品牌策略可以參考經濟學，分為「總體品牌」與「個體品牌」嗎？
我們想讓你知道的是
過去在討論品牌（Brand）或品牌化（Branding）的時候脫離不了幾個面向，像是品牌目的、形象、個性、語調，在我看來，這一類的定位跟設定是很私密的，也就是把品牌視為「個體」，我們說的，品牌要有真實性（authenticity），不要假裝成別人去迎合市場。
文：Porter
在腦中揮之不去的想法，想想還是得寫下來也許未來有機會進一步探討。
過去在討論品牌（Brand）或品牌化（Branding）的時候脫離不了幾個面向，像是品牌目的、形象、個性、語調，在我看來，這一類的定位跟設定是很私密的，也就是把品牌視為「個體」，我們說的，品牌要有真實性（authenticity），不要假裝成別人去迎合市場。
另一方面，我們常常會觀察趨勢，品牌化的本質就是一種商業行為、是一種資產。我們也不難發現品牌的發展其實是有趨勢的，而且趨勢很大程度受到經濟、社會、科技的影響。
品牌學有機會像經濟學那樣分成「個體品牌」與「總體品牌」嗎？這樣會不會操作品牌上比較好區分需求？舉例來說，一個客戶找上品牌顧問尋求幫助，客戶需要的其實是符合市場趨勢的品牌操作，包括市場溝通、宣傳等，但品牌顧問堅持要從個體品牌著手，重新定義品牌形象、價值觀跟CIS等。
這樣的例子不是沒有發生，很多時候企業不相信品牌，認為品牌只是重新換個識別沒有長期效益，往往就是因為品牌顧問只完成了一次性的品牌重塑（個體），但企業卻希望能夠直接帶來商業效應（總體市場）。牛頭不對馬嘴，甲乙方期待與認知不同，迎來的自然就是期待落空。
如何解釋總體品牌及個體品牌
這裡雖然用了「總體」跟「個體」，但跟經濟學的用法應該是八竿子打不著，我本身也不是經濟學背景，所以也不假裝懂這一部份的知識，就當作只是用了相同的字眼。
- 個體品牌（Micro-branding）
對我來說，品牌是非常私密、個人而且需要忠於自我，了解自己是什麼樣的個性、擅長什麼、喜歡什麼，想要達成什麼樣的目的，套用在個人品牌或是企業品牌都一樣。所以在執行branding的時候，一般都先從訪談做起。
個體品牌專注於特定公司或產品的形象、特點和市場定位，透過深入了解個體的優勢和劣勢，找到獨特的價值主張，也就是能給消費者什麼只有我能給的價值。
個體品牌簡單來說，就是徹頭徹尾、由裡至外完整的定義一個品牌。讓一個品牌說得出特色、有差異，同時具有識別度，不用說明就認得出，消費者或客群不會將A品牌搞混成B品牌。
企業識別系統以及產品品牌（或產品定位）也許可以歸類在這個範疇:
CIS企業識別系統，其中大致包括:
- 你看起來怎麼樣 - 視覺識別 （visual identity） - 如標誌、顏色、聲音、輔助圖形等
- 你怎麼說話與做事 - 行為識別 （behaviour identity） - 如口號、文案、語調等
- 你認為什麼是對的 - 理念識別 （mind identity） - 如品牌故事、文化、價值觀、理念等
產品品牌（product branding）
認識一個品牌的視覺、行為與理念之後，身為消費者則會思考這個品牌的產品與服務能給我什麼直接的價值？ 是享受、便利、解決基本需求、節省成本，面對的目標客群是誰？ 這群客群有沒有特殊的需求？
如果把企業或個人當成個體品牌的單位，企業可能會有多條產品線，每個產品線其實都需要各自的產品品牌定位，因為面對的消費者階級都不同，例如同樣是化妝品，面對學生與上班族就需要截然不同的產品定位（包括價格定位）。
