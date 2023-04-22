清末中國也打過一場類似「土豆＝馬鈴薯」的語言認知戰，結果尷尬又值得借鑑
我們想讓你知道的是
筆者出身語文科系，相當清楚語言並非中性的工具，而是實實在在制約著使用者。但縱然是從文化認同的角度看，要從語彙選擇過渡到政治認同與政治體制的改變，乃至生活方方面面的轉換，那是極大的跨越。
文：南鵲
近來某出版商生物教材以中國用語「土豆」指稱馬鈴薯，再度引發認知戰爭議。巧的是，清末中國也打過一場很類似的語言認知戰，交戰雙方是嚴復等人所創的「本土」翻譯名詞和外來「和製漢語」。而結果又尷尬，又值得借鑑。如今提起嚴復，一般都尊為翻譯大家，然而他在這場認知戰裡卻是丟盔棄甲。熊月之《西學東漸與晚清社會》便提到：「嚴復冥思苦索、刻意創立的名詞……絕大多數都競爭不過從日本轉譯的新名詞。」
黃克武《惟適之安》於上引文句外，還舉了好些當時人的尷尬實例，其中多數都和張之洞有關。一個是張之洞的門生出國前來訪，說是「手續」辦妥便啟程。張之洞覺得「手續」一詞很刺耳，囑咐門生不要使用類似的「新名詞」。門生笑著回答：「『新名詞』三個字也是『新名詞』。」另一個例子：「凡奏疏公牘有用新名詞者，〔張之洞〕輒以筆抹之。且書其上云：『日本名詞！』後悟『名詞』兩字即『新名詞』，乃改稱『日本土話』。」
重點是，中文，或說華文，難道因此敗壞滅亡了嗎？又或者，中國是否因為這樣的文化「敗戰」而最終於政治上選擇與日本合併呢？答案顯然都是否定的。黃克武歸結整場晚清認知戰時說：「論者以為它們〔和製漢語〕成為漢語外來詞彙中『主要來源之一，甚至可以說是最大的來源』，而且這些詞彙的流行『不僅使漢語的詞彙更加豐富』，同時也為科學技術輸入中國，帶來很大的便利。此一論斷應無疑義。」
當然，歷史雖然會重複，但每次重複總有不同。筆者並不認為當下台灣的語言認知戰會走至一面倒的局面，更不主張不加區辨套用語彙。但那種因為意識形態作祟而自打嘴巴（或說「打臉」）的情況竟出奇相似。原因在於，主張禁用中國語彙的人其實都無法清楚定義，要禁的到底是怎樣的語彙，只能籠統貼上「中國」標籤。於是，在人人自由心證下，隨各人語感及語言知識有別，不免產生歷史倒錯的謬誤。
也就是一人所認定的「中國」語彙，也許在另一人或另一族群的經驗裡，已在台灣行之有年，又或是歷史悠久，早就成為華語通用詞彙。即使將須禁的「中國語彙」寬鬆定義成中國晚近流行用語，也會像張之洞的例子所呈現的，若語彙因種種主客觀因素而普遍為使用者接受，並於文化中扎根，那麼高築意識形態壁壘只能是徒勞無功。反之，若只是一時風尚，大張旗鼓嚴禁就成了庸人自擾。
話說回來，「禁用中國語彙」說之所以能有這麼大的號召力，正是因為並非理性論述，而是訴諸人們對中國崛起的非理性恐懼，以及對中國打壓台灣的厭惡與憤怒（再加上，由於欠缺細緻的操作定義，反而人人都可以憑己意操作）。真要理性貫徹起「禁用中國語彙」，在台灣的華人就幾乎無法溝通了，除非是改以外語，或法令明文歸為國家語言的原住民語，以及手語。
