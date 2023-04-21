TNL+ 2023/04/21,
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從魯迅的散文詩〈影的告別〉啟程，回憶金融風暴前的亞維儂藝術節

從魯迅的散文詩〈影的告別〉啟程，回憶金融風暴前的亞維儂藝術節
《影的告別》劇照｜Photo Credit: 林申全攝影

我們想讓你知道的是

難忘亞維儂2007，金融風暴前夕，1000個以上的劇團，在夏日炎陽的古堡裡，和水洩不通的旅人遊客及劇場觀眾共度每一晨昏的戲台，從早晨九點半到深夜十二點，就是這麼瘋狂的，街頭巷尾貼滿海報，讓演出與交流的眼神不斷，在危機前夕的亞維儂！

〈影的告別〉是魯迅的散文詩。這首詩，主要描述的是影與主人告別後，經歷了怎樣的生命歷程？這個命題本身就很有意思，苦人心思！是的，剛這樣想著，「影」似乎便脫離了「形」，和我們爭論起這世界的普世價值來了！不是嗎？

「影」是會這樣做的，因為設若如影隨形，則有形才有影；倒過來的話呢？影一旦不隨形，而有了自身獨立的個體生命，便是「影」對「形」的叛離了！這叛離，很物質地在精神領域中遊走，說出一種情境，即是對常規的凝視與批判！

2007年，大抵抱持這樣的思維，開始以魯迅〈影的告別〉中的詩行，做為發想，運用身體意象的交錯呈現，以身體即興連結詩行作為一齣詩劇的啟程，前往法國亞維儂戲劇節持續40回日場演出，並在北京朝陽劇場與台北牯嶺街小劇場和觀眾交流。

在這首引人深思的散文詩中，有一段恰是當年將這首詩轉譯為劇本，並登台演出的關鍵。詩中，這樣敘述：

「我不過一個影，要別你而沉沒在黑暗裡了。然而黑暗又會吞併我，然而光明又會使我消失。

然而我不願彷徨於明暗之間，我不如在黑暗裡沉沒。

然而我終於彷徨於明暗之間，我不知道是黃昏還是黎明。

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