CIS系統與產品品牌系統應該是相輔相成的，難就難在產品品牌要在凸顯產品特色的同時，也能完整遵循CIS系統。舉例來說，消費者走到賣場能輕易辨識Apple的高階iPhone Pro系列與入門iPhone SE系列（清楚的產品品牌），但同時也都知道這是Apple的產品（遵循CIS系統）。
- 總體品牌（Macro-branding）
品牌的本質既然與商業行為息息相關，那麼品牌的行為就不可能不與經濟、社會、科技發展的整體脈絡脫鉤，因此像是Interbrand、Pantone每年會提出品牌或是色彩趨勢，這些趨勢背後的依據就是社會經濟科技的大趨勢。
總體品牌就像是品牌發展脈絡的廣泛概念，從最早烙印在牛隻上用來辨識擁有權，後來多了品質保證、次文化的歸屬感，再到近期談論社會責任的行為，我認為都屬於總體品牌的範疇。
如果說個體品牌是聚焦在自己，那麼總體品牌就是「所有人在玩什麼」？清楚表述自己的特色還不夠，還要能夠跟上市場的主流趨勢。
總體品牌就像是整個行業或市場的品牌氛圍、品牌趨勢以及消費者對該行業品牌的整體看法。我們很常舉例「柯達」沒有跟上數位潮流錯過數位相機的趨勢而被淘汰的故事，更仔細地說，柯達並非沒有做好個體品牌，而是沒有做好總體品牌。
除了柯達時刻，在近幾年的大事件中我們的文章也有提過，像是〈疫情期間品牌可以做些什麼回饋社會〉、〈元宇宙來臨，品牌如何改變溝通方式〉、〈AI時代中，品牌的角色該如何變化〉。
品牌受到科技趨勢影響的程度遠遠不只如此，像是4G的出現造就串流媒體品牌的興起，進而改變消費者習慣的溝通方式（照片、影音、短影音）；或是物聯網的普及推進智慧家電的逐步普及；或是隨著環境議題的浮上檯面，讓眾多品牌紛紛制定自己的綠色生產計劃；或是對於LGBTQ的議題趨勢，品牌開始紛紛表態、支持。
品牌策略：個體品牌與總體品牌的交互
「策略」是指一間企業如何從A走到B，思考A志B的最佳路徑、方法手段、工具，以商業角度考量，策略的成效要能強化競爭優勢、實現經濟效益。
那麼品牌策略是不是可以解釋成，以符合品牌原則的策略手段強化競爭優勢、實現經濟效益、品牌目標與核心價值。簡單來說，在不考慮品牌的前提下，也許有10個手段能從A走到B，但加上品牌的元素後，可能只剩3個手段。
一個完整的品牌策略必須同時考慮到個體品牌與總體品牌，在清晰呈現品牌的同時，也掌握市場趨勢保持競爭力。
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AI助攻心佔率！解密中國信託銀行培養AI科技軍火庫，瞄準顧客實現精準個人化服務
我們想讓你知道的是
中國信託打造以數位轉型導向的「科技軍火庫」，成員兼具科技及金融背景，組成人工智慧研發、IT及商業分析與規劃團隊。究竟，中信銀行是如何培養出這支具有國際級戰力的AI大隊？
近期生成式人工智慧（Generative AI）工具如ChatGPT、Midjourney、Copilot成為熱門話題後，AI彷彿進入新紀元，讓大眾相信人工智慧改寫產業典範的日子將在不久後到來。其中，金融業也有越來越多場景導入AI，從內部培養AI團隊優化顧客服務，藉此減少例行人力工作，又能提升顧客服務效率。
中信銀行聚焦兩大AI戰略
組織要從零開始培養一支極具戰力的AI軍團，擬定事半功倍的計畫最是上策。中信銀行透過奠基競爭力護城河；廣納科技、金融及IT人才；並且找到對的攻擊點快速在AI服務稱王，在去年獲得《Global Finance》頒發的「全球傑出金融創新實驗室」。
中信銀行從2017年開始籌備AI大數據研究發展中心，從底層基礎架構開始著手，整合十多年來散落於各部門的結構化、非結構化資料，搭配研究開源演算法，甚至組團到美國參加AI競賽，從實戰中蓄積技術能量，從中驗證AI算法的可用性及商轉可行性。
