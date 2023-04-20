侯友宜出訪新加坡「要讓中華民國再次起飛」，朱立倫：讓世界看到台灣在野力量

出訪新加坡，侯友宜：要讓中華民國再次起飛

（中央社）新北市長侯友宜昨天率團赴新加坡參訪。他行前發表談話表示，雖然是城市外交，但要讓大家因為新北市的努力，扮演中華民國更關鍵的角色，中華民國再次起飛就從新北市做起。

侯友宜下午4時30分率團從桃園國際機場出發，赴新加坡進行為期4天3夜市政國際交流，與當地青年針對海外創業、人才培育等議題進行座談。

侯友宜在桃機發表行前談話表示，台灣面對疫後經濟、產業，甚至國際情勢，都面臨很大的挑戰，新北市是台灣最大的城市，當然不可能置身於國際外，必須創造更多的條件，新北市要走出去，讓台灣被看見，而重視中華民國。

他說，國家現在面臨外部情勢，內部也有相對挑戰，每個人、每個城市都要扮演國際外交的角色，讓多邊友好關係能夠讓國家被看見。

他說，這次雖然是以城市外交為主，但確實要讓大家因為新北市的努力，扮演中華民國更好的關鍵的角色，「這是我們的責任跟義務，我們不但會走出去，更重要的要讓中華民國再次起飛，就從新北市做起」，會繼續努力加油。

他表示，新北市長期跟新加坡有密切往來，不管在城市經驗交流以及都會治理上，都有長期合作；中華民國跟新加坡有很多相似的地方，國內外很多情勢上也有一樣的情形，交往過程中有很多地方值得反思和借鏡。

他說，這次出訪最重要是以深化關係創造對話、開創新局，讓新北市以國家人民的利益為最大優先考量；新加坡面積人口不是大國，但在國際金融和外交實力上的展現就像大國一樣有高度影響力，在經濟產業實力上，也建構成安全堡壘，讓全世界不能忽視新加坡在國際上的地位，這些都是台灣可以借鏡的地方。

侯友宜率團抵星訪問，將參訪綠色建築、新創基地

（中央社）新北市長侯友宜率團赴新加坡參訪，昨（19日）晚抵達樟宜機場；訪團在星期間將進行市政國際交流，參觀綠色永續建築、市場改造，並與當地青年針對海外創業、人才培育等議題進行座談。

侯友宜率團傍晚從桃園國際機場啟程赴新加坡訪問，將針對城市經濟文化發展、新創及科技產業、青年創業、推動SDGs（永續發展目標）、疫後經濟發展、性平與民生議題等範疇，參訪包括南洋理工大學在內的新加坡公私部門，並與當地青年針對海外創業、人才培育等議題進行座談交流。

根據新北市政府公布行程，侯友宜今天中午將到新加坡濱海灣賓樂雅臻選酒店參觀綠色永續建築，下午預計參觀南洋理工大學新創基地NTUitive，晚間接著到紐頓熟食中心（Newton Food Centre）參觀市場改造。

紐頓熟食中心是新加坡知名小販中心之一，經過3個月關閉整修後，今（2023）年2月重新對外開放。

小販中心（或稱熟食中心）可謂新加坡庶民美食聚集地，中式餐點、馬來菜、印度菜應有盡有，反映當地多元種族的社會風情。新加坡「小販文化」於2020年底成功列入世界非物質文化遺產。

侯友宜稍早在桃機發表行前談話表示，雖是城市外交，但要讓大家因為新北市的努力，扮演中華民國更關鍵的角色，中華民國再次起飛就從新北市做起。

他指出，新北市長期跟新加坡往來密切，城市經驗交流、都會治理上都有長期合作。中華民國跟新加坡有很多相似的地方，國內外很多情勢也有一樣的情形，交往過程中有許多地方值得反思、借鏡。

侯友宜說，這次出訪最重要是以深化關係創造對話、開創新局。新加坡並非大國，但在國際金融、外交實力上的展現就像大國一樣有高度影響力，在經濟產業實力上也建構成安全堡壘，讓全世界不能忽視新加坡在國際上的地位，這些都是台灣可以借鏡的地方。

訪團預計22日下午搭機返台。

Photo Credit: 中央社 新北市長侯友宜（右2）19日率團赴新加坡參訪，行 前在桃園國際機場發表談話表示，新北市是台灣最大城市，不可能置身於國際外，必須創造更多條件，新 北市要走出去，讓台灣被看見，進而重視中華民國。

出訪星國，侯友宜：學習新加坡對國家發展有自信

（中央社）新北市長侯友宜昨天表示，台灣攸關印太連線的關鍵，也扮演台海區域穩定的角色，此次出訪新加坡，希望與相關單位聊一聊，學習新加坡對國家發展有自信的往前走。

侯友宜昨天下午出訪新加坡，他上午在市政會議後接受聯訪，媒體詢問是否會在新加坡針對台灣的處境發表言論，其兩岸的論述是什麼。

侯友宜說，台灣的國際情勢有地緣政治的關係，也要扮演台海區域的穩定，並攸關東亞地區、甚至印度太平洋連線的關鍵角色。

他說，新加坡在國家的發展上非常有自信，也自立自強往前走；此行希望藉機彼此聊一聊，盼望在全球化過程中，台灣也與國際介接並扮演關鍵角色。

記者詢問，是否會見新加坡高層，包括星國總理李顯龍；侯友宜並未明確回答，只有感謝新加坡相關單位的妥適安排。

他說，新北為國際大城市，要與國際學習COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫後經濟發展，新加坡在國家治理下，科技、金融、經濟產業發展及人才培育、青年創業等都被全世界看見，也值得學習。

他說，新北市可與新加坡彼此互動，也讓世界更認識台灣，新北與新加坡的公私部門長期有互訪交流，也盼望藉此次參訪，瞭解國人在新加坡的創業與工作機會，看看有哪些科技可引入台灣投資與策略布局。

侯友宜是被提名參選2024年總統的熱門人選之一，這次參訪新加坡被外界認為是角逐提名的起手勢。記者詢問他，對也爭取國民黨提名參選總統的鴻海創辦人郭台銘，前天記者會中唱國歌、宣讀國父遺囑的看法。

侯友宜說，他是軍警院校出身，早期，唱國歌與國旗敬禮已經內化為日常的行為，也是該做的事情。台灣有許多的問題亟待解決，要多關心台灣的困境與市民所遇到的問題，結合所有的人共同面對解決。

Photo Credit: 中央社 侯友宜是被提名參選2024年總統的熱門人選之一。圖為國民黨主席朱立倫（前右）、新北市長侯友宜（前左）3月20日出席新北市議會國民黨團幹部交接典禮。

侯友宜訪星，新北議會藍挺拚外交、綠疑行程沒喬好