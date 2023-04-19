矽谷銀行破產動搖美元霸權，中國連續7個月減持美債，規模降至13年新低

美元霸權地位動搖，自從矽谷銀行（SVB）破產後，引發市場對於美國金融體系的擔憂，各國央行、投資人選擇大賣美債，再將美元轉入黃金市場，尋求避險。同時，中國手上的美債降至13年新低，若再拋售美債加劇賣壓，將引起全球市場動盪。

中國減持美債，近13年最低

美國財政部（United States Department of the Treasury）於4月17日公布的國際資本流動報告（TIC）顯示，中國已連續第7個月減持美國國債，規模維持在近13年最低點，尤其是2022年4月開始，中國的持倉一直低於1兆美元。

中國目前是美國最大的債權國，如果再進一步減持美債，將使得全球金融市場發生動盪。

由於近日受到矽谷銀行倒閉影響，包含日本、歐盟等在內的，許多購買美債國家，開始質疑美國的信用，恐成為動搖美債作為全球定錨風險基準的地位。

Photo Credit: Getty Images 美國矽谷銀行倒閉事件，美國政府曾一度揚言不介入，引發市場對歐美銀行危機加劇的擔憂，迫使全球央行出售了1025億美元的美債，並將資金轉入更可靠的資產——黃金，金價一度飆破每盎司2600美元。

根據《金融時報》報導指出，在矽谷銀行破產事件後，除了包含國家以外，甚至美國當地的儲戶，正在從小銀行中大量提款並向大銀行轉移，規模已經超過1兆美元，這樣態勢才讓各國央行考量風險，跟進出售美債以換取流動性。

而《金融時報》以「西方金融歷史正在被改寫」為題描述此情況。各國大賣美債時，同時購入眾多黃金，據統計在2022年各國央行黃金購買水位，推至近5年來的新高，這和美債的情況呈現鮮明對比。

報導指出，截至3月22日，全球央行持有的美債在一週內減少了760億美元，降至2.86兆美元，這是9年來單週的最大跌幅。

同時，大量的美債被拋售換成美元，美元又轉進黃金市場，金價飆破2600美元大關，種種因素下，也造成「美元匯率」開始走低貶值。

日前美國財政部部長葉倫（Janet Yellen）擔憂地透露，美國財政部正在密切關注全球央行是否會偏離美元，繼續減少持有的美國債券，而使得美元的地位受到衝擊。

值得注意的是，中國的黃金儲備僅占3.3%低於許多主要經濟體，顯示中國還有相大的空間，大賣美債購入更多黃金，意即北京還擁有許多籌碼打壓、挑戰美元，並向白宮施加更多壓力。

美元霸權將逐漸瓦解？

此外，各國會對美債沒有信心的另一個主要原因是，美國「債務上限」始終沒有解決，倘若白宮無法及時提高美債上限，恐致其無法籌措足夠的資金來支付國家的開支，加劇政府停擺和債務違約的風險。

事實上，眾多經濟學家紛紛示警，美國違約可能比預期還來得更快，因為美國通膨危機仍未完全脫離，這些債務危機可能觸發更多中小銀行面臨破產，成為壓垮美元的最後一根稻草。

過去，美國政府發行的債券，被認為是全球最安全的投資工具之一，其重要性體現在多個方面。

首先，美債是全球債券市場的基準之一，其利率被用來比較其他國家債券的收益率；其次，由於其信用評級高，市場上的流動性也很高，投資人可以輕易地賣出美債變現。

此外，美債的發行量、利率等變化，對全球金融市場有著重要的影響，是許多商業銀行、機構評估投資組合的重要參考指標，在全球是不可忽視的角色。

因此，美國聯準會（Fed）常用的貨幣政策之一是公開市場操作（OMO），意即俗稱的量化寬鬆（Quantitative Easing，QE）大量買賣美債調動匯率，試圖提振經濟。

實際上，單純以美元供需而言，Fed過去希望增加流通貨幣的供應時，它會進行買入美債的操作，向市場注入大量美元，促使商業銀行等進行低息放貸以刺激經濟，這也帶來通貨膨脹的副作用；

反之，當Fed希望收緊貨幣政策時，它會進行賣出美債的操作，通過從市場上吸收美元，使貨幣走向緊縮，如此便可抑制經濟活動和通貨膨脹。

Photo Credit: Getty Images 市場上俗稱印鈔票買美債，將大量美元挹注至市場。2008年金融危機期間由前聯準會主席伯南克（Ben Bernanke）所實施，以應對當時的金融危機。伯南克認為，通過增加流動性和刺激信貸，可以支持經濟恢復並創造就業機會。

但是，現在情況有所不同，美國的信用開始動搖。如果大量的美債持續被拋售，美元匯率開始走低，這使得大部分國家的外匯儲備（以美元計價）蒙受損失，；再加上美元計價的債務利息可能會上升，債務將變得更加沈重。

以上引發的問題是，美元越來越不值得擁有，使得金融體系發生重大改變。事實上，這類大變動並非罕事，例如1971年前總統尼克森（Richard Milhous Nixon）宣布暫停將美元兌換黃金，當時被稱為雷頓森林體系（Bretton Woods system）崩潰，導致全球通貨膨脹、經濟衰退、貿易不平衡等情況。

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核稿編輯：翁世航