侯友宜出訪新加坡「要讓中華民國再次起飛」，朱立倫：讓世界看到台灣在野力量

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新北市長侯友宜昨天出訪新加坡，國民黨主席朱立倫昨天說，侯友宜出訪經詳細規劃，一定會非常成功；鴻海創辦人郭台銘訪日、民眾黨主席柯文哲訪美，要讓世界看見台灣在野力量，不是民進黨一黨獨裁的聲音。
出訪新加坡，侯友宜：要讓中華民國再次起飛
（中央社）新北市長侯友宜昨天率團赴新加坡參訪。他行前發表談話表示，雖然是城市外交，但要讓大家因為新北市的努力，扮演中華民國更關鍵的角色，中華民國再次起飛就從新北市做起。
侯友宜下午4時30分率團從桃園國際機場出發，赴新加坡進行為期4天3夜市政國際交流，與當地青年針對海外創業、人才培育等議題進行座談。
侯友宜在桃機發表行前談話表示，台灣面對疫後經濟、產業，甚至國際情勢，都面臨很大的挑戰，新北市是台灣最大的城市，當然不可能置身於國際外，必須創造更多的條件，新北市要走出去，讓台灣被看見，而重視中華民國。
他說，國家現在面臨外部情勢，內部也有相對挑戰，每個人、每個城市都要扮演國際外交的角色，讓多邊友好關係能夠讓國家被看見。
他說，這次雖然是以城市外交為主，但確實要讓大家因為新北市的努力，扮演中華民國更好的關鍵的角色，「這是我們的責任跟義務，我們不但會走出去，更重要的要讓中華民國再次起飛，就從新北市做起」，會繼續努力加油。
他表示，新北市長期跟新加坡有密切往來，不管在城市經驗交流以及都會治理上，都有長期合作；中華民國跟新加坡有很多相似的地方，國內外很多情勢上也有一樣的情形，交往過程中有很多地方值得反思和借鏡。
他說，這次出訪最重要是以深化關係創造對話、開創新局，讓新北市以國家人民的利益為最大優先考量；新加坡面積人口不是大國，但在國際金融和外交實力上的展現就像大國一樣有高度影響力，在經濟產業實力上，也建構成安全堡壘，讓全世界不能忽視新加坡在國際上的地位，這些都是台灣可以借鏡的地方。
侯友宜率團抵星訪問，將參訪綠色建築、新創基地
（中央社）新北市長侯友宜率團赴新加坡參訪，昨（19日）晚抵達樟宜機場；訪團在星期間將進行市政國際交流，參觀綠色永續建築、市場改造，並與當地青年針對海外創業、人才培育等議題進行座談。
侯友宜率團傍晚從桃園國際機場啟程赴新加坡訪問，將針對城市經濟文化發展、新創及科技產業、青年創業、推動SDGs（永續發展目標）、疫後經濟發展、性平與民生議題等範疇，參訪包括南洋理工大學在內的新加坡公私部門，並與當地青年針對海外創業、人才培育等議題進行座談交流。
根據新北市政府公布行程，侯友宜今天中午將到新加坡濱海灣賓樂雅臻選酒店參觀綠色永續建築，下午預計參觀南洋理工大學新創基地NTUitive，晚間接著到紐頓熟食中心（Newton Food Centre）參觀市場改造。
紐頓熟食中心是新加坡知名小販中心之一，經過3個月關閉整修後，今（2023）年2月重新對外開放。
小販中心（或稱熟食中心）可謂新加坡庶民美食聚集地，中式餐點、馬來菜、印度菜應有盡有，反映當地多元種族的社會風情。新加坡「小販文化」於2020年底成功列入世界非物質文化遺產。
侯友宜稍早在桃機發表行前談話表示，雖是城市外交，但要讓大家因為新北市的努力，扮演中華民國更關鍵的角色，中華民國再次起飛就從新北市做起。
他指出，新北市長期跟新加坡往來密切，城市經驗交流、都會治理上都有長期合作。中華民國跟新加坡有很多相似的地方，國內外很多情勢也有一樣的情形，交往過程中有許多地方值得反思、借鏡。
侯友宜說，這次出訪最重要是以深化關係創造對話、開創新局。新加坡並非大國，但在國際金融、外交實力上的展現就像大國一樣有高度影響力，在經濟產業實力上也建構成安全堡壘，讓全世界不能忽視新加坡在國際上的地位，這些都是台灣可以借鏡的地方。
訪團預計22日下午搭機返台。
出訪星國，侯友宜：學習新加坡對國家發展有自信
（中央社）新北市長侯友宜昨天表示，台灣攸關印太連線的關鍵，也扮演台海區域穩定的角色，此次出訪新加坡，希望與相關單位聊一聊，學習新加坡對國家發展有自信的往前走。
侯友宜昨天下午出訪新加坡，他上午在市政會議後接受聯訪，媒體詢問是否會在新加坡針對台灣的處境發表言論，其兩岸的論述是什麼。