再者，不僅無從以華語溝通，台語何嘗不然。沒錯，台語有「字」，但這些所謂「正字」越是古奧，豈不越接近傳統中國？縱然將台語全改成拼音表記，語彙內涵也有一大部分源於中國大陸。畢竟，再怎麼否定「閩南」、「福佬」等用語，都改變不了身為對岸移民後裔的事實。必須強調，在文化發展上，根源與流變並重，且根源不只一種，同時流變也會形成新的根源。然而，硬要藉切割中國元素來包裝源於台灣的假象，容易流於掩耳盜鈴，無法讓台灣文化「更加豐富」，更無助於台灣文化的健全發展。
筆者出身語文科系，相當清楚語言並非中性的工具，而是實實在在制約著使用者。但縱然是從文化認同的角度看，要從語彙選擇過渡到政治認同與政治體制的改變，乃至生活方方面面的轉換，那是極大的跨越。真有一天集體走到這一步，那麼以土豆指稱馬鈴薯只會是小之又小的因素。最大的問題絕對是「台灣」作為共同體失去了凝聚人心的力量。而最須警醒的是，以認知戰為名，行自由心證式的排除與切割，只是製造不必要的內耗，削弱台灣共同體的根基。這不是打認知戰，這是不戰自敗。
日本人創造的漢字詞彙在晚清中國流行起來的時候，有不少人大肆撻伐，認為東洋用語不「雅馴」。但服部宇之吉以玄奘自鑄譯詞為例，說明詞語雅俗其實是習慣問題：「玄奘等所創作之語，在當時未必皆雅馴，而今人則不復問其雅馴與否。由是觀之，語之雅馴與否，畢竟不過慣與不慣而已。」當前的語言認知戰，在語用層面，說到底也是習慣問題；儘管有好壞之分，「畢竟不過慣與不慣而已」。現在有多少人會回頭學嚴復那樣用「常住母財」、「無遮通商」等語來對譯「fixed capital」和「free trade」呢？
而在政治層面，最要緊的是以民主鞏固共同體，讓原住民、早期移民（與後裔），和來台時序又晚一些的陸配、香港人，及各種群體的新住民都能在台灣尋得安心的發展空間，不會在一言堂氛圍下連用語習慣都動輒得咎。已故學者余英時引朱熹「硬相守底道理」強調民主精神的重要性。斯人漸遠，通達的睿智卻總教人懷念。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：朱家儀
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AI助攻心佔率！解密中國信託銀行培養AI科技軍火庫，瞄準顧客實現精準個人化服務
我們想讓你知道的是
中國信託打造以數位轉型導向的「科技軍火庫」，成員兼具科技及金融背景，組成人工智慧研發、IT及商業分析與規劃團隊。究竟，中信銀行是如何培養出這支具有國際級戰力的AI大隊？
近期生成式人工智慧（Generative AI）工具如ChatGPT、Midjourney、Copilot成為熱門話題後，AI彷彿進入新紀元，讓大眾相信人工智慧改寫產業典範的日子將在不久後到來。其中，金融業也有越來越多場景導入AI，從內部培養AI團隊優化顧客服務，藉此減少例行人力工作，又能提升顧客服務效率。
中信銀行聚焦兩大AI戰略
組織要從零開始培養一支極具戰力的AI軍團，擬定事半功倍的計畫最是上策。中信銀行透過奠基競爭力護城河；廣納科技、金融及IT人才；並且找到對的攻擊點快速在AI服務稱王，在去年獲得《Global Finance》頒發的「全球傑出金融創新實驗室」。
中信銀行從2017年開始籌備AI大數據研究發展中心，從底層基礎架構開始著手，整合十多年來散落於各部門的結構化、非結構化資料，搭配研究開源演算法，甚至組團到美國參加AI競賽，從實戰中蓄積技術能量，從中驗證AI算法的可用性及商轉可行性。
AI要實際落地，往往最需跨界人才的互動，因此中信銀行讓第一線接觸顧客的金融部門提出想法，借助他們長期累積的領域知識（Domain Knowledge），搭配IT好手一起幫助數據科學家開闢路徑。在理解彼此語言及共識之下，進而挖掘出龐雜數據礦中的金子，給予資料模型最適切的指令。
