五角大廈外洩機密文件：中國恐在台海部署超音速無人機，台灣防空系統與軍民備戰意識薄弱

結合《華盛頓郵報》兩則報導，根據美國五角大廈外洩文件，美國軍方評估，中共解放軍可能會在台海，部署飛行速度至少是音速三倍的WZ-8高空偵察無人機，以加強中國對台灣的軍事監視，及導彈襲擊的能力。此外，文件評估台灣防空系統，將因為無法識別導彈、轉移軍機速度過慢、缺乏安全無線電及防空演習不夠確實等因素，而無法在台海戰爭中取得制空權。

中國恐部署超音速無人機，飛行路徑達台灣、韓國

根據《華盛頓郵報》及《路透社》報導，一份外洩的五角大廈文件指出，中共解放軍在隸屬東部戰區的基地內，組建其第一支無人機部隊，而WZ-8高空偵察無人機即隸屬該部隊。由於解放軍東部戰區，是中國軍隊負責執行北京對台灣軍務的分支機構，因此美國相信中國此舉，是為了應對台海議題所做的準備。

WZ-8無人機使用火箭燃料作為推進燃料，其功能主要為監視台灣，與美國在太平洋的軍事基地，幫助中國收集實時地圖數據，以及在潛在的台海衝突中，對敵軍進行導彈襲擊。

中國在2019年國慶日，中共慶祝建國70週年之際，首次亮相WZ-8無人機，放置其在天安門廣場上飛行，不過當時鮮少有分析師認為，這些無人機可以作為軍事武器。

洩漏文件也標示出無人機潛在的飛行路徑。文件指出，從中國空軍基地起飛後，戰機會先飛至中國東岸附近，接著發射隱形無人機（stealthy drone），這些無人機可以在10萬英尺（約30.5公里）的高度以音速的三倍飛行，進入台灣以及韓國領空。

文件中的預計路線圖表明，無人機的電光（Electro Optic）鏡頭和感測器，可以通過多種方式收集台灣和韓國西部，包括首爾的情報。無人機也裝有合成孔徑雷達，讓中國即便在夜晚或濃霧天氣，也能監視台灣和韓國的狀況。

然而，台灣學者與洩漏文件持不同意見，國防科學研發機構中山科學研究院航空研究所所長齊立平表示：「無人機的主要用途並不是針對台灣，而是針對美國及其在太平洋的軍事基地，這是一種用於反介入和區域拒止的武器。」

齊立平補充，從該無人機的設計來看，其似乎並非用於發動攻擊，不過在經過修改後，這些無人機仍可能在未來具備發動攻擊的能力，且不易被檢測及攔截。他直言：「美國現有的空對空武器還不夠好。」

美國波托馬克政策研究所（Potomac Institute for Policy Studies）研究員成斌（Dean Cheng）表示，若洩漏文件屬實，則表明中國正在發展監控整個印太地區的能力，這不僅僅是針對美國或韓國，日本不得不為此擔心、印度不得不為此擔心。整個東南亞都要為此擔心。

成斌指出，中國正在開發一系列用於軍事用途的高科技系統——從高超音速武器，到可以用來躲避美國偵察的反衛星武器。若把這些武器分開來看，沒有一個武器有改變戰局的能力，但若合在一起看，便可以發現解放軍正在開發一套偵察、打擊的綜合系統：發現敵人、打擊敵人、殺死敵人。

中共解放軍｜Photo Credit: GettyImages

洩漏文件：台灣防空系統薄弱，極易受到中國空襲威脅

根據《華盛頓郵報》報導，另一份洩漏的美國軍方評估指出，台灣不太可能在兩岸衝突中取得制空權。文件表示，我國政府對於台灣防空系統能否準確探測中國導彈，仍持懷疑態度，台灣僅有大約一半的戰機能準確識別導彈。

此外，將戰機轉移到發射地點需要至少一週的時間，如果中國發射導彈，台灣能否即時派出抵禦的飛機，也是一個巨大的問題。

另一項評估對台灣的軍民備戰情況表示擔憂。文件指出，台灣目前在空戰的準備上，是以對每個目標發射兩枚防空導彈的前提備戰，台灣對飛行員的訓練，是在空中射擊單一靜止目標，這對解放軍強大的短程彈道導彈系統來說是不夠的。五角大樓分析人士也指出，台灣的導彈防空演習多半是照本宣科，不足以讓政府和民眾，為真正的戰爭做好準備。

此外，台灣的防空部隊缺乏「通用作戰圖」，這意味著指揮官無法查看所有部隊，在特定時間的位置。部隊也缺乏能讓軍官相互溝通的安全無線電，容易導致多架戰機向同一目標開火、浪費彈藥的風險。

洩漏文件也指出，台灣將在2024年擴大空軍徵兵規模，但如果改革仍無法解決上述問題，那麼台灣不太可能顯著提高防空效能。

對於五角大廈的質疑，我國國防部回應，台灣尊重外界對自己軍事準備的意見，但台灣的防禦系統，是根據敵人的威脅精心構建的。國防部補充，軍官在確保安全方面絕對有能力、有決心和有信心。

洩漏文件：台灣必須保護或摧毀台北港

五角大廈其中一份洩漏文件，標示出台灣在台海戰爭中的優勢。文件指出，由於中國在登陸時，會耗費大量的油，且台灣合適的燃料補給地點有限，因此中國發動兩棲攻擊的能力，將因為燃料補給不足而受到影響。這將增加解放軍在台灣站穩腳跟的難度，從而為美國和台灣創造機會，在戰爭初期階段阻止中國入侵、登陸。

文件強調，台北港將是中國最好的燃料補給地，台灣必須保護好、或儘早摧毀台北港。

此外，一名熟悉解放軍東部戰區軍務的匿名中國官員向《華盛頓郵報》表示，雖然中國有能力在空中和海上迅速擊敗台灣，但美國每天都在表明它願意干涉中國事務，中國擔心的，是如何面對美國代表台灣，進行軍事干預的情況。

這名官員稱近期在台灣附近的演習只是一種威懾，對提高士氣和軍隊的「心理準備」很重要——尤其是飛行員。官員表示：「我們的軍隊發展很快，技術進步也很快，但飛行員缺乏經驗，因此，我們需要進行實踐培訓。」

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：羅元祺