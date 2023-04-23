【專訪】策展人馮建彰：策展人是無中生有的路，沒有前例可循，而城市就是他的舞台

文：許容榕

馮建彰是啟動台灣演唱會「工業革命」的先驅，他創設的「FREE’S」是國內第一家演唱會舞台設計公司，「這是一種打造夢境的創作。」他如此形容自己的工作。後來，「FREE’S」和台灣第一家掛牌上市的全方位展演服務公司「必應創造」合併，馮建彰轉任創意長，強強聯手。

2020年，馮建彰為人生作出了新的選擇，他離開必應創造，成立了新一代「FREES 」，他用六個圓點組成的英文字母F做為公司LOGO，象徵草創公司的六個夥伴。

比起第一代公司，名字少了一撇了FREES，要挑戰的是更多元的可能，如何沉浸式劇場、虛擬歌手、和最新的XR （延展實境）等技術，運用到舞台空間視覺上？剛邁入知命之年的馮建彰，仍繼續為打造新的夢境而修練著。

Photo Credit: 馮建彰提供 新一代「FREES 」，他用六個圓點組成的英文字母F做為公司LOGO，象徵公司的六個夥伴

隨著產業浪頭前行的夢想家

入行近30年，業界稱馮建彰「二馬哥」，翻開他的職涯編年史，每一次轉折都和產業變遷有關。他從電視台的美術設計起家，彼時歌手在電視台辦演唱會，但隨著電視台收視下滑、唱片業受MP3、盜版夾擊，宣傳費少了、電視演唱會也走入歷史。而後「巡迴演唱會」產業應運而生， 相關產業蓬勃發展，30歲的他決定帶著團隊離開電視圈，在2005年成立 「FREE’S」。

沒想到2014年又迎來關鍵轉折，相信音樂演唱會製作部門計畫整併，要讓演唱會製作組規模更強大，他面臨兩難：「我們七成以上的業績都在五月天身上，作為舞台設計這個小小的部分，如果不整併的話，我可能也沒有生意了。」加上創業夥伴們邁入家庭，希望有更穩定的生活，於是他主動談整併，FREE’S華麗轉身下台，成為必應創造的一份子。

Photo Credit: 馮建彰提供 2014年馮建彰加入必應創造，天團五月天成為頂頭上司

安穩無虞，卻是低潮的開始

以外界的眼光來看，必應創造是上市公司，有五月天這隻金雞母，馮建彰身為必應創造的創意長、股東之一，早已達成財富自由，但他的靈魂不安於室，嚴肅說：「如果要問我的低潮期，其實就是整併到必應之後。」

馮建彰解釋，當生活回歸平穩，坐領月薪，成為管理層，不用擔心下個案子在哪裡，「五月天幾乎已經把所有都給你了，你不用去搶都會有案子，人生會有一點點『動力』的問題。」

再者，整併之初，他面臨數位化的衝突，「你看五月天的演唱會，幾乎全部都是LED，越來越大面，乾脆整個體育場全都覆蓋LED算了！」舞台設計的藝術價值日漸降低，他陷入自我懷疑。

此時，產業又開始悄悄發生變化。大眾流行音樂走向分眾化時代，能辦大型巡迴演唱會的歌手越來越少，他說：「藝人一旦少，產業需求就會變少。」同時，光影藝術家及各種策展團隊崛起，馮建彰觀察到：「這與許多大型的城市慶典有關，可能是由公部門帶起的一股文化新潮流，用創意、設計去改造城市，這些改變了產業很多。」

分眾化時代來臨，重新找尋自我定位、作品更在乎大眾

以城市為舞台的大型公共展演興起，他開始研究如何切入這個行業，察覺到國外許多知名的光影團隊，也是從「服務藝人」起步，他表示：「因為服務藝人造就了十八般武藝，只要把服務藝人的創意和技能，應用在大型光影，張力就可以延續！」

其實，大型光影展演和演唱會舞台，製作脈絡是一樣的，差別是主客易位，若說他有什麼立基點，就是他更在乎市場反應，「我們深具娛樂性。為什麼？因為我們一開始就不是從小眾路線出道，在某些學者的觀點，我們可能比較沒有藝術背景。但我們標榜平易近人，即便是從事藝術創作，也一定要大眾化，絕對能夠做出讓你深受感動的作品。」因此，他們的作品離不開大眾的流行音樂，「我們需要音樂的渲染力。」

在必應的後面二年，他開始出國旅行開眼界，甚至直接飛到日本拜訪他的學習對象：日本Perfume演唱會的幕後推手，真鍋大度、MIKIKO和石橋素。「這就是傳說中的工作室！我竟然可以進到這裡。這有點像我當初進入電視台，看到都是小燕姐、金城武、梁朝偉那些藝人明星，我覺得是一樣的。」他此行是想邀請大神們來台交流，想當然爾被拒絕了。

不過，天助自助者，半年後他承辦「臺北流行音樂流行論壇」，有官方名義加持，加上之前接觸，這回他如願以償並與日本團隊結下良緣。

後來他再飛到日本看真鍋大度的展演，看見現場大排長龍，馮建彰深受啟發，「他們可以從一個幫藝人服務的團隊，到變成有自己的創作展演的品牌，這完全打開我的想像，當時以創意長的視角，也認為必應創造未來必須往這樣的方向發展。」

Photo Credit: 馮建彰提供 馮建彰直接飛往日本，難掩興奮之情在Rhizomatiks Research門口留下紀念照

Photo Credit: 馮建彰提供 馮建彰最終邀請真鍋大度、MIKIKO、石橋素來台參與論壇，更搭起了友誼的橋樑

與過去告別，疫情卻來了

不過，過去的成功經驗，也可能成為絆腳石。馮建彰表示：「好像必須要婉拒一些事，才能更專注在創作，這些是我過去學不會的。打從我一入行進入電視台，就有服務業心態，我發現我割捨不掉，誰找我們我們就上，好像當乙方為別人服務是我最大志業，我失去了自己。」

他開始挑選案子，最後，這份割捨也包括待了六年的必應創造。為了打造自己的品牌和作品，累積了經驗與人脈之後，2020年，他帶著子弟兵離開必應創造，重拾FREES的招牌，以「自由的設計」為名重新開張，準備大展拳腳。

然而，COVID-19來了。疫情之下，百業蕭條，閒來無事，馮建彰鼓勵同事，以小巨蛋為主題練習XR，其中一位打造的「末世小巨蛋」，頗符合那時的心境，「因為疫情或戰爭，導致人類無法群聚，人類無法群聚，就沒有演唱會了。」