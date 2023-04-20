績效出爐！《2222－未來選擇地》首個永續展覽活動導入 ISO 20121永續性活動管理系統，接軌國際標準

展覽活動為何採用ISO 20121

舉辦大型公眾活動需要投注龐大的資源在社會及環境上，主辦單位能否控管活動可能產生的「外部負面影響」以及其「風險管理」，日漸引起社會大眾的重視。透過ISO 20121的導入，從活動籌備階段至展期結束，全程考量利害關係人與組織核心關切之重大永續議題，建立活動管理系統，設定具體回應目標與永續作為，最為人熟知的成功應用是2012年英國倫敦奧運。

我們的永續發展政策與承諾

對於《2222-未來選擇地》一個圍繞在商業競爭環境的展覽來說，最大的挑戰在於如何在活動的永續價值與商業價值中取得平衡？如何說服相關供應商、利害關係人攜手成為永續目標的合作對象？本展提出以下的承諾與具體目標：

Photo Credit：2222－未來選擇地 2222－未來選擇地：永續發展政策與承諾

我們具體達成的ESG永續目標績效

▶本展在【環境面】提出三大原則：（1）選用友善環境材質、（2）增加可重複利用性、（3）減少展物資源消耗。具體達成事項參見下方說明：

（1） 選用友善材質設計：從「展覽結束後」來思考選擇

展場硬體設計上選用友善環境、減少一次性浪費的自然材質，減少展覽常見的PVC板（聚氯乙烯，塑料）的展示方式，包含可以回收再利用的木作（約655m2）、可以回歸土壤的植栽佈置（約14m2），降低展覽結束後的所產生的垃圾。

（2） 展品可重複利用性：用美學創意做永續策展

策展團隊運用巧思蒐集日常生活中的廢棄物品作為展場佈置的創作媒材：如寶特瓶、塑膠袋、杯蓋、塑膠盒、免洗餐具、吸管、口罩、漁線、菜瓜布、廢棄建材磚塊。另外提出五種可重複應用的循環設計：跨界合作藝術品借展、布面輸出、漁網、園藝植栽、甘蔗板攤位。其中借展形式的展品達75%，以減少一次性的展示消耗。

（3）減少展物資源消耗：讓民眾共同行動！參與永續逛展

展覽現場推廣逛展無紙化，願意以「手章」代替「紙張」的觀展民眾高達96%，本展更推出2222 @LINE 取代實體的導覽DM，累計4,070名好友數加入 。在展物節能減碳方面，包含商店區募集二手袋，以及利用華山西5館的天井、窗戶的自然照明，比空間規劃時預期的燈光使用量減少34盞。

Photo Credit：2222－未來選擇地 華山展場的光線明亮、空氣流通，展區租借天然植栽做佈置，定期有園藝人員做養護，並於展後歸還園藝工坊。

▶本展在【社會面】提出兩大原則：（1）推動永續教育、（2）宣傳永續理念。具體達成事項參見下方說明：

（1） 推動永續教育：看見學生、企業端的永續教育需求

關鍵評論網媒體集團發表的《永續價值白書》中發現，17項永續發展目標（SDGs）中以「氣候行動」最受台灣網民關注，因此在策展內容設計上，以氣候變遷下的動植物、海洋、食物餐桌為命題，加入故事包裝與體驗設計，例如：未來人的世界、捕捉機械獸，並在2222官方LINE導覽中放入關鍵評論網深度的永續專題內容作為延伸閱讀，深入淺出的方式讓各年齡層的族群都能透過展覽體驗寓教於樂。

展期間策劃四場永續對談講座，針對「居住、家鄉、海洋、食物」永續主題做探討，共邀請12位專家講師、在地方耕耘的未來大人物與民眾分享永續未來的觀點，講師陣容包含前台北副市長黃珊珊、新北市汐止區里長郭書成、YouTuber Chairman椅人、老爺酒店集團執行長沈方正、藺子共同創辦人廖怡雅、我們的島《海之岸》紀錄片導演柯金源、洄遊吧Fish Bar創辦人黃紋綺等人。

在成果上本展共接待24個學校團體、18間企業、20個關注永續的非營利組織/意見領袖，50位願意共同倡議永續的社群網紅，團體導覽預約累計1,370人次。另外，展場特設觀影欣賞區，放映由國家地理頻道授權的環境教育紀錄片—《洪水來臨前》，致力於永續教育的推動。

(2) 宣傳永續理念：不只是線下策展！從數位內容到NFT

短期活動通常以社群宣傳為主，或設置在第三方平台（如線上售票頁、文創園區官網）進行活動說明與宣傳，不過2222作為永續品牌並肩負傳播媒體之責任，在籌備期就決定製作專屬官方網站，並跨網整合關鍵評論網媒體集團旗下內容網站的曝光資源，觸及不同的閱聽族群包含時事、科技、生活、娛樂等讀者，除了線下的策展，在線上也提供優質的內容宣傳永續理念。

針對喜愛逛展的年輕世代，我們將永續議題轉化爲展場娛樂體驗，打造未來世界觀的3D遊戲，幫助2222的未來人清除污染源將永續行動遊戲化，還可以無痛收藏原創機械獸NFT作為紀念，以數位收藏取代實體贈品，總計完成3,112次的NFT發行。

Photo Credit：2222－未來選擇地 展期間吸引非常多國中小、甚至大學生來參觀學習，更有企業針對員工來做永續的教育訓練

▶本展在【經濟面】提出三大原則：（1） 支持在地生產、採購環境友善產品、（2） 創造永續異業合作，提升永續消費、（3） 提供就業機會。具體達成事項參見下方說明：

（1） 支持在地生產、採購環境友善產品

在周邊商品設計，李奧納多授權Tshirt，採用GRS跟OEKO-TEX全球國際認證布料製作；李奧納多授權提袋也同樣採用GRS跟OEKO-TEX全球國際認證寶特瓶回收紗布料製造，回收率100%。另外在，禮贈品方面也選用無塑生產的洗髮餅、以及回收玻璃生產的啤酒杯。

（2） 創造永續異業合作，提升永續消費

為支持綠色經濟，本展所有招商之企業需符合永續的理念、產品及經營模式，商店區入駐的環境友善商品共5大品牌，符合永續精神商品為158件。本次展覽超過50%以上的供應商進一步了解了ISO 20121永續性活動精神，獲得12家供應商一同簽署供應商永續承諾書，共同響應2222永續目標。

（3） 提供就業機會

展覽現場營運的工作人員、導覽人員皆是我們優秀的合作夥伴，展期間我們累計多達23位現場工作同仁共同參與這次的永續展覽活動。促進永續相關人才的發展機會。

Photo Credit：2222－未來選擇地 招商區的規劃讓更多民眾認識綠色品牌與環保商品，推廣綠色消費經濟。

本次ISO 20121永續性活動管理系統特別感謝「優樂地永續」提供的顧問輔導，同時與優樂地的永續iLab企業會員，超過25家企業一同參與本次展覽的導覽體驗，帶動更多跨界合作，創造永續經營的無限可能。

責任編輯：Anita

核稿編輯：Joanna