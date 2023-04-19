五角大廈外洩機密文件：中國恐在台海部署超音速無人機，台灣防空系統與軍民備戰意識薄弱
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一項評估對台灣的軍民備戰情況表示擔憂。文件指出，台灣目前在空戰的準備上，是以對每個目標發射兩枚防空導彈的前提備戰，台灣對飛行員的訓練，是在空中射擊單一靜止目標，這對解放軍強大的短程彈道導彈系統來說是不夠的。五角大樓分析人士也指出，台灣的導彈防空演習多半是照本宣科，不足以讓政府和民眾，為真正的戰爭做好準備。
結合《華盛頓郵報》兩則報導，根據美國五角大廈外洩文件，美國軍方評估，中共解放軍可能會在台海，部署飛行速度至少是音速三倍的WZ-8高空偵察無人機，以加強中國對台灣的軍事監視，及導彈襲擊的能力。此外，文件評估台灣防空系統，將因為無法識別導彈、轉移軍機速度過慢、缺乏安全無線電及防空演習不夠確實等因素，而無法在台海戰爭中取得制空權。
中國恐部署超音速無人機，飛行路徑達台灣、韓國
根據《華盛頓郵報》及《路透社》報導，一份外洩的五角大廈文件指出，中共解放軍在隸屬東部戰區的基地內，組建其第一支無人機部隊，而WZ-8高空偵察無人機即隸屬該部隊。由於解放軍東部戰區，是中國軍隊負責執行北京對台灣軍務的分支機構，因此美國相信中國此舉，是為了應對台海議題所做的準備。
WZ-8無人機使用火箭燃料作為推進燃料，其功能主要為監視台灣，與美國在太平洋的軍事基地，幫助中國收集實時地圖數據，以及在潛在的台海衝突中，對敵軍進行導彈襲擊。
中國在2019年國慶日，中共慶祝建國70週年之際，首次亮相WZ-8無人機，放置其在天安門廣場上飛行，不過當時鮮少有分析師認為，這些無人機可以作為軍事武器。
洩漏文件也標示出無人機潛在的飛行路徑。文件指出，從中國空軍基地起飛後，戰機會先飛至中國東岸附近，接著發射隱形無人機（stealthy drone），這些無人機可以在10萬英尺（約30.5公里）的高度以音速的三倍飛行，進入台灣以及韓國領空。
文件中的預計路線圖表明，無人機的電光（Electro Optic）鏡頭和感測器，可以通過多種方式收集台灣和韓國西部，包括首爾的情報。無人機也裝有合成孔徑雷達，讓中國即便在夜晚或濃霧天氣，也能監視台灣和韓國的狀況。
然而，台灣學者與洩漏文件持不同意見，國防科學研發機構中山科學研究院航空研究所所長齊立平表示：「無人機的主要用途並不是針對台灣，而是針對美國及其在太平洋的軍事基地，這是一種用於反介入和區域拒止的武器。」
齊立平補充，從該無人機的設計來看，其似乎並非用於發動攻擊，不過在經過修改後，這些無人機仍可能在未來具備發動攻擊的能力，且不易被檢測及攔截。他直言：「美國現有的空對空武器還不夠好。」
美國波托馬克政策研究所（Potomac Institute for Policy Studies）研究員成斌（Dean Cheng）表示，若洩漏文件屬實，則表明中國正在發展監控整個印太地區的能力，這不僅僅是針對美國或韓國，日本不得不為此擔心、印度不得不為此擔心。整個東南亞都要為此擔心。
成斌指出，中國正在開發一系列用於軍事用途的高科技系統——從高超音速武器，到可以用來躲避美國偵察的反衛星武器。若把這些武器分開來看，沒有一個武器有改變戰局的能力，但若合在一起看，便可以發現解放軍正在開發一套偵察、打擊的綜合系統：發現敵人、打擊敵人、殺死敵人。
洩漏文件：台灣防空系統薄弱，極易受到中國空襲威脅
根據《華盛頓郵報》報導，另一份洩漏的美國軍方評估指出，台灣不太可能在兩岸衝突中取得制空權。文件表示，我國政府對於台灣防空系統能否準確探測中國導彈，仍持懷疑態度，台灣僅有大約一半的戰機能準確識別導彈。
此外，將戰機轉移到發射地點需要至少一週的時間，如果中國發射導彈，台灣能否即時派出抵禦的飛機，也是一個巨大的問題。
另一項評估對台灣的軍民備戰情況表示擔憂。文件指出，台灣目前在空戰的準備上，是以對每個目標發射兩枚防空導彈的前提備戰，台灣對飛行員的訓練，是在空中射擊單一靜止目標，這對解放軍強大的短程彈道導彈系統來說是不夠的。五角大樓分析人士也指出，台灣的導彈防空演習多半是照本宣科，不足以讓政府和民眾，為真正的戰爭做好準備。
此外，台灣的防空部隊缺乏「通用作戰圖」，這意味著指揮官無法查看所有部隊，在特定時間的位置。部隊也缺乏能讓軍官相互溝通的安全無線電，容易導致多架戰機向同一目標開火、浪費彈藥的風險。
