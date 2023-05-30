細思極恐《西遊記》（三）：取經路上，豬悟能與沙悟淨的作用到底是什麼？

要搞清楚唐僧一行人為何要取經，就不能不用「權力鬥爭」這個框架來理解前因後果。

《西遊記》世界裡有兩方勢力，一邊是以天庭為代表的道家集團，另一邊則是後起之秀，以如來為代表的佛家集團。

《西遊記》的故事，就是建立在兩者的明爭暗鬥之上。所有無法從故事明面上釐清之處，到了權力鬥爭這個暗線裡，全部醍醐灌頂，迎刃而解。

因此，如果要在邏輯上把《西遊記》的故事串起來，就不能不重點關注道家與佛家的鬥法。而鬥法的關鍵，集中在三件事之上：爭奪悟空的控制權、爭奪蟠桃的供應權、爭奪取經小隊的人員配置權。

行動代號：孫悟空

首先，要理解天庭與靈山的權力鬥爭，必須先搞清楚誰是鬥爭的傀儡。在《西遊記》的世界當中，最主要的傀儡是孫悟空，他其實是靈山第一大功臣，雖然他自己並不知情。

因此好好研究孫悟空是很有必要的，從這隻猴子身上，我們能夠隱隱約約的看出靈山與天庭勢均力敵的來回拉扯。

事實上，如果仔細閱讀《西遊記》的原文，會發現關於孫悟空的描寫，字裡行間有很多匪夷所思的橋段。