侯友宜說，台灣的國際情勢有地緣政治的關係，也要扮演台海區域的穩定，並攸關東亞地區、甚至印度太平洋連線的關鍵角色。
他說，新加坡在國家的發展上非常有自信，也自立自強往前走；此行希望藉機彼此聊一聊，盼望在全球化過程中，台灣也與國際介接並扮演關鍵角色。
記者詢問，是否會見新加坡高層，包括星國總理李顯龍；侯友宜並未明確回答，只有感謝新加坡相關單位的妥適安排。
他說，新北為國際大城市，要與國際學習COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫後經濟發展，新加坡在國家治理下，科技、金融、經濟產業發展及人才培育、青年創業等都被全世界看見，也值得學習。
他說，新北市可與新加坡彼此互動，也讓世界更認識台灣，新北與新加坡的公私部門長期有互訪交流，也盼望藉此次參訪，瞭解國人在新加坡的創業與工作機會，看看有哪些科技可引入台灣投資與策略布局。
侯友宜是被提名參選2024年總統的熱門人選之一，這次參訪新加坡被外界認為是角逐提名的起手勢。記者詢問他，對也爭取國民黨提名參選總統的鴻海創辦人郭台銘，前天記者會中唱國歌、宣讀國父遺囑的看法。
侯友宜說，他是軍警院校出身，早期，唱國歌與國旗敬禮已經內化為日常的行為，也是該做的事情。台灣有許多的問題亟待解決，要多關心台灣的困境與市民所遇到的問題，結合所有的人共同面對解決。
侯友宜訪星，新北議會藍挺拚外交、綠疑行程沒喬好
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不簡單的成長路，更要牽緊手一起走——建立家庭五大能力，讓慢飛天使不疾不徐好好長大
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育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
來自新竹的尼尼，媽媽是越南人，是一個新二代的孩子。由於爸爸媽媽的工作都非常繁重，教養尼尼的重擔就落在奶奶身上。尼尼在成長的過程中，被診斷出有口語發展遲緩的狀況，該怎麼幫助尼尼？讓奶奶傷透了腦筋。
其實，育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
備齊五大能力，為育兒家庭打好根基
在過去，許多家庭沿襲著權威式的管教，或者被「大隻雞慢啼」的觀念束縛，面對有特殊需求的孩子，往往因為逃避、無助、否認、悲傷，甚至罪惡感等各種情緒，而做出極端的選擇。例如，父母可能因為不知道如何照顧身心障礙的孩子，而給予孩子保護性的規範和限制，甚至使用體罰等嚴厲的方式進行約束，影響孩子的身心健康和自信心。而家庭中的其他成員，也有可能因為理解不足，產生歧視和排斥的現象，降低孩子的自尊心和社交能力。
隨著醫學的進步、觀念的開放，育兒的方式和想法也與時俱進。「家」是孩子成長不可或缺的重要角色，但伊甸基金會投身早療服務服務多年，根據接觸上萬個家庭的經驗發現，許多家庭面臨孩子發展不如預期時，大多束手無策，再加上工作生計、照顧孩子、家事等蠟燭多頭燒的壓力，讓家漸漸走向失序的窘境。因此，伊甸希望透過早期療育服務，用愛陪伴一個孩子，守護一個家，補足「育兒家庭的五大能力」，期待透過將此推廣到家庭中，提供家長正向資訊，幫助孩子擁有健康的身心發展和成長。
第一是「自信力」，這個能力讓家長能夠積極應對孩子成長問題，以正向態度與孩子互動，進而建立親密關係和信任感，不僅能提升孩子自尊心，也能讓孩子學習到處理問題的正確方式。
第二是「溝通力」，擁有良好的溝通力，能夠讓家長了解孩子的需求和發展狀況，提供合適的支持和引導，促進孩子健康成長。同時，良好的溝通也能建立家長和孩子之間的信任關係，讓孩子更願意分享自己的想法和經驗。
第三則是「學習力」，透過學習，能夠讓家長們更有效率地了解孩子的需要和成長階段，提供適當的照顧和引導。另一方面，家長也應該學習如何照顧自己，從情緒的調適、壓力的排解，到一件自己感興趣、想要研究探索的項目。只有讓自己的身心靈也強壯起來，才能擁有照顧別人的餘裕。
