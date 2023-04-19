矽谷銀行破產動搖美元霸權，中國連續7個月減持美債，規模降至13年新低
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近日，全球央行持有的美債在一週內減少了760億美元，降至2.86兆美元，這是9年來單週的最大跌幅，而中國持有則是近13年最低點，這些都意味著自從矽谷銀行（SVB）破產後，外界質疑美國還是不是全世界最有信用的國家，它們發行的債務真的可以履行嗎？
美元霸權地位動搖，自從矽谷銀行（SVB）破產後，引發市場對於美國金融體系的擔憂，各國央行、投資人選擇大賣美債，再將美元轉入黃金市場，尋求避險。同時，中國手上的美債降至13年新低，若再拋售美債加劇賣壓，將引起全球市場動盪。
中國減持美債，近13年最低
美國財政部（United States Department of the Treasury）於4月17日公布的國際資本流動報告（TIC）顯示，中國已連續第7個月減持美國國債，規模維持在近13年最低點，尤其是2022年4月開始，中國的持倉一直低於1兆美元。
中國目前是美國最大的債權國，如果再進一步減持美債，將使得全球金融市場發生動盪。
由於近日受到矽谷銀行倒閉影響，包含日本、歐盟等在內的，許多購買美債國家，開始質疑美國的信用，恐成為動搖美債作為全球定錨風險基準的地位。
根據《金融時報》報導指出，在矽谷銀行破產事件後，除了包含國家以外，甚至美國當地的儲戶，正在從小銀行中大量提款並向大銀行轉移，規模已經超過1兆美元，這樣態勢才讓各國央行考量風險，跟進出售美債以換取流動性。
而《金融時報》以「西方金融歷史正在被改寫」為題描述此情況。各國大賣美債時，同時購入眾多黃金，據統計在2022年各國央行黃金購買水位，推至近5年來的新高，這和美債的情況呈現鮮明對比。
報導指出，截至3月22日，全球央行持有的美債在一週內減少了760億美元，降至2.86兆美元，這是9年來單週的最大跌幅。
同時，大量的美債被拋售換成美元，美元又轉進黃金市場，金價飆破2600美元大關，種種因素下，也造成「美元匯率」開始走低貶值。
日前美國財政部部長葉倫（Janet Yellen）擔憂地透露，美國財政部正在密切關注全球央行是否會偏離美元，繼續減少持有的美國債券，而使得美元的地位受到衝擊。
值得注意的是，中國的黃金儲備僅占3.3%低於許多主要經濟體，顯示中國還有相大的空間，大賣美債購入更多黃金，意即北京還擁有許多籌碼打壓、挑戰美元，並向白宮施加更多壓力。
美元霸權將逐漸瓦解？
此外，各國會對美債沒有信心的另一個主要原因是，美國「債務上限」始終沒有解決，倘若白宮無法及時提高美債上限，恐致其無法籌措足夠的資金來支付國家的開支，加劇政府停擺和債務違約的風險。
事實上，眾多經濟學家紛紛示警，美國違約可能比預期還來得更快，因為美國通膨危機仍未完全脫離，這些債務危機可能觸發更多中小銀行面臨破產，成為壓垮美元的最後一根稻草。
過去，美國政府發行的債券，被認為是全球最安全的投資工具之一，其重要性體現在多個方面。
首先，美債是全球債券市場的基準之一，其利率被用來比較其他國家債券的收益率；其次，由於其信用評級高，市場上的流動性也很高，投資人可以輕易地賣出美債變現。
此外，美債的發行量、利率等變化，對全球金融市場有著重要的影響，是許多商業銀行、機構評估投資組合的重要參考指標，在全球是不可忽視的角色。
因此，美國聯準會（Fed）常用的貨幣政策之一是公開市場操作（OMO），意即俗稱的量化寬鬆（Quantitative Easing，QE）大量買賣美債調動匯率，試圖提振經濟。
實際上，單純以美元供需而言，Fed過去希望增加流通貨幣的供應時，它會進行買入美債的操作，向市場注入大量美元，促使商業銀行等進行低息放貸以刺激經濟，這也帶來通貨膨脹的副作用；
反之，當Fed希望收緊貨幣政策時，它會進行賣出美債的操作，通過從市場上吸收美元，使貨幣走向緊縮，如此便可抑制經濟活動和通貨膨脹。
但是，現在情況有所不同，美國的信用開始動搖。如果大量的美債持續被拋售，美元匯率開始走低，這使得大部分國家的外匯儲備（以美元計價）蒙受損失，；再加上美元計價的債務利息可能會上升，債務將變得更加沈重。
