柯文哲缺乏核心思想，就像《模仿犯》的Noh一樣誤導青年政治小白

文：蔡秉恩（台師大公民教育與活動領導學系在學生）

民眾黨主席柯文哲於其訪美行提出「不求戰不畏戰」的兩岸論述，作為我國目前第三勢力政黨主席確實有必要在國民黨的「九二共識」和民進黨的「四個堅持」中尋求一線生機，避免成為自身最討厭的小綠，或被藍營併吞。

然柯文哲自2014年競選台北市長到現今欲尋求總統大位，在兩岸論述的立場上持續變來變去，猶如熱門台劇《模仿犯》的Noh一般，追求流量和關注，並透過媒體帶風向，一切行為皆是為了自身的利益，缺乏核心思想，只想將自己形塑成超脫世俗，最懂人性的「柯神」。

忽略現實的兩岸論述

為了競逐2024總統大位，柯文哲提出「強國等距」的論述，希望務實處理兩岸議題並與美中保持等距關係，然現實真的和他想的一樣簡單嗎？

柯文哲過去雖曾支持綠營，2014年競選時，也與綠營合作，然其上任後，卻不斷向親中勢力靠攏，在2016年「雙城論壇」期間，脫口而出的「兩岸一家親」論述，更引起本土派的反彈。隨後，柯文哲又提出了「統獨是假議題」的論述，認為支持統一或獨立並不會立刻影響我國的國家定位。

在當今高度全球化之下，台灣的統獨議題不再只是地緣政治上的問題，已經上升至國際層次。我國位於第一島鏈的關鍵位置，國內政治發展攸關美日利益，半導體產業更為全球科技的重要命脈。在俄烏戰爭爆發後，各國紛紛用經濟制裁的方式對抗俄羅斯，證明了政治和經濟的連動關係。在國際社會中也形塑成壁壘分明的民主陣營和獨裁陣營，台灣身為民主國家重要的夥伴，國家定位的發展受到國際社會強烈關注。

台灣和以美國為首的民主國家靠攏是大勢所趨，美國透過實質立法強化台灣國防和經貿連結，捍衛台美間的共同利益，不僅證實了台灣是美國「可靠夥伴」，更告訴了柯文哲美中等矩不可能發生。

「不求戰不畏戰」和民進黨主張何異？

深怕被兩大黨稀釋的柯文哲，在馬英九訪中和蔡麥會後開啟了訪美之旅拯救自身流量。柯文哲在旅途中主張「不求戰不畏戰」，並表示不會像民進黨求戰和國民黨畏戰，然其主張恰恰證明了柯文哲和Noh一樣，害怕自己的聲量被人搶去而急著出風頭。

仔細檢視民進黨主席賴清德於其總統提名記者會中提出「民主和平」，認為和平無價，戰爭沒有贏家，備戰才能避戰，其強調的是在台灣人民對和平的共識下，守護民主現狀，並無柯文哲所說的民進黨求戰。

而回顧蔡英文提出的「四個堅持」，包含：堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。這四點主張同樣也獲得我國多數人民的支持，只有中國認為「四個堅持」是台獨言論，刻意挑釁。

難道柯文哲和中國立場一致，否定這四項堅持嗎？

誤導青年政治小白

柯文哲就像《模仿犯》中的Noh一樣，透過社群媒體操作，將自己神格化，把一些似是而非的價值傳播給青年世代，讓對於政治較無關注的年輕人，在社群上被柯文哲去脈絡化的論述誤導，而忽略政治現實。

柯文哲厲害之處，就在於他說的話聽起來都好像很有道理和務實，但細思後就會發現當中缺乏核心價值，所說的都是為了自身的聲量，跟著風向走，當個政治變色龍，從其兩岸論述，便可以證實這件事。

青年世代之所以選擇柯文哲，是因為在年輕人眼中，議題已經被藍綠兩黨鎖死，「政治無感但生活有感」，青年對於僵固的兩黨政治感到厭倦，居住正義和就業等議題都讓青年沮喪，才讓柯文哲有機可趁透過社群傳遞其個人魅力，也在青年族群獲取高支持度。

故，民進黨若想持續執政，搶回柯文哲手上的青年選票，應該持續和青年世代積極進行對話和溝通，重新建立信任，讓青年知道民進黨真正的主張，才能把青年世代從對柯文哲的信仰中引導出來，不再被其去脈絡化和煽動式的言論綁架。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航