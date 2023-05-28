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細思極恐《西遊記》（一）：唐僧為什麼要去取經？抽絲剝繭的時間到了

細思極恐《西遊記》（一）：唐僧為什麼要去取經？抽絲剝繭的時間到了
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

如果我們複盤整個故事，會發現這個取經任務很不對勁，從一開始就很不對勁。所有看似巧合的情節背後，好像都有一雙大手在默默引導著一切。仔細看完你會發現，《西遊記》其實是一個恐怖故事。

小朋友，你是不是有很多問號。

最大的一個問號，肯定和我一樣，就是想不明白《西遊記》到底好在哪。

如果你也喜歡讀中國古典文學，四大名著便是繞不開的四座大山。然而雖然它們代表著章回小說的最高藝術成就，但讀著讀著卻也不免讓人生疑，開始百思不得其解古人的藝術評價體系，尤其不懂《西遊記》為什麼在四大名著裡面。四大名著裡，有三本入圍晉級是比較好理解的：《三國演義》鬥智如妖，《水滸傳》快意恩仇，《紅樓夢》詩意翩翩......它們的劇情簡單直接，故事線邏輯清晰，前因後果條理分明。《三國》的主線是蜀漢政權的崛起與劫毀，《水滸》的主線是梁山好漢的聚義與離散，《紅樓》的主線是賈家的繁華與落寞，都很好掌握它們的藝術性。

三個故事，三種由盛而衰，從喧鬧走向寂寥。換句話說，這三大名著的共通之處是「奔向毀滅」。

這是小說起碼的素養，走向索福克勒斯是小說家唯一的美德。然而在三大名著之外，還有一本叛逆作品，不走尋常路，它就是《西遊記》。《西遊記》是一本很怪的小說，沒有悲劇結尾，沒有自由落體。遊戲通關，所有人佛光普照，散發無量般若光明雲，滿地都是禮炮的彩屑。按理說論藝術成就的高低，這種皆大歡喜的故事並不會獲得太大的青睞，因為頂級的藝術都是絕望的掙扎，《百年孤獨》、《安娜卡列尼娜》、《變形記》、《西線無戰事》都很絕望，藝術是絕望者的身影。

因此這就讓《西遊記》的屏雀中選略顯尷尬，畢竟《西遊記》表面上看起來不怎麼絕望。《西遊記》像是心靈雞湯，它描寫天道酬勤，提倡有志者事竟成，歌頌跋山涉水的毅力與勇氣，一派樂觀開朗，彷彿一場校外教學，極樂靈山之上，如來大悅，我有嘉賓，鼓瑟吹笙。

因此有人說，《西遊記》最精闢的道理是「不經一番寒徹骨，焉得梅花撲鼻香」，很適合創業者來讀，這實際上是一個天大的誤會。

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