AI要實際落地，往往最需跨界人才的互動，因此中信銀行讓第一線接觸顧客的金融部門提出想法，借助他們長期累積的領域知識（Domain Knowledge），搭配IT好手一起幫助數據科學家開闢路徑。在理解彼此語言及共識之下，進而挖掘出龐雜數據礦中的金子，給予資料模型最適切的指令。
最後是找到市場迫切的痛點，藉此優化服務品質提升品牌心佔率。中信銀行聚焦兩大戰略，也就是「投其所好」及「無所不在」，環繞於顧客體驗的本質，設想顧客在線上、線下與中信銀行的各種接觸情境，給予深度及廣度兼具的服務。也是在這兩大戰略之下，中信銀行先後創造兩個知名的AI服務。
提供消費者適合的優惠券，「猜你喜歡」個人化推薦展現萬中選一
現代人使用信用卡已習以為常，但要刷哪張卡搭配哪個優惠券讓效益最大，則是許多消費者最在意的事。為了維持信用卡的黏著度，並且確保合作商家的優惠/酷碰券在發送前，能掌握「要準備多少張？用什麼通路發送？主力客群瞄準誰？」這就是AI能幫上忙的切入點。
藉由梳理去識別個資後的顧客金流行爲，舉凡像信用卡消費記錄、轉帳行為、網銀官網瀏覽軌跡…等綜合數據來訓練模型。運用巨量資料的分析技術，推測每位消費者可能對哪一類主題的優惠資訊會比較有興趣，進而篩選出適合的折價券推送給消費者，並且透過後續訊息點擊率、用券率的反饋進行比對，持續優化AI模型的準確度。
透過主動推薦，讓顧客使用優惠券的意願更提升，也能幫助業務部門擴展更多異業商家，願意跟我們合作，創造消費者、商家、中信的三贏局面。確實，透過AI預測領券的誘因，也讓顧客養成使用中信銀行網銀的習慣，無形中還有助曝光理財、投資相關方案，擴大更多金融產品的銷售。
小細節大學問，AI幫助刷卡通知每月少掉3.5萬通來電數
刷完信用卡之後，網銀APP通常會跳出通知，或是每月電子訂單能查詢每筆刷卡紀錄。然而消費者最常遇到這類情境，例如用信用卡付款Uber Eats，但刷卡通知明細僅顯示優食台灣股份有限公司，日後容易造成卡友誤以為信用卡被盜刷，還要額外撥打客服電話查詢。
以中信銀行為例，旗下約有520萬戶信用卡、金融卡客戶，每年累積4.2億筆刷卡數，統計發現，信用卡刷卡後的消費通知明細內容僅3成比例讓客戶直覺理解，因此每月固定有3.5萬通的疑慮來電，造成客服人力浪費也形成消費者不便。於是，AI使力的契機便是透過大數據進行比對，歸類出大眾易理解又直白的商店別名，將別名加註到刷卡消費通知，自然就能減少卡友的疑慮。
中信銀行透過NLP深度學習、文本聚類、文本和時間序列特徵工程，幫助編譯和整理大量的歷史刷卡數據。接著開發出商店分類的AI算法，讓系統把既有資料與外部數據的慣用語進行比對，匹配出消費者一眼就能看懂的關鍵字。
這項工程讓原本僅有3成客戶可以直覺理解刷卡消費通知明細內容的比例大幅提升到9成，例如優食台灣股份有限公司附加Uber Eats名稱、睿能創意營銷股份有限公司附加Gogoro品牌名，也讓卡友對每筆消費訂單一目瞭然，因此每月疑慮電話減少4成，相當於減少1萬多通的消費者來電數。另一方面，這部分的AI自動化流程應用，也讓中信銀行獲得2項發明、5項新型專利核准，證明相關技術的獨特性。
追求AI運算「效度」，仍需以人為本「溫度」
從近期AI火熱程度，不難預測未來電腦輔助人腦的人機協作比例將大幅提升。不過科技一日千里的速度之下，中信銀行仍強調不能忘記「以人為本」的精神，也就是追求AI算力效能之際，也不能忽視有溫度的互動。
可以想見，未來AI能洞察龐雜資料，但仍需要資料科學家、金融專家協力洞悉人性。科技可以讓金融服務更無遠弗屆，想要持續鞏固顧客心佔率，中信銀行會持續朝「服務的本質仍要以人出發」方向努力！