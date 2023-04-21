美國博物館祭出76萬元賞金懸賞隕石碎片，但要如何辨識隕石與一般石頭？

文：博物館吧The Museum Bar

美國緬因州礦物及寶石博物館（Maine Mineral and Gem Museum）在4月13日發出尋寶令，公開徵求4月8日掉落在美加邊境（緬因州東部和該州與加拿大相鄰區域）的隕石碎片，歡迎任何有興趣的人（加拿大鄰居也可以）踴躍加入這個「隕石」尋寶活動。

這個活動的起因是美國國家航空暨太空總署（NASA）的觀測網站指出，4月8日中午的時候，緬因州上空有隕石墜落，而且當地許多目擊者表示在天空有看到紅色光的軌跡，也有聽到音爆。

博物館的發言人表示，因為預估掉落的地方是在森林地區，尋找的難度很高，因此希望透過祭出獎賞來鼓勵大家幫忙尋找隕石碎片，讓博物館有機會可以展出掉落在自己州內的隕石，同時也強調，第一個向博物館提供當日隕石碎片重量達1公斤以上的人，博物館將會提供美金25,000元（約新台幣76萬元）的賞金；不過，就算找不到1公斤那麼大的隕石碎片，博物館也願意支付費用來購買「任何大小」的隕石碎片。

Photo Credit: NASA 美國NASA釋出的隕石墜落相關位置範圍

這個活動在網路上引起了大量的轉傳和分享，博物館預計將在本週末引發一波尋找隕石的熱潮。

如何第一眼辨識隕石（簡單版）

不過要如何判斷隕石碎片長什麼樣子，還有它跟一般的石頭比起來外觀有什麼不同呢？

美國地質調查局（USGS）的資料提供了簡單的辨識方法，如果你手上的石頭同時具有下面這幾個特性：

・密度高

・有磁性

・形狀特殊

・有熔殼（因為隕石穿越大氣層時融化，而在表面上形成的一層薄的硬殼）

那你可能手上有一塊隕石！

務必記得隕石沒有：

・淺色結晶體

・氣泡

・條紋

手把手教你撿隕石碎片！

遇到了隕石碎片該怎麼做呢？

歐美國家不少自然史博物館都有徵求過隕石碎片的經驗，提醒民眾如果遇到了疑似隕石碎片時，要記得以下注意事項：

首先，隕石對人體或任何陸地生物均無害，下列這些處理程序的目的，是保護隕石不會受到污染或產生質變（不是用來防止人變成外星人，隕石也不會變成外星人），目標是最大程度地減少對隕石的影響與傷害，來確保其科學、藝術層面的品質，而不是用來保護人們免於隕石危害。

看到疑似隕石碎片的礦石時，請務必使用「乾淨的手套」、「鉗子」，或是「鋁箔紙」。「鋁箔紙」是適合拿取和包覆隕石碎片的高CP值材料，建議使用一小部分的鋁箔紙拿起隕石碎片，也可以直接將碎片包覆在鋁箔紙中。

Photo Credit: Maine Mineral and Gem Museum 美國緬因州礦物及寶石博物館館內一景

為了讓隕石碎片保持清潔乾燥，建議放進密封袋中，來初步隔絕空氣濕度。若有乾燥劑或除濕劑更好，不過，要避免與隕石碎片直接接觸，例如：將隕石碎片包在鋁箔紙中，再與乾燥劑、除濕劑一併放入密封袋中。

請勿直接用手去碰觸剛墜落的隕石碎片，因為皮膚上的油脂和微生物會緩慢地降解隕石碎片的表面，使得隕石的熔殼（fusion crust）變暗或受到影響，並且污染隕石碎片，進而導致生鏽。這對於碳質隕石或其他罕見類型的隕石非常重要。

撿到隕石碎片時，請儘速聯絡相關機構或博物館，來確保隕石碎片獲得完善照護與研究分析。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航