洩漏文件也指出，台灣將在2024年擴大空軍徵兵規模，但如果改革仍無法解決上述問題，那麼台灣不太可能顯著提高防空效能。
對於五角大廈的質疑，我國國防部回應，台灣尊重外界對自己軍事準備的意見，但台灣的防禦系統，是根據敵人的威脅精心構建的。國防部補充，軍官在確保安全方面絕對有能力、有決心和有信心。
洩漏文件：台灣必須保護或摧毀台北港
五角大廈其中一份洩漏文件，標示出台灣在台海戰爭中的優勢。文件指出，由於中國在登陸時，會耗費大量的油，且台灣合適的燃料補給地點有限，因此中國發動兩棲攻擊的能力，將因為燃料補給不足而受到影響。這將增加解放軍在台灣站穩腳跟的難度，從而為美國和台灣創造機會，在戰爭初期階段阻止中國入侵、登陸。
文件強調，台北港將是中國最好的燃料補給地，台灣必須保護好、或儘早摧毀台北港。
此外，一名熟悉解放軍東部戰區軍務的匿名中國官員向《華盛頓郵報》表示，雖然中國有能力在空中和海上迅速擊敗台灣，但美國每天都在表明它願意干涉中國事務，中國擔心的，是如何面對美國代表台灣，進行軍事干預的情況。
這名官員稱近期在台灣附近的演習只是一種威懾，對提高士氣和軍隊的「心理準備」很重要——尤其是飛行員。官員表示：「我們的軍隊發展很快，技術進步也很快，但飛行員缺乏經驗，因此，我們需要進行實踐培訓。」
新聞來源
- China readies supersonic spy drone unit, leaked document says（The Washington Post）
- Leaked US assessment says China readying supersonic spy drone unit - Washington Post（Reuters）
- Taiwan highly vulnerable to Chinese air attack, leaked documents show（The Washington Post）
延伸閱讀
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：羅元祺
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不簡單的成長路，更要牽緊手一起走——建立家庭五大能力，讓慢飛天使不疾不徐好好長大
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育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
來自新竹的尼尼，媽媽是越南人，是一個新二代的孩子。由於爸爸媽媽的工作都非常繁重，教養尼尼的重擔就落在奶奶身上。尼尼在成長的過程中，被診斷出有口語發展遲緩的狀況，該怎麼幫助尼尼？讓奶奶傷透了腦筋。
其實，育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
備齊五大能力，為育兒家庭打好根基
在過去，許多家庭沿襲著權威式的管教，或者被「大隻雞慢啼」的觀念束縛，面對有特殊需求的孩子，往往因為逃避、無助、否認、悲傷，甚至罪惡感等各種情緒，而做出極端的選擇。例如，父母可能因為不知道如何照顧身心障礙的孩子，而給予孩子保護性的規範和限制，甚至使用體罰等嚴厲的方式進行約束，影響孩子的身心健康和自信心。而家庭中的其他成員，也有可能因為理解不足，產生歧視和排斥的現象，降低孩子的自尊心和社交能力。
隨著醫學的進步、觀念的開放，育兒的方式和想法也與時俱進。「家」是孩子成長不可或缺的重要角色，但伊甸基金會投身早療服務服務多年，根據接觸上萬個家庭的經驗發現，許多家庭面臨孩子發展不如預期時，大多束手無策，再加上工作生計、照顧孩子、家事等蠟燭多頭燒的壓力，讓家漸漸走向失序的窘境。因此，伊甸希望透過早期療育服務，用愛陪伴一個孩子，守護一個家，補足「育兒家庭的五大能力」，期待透過將此推廣到家庭中，提供家長正向資訊，幫助孩子擁有健康的身心發展和成長。
第一是「自信力」，這個能力讓家長能夠積極應對孩子成長問題，以正向態度與孩子互動，進而建立親密關係和信任感，不僅能提升孩子自尊心，也能讓孩子學習到處理問題的正確方式。
第二是「溝通力」，擁有良好的溝通力，能夠讓家長了解孩子的需求和發展狀況，提供合適的支持和引導，促進孩子健康成長。同時，良好的溝通也能建立家長和孩子之間的信任關係，讓孩子更願意分享自己的想法和經驗。
