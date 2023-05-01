《正是時候開始中醫芳療【上集】》：古今中外都熱愛肉桂，九世紀歐洲還製成調情酒增強性慾

文：郭恒怡

錫蘭肉桂皮

英文名：Cinnamon Bark

拉丁名：Cinnamomumzeylanicum／Cinnamomumverum

植物科屬：樟科樟屬

萃取部位：樹皮

萃取方式：蒸餾

氣味形容：芳香、清甜的肉桂香味

主要產地：斯里蘭卡、馬達加斯加、印度

代表成分：

肉桂醛60％－75％

丁香酚3％－8％

對傘花烴0.3％－4％

α-松油烯0.3％－4％

苯甲酸苄酯0.3％－2％

乙酸肉桂酯2％－5％

沉香醇0.7％－5％

β-丁香油烴5％－7％

1,8-桉油醇0.6％－3％

水芹烯0.3％－0.6％

生理功效：

補火助陽，輔助治療陽虛諸症

溫中散寒止痛，特別適合寒性疼痛

溫經通脈，改善寒凝血瘀

引火歸元，改善虛陽上浮導致的面紅、心悸、牙痛、失眠等症

改善脾胃虛寒造成的消化不良、腹痛、脹氣

祛風健脾胃，雙向調節虛寒性便秘與腹瀉

緩解感染性結腸炎，結腸積氣等

緩解經期寒性痛經，通經，調節月經量過少

改善循環不良，肌肉酸痛，關節疼痛

強勁的抗菌劑，抗病毒、抗眞菌

提升免疫力，預防流感

促進血液循環，快速提升體表溫度，紅皮劑

改善性冷淡

心理功效：

帶來陽性積極能量，重新燃起生命之火。

錫蘭肉桂樹原產於斯里蘭卡，是常綠喬木，有厚厚的樹皮，樹高10－15公尺，葉片呈卵形，葉面有三條細絡，整株樹都散發強烈芳香，漿果、葉片與樹皮都可萃取精油。

肉桂是古老的香料，在中國、古埃及、古印度都廣泛運用。羅馬人把肉桂用在著名香水「Susinum」中；希臘人用肉桂治療消化道及感染性疾病；埃及人也把肉桂作為治療膽汁過多的絕佳良藥，還用肉桂來防治傳染病以及用於防腐；在九世紀的歐洲，肉桂被加入酒中製成調情酒，認為可以增強性欲。

時至今日，肉桂仍是國人廚房必不可少的調味品，是藥食同源的香料，在中國香史中也運用廣泛。錫蘭肉桂皮精油聞上去像香料的辛香味道，夾雜一絲甜香，品質上乘的錫蘭肉桂皮精油，能給人帶來愉悅的聞香體驗，特別適合冬天使用，無論是西方的肉桂紅酒，還是中國的美食佳餚，都寓意著團圓的溫暖感，讓人心生愉悅。

中藥肉桂細分了不同品類，靠近地面的樹皮剝下來，壓成平板狀，或不經壓制兩邊略向內彎曲，稱為板桂；中段樹幹的樹皮剝下來，放在模型裡壓制成兩邊卷曲、中間凹陷的形狀，稱為企邊桂；樹枝剝的皮自然卷曲後，變成筒狀，稱為筒桂、桂通；肉桂皮去掉表面的栓皮，稱為桂心；一般認為最好的是企邊桂，最佳產地為越南清化。

李中梓在《雷公炮製藥性解》中記載了肉桂不同部位的名稱與藥效：「其在下最厚者，曰肉桂，去其粗皮為桂心，入心、脾、肺、腎四經，主九種心疼，補勞傷，通九竅，暖水臟，續筋骨，殺三蟲，散結氣，破瘀血，下胎衣，除咳逆，療腹痛，止瀉痢，善發汗。其在中次厚者，曰官桂，入肝、脾二經，主中焦虛寒，結聚作痛。其在上薄者，曰薄桂，入肺、胃二經，主上焦有寒，走肩臂而行肢節。肉桂在下，有入腎之理；屬火，有入心之義；而辛散之性，與肺部相投；甘溫之性，與脾家相悅，故均入焉。官桂在中，而肝脾皆在中之臟也，且經曰：肝欲散，急食辛以散之，以辛補之；又曰：脾欲緩，急食甘以緩之，以甘補之。桂味辛甘，二經之所由入也。薄桂在上，而肺胃亦居上，故宜入之。」

這一段，詳細講解了肉桂全株樹皮都有藥用價値，入心、肝、脾、肺、腎五臟。官桂在古代為上等肉桂，是進貢給皇宮的優質藥材，到了近幾十年，有很多藥材商人把肉桂中品質最差的、肉桂枝剝的皮，也就是桂通稱為「官桂」，所以需留意古今對於官桂的含義是不同的。

清代吳儀洛在《本草從新》中記載「肉桂，辛、甘，大熱。有小毒。氣厚純陽。入肝腎血分，補命門相火之不足，益陽消陰，治痼冷沉寒。下焦腹痛，奔豚疝痕，疏通百脈，宣導百藥。能抑肝風。而扶脾土。療虛寒惡食，濕盛泄瀉。引無根之火，降而歸元，從治咳逆結氣，目赤腫痛，格陽喉痹，上熱下寒等證。通經催生墮胎。」

這裡所說的墮胎主要是指肉桂有辛熱動血之性，對於肉桂有小毒，各醫家看法不一，清代汪昂所撰《本草備要》關於肉桂的記載特意把「有小毒」三字去除了。肉桂的功效可以總結為：補火助陽，散寒止痛，溫經通脈，引火歸元。

《本草綱目拾遺》中還記載了肉桂油「粵澳洋舶帶來，色紫，香烈如肉桂氣。或雲肉桂脂也，或雲肉桂子所榨，未知孰是。性熱，氣猛。入心脾，功同肉桂。」從這段描述來講，此處的肉桂油或許是浸泡油，古人對其來源也不是非常清晰，但這是一個有趣的記載。

錫蘭肉桂皮精油是非常有價値的一款精油，除了處理寒凝諸證，還能引火歸元，現代人思慮重運動少，貪食冷飮、喜歡吹冷氣，常常有陽虛兼陽浮問題，貿然使用熱性的精油，很容易上火，就是所謂的虛不受補，錫蘭肉桂皮精油可以很好地補陽，又能將虛浮在上的「火」回歸本位，非常適合現代人常見的陽虛陽浮體質。

肉桂性熱，這類精油不適合陰虛火旺，內有實熱，血熱妄行出血者及孕婦使用，或者經過辨證後，配伍其它精油使用。

相關書摘 ▶《正是時候開始中醫芳療【上集】》：精油有四種萃取方法，其他方式提煉的都不是精油

書籍介紹

本文摘錄自《正是時候開始中醫芳療【上集】・86種植物精油百科》，時報文化出版

作者：郭恒怡

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Photo Credit: 時報文化

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航