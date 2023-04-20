文：阿肯

話說這段時間用ChatGPT幫客戶以SEO為目的修改網站文案，覺得它真的是一個很棒的工具。不僅能夠豐富、潤飾、補足文案內容架構，而且產出的文案還可以符合SEO需求。但在看到Bing搜尋引擎宣示要導入ChatGPT，並且信誓旦旦說自己可以靠這個技術贏過Google搜尋引擎的新聞，真的讓我覺得很火。所以我之前也曾寫了有關兩個產品不同的地方。

用ChatGPT驗證資訊，卻被ChatGPT惹怒了

不過，我認為自己不能只單純片面的宣告它們的不同，而沒有做任何測試。於是我拿了正在做的專案內容，要求ChatGPT提供給我它在進行豐富文案的過程中，引用了什麼資訊。而且我相信它應該可以做到這件事，畢竟都去爬資料了，一定會有Log記錄它引用哪邊的資料做到豐富文案的行為。

但是它所給出的答案讓我很不滿意，它說：

「以上豐富文案的依據是醫學知識與臨床經驗。」（接著接近複誦的方式講了有關打骨釘的優勢之類的資訊，如截圖）

Photo Credit: 阿肯

於是我接著追問：

「我需要的是具體的依據，也就是你從何處得知這些資訊進行豐富文案的行為。」

ChatGPT 的回答是：

「非常抱歉，我的前一則回答可能不夠清楚。我的依據是基於醫學相關的知識，以及牙醫界常見的專業實踐經驗和技術。我透過我的語言模型訓練來自於多種資料來源的知識，其中包括醫學專業知識和醫療實務經驗。我會盡力提供準確和可靠的資訊，以回答您的問題和滿足您的需求。」

這點讓我相信它的確是有爬資訊的，所以我又接著追問：

「那請給我其中你所引用的其中一篇醫學相關知識的連結。」

這時ChatGPT給了我一個網址，是《UDN健康網》的資訊，而且它宣稱這篇文章介紹了打骨釘手術的過程、注意事項、如何減輕疼痛等相關知識。但我點連結進去卻發現這頁面內容已經被刪除了。顯示大大的404。

這時我真的怒了。我問它：

「這篇文章目前無法顯示（404），你確定你所引用的是這篇文章嗎？」

它給了我一段讓我非常不滿意的回答，而且還給我用簡體中文顯示。（X這個真的踩到我兩個大炸彈）結果我選擇停止詢問，並且要求它未來不能使用簡體中文與中國詞彙回答我問題。雖然我不知道它未來會不會真的做到這點。

Photo Credit: 阿肯

ChatGPT與搜尋引擎的不同用途

為什麼我會寫這麼一大篇？

首先，再次重申，搜尋引擎與ChatGPT這種AI對話機器人產品能夠達到的目的絕對不一樣。搜尋引擎要提供的是讓使用者可以深入查找資訊的依據內容，它不會告訴你所列出的內容絕對正確，但它提供的是以你的搜尋情境與關鍵字為需求的搜尋結果，讓你可以深入去爬梳，並且從中找到你想要的答案（但正確與否還是必須由你自行判斷）。

ChatGPT則不同。它提供的資訊在一次的對話僅產出一則，而且並不一定會告訴你引用的資訊從何而來，這筆引用資料最新產出的時間為何（目前得知資料庫最新的更新資料是截至2021年9月，但在ChatGPT 4似乎已經可以抓到目前最新的資料）。甚至當你在跟它要引用資料的時候還會丟出已經404的連結。

但是它能做的是依照你問的內容，給你一則你看了會心滿意足（但無法保證資訊來源與正確性）的答案。所以拿來做為內容文案產出、潤飾、補充的工具是很好用的。而且它還會依照你的需求不斷修正到你覺得滿意為止。

所以真的不要想說加了ChatGPT的Bing搜尋引擎可以一飛衝天超越Google搜尋引擎（天知道當初的Yahoo搜尋引擎人為排序有多嚴重）。更不要想用了ChatGPT，就可以從它身上得到任何事情任何問題的正確答案。

無法認知工具的本質去判斷資訊來源與正確性，你從這些工具所得到的，就是一堆Bull Sxxt。所以，站在我的角度，我覺得有必要透過各種方式讓更多人知道，我們應該如何以正確的觀念，以正確的方式來使用這些AI工具。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航