柯文哲缺乏核心思想，就像《模仿犯》的Noh一樣誤導青年政治小白
我們想讓你知道的是
柯文哲的厲害之處，就是當年輕人越來越覺得議題被藍綠兩黨鎖死，導致「政治無感但生活有感」時，說出許多聽起來都好像很有道理和務實，但細思後就會發現當中缺乏核心價值的話，其目的都是為了自身的聲量，跟著風向走。
文：蔡秉恩（台師大公民教育與活動領導學系在學生）
民眾黨主席柯文哲於其訪美行提出「不求戰不畏戰」的兩岸論述，作為我國目前第三勢力政黨主席確實有必要在國民黨的「九二共識」和民進黨的「四個堅持」中尋求一線生機，避免成為自身最討厭的小綠，或被藍營併吞。
然柯文哲自2014年競選台北市長到現今欲尋求總統大位，在兩岸論述的立場上持續變來變去，猶如熱門台劇《模仿犯》的Noh一般，追求流量和關注，並透過媒體帶風向，一切行為皆是為了自身的利益，缺乏核心思想，只想將自己形塑成超脫世俗，最懂人性的「柯神」。
忽略現實的兩岸論述
為了競逐2024總統大位，柯文哲提出「強國等距」的論述，希望務實處理兩岸議題並與美中保持等距關係，然現實真的和他想的一樣簡單嗎？
柯文哲過去雖曾支持綠營，2014年競選時，也與綠營合作，然其上任後，卻不斷向親中勢力靠攏，在2016年「雙城論壇」期間，脫口而出的「兩岸一家親」論述，更引起本土派的反彈。隨後，柯文哲又提出了「統獨是假議題」的論述，認為支持統一或獨立並不會立刻影響我國的國家定位。
在當今高度全球化之下，台灣的統獨議題不再只是地緣政治上的問題，已經上升至國際層次。我國位於第一島鏈的關鍵位置，國內政治發展攸關美日利益，半導體產業更為全球科技的重要命脈。在俄烏戰爭爆發後，各國紛紛用經濟制裁的方式對抗俄羅斯，證明了政治和經濟的連動關係。在國際社會中也形塑成壁壘分明的民主陣營和獨裁陣營，台灣身為民主國家重要的夥伴，國家定位的發展受到國際社會強烈關注。
台灣和以美國為首的民主國家靠攏是大勢所趨，美國透過實質立法強化台灣國防和經貿連結，捍衛台美間的共同利益，不僅證實了台灣是美國「可靠夥伴」，更告訴了柯文哲美中等矩不可能發生。
「不求戰不畏戰」和民進黨主張何異？
深怕被兩大黨稀釋的柯文哲，在馬英九訪中和蔡麥會後開啟了訪美之旅拯救自身流量。柯文哲在旅途中主張「不求戰不畏戰」，並表示不會像民進黨求戰和國民黨畏戰，然其主張恰恰證明了柯文哲和Noh一樣，害怕自己的聲量被人搶去而急著出風頭。
仔細檢視民進黨主席賴清德於其總統提名記者會中提出「民主和平」，認為和平無價，戰爭沒有贏家，備戰才能避戰，其強調的是在台灣人民對和平的共識下，守護民主現狀，並無柯文哲所說的民進黨求戰。
而回顧蔡英文提出的「四個堅持」，包含：堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。這四點主張同樣也獲得我國多數人民的支持，只有中國認為「四個堅持」是台獨言論，刻意挑釁。
難道柯文哲和中國立場一致，否定這四項堅持嗎？
誤導青年政治小白
柯文哲就像《模仿犯》中的Noh一樣，透過社群媒體操作，將自己神格化，把一些似是而非的價值傳播給青年世代，讓對於政治較無關注的年輕人，在社群上被柯文哲去脈絡化的論述誤導，而忽略政治現實。
柯文哲厲害之處，就在於他說的話聽起來都好像很有道理和務實，但細思後就會發現當中缺乏核心價值，所說的都是為了自身的聲量，跟著風向走，當個政治變色龍，從其兩岸論述，便可以證實這件事。
青年世代之所以選擇柯文哲，是因為在年輕人眼中，議題已經被藍綠兩黨鎖死，「政治無感但生活有感」，青年對於僵固的兩黨政治感到厭倦，居住正義和就業等議題都讓青年沮喪，才讓柯文哲有機可趁透過社群傳遞其個人魅力，也在青年族群獲取高支持度。
故，民進黨若想持續執政，搶回柯文哲手上的青年選票，應該持續和青年世代積極進行對話和溝通，重新建立信任，讓青年知道民進黨真正的主張，才能把青年世代從對柯文哲的信仰中引導出來，不再被其去脈絡化和煽動式的言論綁架。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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乾淨的水源，孩子的救援：別讓孩子繼續喝髒水！
我們想讓你知道的是
你知道嗎？世界上，每4人就有1人缺乏可用的乾淨水──事實上，每天死於飲／使用髒水相關疾病的5歲以下兒童高達近800名，這些孩子需要你我協力搶救！世界展望會致力於幫助世界各地的孩子們獲得乾淨水與更好的衛生條件，希望透過這篇文章，邀請您一起加入水資源行動的行列。
我們生活於水資源充裕的台灣，或許從來沒有想過，「缺水」究竟會對生活帶來哪些影響？我們可能也很難想像，為了取回每日需要的生活用水，而要每天早起跋涉至少6公里的生活──但在某些脆弱地區，這卻是真真切切的生活日常。