最後是找到市場迫切的痛點，藉此優化服務品質提升品牌心佔率。中信銀行聚焦兩大戰略，也就是「投其所好」及「無所不在」，環繞於顧客體驗的本質，設想顧客在線上、線下與中信銀行的各種接觸情境，給予深度及廣度兼具的服務。也是在這兩大戰略之下，中信銀行先後創造兩個知名的AI服務。
提供消費者適合的優惠券，「猜你喜歡」個人化推薦展現萬中選一
現代人使用信用卡已習以為常，但要刷哪張卡搭配哪個優惠券讓效益最大，則是許多消費者最在意的事。為了維持信用卡的黏著度，並且確保合作商家的優惠/酷碰券在發送前，能掌握「要準備多少張？用什麼通路發送？主力客群瞄準誰？」這就是AI能幫上忙的切入點。
藉由梳理去識別個資後的顧客金流行爲，舉凡像信用卡消費記錄、轉帳行為、網銀官網瀏覽軌跡…等綜合數據來訓練模型。運用巨量資料的分析技術，推測每位消費者可能對哪一類主題的優惠資訊會比較有興趣，進而篩選出適合的折價券推送給消費者，並且透過後續訊息點擊率、用券率的反饋進行比對，持續優化AI模型的準確度。
透過主動推薦，讓顧客使用優惠券的意願更提升，也能幫助業務部門擴展更多異業商家，願意跟我們合作，創造消費者、商家、中信的三贏局面。確實，透過AI預測領券的誘因，也讓顧客養成使用中信銀行網銀的習慣，無形中還有助曝光理財、投資相關方案，擴大更多金融產品的銷售。
小細節大學問，AI幫助刷卡通知每月少掉3.5萬通來電數
刷完信用卡之後，網銀APP通常會跳出通知，或是每月電子訂單能查詢每筆刷卡紀錄。然而消費者最常遇到這類情境，例如用信用卡付款Uber Eats，但刷卡通知明細僅顯示優食台灣股份有限公司，日後容易造成卡友誤以為信用卡被盜刷，還要額外撥打客服電話查詢。
以中信銀行為例，旗下約有520萬戶信用卡、金融卡客戶，每年累積4.2億筆刷卡數，統計發現，信用卡刷卡後的消費通知明細內容僅3成比例讓客戶直覺理解，因此每月固定有3.5萬通的疑慮來電，造成客服人力浪費也形成消費者不便。於是，AI使力的契機便是透過大數據進行比對，歸類出大眾易理解又直白的商店別名，將別名加註到刷卡消費通知，自然就能減少卡友的疑慮。
中信銀行透過NLP深度學習、文本聚類、文本和時間序列特徵工程，幫助編譯和整理大量的歷史刷卡數據。接著開發出商店分類的AI算法，讓系統把既有資料與外部數據的慣用語進行比對，匹配出消費者一眼就能看懂的關鍵字。
這項工程讓原本僅有3成客戶可以直覺理解刷卡消費通知明細內容的比例大幅提升到9成，例如優食台灣股份有限公司附加Uber Eats名稱、睿能創意營銷股份有限公司附加Gogoro品牌名，也讓卡友對每筆消費訂單一目瞭然，因此每月疑慮電話減少4成，相當於減少1萬多通的消費者來電數。另一方面，這部分的AI自動化流程應用，也讓中信銀行獲得2項發明、5項新型專利核准，證明相關技術的獨特性。
追求AI運算「效度」，仍需以人為本「溫度」
從近期AI火熱程度，不難預測未來電腦輔助人腦的人機協作比例將大幅提升。不過科技一日千里的速度之下，中信銀行仍強調不能忘記「以人為本」的精神，也就是追求AI算力效能之際，也不能忽視有溫度的互動。
可以想見，未來AI能洞察龐雜資料，但仍需要資料科學家、金融專家協力洞悉人性。科技可以讓金融服務更無遠弗屆，想要持續鞏固顧客心佔率，中信銀行會持續朝「服務的本質仍要以人出發」方向努力！