2023/04/19,
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澳洲商人被控出售AUKUS等機密情資給中國間諜，面臨最高15年刑期

澳洲商人被控出售AUKUS等機密情資給中國間諜，面臨最高15年刑期
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

希爾戈與兩名化名為肯恩與伊芙琳的中國人互動了兩年多，這兩名中國人最先通過LinkedIn與希爾戈取得聯繫。隨後希爾戈與兩人交換了大約3300條微信訊息，希爾戈還在懷疑這兩人是中國間諜的情況下，邀請肯恩來澳洲拜訪自己。在互動中，希爾戈被要求手寫有關澳洲與美國、英國的AUKUS安全伙伴協議、四方安全對話、鐵礦石和鋰礦開採的報告，以換取裝滿現金的信封袋。

結合《美聯社》《衛報》《路透社》報導，澳洲商人希爾戈（Alexander Csergo）遭兩名疑似是中國間諜的人士以金錢收買，出售AUKUS安全伙伴協議、四方安全對話（QUAD）、澳洲鋰礦和鐵礦石開採等澳洲機密資訊的報告。希爾戈在4月14日遭到雪梨警方以「魯莽干涉外交事務」罪名逮捕，面臨最高15年的刑期。

希爾戈是誰？

希爾戈是一名55歲的通訊顧問，從2002年到2021年間，他一直生活在中國，並在當地從事數據行銷工作，包括為一家大型國際廣告公司工作。

澳洲法官巴爾科（Michael Barko）表示，希爾戈是一名「老練、熟知人情世故的商人」，在4月14日被捕之前，希爾戈就已經被澳洲情報部門盯上了一段時間。

希爾戈的律師科拉瑞（Bernard Collaery）則為希爾戈辯護，表示，希爾戈是一名經驗豐富、成功的商人，因為在中國優異的工作表現而受到鼓勵和稱讚，並且有權獲得無罪推定。他直言：「此案告訴我們，如果你在國外從事任何顧問工作，或是承包商及政府官員，並且你從事的工作，可能與澳洲的外交事務或國家安全有關，例如鋰、鐵礦石的供應，那麼你就有可能被警方懷疑、逮捕。」

事發經過

《路透社》、《衛報》與《美聯社》報導指出，希爾戈與兩名化名為肯恩（Ken）與伊芙琳（Evelyn）的中國人互動了兩年多，這兩名中國人最先通過LinkedIn與希爾戈取得聯繫。隨後希爾戈與兩人交換了大約3300條微信訊息，希爾戈還在懷疑這兩人是中國間諜的情況下，邀請肯恩來澳洲拜訪自己。

在互動中，希爾戈被要求手寫有關澳洲與美國、英國的AUKUS安全伙伴協議、四方安全對話、鐵礦石和鋰礦開採的報告，以換取裝滿現金的信封袋。

希爾戈於今（2023）年，帶著一份待搜集情報優先事項的「購物清單」回到澳洲，購物清單在希爾戈回國的三週後被警方發現，他也於4月14日遭到逮捕。

科拉瑞對檢方逮捕希爾戈的行為十分不滿，並稱希爾戈的報告，都是基於公開來源的消息撰寫而成，且雖然高額的現金支付，在澳洲可能不尋常，但在中國是一種常見的商業行為。科拉瑞直言：「檢方對希爾戈的控訴膚淺且未經證實。」

然而，負責該案的檢察官麥克雷斯（Conor McCraith）則回應，報告消息來源並非全部來自公開消息，其中也涉及非公開的內容，且希爾戈在懷疑該兩名中國人是間諜的情況下，不但沒通報警方還邀請肯恩作客的行為，也十分不合理。

科拉瑞表示，由於許多人不希望希爾戈透露中國的資訊，希爾戈若遭逮捕可能會有人身安全的疑慮，因此要求科拉瑞申請保釋。法院則以希爾戈與中國關係緊密，有潛逃風險為由，拒絕了希爾戈的保釋申請。

希爾戈面臨最高15年的刑期，他將於6月時再度出庭，針對此案件做說明。

新聞來源

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責任編輯：張博丞
核稿編輯：羅元祺


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