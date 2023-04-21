TNL+ 2023/04/21,
軍事

F-15撤出沖繩，小粉紅與親共深藍歡欣鼓舞？其實只是美軍輪替更先進的戰機而已

F-15撤出沖繩，小粉紅與親共深藍歡欣鼓舞？其實只是美軍輪替更先進的戰機而已
Photo Credit: 美國空軍

我們想讓你知道的是

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最近有不少網路上的消息，讓中國大陸的小粉紅與台灣的親共人士欣喜若狂。首先是4月初中共為了抗議蔡英文訪美，在台海周邊舉行長達三天的海空聯合演習，派出航空母艦山東號到台灣東部外海。結果美國海軍航空母艦尼米茲號也在附近的菲律賓海軍演，結果中國大陸官方媒體瘋狂宣傳尼米茲號被山東號「嚇走」，取得了一次實實在在的精神勝利。

再來遠一點的，則是美國空軍從去年11月起宣佈將駐防於沖繩嘉手納基地的48架F-15C／D型戰鬥機分批在兩年內撤回美國，又讓中國大陸官方媒體逮到了一次宣傳機會。他們聲稱F-15C／D型戰鬥機的撤退，代表美國的影響力已經往第二島鏈撤退，將涵蓋朝鮮半島、日本列島、琉球群島、台灣以及菲律賓在內的第一島鏈讓給中共。

不只是中國大陸的小粉紅，台灣部份認同中共的「深藍」族群也跟著迎合，其中還有部份人士是曾在台海最前線捍衛領空的空軍退伍軍人，讓筆者感到非常遺憾。可事實上筆者撰寫本文的時候，尼米茲號航空母艦還在南海演訓，日本橫須賀港也還是雷根號航空母艦的母港，所謂美軍從第一島鏈撤退的說法根本就不成立。

至於48架F-15C／D型戰鬥機從嘉手納撤退，是否代表美國空軍就放棄日本了？如果光從美國空軍的部署來看，三澤基地的第35戰鬥機聯隊就有F-16C／D型約48架，若把其他軍種涵蓋進去的話，陸戰隊在岩國飛行場還有兩個中隊的F-35B型隱形戰鬥機。撇開空軍與陸戰隊的戰機不說，光海軍雷根號就能裝載90架定翼機，是支非常恐怖的飛行戰力。

更何況美國空軍在將F-15C／D型戰鬥機從嘉手納撤出的同時，還將F-22以及F-16、F-35等戰鬥機持續派往沖繩以填補戰力，並沒有真正導致沖繩的空防陷入空虛。而且在4月8日，還有第336中隊的F-15E打擊鷹戰鬥攻擊機被派往嘉手納機場，因此從嚴格意義上來看F-15其實沒有撤出沖繩，且未來美國空軍對嘉手納還會有新安排。

沖繩的空防_4
Photo Credit: 美國空軍
美國空軍第44戰鬥機中隊的F-15C戰鬥機，目前駐防於嘉手納。

第18聯隊簡介

駐防在嘉手納基地的F-15C／D型戰鬥機，隸屬於美國空軍第18聯隊的第44和第67戰鬥機中隊。其實無論是第18聯隊、第44中隊還是第67中隊，都與台灣有一些歷史淵源。第18聯隊的前身第18戰鬥機大隊，就在太平洋戰爭末期空襲過台灣，且當時以P-38戰鬥機為主力的第44中隊還參加了這些空襲行動，掃蕩島上的日軍鐵路線。

進入冷戰時代以後，美國與中華民國再度結盟抵抗中共，使得第44中隊與第67中隊有更多機會輪調到台灣來。1955年1月27日到2月17日，正值大陳撤退的緊張時刻，以F-86軍刀機為主力的第44中隊和第67中隊被派到了台灣來，前者駐防於桃園，後者進駐嘉義。兩個中隊一南一北，保衛台灣本島的領空，讓中華民國空軍無後顧之憂的飛往浙江外海執行撤退的掩護任務。

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