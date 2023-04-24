【專訪】古箏演奏家林辰樺：所謂的跨界，其實不一定要Mix在一起
我們想讓你知道的是
多重音樂元素究竟該怎麼結合？藝術推廣又該怎麼執行，才能走進每個人心中？此刻的你可能有些迷茫，而自小修習傳統樂器古箏、長大卻在英美現代音樂裡闖出一片天，還打造出兩張「她的音樂多重宇宙」專輯的林辰樺老師，要替我們解謎，讓你的腦袋試著跳脫既定思維，還會發現日常生活中的音樂之美。
文：音音有代誌／K編
在現代這個多元融合、創意至上的時代，咖啡佐以黑膠、咖哩綴上獨立音樂、書店輔以唱片，成為我們走過路過不容錯過、進店就得以被多重feat的創意宇宙，萌發出腦動大開的奇幻視野。
不過，面對音樂裡不同風格的多元衝撞，當爵士、搖滾、科技等元素共融在一起，我們的耳際不知道為何好像總會顯得有些不知所措，衝擊之餘些微的排斥感也漸漸產生。
因此，多重音樂元素究竟該怎麼結合？藝術推廣又該怎麼執行，才能走進每個人心中？
此刻的你可能有些迷茫，而自小修習傳統樂器古箏、長大卻在英美現代音樂裡闖出一片天，還打造出兩張「她的音樂多重宇宙」專輯的林辰樺老師，今天就要替我們解謎，讓你的腦袋試著跳脫既定思維，還會發現日常生活中的音樂之美。
古箏撞英美，我選擇跳脫舒適圈
談到與傳統美學之際遇，對辰樺來說，源自於家。自小就對於宋詞、水墨畫等傳統美學產物頗感興趣，更在媽媽本身就會大提琴跟古箏的前提下，修習中樂與西樂。
不過，或許音樂「跨」出新靈魂的構思從小就在辰樺的心理萌芽，因為在這些優雅浪漫的學習和興趣包裝的外頭，她背地裡可是個酷愛《仙劍奇俠傳》裡少數民族、天真爛漫的少女阿努，以及在天上自由飛翔的九盡仙（笑）。
長大了，女孩宛若吸收了他們的自由靈魂。一路念到台藝大中國音樂系之後，並沒有隨著大家腦中對音樂系「既定的未來出路」前行；反而選擇到到英美修習現代音樂。
辰樺在英國金士頓大學修習現代音樂科技、輔以理論的龐大知識性建構，學習過程雖然充實，不免還是有些「紙上談兵」；因此，她選擇二度跳脫已經熟悉的舒適圈，在交換學生一年之後選擇去美國進行一場「實事求是」的修練之旅。
使文憑不再流於表象，在實地的操作下，得以看見音樂中真正蘊含的思維與真諦。
不過，在這些充實的現代音樂課程之中，「古箏」反倒顯得沒甚麼用武之地。當被問到「會不會因此覺得可惜」時，老師也給出了我們一個篤定的答覆：「假如我選擇走大家常見的道路（例如去上海學音樂，未來走上演奏家路線）的話，前面已經有很多人做這件事了；但是，既然我腦中有想要修習現代音樂的想法，我就勢必得真正走到西方學習，才能做到真正的文化借鑑，了解全球化下的浪潮，而不是一昧把自己關回大家都走過的舒適圈。」
途中，當然痛與笑並存，必須要克服迎面而來的語言和文化差異；但留下的勢必能成為一輩子無法抹去的珍貴回憶——辰樺不僅曾到倫敦印象音樂節演出、在美國政府補助的音樂學校iMusic教古箏；還曾到矽谷市政府、舊金山美術館等各地推廣傳統音樂，更完成了自己的第一張專輯《箏彩 Amazing Zheng》。
由淺入深的藝術推廣：學術化out
《箏彩》不僅運用了美國流行歌曲式，還結合了電子樂、以及美國音樂的靈魂元素Drum n Bass（鼓打貝斯）。雖然在國外獲得了一片讚揚、 2022 Global Music Award作曲組銀獎等肯定，回台之後卻收穫了截然不同的評價：部分聽眾對於專輯中的多重音樂元素融合感到不習慣，整體接納度沒有到那麼高的窘境。
