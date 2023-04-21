《窄路微塵》：有冇咁好人？

這年頭，一齣電影裡的男主角對女主角很好，會令觀眾感到疑惑，這現象本身就令人疑惑——這不是典型的主流戲劇情節嗎？這裡所說的是坊間對電影《窄路微塵》的一種回應。

（以下內容含有劇透）

男主角窄哥（張繼聰 飾）開了一家清潔公司，聘用了單親媽媽Candy（袁澧林 飾）工作。後來因Candy（及其女兒）的失誤，窄哥的公司受累而倒閉，更吃了官司。最後窄哥反而拿了一筆錢給對方兩母女過新生活。

可以理解，有些觀眾對窄哥「世界上有無咁好人」的質疑，源於此片有關社會基層的主題和寫實的風格，令他們以本身對世態人情的觀念作為比較的基礎。《窄路微塵》的導演林森和編劇鍾柱鋒的創作方向一直是社會寫實類型，關注社會中比較弱勢的階層。《窄》片描寫疫情中百業蕭條、劏房住戶，以及清潔和保安等基層工作，亦循此路徑。如果這齣電影是「寫實」的，觀眾便可以預期戲劇中呈現的世界貼近他們理解中的「現實」。然而窄哥呈現的善良，在某些觀眾眼中是「聖人化」的描寫，似乎偏離了這種期望。

世上真有以德報怨的人嗎？把窄哥視為「聖人」，繼而批其「失實」者，其中包括了一種有關戲中感情線的詮釋：男女主角沒有發展愛情線，窄哥對著一個年輕貌美的女子，表現得無慾無求，只為對方兩母女奉獻，也難以令人信服。

要討論下去，可以衍生出兩個問題：一，世上真的沒有以德報怨的人嗎？二，窄哥真的無慾無求嗎？前者涉及創作者和觀眾的世界觀與視野的問題，後者涉及觀眾對文本及人物的詮釋。

圖片來源：電影《窄路微塵》劇照

對於第一個問題，每個人的經歷不同，對世態人情的觀感都不同，誰也很難說服誰。這也引起一個有關前文提及「寫實」風格的問題：為甚麼有觀眾期望虛構的戲劇符合（他們認知的）現實？一方面，這固然跟創作者及作品的取材及風格有關；另一方面，這也可能涉及觀眾在現實生活中感到不滿足之處——因為他們覺得社會充滿謊言與假象，反而在虛構敘事中尋求對「現實」的追求，甚至是批評或諷刺。其中一個例子，是近年一些並非「社會寫實」路線的劇情片，也會被一些觀眾以「寓意式解讀」引申出有關社會或時代的意義。

可以理解，有些觀眾期望「寫實」風格的電影可以刻劃世態人情的陰暗面，認為這才夠「真實」，而這是現況所缺乏的，因而是有價值的。正能量滿滿的故事及人物，反而令人感到虛假。

然而《窄路微塵》始終是虛構戲劇，所謂「寫實」只是一種風格，「社會實況」也只是取材。作為一種創作，虛構電影也表達出創作者的視野，涉及其世界觀、人生觀和價值觀。作品不只是呈現（或再現）現實，而是一種介入現實的方式。在這方面，創作者透過窄哥的台詞很清楚地表明：這個世界很差勁，不代表你做人也要很差勁。更進一步，透過窄哥的行動，創作者提出一種回應現實的可能性：你不只可以不當「閪人」，甚至可以嘗試做好人好事。

戲劇創作的價值，是基於現實，提出一種帶來希望的想像。這種想像不是那種令人麻木的幻象，或「娛樂至死」的「糖衣毒藥」，而是提出行動與選擇的可能性。作為基督徒，耶穌就是那個以德報怨的人。當然實踐起來，要寬恕和「以直報怨」已經是一大挑戰，但「雖不能至，心嚮往之」，這是一種取態和追求。

圖片來源：電影《窄路微塵》劇照

另一個問題是，窄哥真的對Candy沒有慾望嗎？就這一點，應把慾望與「是不是好人／聖人」分開。慾望是人性，有關窄哥的慾望的描寫，涉及這個人物的內在複雜性和外在的行動。其實窄哥對Candy表達過其情意，曾邀請對方母女從劏房遷往自己母親的故居，「你明唔明我講咩」？只是後來生變，兩者距離拉開，窄哥未進一步，Candy對他似乎一直只有恩情和友情。

這些情節可以這樣被詮釋：窄哥性格內斂，人到中年，也想成家立室。他樂於作為Candy母女的保護者和照顧者，就像一個丈夫和父親。即使兩者最終未能締結姻緣，也可以是同行知己，想對方過得好。這種人物其實很平常，而不是甚麼「聖人」。窄哥有沒有慾望的描寫，和他「是不是好人」關係不大，而是一種角色性格的刻劃——他是一個這樣的人，而世界上可以是有這樣的人存在的。

當然每個觀眾可以有自己的詮釋。不少觀眾的視野和觀念和作品投射出來的有異，所以不以為然，也是平常。但正因如此，創作者對現實的介入才更有意思，不是嗎？

（原載於《時代論壇》1853期）

延伸參考：

1）林森 導：《黑哥》。香港：2017年。

這是香港電台節目《獅子山下2017》其中一集。劇中呈現的單親基層家庭和住屋問題跟《窄路微塵》同出一轍。

2）林森 導：《暉仔》。香港：2011年。

舊區重建的巨輪下，內地新移民暉仔和巴基斯坦裔男孩簡志文的友誼受到考驗。此片亦紀錄了重建集團以一片紅海的標識張揚自己如何「攻城略地」的特異城市景觀。

3）Sean Baker 導：《歡迎光臨夢幻樂園》（The Florida Project）。美國：2018年。

（文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於此）

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin