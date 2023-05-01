2023/05/01,
生活

《正是時候開始中醫芳療【上集】》：精油有四種萃取方法，其他方式提煉的都不是精油

《正是時候開始中醫芳療【上集】》：精油有四種萃取方法，其他方式提煉的都不是精油
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我們想讓你知道的是

壓榨萃取法主要針對柑橘果皮類精油，比如甜橙、柑橘等，將果皮上的油囊刺破，擠壓、過濾、分離，得到精油。這種萃取法獲得的精油品質不一，取決於萃取目的是以精油為主還是以果汁為主，如果目的是萃取果汁，將上層的精油分離，可能含有水分，精油品質相對較差。

文：郭恒怡

精油的萃取方法

精油的萃取方法，現在常見的有四種：蒸餾萃取法、壓榨萃取法、超臨界二氧化碳流體萃取法、良性溶劑萃取法。其它方法萃取出來的並不是精油，比如傳統非良性溶劑萃取法獲得的是原精，酊劑法獲得的是酊劑，脂吸法獲得的是香膏香脂，浸泡法獲得的是植物浸泡油。

大多數精油都是透過蒸餾法萃取而得。蒸餾萃取法可以細分為蒸汽蒸餾法、水蒸餾法、水蒸氣擴散法、精餾法、分餾法和循環蒸餾法。

蒸汽蒸餾法是將植材架於蒸架之上，加熱蒸架下部的水，利用蒸汽通過植材，將植材中的精華物質釋放萃取，隨後蒸汽被收集於管道內進入冷凝區，循環流動的冷水將蒸汽管道降溫，蒸汽遇冷凝結成液體，最後流入容器桶，液體會分為兩層，一層是精油，一層是純露。

水蒸餾法與蒸汽蒸餾法不同之處在於，它是將植材浸泡於水中蒸餾，再收集水蒸氣冷凝後，獲得精油和純露。

水蒸氣擴散法是通過加壓，使蒸汽從上往下通過植材，萃取出精油。

精餾法是指初步蒸餾後，為了去除雜質，以真空或水蒸氣再次蒸餾，獲得精純度更高的精油。

分餾法是指少數植材需要分段用不同溫度萃取出不同的芳香分子，越大的分子會越晚被萃取出來，混合後就獲得完整的精油成分及療效。例如依蘭第一階段萃取帶花果香的芳香分子，第二階段萃取草木香的芳香分子，混合後稱為完全依蘭。

循環蒸餾法是指第一次蒸餾後，將獲得的純露再次循環蒸餾，以獲得更高的精油產量以及更完整的精油成分，比如玫瑰就是用這種方法萃取，獲得的玫瑰精油稱為奧圖（otto）玫瑰。

壓榨萃取法主要針對柑橘果皮類精油，比如甜橙、柑橘等，將果皮上的油囊刺破，擠壓、過濾、分離，得到精油。這種萃取法獲得的精油品質不一，取決於萃取目的是以精油為主還是以果汁為主，如果目的是萃取果汁，將上層的精油分離，可能含有水分，精油品質相對較差。以精油為主的萃取工藝，會獲得更精純的精油，品質較高。壓榨法獲得的果皮類精油容易氧化，一般建議放在冰箱保存。

超臨界二氧化碳流體萃取法又稱為CO2萃取法，通過壓力和溫度的變化，從而改變二氧化碳的形態，當壓力增加溫度降低，二氧化碳就變成液態，可以作為「溶劑」。

將精油裡的芳香分子萃取出來，再釋放壓力升高溫度，二氧化碳又變回氣態，與精油完全分離，由此獲得的精油不會含有二氧化碳的殘留，品質純淨，深受芳療師的喜愛。相較蒸餾法萃取的精油，更接近植物本身的氣味，兩種方法獲得的精油功效也不盡相同。

良性溶劑萃取法是近幾年發展起來的，溶劑殘留値很低，且對人體和環境友好，所以可以放心用於芳香療法。

値得一提的是浸泡法，將植材中的有效成分通過植物油浸泡析出，雖然不是精油的萃取方法，但同樣有很好的治療效果，尤其適合不容易獲得精油的中草藥，中醫芳療常用此法，很多個案的處理都會使用中草藥浸泡油，比如過敏性鼻炎、皮膚炎症、身體調理、肌肉酸痛或扭傷等。

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書籍介紹

本文摘錄自《正是時候開始中醫芳療【上集】・86種植物精油百科》，時報文化出版

作者：郭恒怡

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正是時候開始中醫芳療【上集】(立封)
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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