但回到初衷，辰樺想著，當初就是希望能在美國推廣古箏，才會運用了貼近美國大眾音樂口味的元素，卻沒有想到東西聽覺文化差異之大，也讓她開始思考，音樂究竟該如何融合文化，才能被普遍大眾接納？
我想，辰樺在美國「音樂經濟」的老師Bob，或許可以給予我們一些解答的方向。Bob在聽完《箏彩》後，他覺得：「不要一下子給觀眾一個火箭，當你給觀眾一個火箭的時候，別人不能理解什麼火箭；你先要先告訴你的聽眾：什麼是車子，什麼是飛機，最後才能告訴他們什麼是火箭。」
同樣的，在音樂創作上也是如此，當你的聽眾還沒有達到認識火箭的時候，你應該先告訴他什麼是汽車，而不是直達火箭；畢竟，每個人的成長背景、接納度都不相同。
一席話不僅一針見血，也引領辰樺對於音樂融合文化的新思維：「我們在藝術推廣上，應該由淺入深，然後在社會化和大眾化之下去逐一推行，而不是把它變得太過於學術化。」
有些時候，在我們眼中看起來無法理解的事物，或許在別的國家的聽眾耳裡宛如直達心底的天籟之音。因此，音樂與文化交融縱使無法到達「最好」，但只要我們試著相互理解、交融，尊重也能油然而生；當我們聽見一段不熟悉的旋律或元素，全新的思維便可以徹底激盪。
那麼，在辰樺第二張專輯《樂遊古今 Voyage of Guzheng》中，一樣交融了搖滾、爵士、印度特色樂器西塔琴、塔布拉鼓等元素，這一次，她會怎麼樣看待自己音樂中的跨界與多元？辰樺笑稱，所謂的跨界，其實不一定彼此一定要Mix在一起。
我演奏我的古箏、他演奏他的樂器，你認識我、我認識你，我們互相不打擾，但我們一樣可以欣賞對方的美，一個新的表演形式更由此誕生，因為，一切從尊重出發。
當我們相遇在名為「尊重」的音樂之海，或許音樂本身就超脫了交融與否、聽覺差異或地區與否，所有的樂音宛如全新思維的激盪，聽者倘若接受了，也宛若變相接納了其它國家的整體文化與特色；我們的心底也會因為接納了這些音樂，成為了真心愛護百川的珍貴之河。
下一次，倘若聽到了你不熟悉的音樂元素、或交融出的酷酷跨界音樂，不要選擇評判，先試著放開心胸聆聽不同的聲音，不被主觀思維綁架，你覺得如何？（笑）
帶你從逆境中掙脫，有勇氣再次展翅高飛的音樂作品
Tags：
AI助攻心佔率！解密中國信託銀行培養AI科技軍火庫，瞄準顧客實現精準個人化服務
我們想讓你知道的是
中國信託打造以數位轉型導向的「科技軍火庫」，成員兼具科技及金融背景，組成人工智慧研發、IT及商業分析與規劃團隊。究竟，中信銀行是如何培養出這支具有國際級戰力的AI大隊？
近期生成式人工智慧（Generative AI）工具如ChatGPT、Midjourney、Copilot成為熱門話題後，AI彷彿進入新紀元，讓大眾相信人工智慧改寫產業典範的日子將在不久後到來。其中，金融業也有越來越多場景導入AI，從內部培養AI團隊優化顧客服務，藉此減少例行人力工作，又能提升顧客服務效率。
中信銀行聚焦兩大AI戰略
組織要從零開始培養一支極具戰力的AI軍團，擬定事半功倍的計畫最是上策。中信銀行透過奠基競爭力護城河；廣納科技、金融及IT人才；並且找到對的攻擊點快速在AI服務稱王，在去年獲得《Global Finance》頒發的「全球傑出金融創新實驗室」。
中信銀行從2017年開始籌備AI大數據研究發展中心，從底層基礎架構開始著手，整合十多年來散落於各部門的結構化、非結構化資料，搭配研究開源演算法，甚至組團到美國參加AI競賽，從實戰中蓄積技術能量，從中驗證AI算法的可用性及商轉可行性。
