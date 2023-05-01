米果《台南甜不甜》：我所理解的「台南甜」，應該是來自家庭餐桌菜色的啟蒙
我們想讓你知道的是
「這不是一本辯解台南甜不甜的書，這是我跟食物滋味相處的記事，畢竟味覺這種事，深深牽扯到一個人的過往，我只是把這些過往書寫下來，以文字醃漬或風乾，等老的時候，可以下酒。」——米果
文：米果
我所理解的「台南甜」
對於台南的「甜」，越來越常出現挖苦或玩笑式的嘲諷，而且不少人評論起來，好似台南飲食就只剩下孤一味，除了甜，沒什麼特色，或說食物偏甜，是為了炫富。
我對此類說法，雖還不到生氣的地步，但感覺有點疲乏跟無奈，疑惑了好些時日，最近終於悟出些許道理，如果只吃到表面的甜，卻嘗不到內裡的甘，確實會以為吃出台南料理僅僅的甜味，就急於下定論，實在有點可惜。
我所理解的「台南甜」，應該是來自家庭餐桌菜色的啟蒙，很小就知道一種調味方法，叫做「豆油糖」，譬如酸味很夠的「醃瓜脯」，雖然近似於「西瓜綿」，但顏色不像西瓜綿那麼青，而是接近於鹹菜那種黃。料理的時候，要將醃瓜脯垂直剖開，挖掉中間的籽，再切成薄片，擠出酸水，然後用蒜頭、醬油、糖拌炒。
我不知道其他台南人家的餐桌上，有沒有這道菜，在我家倒是很受歡迎。這種用醬油加糖的「豆油糖」作法，也用在炒豆干，豆腸，搭配薑絲也很對味，譬如將乾香菇泡軟，切絲，先用熱油炒薑絲和香菇絲，加上「豆油糖」調味，以前初一十五跟著大人吃素的時候，這道菜就經常出現。
母親想不出便當菜色的時候，就做「豆油糖」炒三層肉，偶爾我們也會點菜，來一盤「豆油糖」的什麼什麼，譬如小卷、蝦仁，似乎海鮮類也可以。
台南的羹料理做得特別好，而羹湯之所以美味，除了善用勾芡的工夫，還必須呈現甜酸比例的黃金到位，倘若只有酸或甜，都覺得少一味。吃辣的人，可以添少許白胡椒粉，或少許辣油。而甜味的來源，可能是大骨熬煮的湯底或柴魚的貢獻，也有來自海鮮的甘甜，譬如鰻魚、魷魚、蝦仁、小卷，有時也靠香菇、髮菜、胡蘿蔔、金針、木耳，竹筍或菇類那種比較低調的甜，或辛香類如九層塔、香菜，在起鍋之前投入羹湯，靠溫度融合出來的那種絲毫不衝突的甜味。
即使添加少許糖來提味，比例也不太可能凌駕食材原有的甜，各種不同型態的甜味是有層次的，入喉之後，那滋味會在舌根深處，出現回甘的反芻，也才有辦法吃出真正的「台南甜」。而嚴格說起來，那是「甘」，因為甜是表面，倘若有心，又不狼吞虎嚥，才有辦法吃出內裡的「甘」。吃食是需要培養感情的，過於倉促，又不給齒頰留點回甘的空間，就只是吃飽而已。
如果不是勾芡的羹，而是清湯，也不全然是清湯表面那兩字的意思而已，雖然「清」，但是清得有滋味的層次，那就更需要料理的功力。譬如魷魚螺肉蒜，走的是清湯路線，但湯裡包含了魷魚的甜，青蒜的甜，豬肉絲的甜。小時候在阿嬤家吃的魷魚螺肉蒜，應該是用拜拜燙過三層肉的熱水當作湯底，濾掉表面油泡，那滋味又更深一層，雖是清湯，甘甜還是有層次，不是加糖的那種孤味。
若是鹹菜蚵仔湯，光是鹹菜的鹹酸甜，配上新鮮蚵仔的鮮甜，簡直是甜的夢幻層次。又如那些以中藥材燉的補湯，大量的紅棗枸杞黃耆與參鬚，或者是冬蟲夏草或何首烏之類的，不管是雞湯、花跳、鰻魚，還是台南人很喜歡的當歸鴨，多少都有藥材的甜味，那又是另一種甜的表現。
像鱔魚炒麵這種料理，原本就是靠蔥蒜洋蔥大火快炒，再透過酸甜調味，少了甜，就不是鱔魚炒麵。否則你跟炒鱔魚的老闆要求一盤沒有甜味的，恐怕吃了都會覺得哪裡不對勁。就好像五柳枝的作法，基本上就是糖醋的精神，糖醋的調味概念，也不只台南，什麼地方的料理都有。
小時候很常看傅培梅老師在台視頻道教人做菜，她也很常在料理起鍋之前，添少許糖，說那是提味。有了那少許糖，其他的鹹甘苦酸，會變得更明顯，畢竟被「提了上來」了。我聽過台北的朋友說他們家裡炒青菜會放一些糖，我家倒是沒有這習慣，連味精也已經戒了許多年。
也有人開玩笑說，台南大概沒有半糖或少糖的飲料吧！或許應該這麼說，在現在滿街連鎖手搖飲料店出現之前，譬如紅茶、冬瓜茶、青草茶、蓮藕茶、楊桃湯這類老派茶飲，都是由各店家特調的甜度，多數也都是整桶冰鎮，沒有全糖半糖少糖無糖和冰塊多寡的選擇，直到現在，台南一些老店，也都是這樣的備料程序。我家附近有一間紅茶老店，向來都只提供兩種甜度，單純喝紅茶就給適中甜度，添加鮮奶的就給重甜的，老闆甚至連茶奶的比例都堅持跟客人交代清楚。只是這麼固執的紅茶老店，因為店家主人年紀大了，已經喝不到甜度迷人的紅茶了。