從數據看世界：水資源危機正發生
從數據觀察全球水資源危機的現況，我們會發現不少讓人驚訝不已的關鍵數字：至今全球仍有約20億人口沒有乾淨水可喝，相當於每4人之中，就有1人缺乏可飲用淨水；如果聚焦於缺水地區的孩童，我們還會看見不安全的水、環境和個人衛生對兒童的致命影響──每日死於不安全的水、衛生設施和個人衛生相關疾病的兒童將近800人。
數字背後，是一個個本應豐盛，但卻因為水資源問題而嚴重匮乏的生命。據聯合國兒童基金會統計，在長期戰火衝突的國家中，5歲以下孩童死於缺乏乾淨用水的可能性是死於直接暴力的20倍，可見水資源到底會對脆弱地區產生多大的負面影響。更甚至，取得水資源過程可能面臨的風險與困難，還會導致教育剝奪、疾病感染、飢餓與貧窮等社會問題：
一、過度遙遠的水源
為了前往較遠的水源取水，婦女和兒童往往需要犧牲睡眠、上學或是勞動時間。較長的取水路途不只嚴重影響兒童就學、專心讀書的機會，取水途中可能遭遇動物攻擊或性別侵害等危險。
二、不安全水源的風險疑慮
脆弱地區的取水點大多是人畜共用、裸露於地表等高度汙染風險，飲用後很可能導致霍亂、痢疾、腹瀉等致命疾病，它們也理所當然地成為當地5歲以下兒童死亡的第二大主因。即便有幸康復，疾病後續造成的營養不良和發育遲緩等慢性病，也會影響兒童一輩子。
三、水源歸屬與管理爭議
在缺水地區，水資源往往是暴力衝突的根本原因，有時這讓弱勢家庭需要付出不平等的代價，來獲取生活用水；而在經濟層面，缺乏水資源不只會導致農作物歉收，也會讓地區缺乏永續水資源管理與維護的觀念，導致遭遇乾旱、水患等災害發生時，對弱勢兒童的成長機會產生更大威脅。
WASH計畫：為孩子的生命注入活水
為幫助脆弱地區的孩子，世界展望會長期投入水資源領域的工作，不只是臺灣投入該領域最多的非政府組織，也是全球提供最多乾淨用水的非政府組織。多年以來，世界展望會透過提供安全水資源的「享有乾淨水（Safe water）」、建造廁所與洗手台等基礎衛生設備的「改善衛生設施（Improved sanitaion）」，以及教育社區居民正確水資源及衛教知識的「健康的衛生習慣（Hygiene behaviour）」三大方式推動「乾淨水、衛生設施&衛生習慣計畫」（WAter、Sanitation & Hygiene，WASH計畫），持續為世界各地的孩童、帶來乾淨的飲用水。
2022年，台灣世界展望會分別在柬埔寨、印尼、民主剛果、莫三比克、尼日、馬利、獅子山、史瓦第尼等8個國家，執行9個發展型水資源暨衛生計劃，估計共約8萬9千名兒童、家人與社區居民受益。特別的是，這項方案採用社區參與整合的推動模式，透過與社區共同設計，發展出可永續運作的用水與衛生的解決方案，如此一來，即使世界展望會離開，他們依然可以維護水資源和衛生設施，讓供水設施持續不斷的運作下去。
以馬拉威的坎培薩社區為例，對當地居民而言，外出取水是再日常不過的事情。「我們常常在凌晨4點左右起床去取水，」生活在馬拉威Sitima村的凱瑟琳說，「雖然已經早起，但有時取水點還是人滿為患，這時我們就必須從沼澤取水，不得不面臨因髒水染上疾病的風險。」為了每日生活所需的必須用水，他們每天必須花費將近3個小時，長途跋涉數公里，從未受保護的水源取水。但是，偏遠的水源加上汙染風險極高的水質，讓坎培薩社區的婦女與孩子面臨嚴重的就學及健康風險──早起取水不只讓孩子們有時難以在課堂上集中注意力、水源品質的不穩定性也讓此地5歲以下兒童有高達27%的腹瀉患病率。後來，台灣世界展望會進駐至此，推動發展型水資源暨衛生計劃。期間不只幫助社區新建五口社區水井，也進行水衛生教育、傳授永續水資源管理的技術與能力，幫助村落發展行動計畫，有效改善當地兒童腹瀉盛行率與社區健康狀態，估計直接受益人數高達1320人。
走入脆弱地區，散播希望泉源
除了馬拉威，世界展望會的足跡還遍布亞洲、非洲等近100個國家，他們馬不停蹄地從事水資源相關的工作，都是為了圓滿孩子豐盛的生命。截至目前，每天有3間學校受益於安全飲用水行動，57萬個孩子因此能夠在學校取得淨水資源，整年下來，世界展望會至少提供350萬人改善衛生環境，更是每10秒鐘，就有1個人因為世界展望會而獲得乾淨水。
儘管已經幫助許多地區解決水資源問題，但世界展望會仍然沒有停止努力，持續將乾淨水和基礎衛生設備送入有需要的社區，期望在2025年達成幫助1500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。因為我們知道，沒有乾淨水的生活，是地球上十分之一人口面臨的現實。
雖然我們無法真正體會，但是您可以和世界展望會一起伸出援手，每個人只要300元，就能夠為建造供水設施盡一份心力，多幫助脆弱地區的孩子獲得乾淨水，迎來生活的巨大轉變。讓我們一起攜手，用乾淨水源打造孩童成長的樂園，直到世界不再有人感到渴！