【專訪】古箏演奏家林辰樺：所謂的跨界，其實不一定要Mix在一起

文：音音有代誌／K編

在現代這個多元融合、創意至上的時代，咖啡佐以黑膠、咖哩綴上獨立音樂、書店輔以唱片，成為我們走過路過不容錯過、進店就得以被多重feat的創意宇宙，萌發出腦動大開的奇幻視野。

不過，面對音樂裡不同風格的多元衝撞，當爵士、搖滾、科技等元素共融在一起，我們的耳際不知道為何好像總會顯得有些不知所措，衝擊之餘些微的排斥感也漸漸產生。

因此，多重音樂元素究竟該怎麼結合？藝術推廣又該怎麼執行，才能走進每個人心中？

此刻的你可能有些迷茫，而自小修習傳統樂器古箏、長大卻在英美現代音樂裡闖出一片天，還打造出兩張「她的音樂多重宇宙」專輯的林辰樺老師，今天就要替我們解謎，讓你的腦袋試著跳脫既定思維，還會發現日常生活中的音樂之美。

Photo Credit: 林辰樺提供 林辰樺

古箏撞英美，我選擇跳脫舒適圈

談到與傳統美學之際遇，對辰樺來說，源自於家。自小就對於宋詞、水墨畫等傳統美學產物頗感興趣，更在媽媽本身就會大提琴跟古箏的前提下，修習中樂與西樂。

不過，或許音樂「跨」出新靈魂的構思從小就在辰樺的心理萌芽，因為在這些優雅浪漫的學習和興趣包裝的外頭，她背地裡可是個酷愛《仙劍奇俠傳》裡少數民族、天真爛漫的少女阿努，以及在天上自由飛翔的九盡仙（笑）。

長大了，女孩宛若吸收了他們的自由靈魂。一路念到台藝大中國音樂系之後，並沒有隨著大家腦中對音樂系「既定的未來出路」前行；反而選擇到到英美修習現代音樂。

辰樺在英國金士頓大學修習現代音樂科技、輔以理論的龐大知識性建構，學習過程雖然充實，不免還是有些「紙上談兵」；因此，她選擇二度跳脫已經熟悉的舒適圈，在交換學生一年之後選擇去美國進行一場「實事求是」的修練之旅。

使文憑不再流於表象，在實地的操作下，得以看見音樂中真正蘊含的思維與真諦。

不過，在這些充實的現代音樂課程之中，「古箏」反倒顯得沒甚麼用武之地。當被問到「會不會因此覺得可惜」時，老師也給出了我們一個篤定的答覆：「假如我選擇走大家常見的道路（例如去上海學音樂，未來走上演奏家路線）的話，前面已經有很多人做這件事了；但是，既然我腦中有想要修習現代音樂的想法，我就勢必得真正走到西方學習，才能做到真正的文化借鑑，了解全球化下的浪潮，而不是一昧把自己關回大家都走過的舒適圈。」

途中，當然痛與笑並存，必須要克服迎面而來的語言和文化差異；但留下的勢必能成為一輩子無法抹去的珍貴回憶——辰樺不僅曾到倫敦印象音樂節演出、在美國政府補助的音樂學校iMusic教古箏；還曾到矽谷市政府、舊金山美術館等各地推廣傳統音樂，更完成了自己的第一張專輯《箏彩 Amazing Zheng》。

Photo Credit: 林辰樺提供 林辰樺2018年在華盛頓州領事協會年度晚宴演出

由淺入深的藝術推廣：學術化out

《箏彩》不僅運用了美國流行歌曲式，還結合了電子樂、以及美國音樂的靈魂元素Drum n Bass（鼓打貝斯）。雖然在國外獲得了一片讚揚、 2022 Global Music Award作曲組銀獎等肯定，回台之後卻收穫了截然不同的評價：部分聽眾對於專輯中的多重音樂元素融合感到不習慣，整體接納度沒有到那麼高的窘境。

但回到初衷，辰樺想著，當初就是希望能在美國推廣古箏，才會運用了貼近美國大眾音樂口味的元素，卻沒有想到東西聽覺文化差異之大，也讓她開始思考，音樂究竟該如何融合文化，才能被普遍大眾接納？

我想，辰樺在美國「音樂經濟」的老師Bob，或許可以給予我們一些解答的方向。Bob在聽完《箏彩》後，他覺得：「不要一下子給觀眾一個火箭，當你給觀眾一個火箭的時候，別人不能理解什麼火箭；你先要先告訴你的聽眾：什麼是車子，什麼是飛機，最後才能告訴他們什麼是火箭。」

同樣的，在音樂創作上也是如此，當你的聽眾還沒有達到認識火箭的時候，你應該先告訴他什麼是汽車，而不是直達火箭；畢竟，每個人的成長背景、接納度都不相同。

一席話不僅一針見血，也引領辰樺對於音樂融合文化的新思維：「我們在藝術推廣上，應該由淺入深，然後在社會化和大眾化之下去逐一推行，而不是把它變得太過於學術化。」

有些時候，在我們眼中看起來無法理解的事物，或許在別的國家的聽眾耳裡宛如直達心底的天籟之音。因此，音樂與文化交融縱使無法到達「最好」，但只要我們試著相互理解、交融，尊重也能油然而生；當我們聽見一段不熟悉的旋律或元素，全新的思維便可以徹底激盪。

那麼，在辰樺第二張專輯《樂遊古今 Voyage of Guzheng》中，一樣交融了搖滾、爵士、印度特色樂器西塔琴、塔布拉鼓等元素，這一次，她會怎麼樣看待自己音樂中的跨界與多元？辰樺笑稱，所謂的跨界，其實不一定彼此一定要Mix在一起。

我演奏我的古箏、他演奏他的樂器，你認識我、我認識你，我們互相不打擾，但我們一樣可以欣賞對方的美，一個新的表演形式更由此誕生，因為，一切從尊重出發。

當我們相遇在名為「尊重」的音樂之海，或許音樂本身就超脫了交融與否、聽覺差異或地區與否，所有的樂音宛如全新思維的激盪，聽者倘若接受了，也宛若變相接納了其它國家的整體文化與特色；我們的心底也會因為接納了這些音樂，成為了真心愛護百川的珍貴之河。

下一次，倘若聽到了你不熟悉的音樂元素、或交融出的酷酷跨界音樂，不要選擇評判，先試著放開心胸聆聽不同的聲音，不被主觀思維綁架，你覺得如何？（笑）

Photo Credit: 林辰樺提供

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