任何地方都會有愛吃甜跟不嗜甜的人，某些料理呈現出來的味道原本就有其脈絡，可能源自於食材的總和表現，也可能來自調味的規矩。身為台南人，對於一再被問到這個城市的味道是不是偏甜，應該已經不想辯解了，呈現一種「隨便吧，你們愛怎麼講都無所謂」的放空狀態了。
書籍介紹
本文摘錄自《台南甜不甜》，日出出版
作者：米果
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每每聽聞別人評論台南人吃什麼都加糖的時候，
我也只能嘴角一抹神祕笑意，這種滋味，其實是很深奧的啊！
「這不是一本辯解台南甜不甜的書，
這是我跟食物滋味相處的記事，
畢竟味覺這種事，深深牽扯到一個人的過往，
我只是把這些過往書寫下來，
以文字醃漬或風乾，等老的時候，可以下酒。」——米果
傳承自外婆的日曬菜頭皮、
跟母親之間才有的吃食暗號、
一家人圍在一起剝蝦的回憶、
一個人挑戰各種玉子燒的樂趣⋯⋯
這些看似小小的事情，如果仔細記錄下來，
何嘗不是一篇獨一無二的人生故事。
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一次救援一個孩子，直到每人都有亁淨水可喝！
我們想讓你知道的是
每年有140萬人死於與水、環境衛生和個人衛生不良有關的疾病。全球仍有6億兒童缺乏安全管理的飲用水，11億兒童缺乏安全管理的衛生設施，這些孩子需要大家的幫助，一起加入救援行動，一次救援一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝！
現今世界上每四人當中就有一人，即20億人，缺乏安全飲用水；每年有140萬人死於與水、環境衛生和個人衛生不良有關的疾病。全球仍有6億兒童缺乏安全管理的飲用水，11億兒童缺乏安全管理的衛生設施，6.89億兒童缺乏基本衛生服務，1.49億兒童仍然被迫露天排便，不安全用水，環境衛生和個人衛生（WASH）仍然每天造成約1,000名5歲以下兒童死亡，這和我們認知的世界完全不同，更是我們不能坐視不顧的殘酷現實。
世界展望會身為發展中國家最大的非政府乾淨水提供者，承諾在2021-2025年間將投入至少10億美元，供應乾淨水給全球1,500萬人，每10秒就讓世界多一個人獲得乾淨水，以防止水媒疾病和死亡的傳播。
因為兒童是整個社區的變革推動者，世界展望會更專注透過在學校提供乾淨水及衛生設施，每天就讓世界多3間學校有乾淨水可用，改變了許多兒童的生活，特別是相對弱勢的女童。
根據肯亞疾管局的研究，在學校推行水資源計劃一年後，家庭開始處理安全用水量增加了2.5倍，學童的缺課率降低了26%。
世界展望會的水資源計畫往往是因地置宜的；安裝在拖車上的重型鑽井機用於鑽探較深的井，小型鑽井機則以較低成本鑽探淺的井。太陽能幫浦的機械井，用於大型社區的高出水量井。在有地表水源的地方，封蓋保護及處理過的山泉水，可透過接管引水至社區。集雨設施則使用於提供民生用水給學校和衛生站使用。世界展望會通常會根據合適的水源及設施，以供水給附近的學校及衛生站。
世界展望會特別重視永續的水資源方案，訓練當地人作為維修技工，採用整合的社區參與模式，即便世界展望會結束當地的服務而離開，社區居民還是可以持續地管理這些設施，讓供水設施能持續不斷的運作。
全球頂尖的水資源研究機構一 北卡羅來納大學水資源研究所，在迦納阿夫拉姆平原地區進行一項獨立研究，針對520個社區中1,470個供水設施進行檢查，世界展望會自1985年以來持續在當地設置水井。其中展望會所設置的水井，有近80%在20年後仍然持續運作良好，主要就是因為採用社區參與的模式。
研究顥示水資源委員會的設立並收取水費是供水設施能永續運作的重要原因。 因為以上的措施有助於訓練當地人成為維修技工，特別是在抽水幫浦故障時能立即予以修復。研究結果同時顥示，非展望會所設置的水井，其功能性每五年會減少10% ，反之世界展望會的水井則不會因時間長而降低使用功能。
透過台灣民眾集資的力量，只要捐款1,000元，即可參與協力建造手動幫浦井，幫助居民取得乾淨水源，讓家庭天天都有乾淨水可喝，並降低孩童腹瀉的風險。也提供乾淨的水源給附近醫療設施，讓醫護人員經常洗手並保持設施和儀器的清潔，以便更好地照顧孕產婦及新生兒健康。
全世界有近6億兒童缺乏乾淨水，但其實我們只要省下一點點錢，讓世界展望會透過集資的力量，在缺水的地方建造供水設施，如太陽能/機械幫浦井，手動幫浦井，接管引水等，每10秒就可以讓世界上多一個人從此有乾淨水可以使用。讓我們一次救援一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝！ https://wvtaiwan.com/807Ud