AI要實際落地，往往最需跨界人才的互動，因此中信銀行讓第一線接觸顧客的金融部門提出想法，借助他們長期累積的領域知識（Domain Knowledge），搭配IT好手一起幫助數據科學家開闢路徑。在理解彼此語言及共識之下，進而挖掘出龐雜數據礦中的金子，給予資料模型最適切的指令。
最後是找到市場迫切的痛點，藉此優化服務品質提升品牌心佔率。中信銀行聚焦兩大戰略，也就是「投其所好」及「無所不在」，環繞於顧客體驗的本質，設想顧客在線上、線下與中信銀行的各種接觸情境，給予深度及廣度兼具的服務。也是在這兩大戰略之下，中信銀行先後創造兩個知名的AI服務。
提供消費者適合的優惠券，「猜你喜歡」個人化推薦展現萬中選一
現代人使用信用卡已習以為常，但要刷哪張卡搭配哪個優惠券讓效益最大，則是許多消費者最在意的事。為了維持信用卡的黏著度，並且確保合作商家的優惠/酷碰券在發送前，能掌握「要準備多少張？用什麼通路發送？主力客群瞄準誰？」這就是AI能幫上忙的切入點。
藉由梳理去識別個資後的顧客金流行爲，舉凡像信用卡消費記錄、轉帳行為、網銀官網瀏覽軌跡…等綜合數據來訓練模型。運用巨量資料的分析技術，推測每位消費者可能對哪一類主題的優惠資訊會比較有興趣，進而篩選出適合的折價券推送給消費者，並且透過後續訊息點擊率、用券率的反饋進行比對，持續優化AI模型的準確度。
透過主動推薦，讓顧客使用優惠券的意願更提升，也能幫助業務部門擴展更多異業商家，願意跟我們合作，創造消費者、商家、中信的三贏局面。確實，透過AI預測領券的誘因，也讓顧客養成使用中信銀行網銀的習慣，無形中還有助曝光理財、投資相關方案，擴大更多金融產品的銷售。
小細節大學問，AI幫助刷卡通知每月少掉3.5萬通來電數
刷完信用卡之後，網銀APP通常會跳出通知，或是每月電子訂單能查詢每筆刷卡紀錄。然而消費者最常遇到這類情境，例如用信用卡付款Uber Eats，但刷卡通知明細僅顯示優食台灣股份有限公司，日後容易造成卡友誤以為信用卡被盜刷，還要額外撥打客服電話查詢。
以中信銀行為例，旗下約有520萬戶信用卡、金融卡客戶，每年累積4.2億筆刷卡數，統計發現，信用卡刷卡後的消費通知明細內容僅3成比例讓客戶直覺理解，因此每月固定有3.5萬通的疑慮來電，造成客服人力浪費也形成消費者不便。於是，AI使力的契機便是透過大數據進行比對，歸類出大眾易理解又直白的商店別名，將別名加註到刷卡消費通知，自然就能減少卡友的疑慮。
中信銀行透過NLP深度學習、文本聚類、文本和時間序列特徵工程，幫助編譯和整理大量的歷史刷卡數據。接著開發出商店分類的AI算法，讓系統把既有資料與外部數據的慣用語進行比對，匹配出消費者一眼就能看懂的關鍵字。
這項工程讓原本僅有3成客戶可以直覺理解刷卡消費通知明細內容的比例大幅提升到9成，例如優食台灣股份有限公司附加Uber Eats名稱、睿能創意營銷股份有限公司附加Gogoro品牌名，也讓卡友對每筆消費訂單一目瞭然，因此每月疑慮電話減少4成，相當於減少1萬多通的消費者來電數。另一方面，這部分的AI自動化流程應用，也讓中信銀行獲得2項發明、5項新型專利核准，證明相關技術的獨特性。
追求AI運算「效度」，仍需以人為本「溫度」
從近期AI火熱程度，不難預測未來電腦輔助人腦的人機協作比例將大幅提升。不過科技一日千里的速度之下，中信銀行仍強調不能忘記「以人為本」的精神，也就是追求AI算力效能之際，也不能忽視有溫度的互動。
可以想見，未來AI能洞察龐雜資料，但仍需要資料科學家、金融專家協力洞悉人性。科技可以讓金融服務更無遠弗屆，想要持續鞏固顧客心佔率，中信銀行會持續朝「服務的本質仍要以人出發」方向努力！