因此就算她在大選中贏得席位也無法出任議員一職，因為泰國法律明定任何被定罪的人都會被取消在立法機關就職的資格。

青年運動中提出的許多議題已成為泰國社會主流話語的一部分，包括呼籲修改冒犯君主罪。朱拉隆功大學密切關注青年運動的政治學家Kanokrat Lertchoosakul表示，數十名像Chonthicha的青年活動家已經做為候選人或工作人員加入前進黨、為泰黨Thai Sang Thai等不同政黨。這些新血除了呼籲皇室改革，同時也將LGBT權利和結束徵兵制等問題提上議程。

對此，Chonthicha也有相同看法：「如果你想在泰國做出改變，你不能僅僅依靠街頭運動或僅僅依靠議會，兩條道路需要一起前進。」

前進黨發言人Rangsiman Rome認為，該黨非常適合參與2020年抗議活動的年輕人，因為這些抗議活動的根源是反對軍方試圖通過憲法規定其在政治中的作用。

「他們關心的問題，例如修改憲法或修改冒犯君主法，這些都符合前進黨的政策。」他說。

Kanokrat也認為前進黨至少有20名候選人來自2020年的學運，甚至有更多幕後工作人員的背景都與青年運動有關。

來自法政大學的政治分析家Prajak Kongkirati指出，年輕社運者的參與為泰國主流政治帶來了幾十年來最大的變化。年輕社運者不僅激勵了進步的左派，同時引發了右翼保皇黨「忠誠泰國人(Thai Pakdee)」的崛起，該黨政透過競選活動呼籲強化冒犯君主罪。

「30年來，政治的範圍從未如此廣泛。」Prajak Kongkirati說。「我們有一個真正的進步的左派，它與街頭政治聯繫在一起，還有一個作為回應而崛起的極右翼政黨。」

另一位從社運人士轉變為候選人的32歲的Piyarat Chongthep表示，他參選是因為他意識到他無法通過抗議產生影響。

「我們最多只能象徵性地表達我們的不滿」、「我們需要人民的幫助，以民主方式賦予我們做出改變的權力。」Piyarat Chongthep說。

雖然前進黨難以在5月14日獲勝，但Chonthicha表示，她希望年輕人參與政治至少會帶來一個更公平的制度，在這個制度中，過往的權力掌握者將知道他們不能忽視投票結果。

「我認為這不會像以前那樣容易，因為如果人們再次走上街頭，將會比2020年走得更遠。」她說。

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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