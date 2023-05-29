細思極恐《西遊記》（二）：所有的妖魔鬼怪，都是校外教學的NPC

再講另一件更邪門的事。

我們都知道，孫悟空很強。但《西遊記》裡，取經小隊路上遭遇九九八十一難，百鬼夜行，妖魔作亂，連孫悟空都灰頭土臉，被折磨的不輕，這就很奇怪了。按照一般人對於妖怪的傳統理解，這些妖怪很不尋常。他們太強了，戰力與孫悟空不相上下者不在少數，能夠打贏天上神仙者更是大有人在。

這麼強的孫悟空，堂堂齊天大聖，舞弄著如意金箍棒，取經路上居然有超過一半的怪物愣是沒打過。黑熊精、黃風怪、牛魔王、青牛精、六耳獼猴、蠍子精、黃眉大王、九靈元聖......孫悟空打起來都不輕鬆，並且時常必須前去求助佛道兩家的各路大仙。這就很奇怪了。

有些人說，這些怪物的強悍是為了襯托主角一行人的鬥志，為了表現取經之難，難於上青天，進而讓唐僧等人最終的成佛顯得順理成章。

但問題是，孫悟空為什麼打不過呢？其實並不是孫悟空武力值太低，《西遊記》裡妖精作惡的方式很特別，幾大反派主要憑藉的是法寶。

他們的法寶從哪來的？這裡的想像空間無限大。

幾個典型的例子

比如獅駝嶺的金翅大鵬，這是一個狠人。拿著法寶「陰陽二氣瓶」，五百年前（注意這個年份）來到此地，把整個獅駝城國全城上下吃的一乾二淨，自立為王，孫悟空根本打不過。最後還是孫悟空到處拉人幫忙，出動了五百羅漢、三千揭諦，還有迦葉阿儺兩人，並讓如來親自出馬，才收服了大鵬。