第三則是「學習力」，透過學習，能夠讓家長們更有效率地了解孩子的需要和成長階段，提供適當的照顧和引導。另一方面，家長也應該學習如何照顧自己，從情緒的調適、壓力的排解，到一件自己感興趣、想要研究探索的項目。只有讓自己的身心靈也強壯起來，才能擁有照顧別人的餘裕。
第四「決策力」以及第五「影響力」，對有遲緩兒的家庭來說更是重要。因為擁有決策力，可以讓家長勇於主動的尋求支持和資源，與專業團隊討論孩子所需服務，為孩子爭取權益，以獲得更好的協助和照顧。在孩子面前展現家長的決策力，也是非常好的身教示範，幫助孩子建立自信心和正確的價值觀，應對未來的挑戰。至於「影響力」，則能夠提升家長積極參與育兒相關活動的意願，並且樂於與其他家庭互相支持和學習，不僅可以提高孩子的社交技能和成長體驗，更可以幫助家長和孩子，不斷地學習與進步。
伊甸早療服務以家庭為中心，重視親職溝通，為讓家長更了解伊甸服務及孩子成長發展，時常舉辦各類的親職教育課程、定期安排療育會議。在療育會議中，邀請家長和老師開會，依孩子成長需求，提供家長所需要的知能。而社工也會協助找來孩子的教保老師、職能、物理、語言及心理治療師等，一同討論，解決家長對孩子成長的擔憂，並提供相關的療育建議，讓家長更能了解自己孩子的療育狀況，也能學習如何與孩子互動相處的技巧。
轉銜服務，讓慢飛家庭不再焦慮
「轉銜服務」，是在早期療育服務中非常重要的一環。所謂的轉銜，是在孩子要跨越到下一個階段之前的預備動作，目的在於幫助家長了解孩子的優、弱勢，再進一步思考、安排學習工具或環境，以降低孩子在學習上的不適應或挫敗感。伊甸基金會旗山早期療育中心的「學前適應班」，已經舉辦了三年，每年都大約有10位幼童報名，參加為期兩周的小一入學適應課程。老師們會將教室佈置規畫成一般幼兒園情境，讓孩子們在老師的幫助下，從遊戲中訓練專注力，為即將到來的小學生活做好準備。
除此之外，在課程進行之前，早期療育中心都會提前和預備轉銜的家長們進行座談（疫情期間改為線上座談），由講師分享學前的轉銜重點、提供相關資訊，讓家長可以自行調整家中的教養技巧，同步進行轉銜預備。最重要的是，藉由這樣的交流，讓家長更清楚掌握孩子目前能力的落差，而且與專業人員諮詢討論出的方法與技巧，更能大幅降低家長與幼童對下一個階段的焦慮感，提升適應能力。
伊甸基金會旗山早療中心舉辦「學前適應班」的這三年來，總共協助30位幼童順利轉銜，幫助家長培養自信力、學習力和決策力。因為家庭中獲得了正確資訊，並且建立了健康、正向的觀念，所以家長和孩子都能感到「我做得到」、「我不孤單」，雙方都能在接下來的求學之路，走得更加順暢。
陪伴孩子這麼做，分分秒秒都是愛的凝聚
今年伊甸基金會做了一份關於育兒現況的調查，結果發現「溝通」與「陪伴」是大部分的家長在育兒中最重視的事情——有超過九成（98.8%）的家長表示願意與孩子共同討論問題，並且傾聽孩子所遇到的困難。但是，只有六成（63.1%）的家長，對目前的陪伴品質感到滿意。對遲緩兒來說，家長的陪伴不只重要，更是幫助他們持續進步的動能之一。但該怎麼陪伴？該怎麼開始？伊甸有個好主意——遊戲中的陪伴。
「歡樂學習包」的誕生，是由伊甸鳳山早療中心職能治療師、教保老師、語言治療師等專業人員，為每個孩子量身訂製而成，主要是希望讓家長帶著孩子，利用家中隨手可得的材料，做出生活化的教具。例如利用輕黏土或麵糰，黏貼在生日蛋糕附贈的紙盤上，就可以做出擁有各式各樣表情的立體臉譜，幫助孩子進行認知理解；而用手指搓捏出細長的頭髮的過程，則是最好的精細動作練習；或者利用網購的紙箱，只要花10分鐘的時間，就能做出一個紙箱投籃機。完成後讓孩子練習投籃，訓練協調、精細動作能力；或者讓孩子進一步彩繪、裝飾投籃機，在趣味中盡情揮灑創意。「歡樂學習包」為親子帶來充滿樂趣的陪伴時光，更幫助遲緩兒持續進步，像是慢飛天使小穎（化名）的媽媽，就和伊甸基金會分享使用歡樂學習包的成果，現在小穎在家使用吸管喝水的次數變得更多，還能跟著唱數1、2、3，媽媽和小穎都很有成就感，更有學習動力。
還記得我們最初提到的尼尼嗎？尼尼的奶奶後來接受伊甸早療服務的支持及訓練，在教保老師的引導下，讓奶奶和孩子一起練習對話與問答，並運用字卡增進尼尼口語能力與互動反應，現在尼尼不僅講話發音比較清楚，在對話和指令接受與理解上也有明顯進步。而奶奶除了原先對尼尼在生理上的照顧外，自己現在也學習到居家訓練的技巧，和尼尼一起在早療這條路上，走得更加穩健。
慢飛天使慢慢飛，有家庭成員、專業團隊的陪伴，更能好好的飛。伊甸基金會擁有30年的早療服務經驗，願意為每一位孩子伸出援手，成為每一個家庭最有力的後盾。