第四「決策力」以及第五「影響力」，對有遲緩兒的家庭來說更是重要。因為擁有決策力，可以讓家長勇於主動的尋求支持和資源，與專業團隊討論孩子所需服務，為孩子爭取權益，以獲得更好的協助和照顧。在孩子面前展現家長的決策力，也是非常好的身教示範，幫助孩子建立自信心和正確的價值觀，應對未來的挑戰。至於「影響力」，則能夠提升家長積極參與育兒相關活動的意願，並且樂於與其他家庭互相支持和學習，不僅可以提高孩子的社交技能和成長體驗，更可以幫助家長和孩子，不斷地學習與進步。
伊甸早療服務以家庭為中心，重視親職溝通，為讓家長更了解伊甸服務及孩子成長發展，時常舉辦各類的親職教育課程、定期安排療育會議。在療育會議中，邀請家長和老師開會，依孩子成長需求，提供家長所需要的知能。而社工也會協助找來孩子的教保老師、職能、物理、語言及心理治療師等，一同討論，解決家長對孩子成長的擔憂，並提供相關的療育建議，讓家長更能了解自己孩子的療育狀況，也能學習如何與孩子互動相處的技巧。
轉銜服務，讓慢飛家庭不再焦慮
「轉銜服務」，是在早期療育服務中非常重要的一環。所謂的轉銜，是在孩子要跨越到下一個階段之前的預備動作，目的在於幫助家長了解孩子的優、弱勢，再進一步思考、安排學習工具或環境，以降低孩子在學習上的不適應或挫敗感。伊甸基金會旗山早期療育中心的「學前適應班」，已經舉辦了三年，每年都大約有10位幼童報名，參加為期兩周的小一入學適應課程。老師們會將教室佈置規畫成一般幼兒園情境，讓孩子們在老師的幫助下，從遊戲中訓練專注力，為即將到來的小學生活做好準備。
除此之外，在課程進行之前，早期療育中心都會提前和預備轉銜的家長們進行座談（疫情期間改為線上座談），由講師分享學前的轉銜重點、提供相關資訊，讓家長可以自行調整家中的教養技巧，同步進行轉銜預備。最重要的是，藉由這樣的交流，讓家長更清楚掌握孩子目前能力的落差，而且與專業人員諮詢討論出的方法與技巧，更能大幅降低家長與幼童對下一個階段的焦慮感，提升適應能力。
伊甸基金會旗山早療中心舉辦「學前適應班」的這三年來，總共協助30位幼童順利轉銜，幫助家長培養自信力、學習力和決策力。因為家庭中獲得了正確資訊，並且建立了健康、正向的觀念，所以家長和孩子都能感到「我做得到」、「我不孤單」，雙方都能在接下來的求學之路，走得更加順暢。
陪伴孩子這麼做，分分秒秒都是愛的凝聚
今年伊甸基金會做了一份關於育兒現況的調查，結果發現「溝通」與「陪伴」是大部分的家長在育兒中最重視的事情——有超過九成（98.8%）的家長表示願意與孩子共同討論問題，並且傾聽孩子所遇到的困難。但是，只有六成（63.1%）的家長，對目前的陪伴品質感到滿意。對遲緩兒來說，家長的陪伴不只重要，更是幫助他們持續進步的動能之一。但該怎麼陪伴？該怎麼開始？伊甸有個好主意——遊戲中的陪伴。
「歡樂學習包」的誕生，是由伊甸鳳山早療中心職能治療師、教保老師、語言治療師等專業人員，為每個孩子量身訂製而成，主要是希望讓家長帶著孩子，利用家中隨手可得的材料，做出生活化的教具。例如利用輕黏土或麵糰，黏貼在生日蛋糕附贈的紙盤上，就可以做出擁有各式各樣表情的立體臉譜，幫助孩子進行認知理解；而用手指搓捏出細長的頭髮的過程，則是最好的精細動作練習；或者利用網購的紙箱，只要花10分鐘的時間，就能做出一個紙箱投籃機。完成後讓孩子練習投籃，訓練協調、精細動作能力；或者讓孩子進一步彩繪、裝飾投籃機，在趣味中盡情揮灑創意。「歡樂學習包」為親子帶來充滿樂趣的陪伴時光，更幫助遲緩兒持續進步，像是慢飛天使小穎（化名）的媽媽，就和伊甸基金會分享使用歡樂學習包的成果，現在小穎在家使用吸管喝水的次數變得更多，還能跟著唱數1、2、3，媽媽和小穎都很有成就感，更有學習動力。
還記得我們最初提到的尼尼嗎？尼尼的奶奶後來接受伊甸早療服務的支持及訓練，在教保老師的引導下，讓奶奶和孩子一起練習對話與問答，並運用字卡增進尼尼口語能力與互動反應，現在尼尼不僅講話發音比較清楚，在對話和指令接受與理解上也有明顯進步。而奶奶除了原先對尼尼在生理上的照顧外，自己現在也學習到居家訓練的技巧，和尼尼一起在早療這條路上，走得更加穩健。
慢飛天使慢慢飛，有家庭成員、專業團隊的陪伴，更能好好的飛。伊甸基金會擁有30年的早療服務經驗，願意為每一位孩子伸出援手，成為每一個家庭最有力的後盾。