以上引發的問題是，美元越來越不值得擁有，使得金融體系發生重大改變。事實上，這類大變動並非罕事，例如1971年前總統尼克森（Richard Milhous Nixon）宣布暫停將美元兌換黃金，當時被稱為雷頓森林體系（Bretton Woods system）崩潰，導致全球通貨膨脹、經濟衰退、貿易不平衡等情況。
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核稿編輯：翁世航
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化「綠色溢價」阻力為推力，藍圖營造在地實踐永續住宅
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2050年淨零碳排已是各國企業的共識與目標，然而推動溫室氣體減量過程中，導入各種創新解決方案，勢必衍生額外的合規成本與轉型成本，也就是比爾蓋茲（Bill Gates）提出的「綠色溢價（Green Premium）」概念，想進一步降低甚至歸零，則仰賴政策支持、產業合作與社會認同，缺一不可。
全球節能減碳行動方興未艾，綠色溢價卻成為企業實踐永續發展的挑戰之一，比爾蓋茲（Bill Gates）在2021年出版的書中曾舉了一個例子，指出航空公司想減少飛機碳排放量，全面使用生質燃料的費用支出將比石化燃油高140%，所以消弭綠色溢價，成為下一步必須採取的行動。
當然單靠一家企業的力量，引導綠色溢價歸零實屬不易，唯有打造完整產業生態系，才能取得規模經濟效益。例如近年來太陽能發電成本持續下降，可歸功於政府政策支持、市場需求增加以及生產技術進步，相關面板、電池、模組製造商順利擴大量產，才得以壓低單位成本再推升普及率，創造健康有序的正向循環。
加速綠色意識覺醒，建築與營建業扮演要角
時值各國政府紛紛祭出減碳降排規範，企業也明確設定階段性執行目標，如這套模式及早擴展到其他產業，相信有利於啟動更廣泛的結構變革。尤其聯合國在2021年研究報告中指出，全球溫室氣體排放量高達37%來自建築營造業，能否跨界合作降低永續建築的興建成本，成為迎向淨零未來的關鍵環節。
在台灣，金管會亦提出「綠色金融行動方案3.0」，除了鼓勵金融業整合資源支持淨零轉型，還要求依據碳揭露數據與ESG執行資訊，作為建築營造業的投融資或授信準則，也就是說若沒有引入新的觀念、技術、工法或設備，致力降低建築能源消耗與溫室氣體排放，未來取得貸款的條件限制將會越多。
身為台灣甲級營造廠的藍圖營造，面對國際趨勢與國內政策雙重夾擊，意識到從節能減碳、綠色溢價到永續發展，是建築營造業未來10至20年無法迴避的課題，願意在多年累積的興建品質與服務口碑之上，挺身而出號召更多人響應，擴大這一股改變的力量。
「我們屬於新世代，轉型心態與行動策略應該更積極，帶動上中下游廠商跟著往前衝，籌組共好進步的產業生態系，藉以爭取社會大眾認同。」
藍圖營造建設部總經理賴以軒強調，這是必須勇敢跨出的第一步。近年來無論開發或承建的住宅，開始導入太陽光電、儲能櫃、電力回生等節能減碳設備，也申請綠建築標章和Fitwel健康建築認證，便是著眼於加速房地產市場的綠色意識覺醒。
全面展開永續對話，建立共識匯聚改變力量
主動承擔社會責任並內化為ESG目標，藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲直言，「相較於建築營造業者，已習慣用最低成本追求最高利潤，我們從設計規劃、材料供應到施工技術，盡可能納入各種節能減碳考量。」舉凡嚴選設備廠商、增加在地採購、減少廢棄物產生，都會產生相對應的外溢成本，營造商需要有更高的層次視角，制定綜觀全局的因應策略。
特別是相關設備或系統，在交由社區管委會接手後，仍需配合政府建立完善的監督核查機制，以及供應商串接整合，協助做好後續的保養服務與管理規劃，才能讓住戶知道省了多少電、減了多少碳，願意繼續維持正常運作或汰舊換新，確保低碳轉型的現實與理想不會產生落差，讓永續走進每個人的日常生活裡。
於是藍圖營造計畫把正在做的事情寫成「永續白皮書」，擴大和政府、產業與社會的溝通面向，一方面希望促進了解，只要房地產市場的節能減碳需求不斷增溫，更多設備系統商樂於投入研發、生產與製造，價格不僅將具競爭力，削減建築營造業承受的綠色溢價壓力，也會有更多創新技術被導入應用，提高預期成效。
另一方面，藍圖營造則是公開倡議，鼓勵率先掌握永續契機的建築營造業者，繼續回應國際趨勢、滿足市場需求，只要在良性競爭中獲得絕大多數消費者青睞，就能發揮至關重要的影響力，成為同業爭相效法的對象，推出一個又一個低碳永續住宅計畫，最終造福的還是人類社會，離淨零生活願景再跨近一大步。