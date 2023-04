緬甸政變兩週年之國內外政經情勢分析（三）：歐美祭出多項制裁，官⺠脫鉤是中緬關係⼀⼤變因

參、國際社會對緬甸軍事政變之立場

2021年緬甸軍事政變後,⻄⽅國家大多予以譴責甚或祭出制裁,惟中國與俄羅斯則默許甚或支持緬甸軍政府,且反對國際社會單方制裁緬甸,因而削弱國際制裁的成效。東協雖試圖調解緬甸情勢,惟東協各國對緬立場依舊分歧。整體上,當前國際社會對緬甸情勢未有⼀致之立場,因⽽限制對緬甸軍政府制裁之成效。以下分述主要國家之立場及可能影響。(參圖3)

圖3:國際社會與東協國家對緬甸政變情勢的回應。資料來源:本研究自行整理與繪製。

⼀、美國、歐盟、聯合國:譴責與制裁

(⼀)美國、歐盟與英國

美國為⾸的⻄⽅國家持續譴責緬甸軍事政變,不承認軍政府統治正當性,更祭出制裁, 試圖孤立其國際空間,進⽽使緬甸儘早回歸⺠主。美國、歐盟、英國、加拿⼤、紐⻄蘭等國均實施相關制裁,近期美、歐更陸續擴大制裁力道。然其成效在中俄默許甚或支持緬甸軍 政府下已大打折扣,至今較可見之成效普遍咸信為制⽌敏昂萊等軍⽅代表登上⻄⽅國家認可的國際舞台。

美國嚴厲譴責緬甸軍事政變,並迅速祭出制裁,在美國內部獲朝野⼀致⽀持。⾄2023年2月止,美國對緬甸共制裁81人、36個實體,主要為軍方人士及其附屬單位,或與軍方關係密切者。2022年12月,美國簽署《2023年國防授權法案》,其中納入《2022年緬甸法案》(Burma Act of 2022),明確表達對緬主要立場,包括支持NUG、PDF等,促進聯合國與國際社會擴大對緬行動,並確保緬甸軍政府不被聯合國承認,也指責中俄護航緬甸軍政府免受國際審查。法案也明文要求拜登政府於180天內提出能源制裁評估報告。另據美國外交顧問證實,2023年美國將提供各種非致命武器援助(Non-lethal aid),協助NUG、PDF及⼀些⺠地武從事反政變運動,以促進⺠主。

緬甸政變兩週年前夕,2023年1月31日,美國聯合加拿大、英國同步追加新制裁, 美國將首度制裁緬甸石油天然氣公司(Myanmar Oil and Gas Enterprise,MOGE)重要人士,以反制軍政府從石油與天然氣出口中受惠;據信MOGE是軍政府單⼀最⼤獲利來源。 制裁對象亦包括礦業公司與能源事務官員以及緬甸聯邦選舉委員會。 另外,美國貿易代表署(USTR)於2021年3月宣布暫停雙方在《貿易暨投資架構》(Trade and Investment Framework Agreement,TIFA)下的所有合作關係,但強調並未停止雙邊貿易,仍持續對緬提供普遍化優惠關稅(Generalized System of Preferences,GSP)待遇。

歐盟方面,持續譴責軍事政變及其人權侵害,並祭出相關制裁,針對制裁對象實施資產凍結、旅遊禁令、禁⽌提供資⾦,亦出台武器禁運、軍⺠兩⽤物品出⼝禁令、禁⽌與緬甸軍方合作、禁止使用可用於內部鎮壓或監控通信的設備、中止部分發展援助等措施。至2023年2月止,歐盟對緬甸祭出六輪制裁,共93人、18個實體,主要為軍方人士及其附屬單位,或與軍方關係密切者;最新第六輪制裁為2023年2月20日發布,回應政變兩週年後未改善的緬甸情勢。

Photo Credit:關鍵評論網/杜晉軒 2021年5月2日,在台的緬甸僑民與民間團體,在台北舉行「全球緬甸春季革命大遊行」,呼籲國際社會制裁緬甸軍政府。

緬甸享有歐盟「除武器外⼀切皆可」(Everything But Arms,EBA,註1) 貿易優惠待遇, 自2013年7月開始實施。2021年2月緬甸軍事政變後,歐盟內部持續爭論是否撤銷對緬EBA。2月11日歐洲議會通過決議要求對緬是否撤銷EBA 進行調查,惟初步跡象表明EBA並未提供軍方資金,反倒可能因撤銷而使大量緬甸成衣業的女工(多是來自農村的貧困婦女)失去工作。但歐洲工會團體認為政變已導致勞工相關人權受到侵害,呼籲暫停對緬EBA。 《亞洲時報》指出,歐盟可能擔憂若暫停對緬EBA,將導致軍方或中國收購那些與歐盟貿易中獲益最多的當地產業,目前緬甸成衣廠70%為中資。

另外,英國為緬甸前殖⺠國,對緬甸政經發展仍有其影響⼒。英國基本上同歐盟般致⼒讓緬甸回歸⺠主,不承認軍政府統治正當性,對緬實施多項制裁措施。2023年2月,英國同美國、加拿大對緬追加制裁措施,至今英國對緬甸共制裁18人和28個實體。此外, 英國也加強與影子政府NUG的往來,NUG外⻑辛瑪昂於2023年2月6⽇訪問英國外⻑James Cleverly,就緬甸情勢交流意見,強調英國將繼續推動國際行動,對軍政府施加壓力。

(二)聯合國

聯合國2022年持續對緬甸情勢發布聲明,包括:2月3日呼籲緬甸釋放拘留人士,對緬甸持續的緊急狀態表達關切;7月27日譴責緬甸軍方處決4名反對派人士,重申對東協 「五點共識」的支持,呼籲各方保持對話。此外,聯合國緬甸特使海澤(Noeleen Heyzer) 於8月16日⾸次訪問緬甸,會晤敏昂萊時提出停⽌轟炸、燒毀⺠⽤基礎設施的要求,然10月26日緬甸軍方仍空襲克欽邦。另須注意的是,目前聯合國緬甸常駐大使仍是翁山蘇姬政府所派的覺莫吞(Kyaw Moe Tun),立場與⻄⽅國家相近,與軍政府立場大相逕庭。 覺莫吞已被列為2023年諾貝爾和平獎提名人的候選名單。