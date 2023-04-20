TNL+ 2023/04/20,
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美國「康特曼訴科羅拉多地方法院案」：傳跟蹤騷擾訊息是否屬於言論自由？

美國「康特曼訴科羅拉多地方法院案」：傳跟蹤騷擾訊息是否屬於言論自由？
美國最高法院｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

康特曼和惠倫素未謀面，但康特曼卻長期傳送「妳就要死了」、「去死吧，這個世界不需要妳」或「希望妳永遠消失」等騷擾言論給惠倫。為避免康特曼繼續傳送騷擾訊息，惠倫決定封鎖康特曼的臉書帳戶，然而康特曼卻不斷創建新帳號於網路上跟騷惠倫，且言語騷擾的頻率越來越高、言詞也日趨激進，這樣的跟騷時間至少超過2年。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

在社群媒體平台跟蹤騷擾（Stalking and Harassment）他人是否仍受言論自由保護？美國一位名為康特曼（Billy Raymond Counterman）的男子自2014年開始，不斷在臉書（Facebook）上針對居住在科羅拉多州（Colorado）的流行鄉村歌手兼作曲家惠倫（Coles Whalen）發送威脅性訊息。

根據美國商業月刊《快公司》（Fast Company）報導，康特曼和惠倫素未謀面，但康特曼卻長期傳送「妳就要死了」、「去死吧，這個世界不需要妳」或「希望妳永遠消失」等騷擾言論給惠倫。

惠倫指出，她對於康特曼的威脅感到相當恐懼，為避免康特曼繼續傳送騷擾訊息，惠倫決定封鎖康特曼的臉書帳戶，然而康特曼卻不斷創建新帳號於網路上跟騷惠倫，且言語騷擾的頻率越來越高、言詞也日趨激進，這樣的跟騷時間至少超過2年。惠倫亦告訴其家人，由於康特曼的不當行為，她長期活在恐懼中，這不僅影響她出席公開活動的意願，也嚴重衝擊她的身心健康狀況。

康特曼在2016年遭科羅拉多警方逮捕，隨後檢方控訴其違反該州的《跟蹤法》（Colorado Stalking Laws），並在科羅拉多地方法院及陪審團的裁定下於2017年判處他4.5年有期徒刑。

然而，該案件並沒有因為加害者遭定罪而落幕，康特曼在入獄後仍提出上訴，美國最高法院（Supreme Court）最終決定於2023年4月19日開庭，辯論科羅拉多下級法院（lower courts）當初在審理康特曼的案件中是否存有瑕疵。

為何最高法院認為該案尚有爭議？

聚焦美國最高法院判決的美國獨立新聞網《SCOTUSblog》闡述，該案在美國被稱作「康特曼訴科羅拉多地方法院案」（Counterman v. Colorado），美國最高法院認為此案的爭議點在於，如何確定被告的言詞不在《美國憲法第一修正案》（Amendment I）所保障的言論自由範圍內，並對他人的安全構成「實際威脅」，即在哪些情形下被告的威脅言論會構成犯罪。

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